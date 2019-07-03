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Уязвимости во FreeBSD, затрагивающие UFS, iconv и драйвер cd

03.07.2019 12:08

Во FreeBSD устранены три уязвимости, которые позволяют повысить свои привилегии в системе или получить доступ к данным ядра. Проблемы исправлены в обновлениях 11.2-RELEASE-p11 и 12.0-RELEASE-p7.

  • CVE-2019-5602 - в драйвере "cd", применяемом для доступа к CD-ROM, выявлена уязвимость, которая позволяет через отправку определённых ioctls добиться перезаписи областей памяти ядра и организовать выполнение своего кода с правами ядра. Для доступа к проблемным ioctls пользователь должен входить в группу operator. Для успешного совершения атаки необходимо, чтобы в накопителе находился определённый диск. Для защиты можно ограничить доступ к устройствам CD через удаление соответствующих правил в файлах devfs.conf и devfs.rules;
  • CVE-2019-5600 - в реализации API iconv, предназначенном для перекодирования текста в разных кодировках, выявлена ошибка, которая может привести к записи хвоста данных за пределы выделенного буфера. В зависимости от применения iconv в приложениях возможен вызов отказа в обслуживании или организация выполнения кода с правами приложения при обработке специально оформленных данных (возможно совершение и удалённой атаки на сетевые обработчики, применяющие iconv для перекодирования текста);
  • CVE-2019-5601 - ошибка в реализации файловой системы UFS может привести к записи данных из стека ядра в качестве добавочного заполнения структур каталога, которые могут прочитать непривилегированные пользователи, имеющие доступ к каталогу. При наличии доступа только на чтение возможна утечка до 3 байт на каждый элемент каталога, а при доступе на запись - до 254 байт данных из стека ядра.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/f...)
  2. OpenNews: Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании
  3. OpenNews: Уязвимости в Android, FreeBSD, rdesktop и FreeRDP
  4. OpenNews: Во FreeBSD устранены уязвимости в bootpd и ptrace
  5. OpenNews: В TCP-стеке Linux и FreeBSD выявлена уязвимость, приводящая к отказу в обслуживании
  6. OpenNews: Уязвимость в реализации jail из FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Anonim (??), 12:59, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Решил проблему с драйвером cd привентивно,  не купил привод.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:02, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А так же не буду конвертировать текст и просто выброшу эту ufs))
     
     
  • 3.6, 1 (??), 13:05, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    PostgreSQL использует iconv.

    Хотя я думал в базовой системе его нет, только в портах.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:01, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сегодня уже 3 июля. Когда же будет новость о том что "Microsoft попросилась в закрытый список разработчиков Linux"?
     
     
  • 2.4, 1 (??), 13:03, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дык напиши новость
     
  • 2.11, AnonPlus (?), 13:19, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда ты её напишешь.
     
  • 2.12, имя (?), 13:46, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то в дополнении к https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50987 уже написано всё.
     
     
  • 3.14, Аноним (2), 13:56, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вообще-то в дополнении к https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50987 уже написано всё.
    >Новость про это была ещё 29 июня https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50987

    Спасибо. Прости opennet.

     
  • 2.13, Аноним (13), 13:49, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость про это была ещё 29 июня https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50987
     

  • 1.5, Нанобот (ok), 13:05, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >CVE-2019-5600 - в реализации API iconv

    iconv используется много где, почему баг только в freebsd?

     
     
  • 2.7, Ключевский (?), 13:13, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в FreeBSD своя реализация у которой и есть проблемы, а у линухового iconv проблемы нет. То что команды одинаковые не означает, что это одна программа.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:18, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новость, про то, что его починили во Фре. Об остальных история умалчивает.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:20, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BSD iconv != GNU iconv.
     

  • 1.8, Пятачок_с_мёдом (?), 13:16, 03/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели принципиально невозможно закрыть проблему с переполнениями буфета?
     
     
  • 2.10, Аноим (?), 13:19, 03/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если периодически ходить туда объедаться, то буфет не должен переполниться
     
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