02.02.2019 20:35  Пятый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"

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|2.5, BlackRot (?), 21:11, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Начиная с 2018 года Райзер размещается в исправительном учебном центре рядом сСоледад, штат Калифорния, с предварительной датой получения права на условно-досрочное освобождение в мае 2020 года.
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|3.8, бублички (?), 21:22, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> As of 2018, Reiser is housed at the Correctional Training Facility near Soledad, California, with a tentative parole eligibility date of May 2020
читай внимательно - право не на удо, а лишь на ходатайство (!) об удо, т.к. закрыт он на срок от 15 лет до пожизненного (убийство второй степени)
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|2.9, бублички (?), 21:25, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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голубчик, у вас жар. срочно выпейте жаропонижающее! ReiserFS никогда не был лучшей OS, да и все претензии на этот титул испарились лет так 10 назад
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|4.12, бублички (?), 21:36, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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новое или надёжное? новое - в моих глазах не критерий для выбора FS. потому лично меня абсолютно всем устраивает Ext4 в паре с LVM2, хотя местами использовал XFS и даже ZFS. а вот что нужно тебе и с какой целью - только тебе решать. но я так вижу ты в своём выборе больше ориентирован на статеечки маркетологов а не технарей
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|6.19, бублички (?), 21:52, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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про UPS не слышал? а про RAID? ну а хотяб про backup? почитай на досуге, прежде чем вообще пользоваться хоть какой-то FS. у меня сотни терабайт на Ext4 и не музыки для медиа-центра а куда важнее
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|8.27, бублички (?), 22:08, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> У меня стоит файловый сервер с райд1, ЗФС и бесперебойником, бэкап валяется на книжной полке. Маленький домашний датацентр. Ты всем людям предлогаешь так делать?
только тем у кого пропадают важные данные в больших объёмах (полтора гига музыки) и кто винит в этом сравнительно надёжную FS
> А с журналом она тормоз навроде древней уфс. УГ она
про RAID я уже говорил, но вижу вдобавок ты SSD никогда не пользовался. журнал отдельно на SSD или M2 хранить не пробовал?
> ЗЫ: бензогенератор не надо в квартиру ставить чтобы ваша убогая экст4 не теряла данные?
поставь лучше для начала градусник, у тебя точно жар
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|10.39, бублички (?), 22:29, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> В квартире на маленьком сервачке? Может ещё в кластер объединить 3 таких сервачка? У тебя гигантомания. Так ставить бензогенератор или нет?
обязательно, а-то вновь рискуешь потерять полтора гига музыки
> У меня вообще нет ссд, он мне просто не к чему.
ты вновь и вновь подтверждаешь мои догадки - проблема лишь в тебе а не в Ext4
> Зачем ты пытаешься перевалить проблемы ненадёжной и устаревшей файловой системы экст4 на мой организм?
да потому что этой FS пользуются миллионы людей на миллионах серверов, вместо того чтоб порознь или сообща писать для неё всевозможные заменители. значит что-то не так лишь с тобой
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|12.47, бублички (?), 22:49, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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у тебя температура поднимается. дело в том что Ext4 (или Ext3) без журнала, фактически представляет собой Ext2
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|10.53, пох (?), 23:06, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Тогда я ещё не знал, что неплохо бы делать бэкапы, ведь НТФС не теряла столько данных
она просто не дала _тебе_ их потерять (да, там есть эквивалент журнала метаданных, и отключить его невозможно). Хотя превращающиеся в тыкву ntfs я тоже видал.
> в отличии от. Теперь знаю.
в отличии от, да.
