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16.02.2019 10:48  В Chrome появится поддержка ссылок на отдельные слова и фразы в тексте

В кодовую базу Chromium включена реализация режима Scroll-To-Text, который позволяет формировать ссылки на отдельные слова или фразы, без явного указания в документе меток при помощи тега "a name" или свойства "id". Реализация режима уже включена в состав экспериментальных сборок Chrome, на основе которых будет сформирован релиз 74 (доступна начиная со сборки 74.0.3706.0). Для включения в настройках следует активировать опцию "chrome://flags#enable-text-fragment-anchor".

Для передачи ссылки предлагается специальный параметр "#targetText=", в котором можно указать текст для перехода. Например, при открытии ссылки "https://opennet.ru/50156/#targetText=Chromium" страница сдвинется на позицию с первым упоминанием слова "Chromium" и данное слово будет подсвечено. По сути предложенная опция автоматизирует выполнение операции поиска с прокруткой сразу после открытии страницы. Для сокращения размера ссылки на большие блоки текста допускается указание маски, включающей фразы, указывающие на начало и конец фрагмента с использованием запятой в качестве их разделителя (например, "example.com#targetText=start%20words,end%20words").

Предложенная возможность является рабочим прототипом, который планируется обсудить с сообществом и разработчиками других браузеров, после чего использовать в качестве основы для стандартизации общего для разных браузеров решения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.chromestory.com/20...)
  2. OpenNews: Для Chrome реализован режим экономии ресурсов
  3. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 72
  4. OpenNews: В Chrome планируют включить механизм Signed HTTP Exchanges (SXG)
  5. OpenNews: От изменения манифеста Chrome пострадают и дополнения для обеспечения безопасности и приватности
  6. OpenNews: В Firefox 66 будет устранено смещение прокрутки из-за загрузки изображений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, chromium
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  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Удивительно, что только сейчас об этом додумались. Изменение реально полезное.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:13, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Полезное? По следующей ссылке может оказаться вредоносная страница.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 11:50, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Вы дальше заголовка новость вообще читали Чем по вредоносности обычная ссылка о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:34, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    И что же здесь такого полезного, чего нельзя было сделать раньше? Просто гугл снова ломает совместимость сомнительными нововведениями.
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 11:49, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И что же здесь такого полезного, чего нельзя было сделать раньше?

    Сделать ссылку для перехода на произвольную часть страницы без правки этой страницы.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:19, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    И? Можно подумать, 95% веб-мастеров и контент-менеджеров вручную меняют код страниц, а не пользуются CMS-ными редакторами в режиме  WYSIWYG, где и так достаточно пару кнопок ткнуть.
     
     
  • 5.14, Аноним (1), 12:55, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Причём здесь web-мастера Любой посетитель может оформить ссылку на любой кусок ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 14:13, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А из буханки черного можно сделать троллейбус Но зачем Вот только уже не первы... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:11, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какой-то колхоз...
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:29, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять гугл вносит несовместимые изменения, поощеряющие быдлокодинг. Кстати, никто не знает, почему у меня Гугл вчера вечером (мск) совсем перестал открываться?
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 11:31, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    РКН тестирует отключение внешних каналов (в целях безопасности, разумеется).
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 13:03, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А пруфы есть? Новость прошла что только "будут". Интересно, подаст ли на них в суд ООО "Гугл" за потерянрую прибыль?
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 14:19, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В первом чтении закон уже приняли. До апреля, вроде, должны протестировать систему.
     
  • 1.5, Аноним (7), 11:30, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потом будем читать о внезапно найденных уязвимостях, появившихся из-за этой фичи.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:43, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    М-м-м, собственные расширения стандарта, работающие только в самом распространённом движке… Монополия, я скучал по тебе (нет).
     
  • 1.11, BrainFucker (ok), 11:51, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Надеюсь в Firefox тоже добавят. Всегда раздражало что когда  хочешь сослаться на определенную часть страницы, а там никаких блоков с id нет.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:22, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    файрфокс вначале будет ломаться аки целомудренная женщина, но потом спустя годиков 5 таки реализует.

    Запомните этот твит

     
  • 1.19, Аноним (19), 14:35, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть EPUBCFI (http://www.idpf.org/epub/linking/cfi/epub-cfi.html) как абстракция для выделения фрагмента DOM на странице. Но нет, готовым путем ходить нельзя и надо свой нестандартный выдумать.
     

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