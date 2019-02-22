22.02.2019 07:43  Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию

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|3.4, A.Stahl (ok), 09:07, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Эти организации не паразитируют, а пользуются правами свободных лицензий при этом не насося абсолютно никакого ущерба.
Это как "пираты": в 100% процентах случаев они всё равно не купили бы продукт и от того что они инелегально его скопировали нет никому никакого вреда.
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|5.17, Аноним (17), 09:46, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
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Я видимо тоже вашу прибыль ворую: вот был бы я вашим рабом - сколько прибыли вы могли бы извлечь!
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|4.11, хотел спросить (?), 09:35, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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ээ нет... дело в том что они получают лучшие условия на рынке производных продуктов
в итоге тот кто не платит более конкрутноспособен, потому что дешевле конечная услуга
разработчики в пролете
а в случае пиратства пиратом является конечный потребитель
другими словами ситуации были бы сравнимы, если бы в моем кинотеатре шли исключительно пиратские фильмы
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|4.12, Аноним (2), 09:36, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Скажем, не очень корректно сравнивать пиратов и тех, кто отгребает мешки бабла на твоём труде, при этом даже патчи не прислав (в которых, кстати, и заключается суть опенсорса).
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|6.69, анонн (?), 13:04, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> BSD-шники должны работать на рабовладельцев.
> Молча
У меня для неBSDшниковТруЪОGPLонлищиков плохие новости:
> когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей
> в виде облачных сервисов,
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|4.51, Андрей (??), 12:00, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Эти организации не паразитируют, а пользуются правами свободных лицензий
Это да. Как уже было выяснено с монго: оказалось, что GPL и даже AGPL не работают, как ожидалось, в облаках.
> Это как "пираты"
Не, "хорошие пираты" - это как нон-профит организации. А тут как раз очень даже профит-компании.
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|4.63, Школьник (ok), 12:36, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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>Эти организации не паразитируют, а пользуются правами свободных лицензий при этом не насося абсолютно никакого ущерба.
Ну надо же!
На одном только opennet'е я в комментариях видел сотни подрывов и глумлений на тему того, как проклятые проприерасты Apple, Sony, Juniper и даже Microsoft используют код *BSD и ничего не возвращают назад. Утверждалось даже, что это-то и причина того, что *BSD якобы стагнируют по сравнению с Linux - мол, нашего любимого пингвина корпорации спонсируют деньгами и патчами с радостью, потому что лицензия GPLv2 их инвестиции защищает от пиратства!
А тут вдруг оказалось, что когда дело не касается *BSD, то это никакое не паразитирование, а "пользование правами свободных лицензий". Да и GPLv2 защищает-то только от продажи производного софта без раскрытия кода, а вот заставить тот же Гугель раскрыть исходники того Линукса, который они крутят на своих серверах, никакой GPL и близко не сможет. Да что там Гугель - попробуйте хотя бы допроситься исходников ядра, которое крутится на вашем смартфоне, у какого-нибудь Huawei или Samsung.
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|5.72, пох (?), 13:44, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> а вот заставить тот же Гугель раскрыть исходники того Линукса, который они крутят на своих
> серверах, никакой GPL и близко не сможет
Salvatore: А я вот - смог бы!
(ну или скорее заставил бы гугль форкнуться или выбросить в помойку и бодро уйти на какую-нибудь самодельную хрень, как уже получилось с амазоном, всех запихивающим в собственную коммерческую и закрытую реализацию nosql - с поддержкой всех модных хипста-апи)
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|5.73, пох (?), 13:45, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Да что там Гугель - попробуйте хотя бы допроситься исходников ядра, которое крутится на вашем
> смартфоне, у какого-нибудь Huawei или Samsung.
да, и не исходников одного ведра, а целиком сборочной инфраструктуры ;-)
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|5.74, A.Stahl (ok), 13:47, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Всё проще: у разных людей разные мнения.
Моё мнение сводится к тому, что если автор программы желает ОБЯЗАТЬ потребителя благодарить разработчика деньгами, то следует использовать проприетарную лицензию, если кодом то GPL, если разработчик масштаб и тип благодарности желает оставить на усмотрение потребителя то для этого есть BSD.
