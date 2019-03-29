В GTK 4 будет переработан бэкенд, позволяющий отображать интерфейс через web-браузер

Александр Ларсон (Alexander Larsson), разработчик Flatpak и активный участник проекта GNOME, рассказал о грядущих изменениях в развиваемом им GDK-бэкенде Broadway для отрисовки вывода библиотеки GTK в окне web-браузера.

В GTK 4 существенно изменились методы отрисовки и вместо вывода в буфер теперь применяется модель на основе узлов отрисовки (render nodes), при которой процесс вывода компонуется в виде дерева высокоуровневых операций, эффективно обрабатываемых GPU при помощи OpenGL и Vulkan. Broadway не вписывается в подобную модель, так как манипулирует готовыми битмапами в формате PNG - содержимое передаётся клиенту в виде копий слоев (для скроллинга) и блоков, описывающих изменения между изображениями.

Как вариант можно было использовать бэкенд программной отрисовки для вывода в буфер и затем использовать содержимое этого буфера в качестве исходных данных для Broadway. Но данным способ выглядит не оптимально и вместо передачи готовой картинки лучше попытаться заставить браузер обрабатывать узлы отрисовки. Так как многие элементы интерфейса в GTK определены при помощи CSS, а модель вывода на основе узлов отрисовки очень близка к модели отрисовки в CSS, напрашивается идея использовать CSS в качестве операторов вывода на стороне браузера.

В качестве эксперимента подготовлен прототип, преобразующий узлы отрисовки в DOM-узды со стилями CSS для вывода интерфейса в браузере. Каждое новое состояние экрана обрабатывается как изменение DOM-дерева относительно прошлого состояния, что позволяет сократить размер передаваемых удалённому клиенту данных. 3D-преобразования можно реализовать через CSS-свойство transform.