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В Wayland-сеансе GNOME 3.34 будет обеспечен запуск XWayland по мере необходимости

25.05.2019 02:24

В код оконного менеджера Mutter, развиваемый в рамках цикла разработки GNOME 3.34, включены изменения, позволяющие автоматизировать запуск XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland. Отличие от поведения GNOME 3.32 и более ранних выпусков состоит в том, что до сих пор компонент XWayland выполнялся постоянно и требовал явного предварительного запуска (запускался при инициализации сеанса GNOME), а теперь будет запускаться динамически при появлении необходимости в компонентах для обеспечения совместимости с X11. Выпуск GNOME 3.34 запланирован на 11 сентября 2019 года.

Напомним, что для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), который развивается в составе основной кодовой базы X.Org. По организации работы XWayland напоминает Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X и включает компоненты для запуска X.Org Server поверх Wayland. Внесённое в Mutter изменение позволит запускать X-сервер только когда в этом имеется необходимость, что положительно отразиться на потреблении ресурсов в системах, не использующих приложения X11 в окружении Wayland (процесс с X-сервером обычно занимает более сотни мегабайт оперативной памяти).

  1. Главная ссылка к новости (https://vk.com/multi_linux_com...)
  2. OpenNews: XWayland интегрирован в основную кодовую базу X.Org
  3. OpenNews: Доступен дисплейный сервер Mir 1.0
  4. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.17 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.32
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
Автор новости: Павел Павлов
Тип: К сведению
Ключевые слова: mutter, gnome, wayland, xwayland
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:31, 25/05/2019 [ответить]  
    		• +/
    В 2019 году всё ещё не так было?
     
     
  • 2, lockywolf (?), 08:42, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100 мегабайт -- копейки. Всем пофиг было.
     
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