11.03.2019 20:46  Выпуск набора базовых системных утилит GNU Coreutils 8.31

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|2.9, Дон Ягон (?), 22:21, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Мне вот интересно, а кто правда на серьёзных щщах использует дробные аргументы к sleep? И зачем? Ведь поддержку зачем-то добавили - значит, вероятно, есть и пользователи "фичи"?
Я заинтригован, короче.
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|3.11, пох (?), 23:07, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Мне вот интересно, а кто правда на серьёзных щщах использует дробные аргументы к sleep? И зачем?
затем, что пауза нужна, но при 40conn/s на целую секунду "заснуть" - получить "массовый инцидент". Минус премия.
А достаточно, чаще всего, и 0.1
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|4.14, Дон Ягон (?), 23:51, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> 40conn/s
> /bin/sleep
Так, конечно, можно, и даже иногда оправдано, но в целом..
Ну и может я не так тебя понял - не понятно, зачем нужна пауза вообще, например.
(я про sleep(1) высказывался, и новость про неё, а не про sleep(3), если что)
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|2.12, пох (?), 23:10, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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мне вот интересно, скоро ли они повторят древний-древний баг с генерацией "postscript" документов с запятыми вместо точек (совершенно неполиткорректный и ни разу не locale'зированный принтер, почему-то, такое не печатал)
явно в незамутненных сознаниях к этому все и идет.
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|2.13, пох (?), 23:14, 11/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Разве tail не должно быть фиолетово, какая ФС ?
ну, если ты хочешь, чтобы он работал по методу "прочитать весь трехтерабайтный файл, выбросить содержимое, напечатать последние строчки" - то фиолетово.
А если нет, начинаются проблемы и код перестает быть тривиальным.
особенно если вспомнить, что он вообще-то - gnu, а не "ваш новый стандарт", поэтому надеяться, например, на работающий inotify можно только в крайнем случае.
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|1.8, Дон Ягон (?), 22:12, 11/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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> В утилиту "id" добавлена возможность отображения идентификаторов сразу для нескольких пользователей;
Эпохальное нововведение, чо. Я так понимаю, тривиальные шеловые скрипты - это уже не модно?
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