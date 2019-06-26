Релиз Chrome OS 75

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|1.1, анонн (?), 20:02, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> системном менеджере upstart
Всегда знал, что Гугл на самом деле пристанище юниксветеранадминовнадутыхгусей, админов локалхостов и прочих любителей башпортянок и просто иррациональных хейтеров Мудрого Рыжего!
Ведь не могут столько комментаторов к другим новостям на опеннете писать чушь и ошибаться, не правда ли?
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|3.18, анонн (?), 22:01, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дык, они просто не осилили systemd.
Это точно!
Вообще, интересная позиция здешних приверженцев системы D: в других новостях всех недостаточно почтительно отзывающихся и тем более, не использующих, клеймят старперами, неосиляторами, динозаврами и другими эпитетами. Гентушников кстати тоже не сильно ласковее обзывают.
А в случае гугловской хромоси на базе генты и без системды норовят все на NIH и избыточные ресурсы спихнуть (мол, у гугла даже компилятор свой).
Почему-то искренне считая, что там прям просто везде недалекие люди принимают решения на миллионы и миллиарды и то ли дело они, анонимы опеннета! ))
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|2.8, Аноним (8), 21:15, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> системном менеджере upstart
> башпортянок
Иксперд детектед.
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|3.14, анонн (?), 21:36, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> системном менеджере upstart
>> башпортянок
Все что не системд - башпортянки! Да, даже в bsd! (неустанно повторяемая мудрость знатоков опеннета)
> Иксперд детектед.
То ли неумеющий в чтение, то ли неумеющий в сарказм детектед. Впрочем, тут вы в отличной компании.
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|3.15, анонн (?), 21:40, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может, свой компилятор сначала напишешь?
Уже написал! Аж несколько (вот ведь совпадение!). И да, ассемблер (правда для 8-битка) с эмулятором тоже писал. Правда, совсем уж давно это было.
Чем они помогут? И что делать дальше?
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|1.4, InuYasha (?), 20:11, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Гентохромус )
>> Для детских учётных записей реализован адаптированный для детей голосовой помощник Google Assistant;
О! Новый тренд - зонды детских размеров! )
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|1.16, Аноним (16), 21:44, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Либо вы пользуетесь гуглом, либо вы ... нормальный мужик. Выбор очевиден
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|2.19, Аноним84701 (ok), 22:14, 26/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Либо вы пользуетесь гуглом, либо вы ...
... либо вы вылезли из криокамеры и обнаружили, что теперь гугл (ис)пользует вас.
Причем, зачастую без вашего согласия и ведома.
Добро пожаловать в дивный, новый мир!
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|1.17, Griggorii (?), 21:54, 26/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто нибудь может объснить зачем нужно выпускать старые версии когда есть более новые хромиумы ?
Вот я на 77 версии что будет отсутствовать в 75 раз она ниже ?
Я где то видел что они уже 78 компильнули , а тут старьё почему так?
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