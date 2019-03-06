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06.03.2019 09:08  АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга

Агентство национальной безопасности США во время проведения конференции RSA объявило об открытии доступа к инструментарию для проведения обратного инжиниринга Ghidra, который включает интерактивный дизассемблер с поддержкой декомпиляции в код на языке Си и предоставляет мощные средства для анализа исполняемых файлов. Код написан на языке Java и и в ближайшее время будет открыт под свободной лицензией Apache 2.0 (уже началось размещение кода на GitHub). Продукт доступен для загрузки с сайта ghidra-sre.org (сайт недоступен из российских подсетей).

Проект развивается на протяжении почти 20 лет и активно применяется спецслужбами США для выявления закладок, анализа вредоносного кода, изучения различных исполняемых файлов и разбора скпомпилированного кода. По своим возможностям продукт сопоставим с расширенной версии проприетарного пакета IDA Pro, но рассчитан исключительно на анализ кода и не включает в себя отладчик. С другой стороны, в Ghidra имеется поддержка декомпиляции в псевдокод, напоминающий язык Си (в IDA данная возможность доступна через сторонние плагины), а также более мощные средства для совместного анализа исполняемый файлов.

Основные особенности:

  • Поддержка различных наборов процессорных инструкций и форматов исполняемых файлов;
  • Поддержка анализа исполняемых файлов для платформ Linux, Windows и macOS;
  • В состав входят дизассемблер, ассемблер, декомпилятор, генератор графа хода выполнения программы, модуль для выполнения скриптов и большой набор вспомогательных инструментов;
  • Возможность выполнения в интерактивном и автоматическом режимах;
  • Поддержка плагинов с реализацией новых компонентов;
  • Поддержка автоматизации действий и расширения существующей функциональности через подключения скриптов на языках Java и Python;
  • Наличие средств для совместной работы групп исследователей и координации работы при обратном инжиниринге очень крупных проектов.

Интересно, что через несколько часов после публикации Ghidra в пакете нашли уязвимость в реализации отладочного режима (отключен по умолчанию), в котором открывается сетевой порт 18001 для удалённой отладки приложения по протоколу JDWP (Java Debug Wire Protocol). По умолчанию сетевые соединения принимались на всех доступных сетевых интерфейсах, а не на 127.0.0.1, что позволяло подключиться к Ghidra с других систем и выполнить любой код в контексте приложения. Например, можно подключиться отладчиком, прервать выполнение через установку точки останова и подставить для дальнейшего исполнения свой код при помощи команды "print new", например, "print new java.lang.Runtime().exec('/bin/mkdir /tmp/dir')".

Дополнительно можно отметить публикацию почти полностью переработанного выпуска открытого интерактивного дизассемблера REDasm 2.0. Программа отличается расширяемой архитектурой, позволяющей подключать обработчики дополнительных наборов инструкций и форматов файлов в форме модулей. Код проекта написан на языке С++ (интерфейс на базе Qt) и распространяется под лицензией GPLv3. Поддерживается работа в Windows и Linux.

В базовой поставке поддерживаются форматы PE, ELF, DEX (Android Dalvik), форматы прошивок Sony Playstation, XBox, GameBoy и Nintendo64. Из наборов инструкций поддерживаются x86, x86_64, MIPS, ARMv7, Dalvik и CHIP-8. Из возможностей можно отметить поддержку интерактивного просмотра в стиле IDA, анализ многопоточных приложений, построение наглядного графа хода исполнения, движок обработки цифровых подписей (работа с файлами SDB) и средства для ведения проекта.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.nsa.gov/News-Featu...)
  2. OpenNews: АНБ планирует открыть код инструментария для обратного инжиниринга
  3. OpenNews: Проект biew объявил о переименовании в beye
  4. OpenNews: Новая версия фреймворка для обратного инжиниринга - radare2 0.9.6
  5. OpenNews: Выпуск платформы динамической трассировки приложений Frida и отладчика CryptoShark
  6. OpenNews: Компания Avast открыла исходные тексты декомпилятора машинного кода
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debug, nsa, ghidra, disassembler, redasm
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  • 1.2, Аноним (2), 10:10, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Дельно опубликовал

    403 ERROR
    The request could not be satisfied.

     
     
  • 2.5, Аноним (2), 10:14, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > The request could not be satisfied.

    Это для дорогих россиян. Через Tor грузи.

     
     
  • 3.9, Аноним (-), 10:37, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Это для российских школьников и домохозяек запрет.
     
     
  • 4.15, Аноним (2), 10:56, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Точно! Типа официального канала министерства на запрещенном telegram, только наоборот.
     
  • 4.34, Дядя (?), 12:05, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    ну че, го качать трояна дядюшки сэма?
    при том что прям в статье же написано, что троян для удаленного выполнения кода на твоем компе.
     
  • 4.38, An0n (?), 12:43, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    бгг, и тут притесняют русского мишку
     
  • 1.4, Деннис Ритчи (?), 10:13, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Если бы все опенсорсили свои труды - то и не было бы таких продуктов Хотя ино... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 10:14, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дениска, не опозоришься. Ибо, то, что реверсится, не сильно похоже на оригинал.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:43, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > то, что я отреверсил, не сильно похоже на оригинал.

    Не повезло. Бывает, в бинарях остаются даже дебажные сообщения с именами функций.

     
     
  • 4.16, Аноним (2), 10:59, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, так цель-то надо не "отладка" (debug) выбирать, а "выпуск" (release). Кто ж вам программирование-то преподает?
     
     
  • 5.26, Аноним (12), 11:18, 06/03/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А я за то, что бы они делали, как делают Это позволяет мне реверсить бинари в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним (2), 10:18, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Некоторые упоминания в хелпе сабжа (CentOS, Java 11, WinRAR) как-бы намекают на его уровень ...
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:33, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может ли гидра отреверсить себя?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:44, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Код написан на языке Java".
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:07, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно может. И не только себя, но и тебя.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:05, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Представил тентакли гидры... бррр.
     
  • 1.11, Аноним (-), 10:40, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Это всё для голимой проприетарщины и выньтела. Для опенсорса оно чем может быть полезно?
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 10:46, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    По-твоему, что бы появился опенсорс -- достаточно исписать весь интернет сообщениями "ждём ебилдов"?
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 11:00, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы появился опенсорс, нужны умные.
     
     
  • 4.29, Аноним (12), 11:25, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    и доверчивые?
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:07, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как же ещё аффтар узнает что кто-то ждёт ебилдов.
     
     
  • 4.28, Аноним (12), 11:24, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно на улице спрашивать у каждого встречного.
     
  • 1.19, Аноним (21), 11:05, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И о всех кто скачает прогу узнают в АНБ. А всех кто будут активно пользоваться привлекут на работу.
     
     
  • 2.31, Гентушник (ok), 11:47, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А всех кто будут активно пользоваться привлекут на работу.

    А как они об этом узнают? Или вы предлагаете прям качать бинари с сайта АНБ и запускать их на своём компьютере?

     
  • 1.20, Аноним (20), 11:06, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ага Удачи декомпилить приложение на движке хромиум Во времена приложений в сот... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Попугай Кеша (?), 11:16, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ха-ха! В точку )
     
  • 1.30, Аноним (30), 11:46, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Уря! Теперь можно бесплатно и без СМС поработать на пендосские спецслужбы, допиливая вундервафлю, которую они сами пилить задолбались. Все саёбщество текет и кончает дружно.
     
     
  • 2.32, Гентушник (ok), 11:49, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выкладывать исходники программ, разработанных на бюджетные деньги, это по-моему достаточно распространённая практика в США.
     
  • 1.35, Аноним (35), 12:14, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ага, а потом оказывается запускаешь такой - не находит никаких проблем в твоем п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:39, 06/03/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем конкретно он вам навредил?
     
  • 1.37, YetAnotherOnanym (ok), 12:40, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    <trollmode>А Управление "К" МВД РФ имеет аккаунт на Гитхабе?</trollmode>
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:47, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Могли бы назвать этот софт именем IUDA - Interactive Universal DisAssembler and Debugger.
     

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