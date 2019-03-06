06.03.2019 09:08  АНБ опубликовало Ghidra, инструментарий для обратного инжиниринга

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|4.34, Дядя (?), 12:05, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ну че, го качать трояна дядюшки сэма?
при том что прям в статье же написано, что троян для удаленного выполнения кода на твоем компе.
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|3.12, Аноним (12), 10:43, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> то, что я отреверсил, не сильно похоже на оригинал.
Не повезло. Бывает, в бинарях остаются даже дебажные сообщения с именами функций.
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|4.16, Аноним (2), 10:59, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Блин, так цель-то надо не "отладка" (debug) выбирать, а "выпуск" (release). Кто ж вам программирование-то преподает?
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|2.14, Аноним (12), 10:46, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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По-твоему, что бы появился опенсорс -- достаточно исписать весь интернет сообщениями "ждём ебилдов"?
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|2.31, Гентушник (ok), 11:47, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А всех кто будут активно пользоваться привлекут на работу.
А как они об этом узнают? Или вы предлагаете прям качать бинари с сайта АНБ и запускать их на своём компьютере?
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|1.30, Аноним (30), 11:46, 06/03/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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Уря! Теперь можно бесплатно и без СМС поработать на пендосские спецслужбы, допиливая вундервафлю, которую они сами пилить задолбались. Все саёбщество текет и кончает дружно.
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|2.32, Гентушник (ok), 11:49, 06/03/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Выкладывать исходники программ, разработанных на бюджетные деньги, это по-моему достаточно распространённая практика в США.
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