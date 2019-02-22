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22.02.2019 07:43  Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию

Компания Redis Labs, развивающая СУБД Redis, объявила об очередной смене лицензии на дополнительные модули, в которых предлагаются расширенные возможности для корпоративных пользователей (RediSearch, RedisGraph, RedisJSON, RedisML, RedisBloom и т.п.). Вместо ранее применяемой лицензии Apache 2.0 с дополнением "Commons Clause", вводящей ограничение на продажу, модули отныне будут поставляться под отдельной проприетарной лицензией RSAL (Redis Source Available License). Основной код Redis остаётся свободным и продолжает поставляться под лицензией BSD.

Лицензия RSAL по своим целям напоминает ранее принятую проектом MongoDB лицензию SSPL, которая была причислена к числу несвободных лицензий, недопустимых для использования в репозиториях Fedora. RSAL базируется на принципах разрешительной лицензии BSD, но вводит ограничения на некоторые области использования. Так как текст RSAL приводит к дискриминации отдельных категорий пользователей, данная лицензия не может считаться открытой или свободной, а продукты под данной лицензией не могут включаться в свободные дистрибутивы, такие как Fedora и Debian.

RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения (в том числе в платные), за исключением случаев, когда эти приложения являются СУБД, движками кэширования, поисковыми системами, движками потоковой обработки данных, системами индексации данных и движками для систем машинного обучения и искусственного интеллекта. Иными словами, без покупки коммерческой лицензии развиваемые в Redis Labs модули теперь не могут включаться в состав таких продуктов, как СУБД или поисковые движки, но сам Redis по-прежнему не ограничен в использовании.

В качестве причины перевода модулей на проприетарную лицензию отмечается желание не допустить паразитирования провайдеров облачных сервисов на открытом ПО. Компания Redis Labs столкнулась с ситуацией, когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых модулей к Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

Причиной создания отдельной лицензии, вместо ранее применяемой лицензии Apache 2.0 c примечанием "Commons Clause", стало желание избавиться от путаницы и неопределённости в отношении условий использования (например, в "Commons Clause" ограничения применяются в зависимости от "значительности использования", но критерий значительности точно не определён). Кроме того, "Commons Clause" распространяет ограничение на оказание услуг поддержки, что мешает формированию экосистемы вокруг модулей к Redis.

До перехода на "Commons Clause" для модулей применялась лицензия AGPL, которая не помогла избавиться от проблем, так как требовала возвращать изменения и развивать производный продукт под той же лицензией, но не мешала организовывать работу платных сервисов на основе уже предоставляемого кода. Напомним, что в ответ на переход к условиям Commons Clause представители сообщества основали проект GoodFORM, в рамках которого создали форки модулей Redis и продолжили их разработку под лицензией AGPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://redislabs.com/blog/red...)
  2. OpenNews: Выпуск СУБД Redis 5.0
  3. OpenNews: Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis
  4. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  5. OpenNews: СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость
  6. OpenNews: Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redis, license
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:54, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Вот redis-ки!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:01, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Я надеюсь, что речь о паразитирующих на чужом труде организациях
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 09:07, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Эти организации не паразитируют, а пользуются правами свободных лицензий при этом не насося абсолютно никакого ущерба.
    Это как "пираты": в 100% процентах случаев они всё равно не купили бы продукт и от того что они инелегально его скопировали нет никому никакого вреда.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 09:19, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –15 +/
    Кроме издателей, чью прибыль они воруют.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 09:46, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Я видимо тоже вашу прибыль ворую: вот был бы я вашим рабом - сколько прибыли вы могли бы извлечь!
     
  • 5.20, Аноним (20), 09:53, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Издатели не нужны, нужны авторы.
     
     
  • 6.49, Аноним (49), 11:58, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идите вы все лесом бюрократы, некрофилы и паразиты!
     
