06.02.2019 11:24  Выпуск библиотек для кодирования видео libvpx 1.8.0 и x265 3.0

> Я сначала как-то скептически отнёсся к проекту, но лицензия гарантирует вин. ничего она не гарантирует: https://caniuse.com/#search=VP9

Partial support in Firefox refers to being enabled by default only for Windows users на ипхонах не поддерживается и не будет - зака...нутыпонел, да?

x264 наше всьо, пока av1 все еще готовят для десктопа :-(

Ну или hevc - если не браузером смотреть, или браузером но с правильной лопатки.