И *BSD стагнирует не из-за "паразитов", а из-за того что их мало благодарят как кодом так и деньгами.
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|6.76, Школьник (ok), 14:00, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>мало благодарят как кодом так и деньгами.
А мало благодарят почему? Потому что по мнению экспертов opennet 294го уровня лицензия BSD позволяет не благодарить. Не верят эксперты опеннета в людей, считают, что их только палками можно загнать в счастье.
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|6.77, Ananan (?), 14:07, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Неужели среди линуксоидов есть адекваты.
Тут только поправочка, насчет FreeBSD. Никакого усмотрения тут нет, собрали лимон баксов - продолжаем кодить. И все довольны.
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|4.78, Аноним (78), 14:12, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> не насося абсолютно никакого
> нет никому никакого
Результат семантического анализа однозначно указывает на несостоятельность гипотезы.
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|3.60, пох (?), 12:34, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ну как бе не знаю что там насчет модулей иссккуственного идиота, но поиск-то используется...
остается надежда, что там ничего военного нет, и форк проживет еще вечно.
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|1.5, leap42 (ok), 09:19, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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>> Компания Redis Labs столкнулась с ситуацией, когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых модулей к Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке
Полон опасносте BSD-мирок...
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|3.22, Аноним (22), 10:01, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Основной код Redis остаётся свободным и продолжает поставляться под лицензией BSD.
тогда исправьте новость
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|5.66, Школьник (ok), 12:47, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Собачка Павлова увидела слово BSD, и сработал рефлекс. Ничего личного, просто так выдрессировали, она не виновата.
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|2.70, анонн (?), 13:22, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>> облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей
>>> в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке
> Полон опасносте BSD-мирок...
Полон метана опеннетных-комментаторов-мирок )
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#GPLRequireSourcePostedPublic
> Does the GPL require that source code of modified versions be posted to the public? (#GPLRequireSourcePostedPublic)
> The GPL does not require you to release your modified version, or any part of it.
> But if you release the modified version to the public in some way, the GPL requires you to make the modified source code available to the program's users, under the GPL.
> if you release
>>> облачных сервисов
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|2.15, хотел спросить (?), 09:40, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ну например Gitlab не попадает под упомянутые категории
т.е. чисто теоретически может использовать
кстати redis в нем есть, правда я не знаю какие именно модули
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|2.61, пох (?), 12:35, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> А где тогда его можно использовать?
там где нах не нужен, все правильно.
несите ваши денежки - редисовские афтыри хочу ЖРАТ!
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|1.13, Аноним (13), 09:36, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Понавыдумывали самописных лицензий, а теперь вот, что получилось.
Очевидный же вариант: GPL. И никто код не перепродает, и дебиановцы довольны. Но нет, нужно сделать принципиально новую лицензию.
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|3.67, Michael Shigorin (ok), 12:49, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Если провайдер столкнулся с ошибкой, он разве будет продолжать
> с ней эксплуатировать сервис? А что ему на это скажут его
> пользователи?
1) а им точно доложат?
2) эксплуатировал же...
В смысле необязательно заплачет и прекратит/починит сразу же -- как минимум зависит от причин/характера/частоты/убойности проблемы.
Вон Joyent напоролась на шикарные грабли с zfs (вплоть до несколькидневного даунтайма и потери данных пользователей, помнится) -- однако не припомню, чтоб они так вот взяли и сбежали с неё. Понятно, что бывает ещё аналогия с 2B2F, но...
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|2.75, пох (?), 13:49, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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они не могут. Вы думаете, доктору Сальватору платят за поддержку, что-ли? Чего там поддерживать в этом коде, спрашивается - ты пока придумаешь как сдать проблему, уже сам же и исправишь ее.
У них другая идея - самим продавать те же самые облачные услуги, кладя денежку в свой кармашек.
И не нужна им ни реклама софта (а конкурирующую фирму, понятно, рекламировать не будут), ни багрепорты (опять же потому что не такой сложный это софт, чтоб было особо надо)
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|4.64, пох (?), 12:40, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Развивать продукт вам не будут за бесплатно максимум зарепортят багу,
хуже - будут и развивать и баги исправлять, и вы за это ничего не получите.