  • 4.11, хотел спросить (?), 09:35, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    ээ нет... дело в том что они получают лучшие условия на рынке производных продуктов

    в итоге тот кто не платит более конкрутноспособен, потому что дешевле конечная услуга

    разработчики в пролете

    а в случае пиратства пиратом является конечный потребитель

    другими словами ситуации были бы сравнимы, если бы в моем кинотеатре шли исключительно пиратские фильмы

     
  • 4.12, Аноним (2), 09:36, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажем, не очень корректно сравнивать пиратов и тех, кто отгребает мешки бабла на твоём труде, при этом даже патчи не прислав (в которых, кстати, и заключается суть опенсорса).
     
     
  • 5.55, IB (?), 12:11, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    BSD-шники должны работать на рабовладельцев.
    Молча
     
     
  • 6.69, анонн (?), 13:04, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > BSD-шники должны работать на рабовладельцев.
    > Молча

    У меня для неBSDшниковТруЪОGPLонлищиков плохие новости:
    > когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей
    > в виде облачных сервисов,

     
     
  • 7.79, Ordu (ok), 15:08, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну дык просто надо под AGPL лицензировать. SaaS в пролёте.
     
  • 4.51, Андрей (??), 12:00, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эти организации не паразитируют, а пользуются правами свободных лицензий

    Это да. Как уже было выяснено с монго: оказалось, что GPL и даже AGPL не работают, как ожидалось, в облаках.

    > Это как "пираты"

    Не, "хорошие пираты" - это как нон-профит организации. А тут как раз очень даже профит-компании.

     
  • 4.63, Школьник (ok), 12:36, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >Эти организации не паразитируют, а пользуются правами свободных лицензий при этом не насося абсолютно никакого ущерба.

    Ну надо же!

    На одном только opennet'е я в комментариях видел сотни подрывов и глумлений на тему того, как проклятые проприерасты Apple, Sony, Juniper и даже Microsoft используют код *BSD и ничего не возвращают назад. Утверждалось даже, что это-то и причина того, что *BSD якобы стагнируют по сравнению с Linux - мол, нашего любимого пингвина корпорации спонсируют деньгами и патчами с радостью, потому что лицензия GPLv2 их инвестиции защищает от пиратства!

    А тут вдруг оказалось, что когда дело не касается *BSD, то это никакое не паразитирование, а "пользование правами свободных лицензий". Да и GPLv2 защищает-то только от продажи производного софта без раскрытия кода, а вот заставить тот же Гугель раскрыть исходники того Линукса, который они крутят на своих серверах, никакой GPL и близко не сможет. Да что там Гугель - попробуйте хотя бы допроситься исходников ядра, которое крутится на вашем смартфоне, у какого-нибудь Huawei или Samsung.

     
     
  • 5.72, пох (?), 13:44, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а вот заставить тот же Гугель раскрыть исходники того Линукса, который они крутят на своих
    > серверах, никакой GPL и близко не сможет

    Salvatore: А я вот - смог бы!

    (ну или скорее заставил бы гугль форкнуться или выбросить в помойку и бодро уйти на какую-нибудь самодельную хрень, как уже получилось с амазоном, всех запихивающим в собственную коммерческую и закрытую реализацию nosql - с поддержкой всех модных хипста-апи)

     
  • 5.73, пох (?), 13:45, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да что там Гугель - попробуйте хотя бы допроситься исходников ядра, которое крутится на вашем
    > смартфоне, у какого-нибудь Huawei или Samsung.

    да, и не исходников одного ведра, а целиком сборочной инфраструктуры ;-)

     
  • 5.74, A.Stahl (ok), 13:47, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Всё проще: у разных людей разные мнения.
    Моё мнение сводится к тому, что если автор программы желает ОБЯЗАТЬ потребителя благодарить разработчика деньгами, то следует использовать проприетарную лицензию, если кодом то GPL, если разработчик масштаб и тип благодарности желает оставить на усмотрение потребителя то для этого есть BSD.

    И *BSD стагнирует не из-за "паразитов", а из-за того что их мало благодарят как кодом так и деньгами.

     
     
  • 6.76, Школьник (ok), 14:00, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >мало благодарят как кодом так и деньгами.

    А мало благодарят почему? Потому что по мнению экспертов opennet 294го уровня лицензия BSD позволяет не благодарить. Не верят эксперты опеннета в людей, считают, что их только палками можно загнать в счастье.

