Уязвимости во FreeBSD, затрагивающие UFS, iconv и драйвер cd

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|2.3, Аноним (3), 13:02, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А так же не буду конвертировать текст и просто выброшу эту ufs))
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|3.6, 1 (??), 13:05, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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PostgreSQL использует iconv.
Хотя я думал в базовой системе его нет, только в портах.
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|1.2, Аноним (2), 13:01, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сегодня уже 3 июля. Когда же будет новость о том что "Microsoft попросилась в закрытый список разработчиков Linux"?
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|1.5, Нанобот (ok), 13:05, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>CVE-2019-5600 - в реализации API iconv
iconv используется много где, почему баг только в freebsd?
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|2.7, Ключевский (?), 13:13, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что в FreeBSD своя реализация у которой и есть проблемы, а у линухового iconv проблемы нет. То что команды одинаковые не означает, что это одна программа.
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|2.9, Аноним (9), 13:18, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новость, про то, что его починили во Фре. Об остальных история умалчивает.
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|2.10, Аноим (?), 13:19, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если периодически ходить туда объедаться, то буфет не должен переполниться
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