поэтому патчи, предлагающие альтернативу коммерческому сервису, мы выкинем в помойку с благодаростью афтырю, свои багфиксы спрячем от посторонних (например, закоммитим с невнятным комментом что-то исправляющее серьезную уязвимость, в идеале вообще сделаем обсуждение багов за закрытыми дверями, как уже давно научил нас isc - о, конечно же, для вашей же большей безопастносте!) а вы - несите, несите сделанную за нас работу, это то для чего вы и нужны.
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|2.54, Аноним (49), 12:05, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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SSDB, LevelDB, RocksDB, UnQLite, LMDB, UpscaleDB, ForestDB, Pika, Dynomite
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|1.25, Ilya Indigo (ok), 10:32, 22/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–2 +/–
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> Компания Redis Labs столкнулась с ситуацией, когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых модулей к Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем.
То есть они не понимали на что шли публикуя код под BSD-лицензией?
И вместо того чтобы сменить на GPL3, которое подобное не допускает, они перешли на проприетарщину?
Или они идиоты, или это отмазка жадных манагеров, или и то и другое сразу! ИМХО!
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|3.30, Andrey Mitrofanov (?), 10:57, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>просто запускайте уже готовое и начинайте
> продавать доступ к нему. Никакой GPL от этого не защитит.
Кстати да, GPL совсем не для "защиты" продаванов.
И вообще, почему наивным "авторам" никто не сказал, что все деньги уже в микросоувт, и у них нечего не выйдет со всеми этими туда-сюда-обратно лицензированиями? Мучаются же!...
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|3.31, llolik (ok), 11:02, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Тогда, новость можно сократить до предложения "Redis Labs хотят, чтобы с ними делились прибылью". На что они рассчитывали раньше, и на что рассчитывают сейчас - всё равно решительно непонятно.
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|4.34, Аноним (45), 11:19, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Возможно они рассчитывали на то что модули без доработок использовать будет трудно, но оказалось что их код достаточно хорош что бы его использовать как есть
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|4.65, пох (?), 12:42, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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как только окончательно убедятся, что платить им никто не собирается - пойдет, неизбежно.
жрать-то афтору хочется каждый день, и побольше.
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|3.42, Ilya Indigo (ok), 11:37, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> И вместо того чтобы сменить на GPL3, которое подобное не допускает, они перешли на проприетарщину?
> С точки зрения перепродажи разницы межу GPL3 и BSD нет никакой, и
> то и то можно продавать как угодно. Разница лишь в том,
> что в случае внесения изменений при GPL3 их придётся открыть, но
> если изменений нет то и открывать нечего.
Вот что осталось непонятным, а кто и как их покупает?
Если возможно, на примере Amazon AWS EC2, никак понять не могу.
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|5.56, Ilya Indigo (ok), 12:17, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> EC2 это же виртуалка вроде
Да. именно так. Просто у него есть ещё другие не понятные мне сервисы.
Но я просто конструирую инстанс, с необходимым процом, оперативой и дистрибутивом, создаю необходимый мне дисковый объём, настраиваю и разворачиваю что мне нужно и плачу только за аренду инстанса, трафик, и используемый объём.
> тут речь идёт когда провайдер вам даёт
> только параметры для подключения к экземпляру сервиса, вы сами его не
> запускаете, его запускает и администрирует провайдер, а вы только пользуетесь и
> платите деньги.
> Например: https://cloud.yandex.ru/services/managed-redis
Благодарю за ссылку. Про такое я тоже не знал и трудно представить для чего это мне может быть полезным.
Мне всегда нужно не просто редиску развернуть, а хотя бы MariaDB к ней, она же и предназначена для кеширования запросов к СУБД.
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|2.48, policy (?), 11:56, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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"Packages in the other archive areas (contrib, non-free) are not considered to be part of the Debian distribution, although we support their use and provide infrastructure for them"
Хотя, кого это волнует
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|2.59, Аноним (9), 12:27, 22/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> без которых основа практически бесполезна
Не смешите, как раз модули-то никто и не использует
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