     
  • 6.77, Ananan (?), 14:07, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неужели среди линуксоидов есть адекваты.
    Тут только поправочка, насчет FreeBSD. Никакого усмотрения тут нет, собрали лимон баксов - продолжаем кодить. И все довольны.
     
  • 4.78, Аноним (78), 14:12, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > не насося абсолютно никакого
    > нет никому никакого

    Результат семантического анализа однозначно указывает на несостоятельность гипотезы.

     
  • 3.57, Аноним (57), 12:23, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы про те организации которые нарушают GPL?
     
  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:05, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. теперь без покупки коммерческой лицензии модули Редиса не смогут использоваться и в некоммерческих СУБД и поисковых системах?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:33, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да они и не используются никем. Хотя RedisLabs пытается о них везде слово замолвить.
     
     
  • 3.60, пох (?), 12:34, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну как бе не знаю что там насчет модулей иссккуственного идиота, но поиск-то используется...

    остается надежда, что там ничего военного нет, и форк проживет еще вечно.

     
  • 1.5, leap42 (ok), 09:19, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    >> Компания Redis Labs столкнулась с ситуацией, когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых модулей к Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке

    Полон опасносте BSD-мирок...

     
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:33, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Модули RedisLabs никогда под BSD и не публиковались.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:01, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Основной код Redis остаётся свободным и продолжает поставляться под лицензией BSD.

    тогда исправьте новость

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 10:47, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Вы путайте сам Redis и модули для него Модули, о которых ведётся речь в новости... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.66, Школьник (ok), 12:47, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собачка Павлова увидела слово BSD, и сработал рефлекс. Ничего личного, просто так выдрессировали, она не виновата.
     
  • 2.70, анонн (?), 13:22, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>> облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей
    >>> в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке
    > Полон опасносте BSD-мирок...

    Полон метана опеннетных-комментаторов-мирок )

    https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLRequireSourcePostedPublic
    > Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public? (#GPLRequireSourcePostedPublic)
    > The GPL does not require you to release your modified version, or any part of it.
    > But if you release the modified version to the public in some way, the GPL requires you to make the modified source code available to the program's users, under the GPL.
    > if you release
    >>> облачных сервисов

     
  • 1.7, Аноним (7), 09:25, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А где тогда его можно использовать Для домашней странички Для бложика Так он ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, хотел спросить (?), 09:40, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну например Gitlab не попадает под упомянутые категории
    т.е. чисто теоретически может использовать
    кстати redis в нем есть, правда я не знаю какие именно модули
     
  • 2.61, пох (?), 12:35, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А где тогда его можно использовать?

    там где нах не нужен, все правильно.

    несите ваши денежки - редисовские афтыри хочу ЖРАТ!

     
  • 1.8, Аноним (8), 09:33, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >желание не допустить паразитирования провайдеров облачных сервисов на открытом ПО

    Теперь они будут паразитировать на закрытом ПО.

     
  • 1.13, Аноним (13), 09:36, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Понавыдумывали самописных лицензий, а теперь вот, что получилось.

    Очевидный же вариант: GPL. И никто код не перепродает, и дебиановцы довольны. Но нет, нужно сделать принципиально новую лицензию.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:48, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Юристы тоже хотят кушать.
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:45, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Речь идёт не о продаже кода, а о продаже услуг на основе кода.
     
  • 1.14, Онаним (?), 09:37, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Я не понимаю, кому это говно может быть настолько нужным, чтобы оно ещё и продавалось. Полнейшее уродство ж архитектурно.
     
     
  • 2.39, Аноним (45), 11:26, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Оно соответствует требованиям его пользователей и успешно решает их задачи.
     
     
  • 3.62, пользователь (?), 12:36, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ага - и требование у нас только одно - НАХАЛЯВУ!!! И ПОБОЛЬШЕ, ПОБОЛЬШЕ!

