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В GTK 4 будет переработан бэкенд, позволяющий отображать интерфейс через web-браузер

29.03.2019 22:10

Александр Ларсон (Alexander Larsson), разработчик Flatpak и активный участник проекта GNOME, рассказал о грядущих изменениях в развиваемом им GDK-бэкенде Broadway для отрисовки вывода библиотеки GTK в окне web-браузера.

В GTK 4 существенно изменились методы отрисовки и вместо вывода в буфер теперь применяется модель на основе узлов отрисовки (render nodes), при которой процесс вывода компонуется в виде дерева высокоуровневых операций, эффективно обрабатываемых GPU при помощи OpenGL и Vulkan. Broadway не вписывается в подобную модель, так как манипулирует готовыми битмапами в формате PNG - содержимое передаётся клиенту в виде копий слоев (для скроллинга) и блоков, описывающих изменения между изображениями.

Как вариант можно было использовать бэкенд программной отрисовки для вывода в буфер и затем использовать содержимое этого буфера в качестве исходных данных для Broadway. Но данным способ выглядит не оптимально и вместо передачи готовой картинки лучше попытаться заставить браузер обрабатывать узлы отрисовки. Так как многие элементы интерфейса в GTK определены при помощи CSS, а модель вывода на основе узлов отрисовки очень близка к модели отрисовки в CSS, напрашивается идея использовать CSS в качестве операторов вывода на стороне браузера.

В качестве эксперимента подготовлен прототип, преобразующий узлы отрисовки в DOM-узды со стилями CSS для вывода интерфейса в браузере. Каждое новое состояние экрана обрабатывается как изменение DOM-дерева относительно прошлого состояния, что позволяет сократить размер передаваемых удалённому клиенту данных. 3D-преобразования можно реализовать через CSS-свойство transform.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/alexl/...)
  2. OpenNews: Доступен GTK+ 3.94, экспериментальный выпуск GTK+ 4
  3. OpenNews: В HTML5-бэкенде к GTK3+ появилась поддержка запуска нескольких процессов-обработчиков
  4. OpenNews: Обновление GDK-бэкенда для формирования вывода Gtk+ через web-браузер
  5. OpenNews: В состав GTK+ 3.2 будет включен HTML5-бэкенд, отображающий приложения через web-браузер
  6. OpenNews: Проект GTK+ объявил о переименовании в GTK
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: broadway, gtk
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  • 1, Persepolis (?), 23:34, 29/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кто-то говорил, что KDE сделан чужими для хищников. Не знаю, не уверен. А вот в том, что *это* сделано кретинами для даунов, сомнений не вызывает.
     
  • 2, anonymouse (?), 23:36, 29/03/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    альтернатива электрону
     

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