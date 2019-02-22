22.02.2019 07:43  Компания Redis Labs перевела модули с Commons Clause на собственную несвободную лицензию

Компания Redis Labs, развивающая СУБД Redis, объявила об очередной смене лицензии на дополнительные модули, в которых предлагаются расширенные возможности для корпоративных пользователей (RediSearch, RedisGraph, RedisJSON, RedisML, RedisBloom и т.п.). Вместо ранее применяемой лицензии Apache 2.0 с дополнением "Commons Clause", вводящей ограничение на продажу, модули отныне будут поставляться под отдельной проприетарной лицензией RSAL (Redis Source Available License). Основной код Redis остаётся свободным и продолжает поставляться под лицензией BSD. Лицензия RSAL по своим целям напоминает ранее принятую проектом MongoDB лицензию SSPL, которая была причислена к числу несвободных лицензий, недопустимых для использования в репозиториях Fedora. RSAL базируется на принципах разрешительной лицензии BSD, но вводит ограничения на некоторые области использования. Так как текст RSAL приводит к дискриминации отдельных категорий пользователей, данная лицензия не может считаться открытой или свободной, а продукты под данной лицензией не могут включаться в свободные дистрибутивы, такие как Fedora и Debian. RSAL позволяет использовать, изменять, распространять и интегрировать код в приложения (в том числе в платные), за исключением случаев, когда эти приложения являются СУБД, движками кэширования, поисковыми системами, движками потоковой обработки данных, системами индексации данных и движками для систем машинного обучения и искусственного интеллекта. Иными словами, без покупки коммерческой лицензии развиваемые в Redis Labs модули теперь не могут включаться в состав таких продуктов, как СУБД или поисковые движки, но сам Redis по-прежнему не ограничен в использовании. В качестве причины перевода модулей на проприетарную лицензию отмечается желание не допустить паразитирования провайдеров облачных сервисов на открытом ПО. Компания Redis Labs столкнулась с ситуацией, когда облачные провайдеры создают производные коммерческие продукты и занимаются перепродажей открытых модулей к Redis в виде облачных сервисов, но не принимают участия в жизни сообщества и не помогают в разработке. Создаётся ситуация когда выгоду получают ничем не связанные с проектом облачные провайдеры, перепродающие готовые открытые решения, а непосредственно разработчики остаются ни с чем. Причиной создания отдельной лицензии, вместо ранее применяемой лицензии Apache 2.0 c примечанием "Commons Clause", стало желание избавиться от путаницы и неопределённости в отношении условий использования (например, в "Commons Clause" ограничения применяются в зависимости от "значительности использования", но критерий значительности точно не определён). Кроме того, "Commons Clause" распространяет ограничение на оказание услуг поддержки, что мешает формированию экосистемы вокруг модулей к Redis. До перехода на "Commons Clause" для модулей применялась лицензия AGPL, которая не помогла избавиться от проблем, так как требовала возвращать изменения и развивать производный продукт под той же лицензией, но не мешала организовывать работу платных сервисов на основе уже предоставляемого кода. Напомним, что в ответ на переход к условиям Commons Clause представители сообщества основали проект GoodFORM, в рамках которого создали форки модулей Redis и продолжили их разработку под лицензией AGPLv3.



