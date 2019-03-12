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12.03.2019 10:03  Microsoft портировал DTrace для Windows

Компания Microsoft объявила о портировании системы динамической отладки DTrace для платформы Windows. Подготовленные в рамках проделанной работы изменения, за исключением драйвера ядра, размещены в форме отдельной ветки в репозитории проекта OpenDTrace, нацеленного на создание переносимой реализации DTrace, способной работать в различных операционных системах. В течение нескольких месяцев планируется добиться включения кода в основной состав OpenDTrace.

Поддержка DTrace в Windows 10 доступна начиная с экспериментальной сборки 18342. Для включения следует активировать опцию dtrace ("bcdedit /set dtrace on") и установить специально подготовленный msi-пакет. Для отладки событий в ядре Windows дополнительно требуется настройка режима удалённой отладки. Управление осуществляется при помощи штатной команды dtrace. Поддерживаются такие провайдеры как syscall (отлеживание системных вызовов NTOS), fbt (отслеживание обращений к функциям ядра), pid (отслеживания процессов в пространстве пользователя) и etw (трассировка событий Windows).

Скрипты на языке D компилируются в промежуточный формат DIF и передаётся для выполнения в специальную виртуальную машину DIF Virtual Machine, работающую на уровне ядра и реализованную в форме драйвера dtrace.sys. Дополнительно применяется ещё один проприетарный драйвер traceext.sys, предоставляющий на уровне ядра Windows функции трассировки, на основе которых реализованы все основные провайдеры DTrace.

Изначально технология DTrace была разработана для операционной системы Solaris для решения задач по динамической трассировке ядра системы и конечных приложений. DTrace предоставляет пользователю возможность детально отслеживать поведение системы и в режиме реального времени производить диагностику проблем, не влияя в процессе отладки на работу и производительность исследуемых приложений, что позволяет организовать анализ работающих систем на лету. Код инструментария и модуля для ядра Linux поставляются компанией Oracle под лицензией GPLv2. Проект OpenDTrace был создан до перелицензирования и поэтому остаётся под лицензией CDDL, несовместимой с GPL.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  3. OpenNews: Компания Oracle представила обновление DTrace для Linux
  4. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
  5. OpenNews: Средства трассировки в ядре Linux достигли уровня DTrace
  6. OpenNews: Компания Oracle представила первый стабильный релиз DTrace для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: dtrace, windows
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  • 1.2, Аноним (2), 10:15, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А для семёрки будет?
     
     
  • 2.3, robot228 (?), 10:21, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ненужно, ибо https://www.microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness/end-of-windows-7-support
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:46, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > А для семёрки будет?

    а мне для виндоус95, пожалуйста

     
     
  • 3.14, nobody (??), 11:47, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    На 3.1 кому?
     
  • 1.4, shjfbg (?), 10:41, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Microsoft Linux все ближе и ближе.
     
     
  • 2.5, ssh (ok), 10:50, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Microsoft Linux все ближе и ближе.

    Как бы он не стал тем самым Linux, которого все ждали.

     
     
  • 3.6, Ydro (?), 10:57, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    И пойдёт отлов индивидуумов за установку нелицензионного Linux ...
     
     
  • 4.7, FreeBSD desktop user (?), 11:11, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да быстрей бы уж... А то вся эта "мимикрия" притомила слегка: Microsoft loves Linux, Red Hat loves Microsoft => aquired by IBM... Пусть будет уже как 30 лет назад: MS-LINUX 2.0 и PC-LINUX 1.0...
     
  • 3.16, пох (?), 13:04, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    я такой херни не ждал!
    Можно мне винду обратно, без нее?
    На линукс обратно я уж не надеюсь, да и поздно уже.
     
  • 2.10, nobody (??), 11:45, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В линуксе же, как всегда "свой путь" - BPF вместо DTrace
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:37, 12/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Скрипты на языке D компилируются в промежуточный формат DIF

    M$ заюзала D-lang?
    хорошо бы, нужно больше в него(в D) народу загнать, тогда он станет лучше

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:41, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Загнать?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:49, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да, палкой и крошками от пряника
     
  • 2.12, nobody (??), 11:46, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если Вы про dlang, который очередной убийца C++, то это не он. Это специальный DSL для DTrace
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov (?), 11:46, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Скрипты на языке D компилируются в промежуточный формат DIF
    > M$ заюзала D-lang?
    > хорошо бы, нужно больше в него(в D) народу загнать, тогда он станет
    > лучше

    1.  Охоххо...

    "M$ заюзала" => "народу загнать" => "станет лучше"
    "M$ ...." => "станет лучше"

    Прекрати делить на NIL.


    2.  Другой D-lang.

    [I]"" Testers write tracing programs (also referred to as scripts) using the D programming language (not to be confused with other programming languages named "D"). ""[/I] --https://en.wikipedia.org/wiki/DTrace#Description

     

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