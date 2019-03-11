11.03.2019 20:46  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.31

> 40conn/s

> /bin/sleep

Так, конечно, можно, и даже иногда оправдано, но в целом..

Ну и может я не так тебя понял - не понятно, зачем нужна пауза вообще, например.

(я про sleep(1) высказывался, и новость про неё, а не про sleep(3), если что)