     
  • 1.16, Аноним (16), 09:45, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Теперь тем кому надо просто сделают свои форки Или будут пользоваться теми, кот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним (16), 09:53, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Как вариант можно было не гнать в три шеи провайдеров облачных систем, а использ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.46, Аноним (45), 11:49, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Честно говоря не совсем понятна претензия про отсутствие сообщений об ошибках от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.67, Michael Shigorin (ok), 12:49, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Если провайдер столкнулся с ошибкой, он разве будет продолжать
    > с ней эксплуатировать сервис? А что ему на это скажут его
    > пользователи?

    1) а им точно доложат?
    2) эксплуатировал же...

    В смысле необязательно заплачет и прекратит/починит сразу же -- как минимум зависит от причин/характера/частоты/убойности проблемы.

    Вон Joyent напоролась на шикарные грабли с zfs (вплоть до несколькидневного даунтайма и потери данных пользователей, помнится) -- однако не припомню, чтоб они так вот взяли и сбежали с неё.  Понятно, что бывает ещё аналогия с 2B2F, но...

     
  • 2.75, пох (?), 13:49, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    они не могут. Вы думаете, доктору Сальватору платят за поддержку, что-ли? Чего там поддерживать в этом коде, спрашивается - ты пока придумаешь как сдать проблему, уже сам же и исправишь ее.

    У них другая идея - самим продавать те же самые облачные услуги, кладя денежку в свой кармашек.

    И не нужна им ни реклама софта (а конкурирующую фирму, понятно, рекламировать не будут), ни багрепорты (опять же потому что не такой сложный это софт, чтоб было особо надо)

     
  • 1.23, Аноним (23), 10:03, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие ещё свободные NoSQL-СУБД остались? Куда бежать full stack-хипстерам?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:29, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Tarantool
     
  • 2.36, Аноним (9), 11:22, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так Redis-то не менял свою лицензию, как был BSD так и остался
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:40, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Надолго ли, вон монгу уже юзать без денежки нельзя скоро и с редисом так будет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним (45), 11:52, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вы правда думаете что CI придумали вчера?
     
  • 4.58, Аноним (9), 12:26, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не будет, я лично на эту тему с Salvatore общался (создатель Redis-а)
     
  • 4.64, пох (?), 12:40, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Развивать продукт вам не будут за бесплатно максимум зарепортят багу,

    хуже - будут и развивать и баги исправлять, и вы за это ничего не получите.

    поэтому патчи, предлагающие альтернативу коммерческому сервису, мы выкинем в помойку с благодаростью афтырю, свои багфиксы спрячем от посторонних (например, закоммитим с невнятным комментом что-то исправляющее серьезную уязвимость, в идеале вообще сделаем обсуждение багов за закрытыми дверями, как уже давно научил нас isc - о, конечно же, для вашей же большей безопастносте!)  а вы - несите, несите сделанную за нас работу, это то для чего вы и нужны.

     
  • 2.54, Аноним (49), 12:05, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    SSDB, LevelDB, RocksDB, UnQLite, LMDB, UpscaleDB, ForestDB, Pika, Dynomite
     
  • 1.25, Ilya Indigo (ok), 10:32, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Компания Redis Labs столкнулась с ситуацией, когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых модулей к Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.

    То есть они не понимали на что шли публикуя код под BSD-лицензией?
    И вместо того чтобы сменить на GPL3, которое подобное не допускает, они перешли на проприетарщину?
    Или они идиоты, или это отмазка жадных манагеров, или и то и другое сразу! ИМХО!

     
     
  • 2.28, rioko (?), 10:48, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Компания распоряжается свои продуктом так как считает нужным, в чем идиотизм ?
     
  • 2.29, Аноним (29), 10:52, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Перечитайте последний абзац новости GPL AGPL не помогает, так как эти лицензии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.30, Andrey Mitrofanov (?), 10:57, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >просто запускайте  уже готовое и начинайте
    > продавать доступ к нему. Никакой GPL от этого не защитит.

    Кстати да, GPL совсем не для "защиты" продаванов.

    И вообще, почему наивным "авторам" никто не сказал, что все деньги уже в микросоувт, и у них нечего не выйдет со всеми этими туда-сюда-обратно лицензированиями?   Мучаются же!...

     
  • 3.31, llolik (ok), 11:02, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда, новость можно сократить до предложения "Redis Labs хотят, чтобы с ними делились прибылью". На что они рассчитывали раньше, и на что рассчитывают сейчас - всё равно решительно непонятно.
     
