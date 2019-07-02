Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей

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|2.4, Аноним (4), 12:42, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На пользователей этих серверов. Импортировал сертификат и всё зависло. Повезёт если знаешь, из-за какого сертификата проблема, а иначе весь кейринг придётся пересоздавать по крупицам.
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|1.3, Аноним (3), 12:40, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Подписи-шмодписи, зачем они? Т.е. я знаю зачем, но толку, если ты в глаза всё равно не видел никого из подписантов? А даже если и да, то это всё равно ничего не гарантирует.
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|2.8, пох. (?), 13:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вот кто-то и решил показать на практике, что вся эта секьюрить выеденного яйца не стоит.
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|3.18, Аноним (18), 15:59, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вот кто-то и решил показать на практике, что вся эта секьюрить выеденного яйца не стоит.
А можно отгрузить Камаз свежайшего, из под коровок, прям под дверь и громко смеятся над несекьюрностью этих ваших дверей и замков!
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|4.19, пох. (?), 16:06, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно отгрузить Камаз свежайшего, из под коровок, прям под дверь и громко смеятся над
> несекьюрностью этих ваших дверей и замков!
ну если через дверь протечет - то несекьюрна, а если не - то, разумеется, дверь ок, но наличие отсутствия рва с крокодилами и подъемного моста - несекьюрно. (разгрузку в ров камаза предотвращает внешний вал и автоматические огнеметы, разумеется)
А так-то на камазе можно просто в дом въехать - необязательно даже через дверь.
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|2.17, Аноним (17), 15:41, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Простой пример: пакеты с подписями. А иначе можно установить что угодно. А атака вообще ни о чём и не задевает пользователей этих пакетов.
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|1.5, Аноним (5), 12:56, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Не существует единого эталонного сервера, на котором можно было бы удалить проблемные записи, все серверы равноправны, что делает задачу внесения архитектурных изменений крайне сложной.
Аргументация, как при миграции скайпа на сервера, прям.
> Задача усложняется тем, что SKS написан на достаточно специфичном языке OCaml
Смузимжны не осилили.
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|2.9, пох. (?), 13:20, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> Задача усложняется тем, что SKS написан на достаточно специфичном языке OCaml
> Смузимжны не осилили.
ты-то, конечно, уже осилил бы - вот только щас-щас-щас, пехепешный скриптик доотладишь, и тут же побежишь исправлять SKS?
все же писателей на нескучных язычках без жесткого обоснования необходимости надо гнать из проектов, пока они маленькие.
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|3.13, Ivan_83 (ok), 14:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот-вот!
Понапишут на непонятных фриковских языках а другим потом страдать.
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|3.14, анонн (?), 14:24, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> все же писателей на нескучных язычках без жесткого обоснования необходимости надо гнать из проектов, пока они маленькие.
И использовать проект на правильном и скучном языке, только немного нереализованный? Или в котором 100500 дырок?
Напоминая, что сама проблема НЕ в SKS и предыдущее, скромно опущенное предложение
> мешает необходимость аккуратного изменения проверенного временем достаточно сложного алгоритма синхронизации
намекает, что лучше уж так, чем куча "улучшайзеров", которые наулучшали бы уже давно все к такой-то маме.
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|4.20, пох. (?), 16:10, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И использовать проект на правильном и скучном языке, только немного нереализованный? Или
шансов реализоваться тоже больше у проектов на банальном си - просто в виду большего количества разработчиков, способных именно к разработке, а не тривиальным исправлениям.
> в котором 100500 дырок?
а волшебный ocaml от них волшебно защищает? (а, ну да - их никто там найти не может)
> Напоминая, что сама проблема НЕ в SKS и предыдущее, скромно опущенное предложение
проблема яйца выеденного не стоит, добавить лимит на число подписей.
Очевидно что уже два десятка - перебор и ни для чего не нужно. А проблем не будет и при сотне.
>> мешает необходимость аккуратного изменения проверенного временем
перевожу: написанного на том же нескучном язычке и никем не понимаемым - как-то проработал двадцать лет, хз как.
> достаточно сложного алгоритма синхронизации
да уж
> намекает, что лучше уж так, чем куча "улучшайзеров", которые наулучшали бы уже
лучше бы его поломали пока он был маленький - чем вот так, в любой момент ВСЕ автопроверялки подписей могут превращать свои проекты в тыкву.
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|5.22, анонн (?), 16:27, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> И использовать проект на правильном и скучном языке, только немного нереализованный? Или
> шансов реализоваться тоже больше у проектов на банальном си - просто в
> виду большего количества разработчиков, способных именно к разработке, а не тривиальным исправлениям.
Шансов подвергнуться остракизму на опеннете - несомненно.
А ссылочку на вашу реализацию тех (или вообще, любых) времен можно?
>> в котором 100500 дырок?
> а волшебный ocaml от них волшебно защищает? (а, ну да - их
> никто там найти не может)
Список проблем и уязвимостей в SKS - в студию!
>> Напоминая, что сама проблема НЕ в SKS и предыдущее, скромно опущенное предложение
> проблема яйца выеденного не стоит, добавить лимит на число подписей.
> Очевидно что уже два десятка - перебор и ни для чего не нужно. А проблем не будет и при сотне.
Увы, оне не опеннет, у них видимо нет своих знатоков и экспертов-по-всему ((
А ваш патч и умный совет в рассылке наверное не захотели принять, не так ли?
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|3.15, скорая помощь (?), 15:20, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>все же писателей на нескучных
>язычках без жесткого
>обоснования необходимости
>надо гнать
Точно. Всез этих пэхапэшников надо гнать их профессии, чтобы они не множили завалы дырявого, неподдающегося отладке гуано.
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|1.6, КО (?), 12:57, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Значит необходимо добавить в Gnupg патч добавляющий поддержку подобного количества ключей, и все дела. Раздули проблему на ровном месте. )))
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|2.11, кульхакер (?), 13:22, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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окей, сколько раз тебе подписать ключ, чтобы он в память твоего "десктопа" просто не влезал? Мне не жалко - у меня зомбонет большой.
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|3.23, анон (?), 17:08, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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больше 150к ты не сможеш, тут действительно нужно только клиентскую часть обновить чтобы решить проблему.
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|1.7, Аноним (7), 13:10, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не вижу сложности, достаточно научить клиенты удалять записи с большим количеством ключей. Для этого можно написать фильтр который восстанавливает работу клиентской системы.
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|2.10, пох. (?), 13:21, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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кульхакер: не вижу сложности подписать ключи всех убунтят и великого Линуса по пять тыщ раз - пусть твоя поделка их удаляет нахрен.
Не работают апдейты ни одного дистрибутива, полагающегося на keyservers? Так лохам и надо!
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|4.21, пох. (?), 16:13, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А в каких дистрибутивах апдейты полагаются на keyservers?
да вроде уже во всех? Есть какой-то набор ключей на дистрибутивных носителях, но никто не обещал что их не меняют - дальше добрый apt или кто у тебя там просто спрашивал "тут новый ключ приехал - всосать?!"
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|5.28, Аноним (28), 17:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Апдейты ключей, внезапно, приезжают в пакетах. Ну для apt, по крайней мере. Всякие шляпы просто спрашивают юзера: "Тут репа каким-то незнакомым ключом подписана, принять?" Юзер не глядя жмёт y, ключ, загруженный с зеркала, импортируется, всё секурно, все довольны.
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