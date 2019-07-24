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Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS

24.07.2019 18:01

Разработчики проекта Fedora объявили о начале тестирования первой предварительной версии новой редакции дистрибутива Fedora CoreOS, которая пришла на смену продуктам Fedora Atomic Host и CoreOS Container Linux в качестве единого решения для запуска окружений на базе изолированных контейнеров.

Из CoreOS Container Linux, который перешёл в руки Red Hat после покупки компании CoreOS, в Fedora CoreOS перенесены инструментарий развёртывания (система конфигурирования на стадии начальной загрузки Ignition), механизм атомарных обновлений и общая философия продукта. Из Atomic Host перенесены технология работы с пакетами, поддержка спецификаций OCI (Open Container Initiative) и дополнительные механизмы изоляции контейнеров на базе SELinux. Начинка Fedora CoreOS формируется на основе репозиториев Fedora с применением rpm-ostree. В качестве поддерживаемых в Fedora CoreOS runtime для контейнеров заявлены Moby (Docker) и podman. Для оркестровки контейнеров поверх Fedora CoreOS планируется обеспечить поддержку Kubernetes.

Проект нацелен на предоставление минимального окружения, атомарно обновляемого в автоматическом режиме без участия администратора и унифицированного для массового развёртывания серверных систем, предназначенных исключительно для запуска контейнеров. Fedora CoreOS содержит только минимальный набор компонентов, достаточный для выполнения изолированных контейнеров - ядро Linux, системный менеджер systemd и набор служебных сервисов для подключения по SSH, управления конфигурацией и установки обновлений.

Системный раздел монтируется в режиме только для чтения и не изменяется в процессе работы. Конфигурация передаётся на этапе загрузки при помощи инструментария Ignition (альтернатива Cloud-Init). После того как система запущена, изменение конфигурации и начинки каталога /etc невозможно, допустимо лишь изменить профиль настроек и использовать его для замены окружения. В общем виде работа с системой напоминает работу с образами контейнеров, которые не обновляются по месту, а перестраиваются с нуля и запускаются заново.

Системный образ не делим и формируется с использованием технологии OSTree (отдельные пакеты установить в таком окружении нельзя, можно лишь пересобрать весь образ системы, расширив его новыми пакетами при помощи инструментария rpm-ostree). Система обновлений основана на использовании двух системных разделов, один из которых является активным, а второй используется для копирования обновления, после установки обновления разделы меняются ролями.

Предлагаются три независимых ветки Fedora CoreOS: testing со снапшотами на основе актуального релиза Fedora с обновлениями; stable - стабилизированная ветка, формируемая после двух недель тестирования ветки testing; next - снапшот находящегося в разработке будущего выпуска. Для всех трёх веток формируются обновления с устранением уязвимостей и серьёзных ошибок. На текущем этапе разработки в рамках предварительного выпуска пока формируется только ветка testing. Первый стабильный выпуск планируется выпустить через 6 месяцев. Поддержка дистрибутива CoreOS Container Linux будет прекращена через 6 месяцев после стабилизации Fedora CoreOS, а прекращение поддержки Fedora Atomic Host ожидается в конце ноября.

После стабилизации проекта по умолчанию будет включена отправка телеметрии (в предварительной сборке телеметрия пока неактивна) с использованием сервиса fedora-coreos-pinger, который периодически накапливает и отправляет на серверы проекта Fedora не приводящую к идентификации информацию о системе, такую как номер версии ОС, облачная платформа тип установки. Среди передаваемых данных отсутствуют сведения, которые могут привести к идентификации. При разборе статистики используются лишь агрегированные сведения, позволяющие в общем виде судить о характере использования Fedora CoreOS. При желании пользователь может отключить отправку телеметрии или расширить передаваемые по умолчанию сведения.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/int...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
  3. OpenNews: Развитие Fedora Atomic Host прекращено в пользу проекта Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Представлен проект Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Red Hat поглощает компанию CoreOS
  6. OpenNews: Проект Silverblue будет развивать атомарно обновляемый вариант Fedora Workstation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora, atomic, coreos
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 19:01, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    IBM потихоньку заворачивает гайки... ну и счастья им, меньше зоопарка в Ынтерпразе лучше всем.  
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 19:06, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Скоро останутся только из rhel подобных только Фёдора и ещё вариации - бесплатно, без поддержки для тестеров и собственно сам redhat - для промышленного производства. Все остальные типа centos, coreOS и других на свалку
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:38, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот только RH купил CoreOS задолго до сделки с IBM и разрабатывал свой вариант на ее основе. А ты опять выдумываешь что-то.
     
     
  • 3.11, Аноним (2), 22:19, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неофициально IBM начало переговоры о покупке redHat ещё в начале 2017 года.
    Среди начальных условий со стороны IBM было:
    * ускорение развития облачных технологий, в особенности openshift.
    * более жесткий контроль над ассетами компании. Также включало борьбу с конкурентами которые базировались на тех же технология что сам redhat или были  конкурентом в облачных технологий. Среди упомянутых целый были: fedora, coreOS, centOS
     

  • 1.5, 0ffh (??), 20:26, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    это значит что профессия админа пропадет следом за дальнобойщиками ?
    останутся тока веб клепальщики ?
    знание потрохов *nix систем перестанет быть нужным ?
    и прочей сетевой фигни ?
    блин и когда наступит светлое завтра ?
    как раз когда я закончу это учить ?
     
     
  • 2.6, qcgg (?), 20:38, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Учи правописание. "веб-клепальщики" пиши чрез дефис. После "блин" нужна запятая. Не пиши пробел перед знаком вопроса!
     
  • 2.10, siu77 (ok), 22:15, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не то чтобы, профессия админа пропадет - компы, как явление пропадут - останутся облака и смартфоны. Когда развивалось радио, с ним тоже ассоциировалось множество мечт. А в итоге, пришли к куче коммерческих станций и паре сотен радиолюбителей, слушающих эфир и общающихся между собой. Админы и станут такими "радиолюбителями" на пенсии.
     

  • 1.7, AS (??), 21:38, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> заявлены Moby (Docker) и podman.

    а я то думал и KVM с вебмордой нескушной будет, а в тот оно што Михалыч - кругом контейнеры. а мелкоМяхкую чем крутить ?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а мелкоМяхкую  чем крутить ?

    А зачем? Если дажу у самих мелкомягких в Aзурном облаке подавляющее большинство линакса?
    Того и гляди Microsoft Linux 2000 появится.

     
     
  • 3.13, AS (??), 22:56, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да я бы и рад вообще без неё. но вот некоторый софт против.
     
  • 2.14, Led (ok), 23:14, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а мелкоМяхкую чем крутить ?

    Не "чем", а "на чём".

     

  • 1.9, siu77 (ok), 22:05, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Непонятно.
    >работу с образами контейнеров, которые не обновляются по месту, а перестраиваются с нуля и запускаются заново.

    А к этим вот "контейнерам" можно прикрутить CFLAGS для конкретных машин?

     
     
  • 2.16, Led (ok), 23:15, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Но только после уроков.
     
     
  • 3.17, siu77 (ok), 23:57, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно. Но только после уроков.

    Уроков по прикручиванию CFLAGS к контейнерам?

     

  • 1.12, Аноним (12), 22:55, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Конфигурация передаётся на этапе загрузки при помощи инструментария Ignition (альтернатива Cloud-Init).

    Это что же, под капотом там всё те же самые старые добрые шелл-портянки?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:14, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну перепиши, если не нравится. Это opensource, как-никак.
     

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