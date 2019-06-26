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Релиз Chrome OS 75

26.06.2019 19:50

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 75, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 75. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 75 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 75:

  • В окружение для запуска Linux-приложений добавлена возможность использования приложениями VPN-соединений, установленных через существующие VPN-соединения Android или Chrome OS (весь трафик из Linux-окружения может быть завёрнут в существующий VPN);
  • Для Linux-окружения также реализована возможность обращения к Android-устройствам, подключенным через USB-порт (в основном окружении Chrome OS пользователь должен установить опцию совместного использования USB-порта с Linux-окружением);
  • Добавлена поддержка печати с PIN-кодом (при отправке на печать пользователь задаёт PIN-код, а затем подтверждает вывод на печать через ввод данного PIN на клавишной панели принтера). Подобное подтверждение позволяет гарантировать, что важный документ будет распечатан именно на необходимом принтере, а не отправлен по ошибке на другое устройство. Функция доступна только при работе системы в управляемом режиме и при поддержке принтером IPPS и IPP-атрибута "job-password";
  • В файловом менеджере добавлена поддержка сторонних провайдеров документов (произвольные внешние хранилища), поддерживающих API DocumentsProvider. Пользователь может установить приложения на базе данного API и получить в боковой панели доступ к файлам через выбранного провайдера документов;
  • Добавлена возможность отображения контента, снабжённого средствами защиты авторских прав (DRM), на вторичном внешнем мониторе;
  • В средства родительского контроля добавлена возможность предоставления детям дополнительного бонусного времени работы за компьютером;
  • Для детских учётных записей реализован адаптированный для детей голосовой помощник Google Assistant;
  • Добавлена защита от атак MDS (Microarchitectural Data Sampling) на процессоры Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 75
  3. OpenNews: Релиз Chrome OS 74
  4. OpenNews: Google официально представил поддержку Linux-приложений в Chrome OS
  5. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
  6. OpenNews: Google развивает новую систему ARCVM для запуска Android-приложений в Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1.1, анонн (?), 20:02, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/

    > системном менеджере upstart

    Всегда знал, что Гугл на самом деле пристанище юниксветеранадминовнадутыхгусей, админов локалхостов и прочих любителей башпортянок и просто иррациональных хейтеров Мудрого Рыжего!

    Ведь не могут столько комментаторов к другим новостям на опеннете писать чушь и ошибаться, не правда ли?

     
     
  • 2.3, гуси (?), 20:11, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык, они просто не осилили systemd.
     
     
  • 3.7, адмирал третьего флота очевидно (?), 21:08, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тот случай когда для решения своих задач они просто не вышли за его ограничения.. выйдут, напишут свой им так проще.
     
  • 3.18, анонн (?), 22:01, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дык, они просто не осилили systemd.

    Это точно!
    Вообще, интересная позиция здешних приверженцев системы D: в других новостях всех недостаточно почтительно отзывающихся и тем более, не использующих, клеймят старперами, неосиляторами, динозаврами и другими эпитетами.  Гентушников кстати тоже не сильно ласковее обзывают.

    А в случае гугловской хромоси на базе генты и без системды норовят все на NIH и избыточные ресурсы спихнуть (мол, у гугла даже компилятор свой).
    Почему-то искренне считая, что там прям просто везде недалекие люди принимают решения на миллионы и миллиарды и то ли дело они, анонимы опеннета! ))


     
  • 2.8, Аноним (8), 21:15, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> системном менеджере upstart
    > башпортянок

    Иксперд детектед.

     
     
  • 3.14, анонн (?), 21:36, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> системном менеджере upstart
    >> башпортянок

    Все что не системд - башпортянки! Да, даже в bsd! (неустанно повторяемая мудрость знатоков опеннета)

    > Иксперд детектед.

    То ли неумеющий в чтение, то ли неумеющий в сарказм детектед. Впрочем, тут вы в отличной компании.


     
  • 2.10, Аноним (10), 21:20, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Решили не опускаться до продукции компании IBM.
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:32, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, свой компилятор сначала напишешь?
     
     
  • 3.15, анонн (?), 21:40, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может, свой компилятор сначала напишешь?

    Уже написал! Аж несколько (вот ведь совпадение!). И да, ассемблер (правда для 8-битка) с эмулятором тоже писал. Правда, совсем уж давно это было.
    Чем они помогут? И что делать дальше?


     

  • 1.4, InuYasha (?), 20:11, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Гентохромус )

    >> Для детских учётных записей реализован адаптированный для детей голосовой помощник Google Assistant;

    О! Новый тренд - зонды детских размеров! )

     
     
  • 2.5, Гугель (?), 20:24, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мы должны опекать тебя с детства
     

  • 1.9, Аноним (10), 21:18, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Линукс здорового человека.
     
  • 1.11, kiwinix (?), 21:27, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где Wayland??
     
     
  • 2.12, kiwinix (?), 21:28, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой, извиняюсь, я думал это пост про браузер
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:44, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Либо вы пользуетесь гуглом, либо вы ... нормальный мужик. Выбор очевиден
     
     
  • 2.19, Аноним84701 (ok), 22:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Либо вы пользуетесь гуглом, либо вы ...

    ... либо вы вылезли из криокамеры и обнаружили, что теперь гугл (ис)пользует вас.
    Причем, зачастую без вашего согласия и ведома.
    Добро пожаловать в дивный, новый мир!

     

  • 1.17, Griggorii (?), 21:54, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто нибудь может объснить зачем нужно выпускать старые версии когда есть более новые хромиумы ?
    Вот я на 77 версии что будет отсутствовать в 75 раз она ниже ?
    Я где то видел что они уже 78 компильнули , а тут старьё почему так?
     

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