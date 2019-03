Доступен GameMode 1.3, оптимизатор производительности игр в Linux

Компания Feral Interactive представила новый выпуск оптимизатора GameMode 1.3. GameMode представляет собой фоновый процесс, который на лету изменяет различные системные настройки Linux для достижения максимальной производительности игровых приложений. Код проекта написан на языке Си и поставляется под лицензией BSD. Для игр предлагается использовать специальную библиотеку libgamemode, которая позволяет на время выполнения игры запрашивать включение определённых оптимизаций, которые по умолчанию не применяются в системе. Доступен также вариант библиотеки для запуска игры в режиме автоматической оптимизации (загрузка libgamemodeauto.so.0 через LD_PRELOAD при запуске игры), без необходимости внесения изменений в код игры. Включение тех или иных оптимизаций можно контролировать через файл конфигурации. Например, при помощи GameMode могут отключаться режимы энергосбережения, меняться параметры распределения ресурсов и планировки задач (CPU governor и SCHED_ISO), перестраиваться приоритеты ввода/вывода, блокироваться запуск хранителя экрана, включаться различные режимы повышенной производительности в GPU NVIDIA и AMD, выполняться разгон GPU NVIDIA (overclocking), запускаться скрипты с определёнными пользователем оптимизациями. В выпуске 1.3 добавлены вызовы для отключения хранителя экрана и повышения приоритета ввода/вывода для запускаемых играми процессов. Поддержка GameMode добавлена в игры Rise of the Tomb Raider, A Total War Saga: THRONES OF BRITANNIA, Total War: WARHAMMER II и DiRT 4.