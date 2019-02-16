16.02.2019 10:48  В Chrome появится поддержка ссылок на отдельные слова и фразы в тексте

В кодовую базу Chromium включена реализация режима Scroll-To-Text, который позволяет формировать ссылки на отдельные слова или фразы, без явного указания в документе меток при помощи тега "a name" или свойства "id". Реализация режима уже включена в состав экспериментальных сборок Chrome, на основе которых будет сформирован релиз 74 (доступна начиная со сборки 74.0.3706.0). Для включения в настройках следует активировать опцию "chrome://flags#enable-text-fragment-anchor".

Для передачи ссылки предлагается специальный параметр "#targetText=", в котором можно указать текст для перехода. Например, при открытии ссылки "https://opennet.ru/50156/#targetText=Chromium" страница сдвинется на позицию с первым упоминанием слова "Chromium" и данное слово будет подсвечено. По сути предложенная опция автоматизирует выполнение операции поиска с прокруткой сразу после открытии страницы. Для сокращения размера ссылки на большие блоки текста допускается указание маски, включающей фразы, указывающие на начало и конец фрагмента с использованием запятой в качестве их разделителя (например, "example.com#targetText=start%20words,end%20words").

Предложенная возможность является рабочим прототипом, который планируется обсудить с сообществом и разработчиками других браузеров, после чего использовать в качестве основы для стандартизации общего для разных браузеров решения.



