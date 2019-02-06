06.02.2019 11:24  Выпуск библиотек для кодирования видео libvpx 1.8.0 и x265 3.0

Компания Google опубликовала выпуск библиотеки libvpx 1.8.0, в рамках которой развиваются эталонные реализации свободных видеокодеков VP8 и VP9. Код libvpx распространяется под лицензией BSD. Компания Google делегирует неограниченному кругу лиц возможность безвозмездного использования всех патентов, касающихся заложенных в VP8 и VP9 технологий, без сбора каких-либо отчислений (royalty-free).

Основные изменения в новой версии связаны с оптимизацией кодировщика для перекодирования видео на лету, например, для применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). На 5-10% увеличена скорость кодирования в режиме реального времени (режим "speed 7"). Добавлен новый режим "speed 9", который быстрее режима "speed 8" на 10-20%. Значительно улучшена реализация двухпроходного кодирования формата VP9 (в режиме --auto-alt-ref=6 производительность возросла на 8% для потоков с переменным битрейтом и на 10% для потоков с постоянным уровнем качества).

В состав включены новые вызовы для управления синхронизацией и отбрасыванием кадров при многослойной потоковой передаче видео (SVC, Scalable Video Coding): VP9E_SET_SVC_FRAME_DROP_LAYER, VP9E_SET_SVC_INTER_LAYER_PRED, P9E_SET_SVC_GF_TEMPORAL_REF, VP9E_SET_SVC_REF_FRAME_CONFIG, VP9E_GET_SVC_REF_FRAME_CONFIG, VP9E_SET_POSTENCODE_DROP, VP9E_SET_SVC_SPATIAL_LAYER_SYNC, VP9E_SET_SVC_LAYER_ID, VP9E_SET_ROI_MAP.

Также можно отметить выпуск проекта x265 3.0, в рамках которого развивается высокопроизводительный открытый кодировщик для формата сжатия видео H.265/HEVC. Код проекта доступен под лицензией GPLv2. В новой версии добавлена серия новых опций: