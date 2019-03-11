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11.03.2019 20:46  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.31

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.31, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln, ls и т.д.

Основные новшества:

  • В утилиту "id" добавлена возможность отображения идентификаторов сразу для нескольких пользователей;
  • В утилиту "date" добавлен флаг '+' для преобразования формата времени в соответствии с POSIX.1-2017;
  • В утилитах printf, seq, sleep, tail и timeout появилась возможность указания чисел с плавающей точкой в соответствии с форматом, определённым как текущей локалью, так и локалью "C". Например, теперь можно указывать как 'sleep 0,1', так и 'sleep 0.1';
  • В утилиту "test" добавлен унарный оператор '-N FILE', позволяющий определить, что файл существует и был изменён с момента последнего чтения. Прекращена поддержка недокументированного оператора 'test -a FILE' (аналог 'test -e FILE'), который можно было спутать с бинарным оператором "-a" (логическое "and");
  • В утилите "env" появилась возможность настройки обработчиков сигналов для запускаемого приложения: '--default-signal[=SIG]', '--ignore-signal[=SIG]', '--block-signal[=SIG], а также добавлена опция '--list-signal-handling' для проверки использования обработчиков сигналов, отличных от применяемых по умолчанию;
  • Добавлена новая утилита basenc, которая дополнила команды base64 и base32 возможностью кодирования и раскодирования текста в различных типовых кодировках (base64, base64url, base32, base32hex, base16, base2, z85);
  • В утилиты "stat" и "tail" (tail -f) добавлена поддержка файловой системы "sdcardfs", используемой в платформе Android. В "stat" также добавлен вывод времени создания файла, если данный атрибут поддерживается в ФС, glibc (2.28+) и ядре Linux (4.11+).


  1. Главная ссылка к новости (http://savannah.gnu.org/forum/...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.32
  3. OpenNews: Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.30
  4. OpenNews: Релиз netutils-linux 2.5, утилит для мониторинга и тюнинга сетевого стека Linux
  5. OpenNews: Выпуск GNU Diffutils 3.4 с поддержкой цветного вывода
  6. OpenNews: Подготовлен вариант GNU Coreutils, переписанный на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: coreutils
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  • 1.1, анон ессно (?), 20:56, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Например, теперь можно указывать как 'sleep 0,1', так и 'sleep 0.1'

    ну наконец-то

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:41, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Извращение какое-то.
     
  • 2.9, Дон Ягон (?), 22:21, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Мне вот интересно, а кто правда на серьёзных щщах использует дробные аргументы к sleep? И зачем? Ведь поддержку зачем-то добавили - значит, вероятно, есть и пользователи "фичи"?
    Я заинтригован, короче.
     
     
  • 3.11, пох (?), 23:07, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Мне вот интересно, а кто правда на серьёзных щщах использует дробные аргументы к sleep? И зачем?

    затем, что пауза нужна, но при 40conn/s на целую секунду "заснуть" - получить "массовый инцидент". Минус премия.
    А достаточно, чаще всего, и 0.1

     
     
  • 4.14, Дон Ягон (?), 23:51, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > 40conn/s
    > /bin/sleep

    Так, конечно, можно, и даже иногда оправдано, но в целом..
    Ну и может я не так тебя понял - не понятно, зачем нужна пауза вообще, например.

    (я про sleep(1) высказывался, и новость про неё, а не про sleep(3), если что)

     
  • 2.12, пох (?), 23:10, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    мне вот интересно, скоро ли они повторят древний-древний баг с генерацией "postscript" документов с запятыми вместо точек (совершенно неполиткорректный и ни разу не locale'зированный принтер, почему-то, такое не печатал)

    явно в незамутненных сознаниях к этому все и идет.

     
  • 1.3, Аноним (3), 21:37, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Разве tail не должно быть фиолетово, какая ФС Интересно, зачем эти костыли Хо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:27, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно -- почитайте код.
     
  • 2.13, пох (?), 23:14, 11/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Разве tail не должно быть фиолетово, какая ФС ?

    ну, если ты хочешь, чтобы он работал по методу "прочитать весь трехтерабайтный файл, выбросить содержимое, напечатать последние строчки" - то фиолетово.
    А если нет, начинаются проблемы и код перестает быть тривиальным.

    особенно если вспомнить, что он вообще-то - gnu, а не "ваш новый стандарт", поэтому надеяться, например, на работающий inotify можно только в крайнем случае.

     
  • 1.8, Дон Ягон (?), 22:12, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > В утилиту "id" добавлена возможность отображения идентификаторов сразу для нескольких пользователей;

    Эпохальное нововведение, чо. Я так понимаю, тривиальные шеловые скрипты - это уже не модно?

     
     
  • 2.15, IRASoldier (?), 01:12, 12/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то в сферически свободно-открытом сделали удобнее. Мелочь, но приятно. Олдфаг-старпёр ожидаемо: "фууу..."
     

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