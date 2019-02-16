16.02.2019 10:48  В Chrome появится поддержка ссылок на отдельные слова и фразы в тексте

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|2.7, Аноним (7), 11:34, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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И что же здесь такого полезного, чего нельзя было сделать раньше? Просто гугл снова ломает совместимость сомнительными нововведениями.
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|3.9, Аноним (1), 11:49, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> И что же здесь такого полезного, чего нельзя было сделать раньше?
Сделать ссылку для перехода на произвольную часть страницы без правки этой страницы.
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|4.12, Аноним (12), 12:19, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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И? Можно подумать, 95% веб-мастеров и контент-менеджеров вручную меняют код страниц, а не пользуются CMS-ными редакторами в режиме WYSIWYG, где и так достаточно пару кнопок ткнуть.
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|1.4, Аноним (4), 11:29, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Опять гугл вносит несовместимые изменения, поощеряющие быдлокодинг. Кстати, никто не знает, почему у меня Гугл вчера вечером (мск) совсем перестал открываться?
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|3.15, Аноним (4), 13:03, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А пруфы есть? Новость прошла что только "будут". Интересно, подаст ли на них в суд ООО "Гугл" за потерянрую прибыль?
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|2.16, Аноним (16), 13:22, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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файрфокс вначале будет ломаться аки целомудренная женщина, но потом спустя годиков 5 таки реализует.
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