     
  • 4.34, Аноним (45), 11:19, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Возможно они рассчитывали на то что модули без доработок использовать будет трудно, но оказалось что их код достаточно хорош что бы его использовать как есть
     
  • 3.41, Ilya Indigo (ok), 11:34, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ё-маё, дошло!
    https://redis.io/modules
    Я про их существование и не знал, подумалось что сама редиска пошла по пути монги.
     
     
  • 4.65, пох (?), 12:42, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    как только окончательно убедятся, что платить им никто не собирается - пойдет, неизбежно.
    жрать-то афтору хочется каждый день, и побольше.

     
  • 2.33, Аноним (29), 11:14, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С точки зрения перепродажи разницы межу GPL3 и BSD нет никакой, и то и то можно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Ilya Indigo (ok), 11:37, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> И вместо того чтобы сменить на GPL3, которое подобное не допускает, они перешли на проприетарщину?
    > С точки зрения перепродажи разницы межу GPL3 и BSD нет никакой, и
    > то и то можно продавать как угодно. Разница лишь в том,
    > что в случае внесения изменений при GPL3 их придётся открыть, но
    > если изменений нет то и открывать нечего.

    Вот что осталось непонятным, а кто и как их покупает?
    Если возможно, на примере Amazon AWS EC2, никак понять не могу.

     
     
  • 4.50, Аноним (45), 12:00, 22/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    EC2 это же виртуалка вроде, тут речь идёт когда провайдер вам даёт только параме... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.56, Ilya Indigo (ok), 12:17, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > EC2 это же виртуалка вроде

    Да. именно так. Просто у него есть ещё другие не понятные мне сервисы.
    Но я просто конструирую инстанс, с необходимым процом, оперативой и дистрибутивом, создаю необходимый мне дисковый объём, настраиваю и разворачиваю что мне нужно и плачу только за аренду инстанса, трафик, и используемый объём.
    > тут речь идёт когда провайдер вам даёт
    > только параметры для подключения к экземпляру сервиса, вы сами его не
    > запускаете, его запускает и администрирует провайдер, а вы только пользуетесь и
    > платите деньги.
    > Например: https://cloud.yandex.ru/services/managed-redis

    Благодарю за ссылку. Про такое я тоже не знал и трудно представить для чего это мне может быть полезным.
    Мне всегда нужно не просто редиску развернуть, а хотя бы MariaDB к ней, она же и предназначена для кеширования запросов к СУБД.

     
  • 1.35, Аноним (45), 11:20, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > продукты под данной лицензией не могут включаться в свободные дистрибутивы, такие как Fedora и Debian.

    В debian есть non-free репозиторий.

     
     
  • 2.48, policy (?), 11:56, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Packages in the other archive areas (contrib, non-free) are not considered to be part of the Debian distribution, although we support their use and provide infrastructure for them"

    Хотя, кого это волнует

     
     
  • 3.52, Аноним (45), 12:02, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На мой взгляд это слегка лицемерно «мы поддерживаем non-free, но он не наш» :-)
     
  • 1.37, Аноним (9), 11:23, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    RedisLabs с этими модулями доиграется, что народ будет их стороной обходить. Хотя уже...
     
  • 1.40, Аноним (40), 11:30, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Ни с чем А зачем они вообще изначально делали софт под свободной лицензией Ког... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.53, Аноним (45), 12:04, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плата не обязательно выражается деньгами.
     
  • 1.44, Аноним (40), 11:43, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Видимо, решили схитрить, переведя модули, без которых основа практически бесполе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.59, Аноним (9), 12:27, 22/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > без которых основа практически бесполезна

    Не смешите, как раз модули-то никто и не использует

     
  • 1.68, Аноним (68), 13:02, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так как текст RSAL приводит к дискриминации отдельных категорий пользователей

    боюсь даже спросить каких, неужели тех самых

     
  • 1.71, Аноним (22), 13:29, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вероятно, любой реальный разработчик СПО по экономическим или политическим причи... весь текст скрыт [показать]
     

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