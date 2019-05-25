В Wayland-сеансе GNOME 3.34 будет обеспечен запуск XWayland по мере необходимости

В код оконного менеджера Mutter, развиваемый в рамках цикла разработки GNOME 3.34, включены изменения, позволяющие автоматизировать запуск XWayland при попытке выполнения приложения на базе протокола X11 в графическом окружении на основе протокола Wayland. Отличие от поведения GNOME 3.32 и более ранних выпусков состоит в том, что до сих пор компонент XWayland выполнялся постоянно и требовал явного предварительного запуска (запускался при инициализации сеанса GNOME), а теперь будет запускаться динамически при появлении необходимости в компонентах для обеспечения совместимости с X11. Выпуск GNOME 3.34 запланирован на 11 сентября 2019 года. Напомним, что для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), который развивается в составе основной кодовой базы X.Org. По организации работы XWayland напоминает Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X и включает компоненты для запуска X.Org Server поверх Wayland. Внесённое в Mutter изменение позволит запускать X-сервер только когда в этом имеется необходимость, что положительно отразиться на потреблении ресурсов в системах, не использующих приложения X11 в окружении Wayland (процесс с X-сервером обычно занимает более сотни мегабайт оперативной памяти).



