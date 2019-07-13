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Выпуск проекта DXVK 1.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

13.07.2019 22:50

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK.

DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно.

Добавленные улучшения:

  • Реализована оптимизация с использованием инструкции "discard" в шейдерах, основанная на Vulkan-расширении VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation и способная повысить производительность в некоторых играх. Для использования оптимизации требуется обновить компонент winevulkan и драйверы (Intel до Mesa 19.2-git и NVIDIA до проприетарного драйвера 418.52.14-beta, драйверы AMD пока не поддерживают расширение VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation);
  • Обеспечена асинхронная обработка вывода результата рендеринга на экран (стадия presentation). Для уменьшения задержек в основном потоке рендеринга, обработка вывода теперь выполняется в потоке передачи команд (command submission thread). Выигрыш в производительности от асинхронной обработки особенно заметен при выводе с высокой частотой кадров и при ресурсоёмкой передаче команд. Из игр в которых наблюдается прирост производительности отмечается Quake Champions при запуске на системах с GPU AMD;
  • Появилась возможность начальной загрузки ресурсов с использованием движков копирования (copy engine), предоставляемых устройством с поддержкой Vulkan (пока поддерживается только драйверами AMDVLK и NVIDIA). Новая возможность позволяет немного улучшить согласованность времени кадра в играх, загружающих большое число текстур во время игры;
  • Улучшено ведение лога ошибок, возникающих в условиях нехватки памяти;
  • Улучшена совместимость с MSVC (Microsoft Visual C++);
  • Убраны повторяющиеся цикличные проверки во время вывода, что может значительно снизить нагрузку на CPU в сценариях с ограниченными GPU;
  • Устранена проблема с двойным маппингом субресурсов изображений, проявлявшаяся в игре Final Fantasy XIV;
  • Устранён крах из-за некорректного поведения метода RSGetViewport, проявлявшийся в игре Scrap Mechanic.


  1. Главная ссылка к новости (https://vk.com/multi_linux_com...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.10 и Proton 4.2-6
  3. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.2 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Wine 4.8. Доступен D9VK 0.10 с реализацией Direct3D 9 поверх Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.1 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Автор новости: Павел Павлов
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, vulkan, directx
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Павел Павлов (?), 00:41, 14/07/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 2, Аноним (2), 00:43, 14/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Когда можно будет автогад через DXVK запустить?
     
     
  • 3, Павел Павлов (?), 00:48, 14/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве сейчас нельзя? Пишите все Ваши пожелания и проблемы, связанные с DXVK, сюда: https://github.com/doitsujin/dxvk/issues
     

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