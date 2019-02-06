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06.02.2019 11:24  Выпуск библиотек для кодирования видео libvpx 1.8.0 и x265 3.0

Компания Google опубликовала выпуск библиотеки libvpx 1.8.0, в рамках которой развиваются эталонные реализации свободных видеокодеков VP8 и VP9. Код libvpx распространяется под лицензией BSD. Компания Google делегирует неограниченному кругу лиц возможность безвозмездного использования всех патентов, касающихся заложенных в VP8 и VP9 технологий, без сбора каких-либо отчислений (royalty-free).

Основные изменения в новой версии связаны с оптимизацией кодировщика для перекодирования видео на лету, например, для применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). На 5-10% увеличена скорость кодирования в режиме реального времени (режим "speed 7"). Добавлен новый режим "speed 9", который быстрее режима "speed 8" на 10-20%. Значительно улучшена реализация двухпроходного кодирования формата VP9 (в режиме --auto-alt-ref=6 производительность возросла на 8% для потоков с переменным битрейтом и на 10% для потоков с постоянным уровнем качества).

В состав включены новые вызовы для управления синхронизацией и отбрасыванием кадров при многослойной потоковой передаче видео (SVC, Scalable Video Coding): VP9E_SET_SVC_FRAME_DROP_LAYER, VP9E_SET_SVC_INTER_LAYER_PRED, P9E_SET_SVC_GF_TEMPORAL_REF, VP9E_SET_SVC_REF_FRAME_CONFIG, VP9E_GET_SVC_REF_FRAME_CONFIG, VP9E_SET_POSTENCODE_DROP, VP9E_SET_SVC_SPATIAL_LAYER_SYNC, VP9E_SET_SVC_LAYER_ID, VP9E_SET_ROI_MAP.

Также можно отметить выпуск проекта x265 3.0, в рамках которого развивается высокопроизводительный открытый кодировщик для формата сжатия видео H.265/HEVC. Код проекта доступен под лицензией GPLv2. В новой версии добавлена серия новых опций:

  • '--hevc-aq' для включения экспериментального режима адаптивного квантования, при котором размер шагов квантования выбирается в зависимости от параметров активности изменений в кадре;
  • '--tune animation' для применения дополнительных оптимизаций, повышающих качество видео с анимацией;
  • '--dolby-vision-profile integer|float' для генерации битового потока (bitstream), соответствующего профилям Dolby Vision (поддерживаются профили объёмного звука 5, 8.1 и 8.2).
  • '--dolby-vision-rpu' для указания файла с метаданными Dolby Vision RPU;
  • '--zonefile filename' для указания текстового файла, в котором определены границы зон кодирования;
  • '--qp-adaptation-range' для указания диапазона квантования (Delta-QP) на основе психовизуальной модели;
  • '--refine-ctu-distortion 0/1' для управления нормализацией искажений при кодировании CTU (Coding tree unit);
  • Изменены значения преднастроек "veryslow" и "slower". Настройки "slower" теперь идентичны старым параметрам "veryslow", а настройкам "veryslow" присвоены новые значения.


  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/we...)
  2. OpenNews: Google выпустил библиотеку libvpx 1.5.0, в которой продолжено оттачивание реализации VP9
  3. OpenNews: В рамках проекта x265 началась разработка открытого кодировщика для стандарта сжатия видео H.265
  4. OpenNews: Компания Cisco представила свободный видеокодек Thor, конкурирующий с VP9 и H.265
  5. OpenNews: Сравнение скорости кодирования и декодирования видео при помощи VP9, HEVC и H.264
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libvpx, vp9, x265
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  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 06/02/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Приятно видеть, что кодек стал быстрее Я помню как в 2008 Intel Core Quad декод... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, leap42 (ok), 12:14, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почти уверен, что дело не в оптимизации x264, а в увеличении производительности CPU и наличии аппаратного кодека 264 в любом утюге.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:18, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    4k AV1 через VLC или Firefox уже воспроизводится без задержек
     
  • 2.9, бублички (?), 12:58, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > История повторяется. Медленно, но верно, и офисные компьютеры смогут воспроизводить x265 не напрягаясь

    современные офисные компьютеры уже умеют (Intel начиная со Skylake)

     
  • 1.2, Qwerty (??), 11:59, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Код libvpx распространяется под лицензией BSD.

    Лучшая из лицензий. Я сначала как-то скептически отнёсся к проекту, но лицензия гарантирует вин.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:11, 06/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    для тех кто реализует платные сервисы вин это не столько лицензия для большей ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.7, нах (?), 12:49, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    обрати внимание - в x265 _gpl_2, а не lgpl - для того чтобы измазаться, не надо править библиотеку, ее вообще нельзя использовать в коммерческом проекте. imho, спонсоры движухи все те же, кто принес нам vp9, а теперь изо всех сил пропихивает av1 - "конкурирующие технологии должны умереть".

    И ох не в патентных исках дело :-(

     
  • 2.6, нах (?), 12:46, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я сначала как-то скептически отнёсся к проекту, но лицензия гарантирует вин.

    ничего она не гарантирует:

    https://caniuse.com/#search=VP9
    Partial support in Firefox refers to being enabled by default only for Windows users

    на ипхонах не поддерживается и не будет - зака...нутыпонел, да?
    x264 наше всьо, пока av1 все еще готовят для десктопа :-(
    Ну или hevc - если не браузером смотреть, или браузером но с правильной лопатки.

     
     
  • 3.8, Qwerty (??), 12:52, 06/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну или hevc - если не браузером смотреть, или браузером но с
    > правильной лопатки.

    С Google Nexus, я угадал?

     
  • 1.10, бублички (?), 13:04, 06/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    любой утюг на базе Snapdragon 805 - 835 вполне успешно декодирует HEVC
     

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