хотя, полагаю, чем-то ты еще ей помог, помимо отключения журнала - там, конечно, может просто исключительно повезти, типа записи в ключевые структуры с отключением питания и превращением всего трека в нечитаемый из-за soft sector marks, но у меня было довольно много систем на ext2 с которыми обращались очень грубо, не говоря уже про мой регулярно виснущий домашний недокомпьютер, правда, он третью батарейку в упсе уже пережил:
Filesystem volume name: itx.root
Last mounted on: /root
Filesystem UUID: неважно
Filesystem magic number: 0xEF53
Filesystem revision #: 1 (dynamic)
Filesystem features: ext_attr resize_inode dir_index filetype extent flex_bg sparse_super large_file huge_file uninit_bg dir_nlink extra_isize
Filesystem flags: signed_directory_hash
2011й год, древний диск умер, но все ценное удалось скопировать на новый.
кстати, это и к вопросу "что изменилось за десять (на деле - 20) лет, что сделало ненужной reizerfs".
Это вот ни разу не ext2, не смотря на отсутствие в списке has_journal
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|11.62, псевдонимус (?), 23:18, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Хотя превращающиеся в тыкву ntfs я тоже видал.
Ну у тебя выборка побольше. Хотя не знаю, что с ней нужно сделать, чтобы убить целиком. Может на 3-4 терабайтных дисках такое проявляется нагляднее.
> помимо отключения журнала
Нет, я тогда и не знал, что бывают какие-то журналы у файловых систем.
>записи в ключевые структуры с отключением питания и превращением всего трека в нечитаемый из-за soft sector marks,
Они (треки) стояли на раздаче и тут мигнуло на час. Торрент файлы остались, треки тоже. Не читаемые треки.
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|12.69, пох (?), 23:39, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Хотя не знаю, что с ней нужно сделать, чтобы убить целиком.
то же самое - отключение питания или повисание системы в момент записи в mft и прочие ключевые места.
если при этом там еще и не посадится невосстановимый "SCT error" (что вполне реально и для редко записываемой fs _более_ вероятно попадание именно в mft), то chkdsk ее "восстановит" в консистентное состояние, вовсе необязательно предполагающее что и файлы целы.
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|9.58, zzz (??), 23:14, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>но вижу вдобавок ты SSD никогда не пользовался
Докатились, раньше делали ФС для пользователей, теперь пользователь для ФС и его кошелек. Зачем делать стабильную производительную ФС, когда можно заставить пользователя ставить себе SSD, RAID1, UPS и дизель-генератор.
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|10.65, бублички (?), 23:28, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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пользователям что на полэкрана негодуют о потере полтора гига музыки на Ext4 без журнала я бы ещё и ампулу с ядом продавал вдовесок - чтоб долго не горевали
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|8.36, Annoynymous (ok), 22:26, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> У фэйспука ишо больше, это не отменяет факта чуфствительности экстов к сбою по питанию. А с журналом она тормоз навроде древней уфс. УГ она
Т.е. данные у тебя пропали на ext2, а ты пишешь про ext4. Молодец, правильно вбросил.
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|9.66, псевдонимус (?), 23:32, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ты читаешь комментарии-то? Я совсем-совсем нуб был, ведать не ведал о журналах и тем более о их включении-выключении.
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|10.70, пох (?), 23:41, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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как тогда тебе удалось получить нежурналируемую ext4? Это надо сильно стараться и использовать не самые популярные команды.
штота клиент начинает путаться в показаниях.
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|5.24, Аноним (10), 22:03, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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>статеечки маркетологов а не технарей
Так за 10 лет что появилось? А ничего. Выходит, рейсерфс выкидывается исключительно из-за отсутствия поддержки и каких-то воплей маркетологов. А ты повёлся.
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|6.32, бублички (?), 22:19, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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для начала всё-таки резберись - тебе новое или надёжное?
если новое, то про ReiserFS ты уже сразу бы должен забыть, т.к. за те самые 10 лет о которых ты говоришь ровно ничего нового в ней не появилось, хоть и были потуги
затем расскажи чем тебя не устраивает надёжное (Ext4, XFS, ZFS)?
потом будь добр, сформулируй, что нового ты бы хотел увидеть в плане FS?
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|7.46, Жорик (??), 22:48, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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ReiserFS перестала быть единственной файловой системой в linux без внутренней фрагментации.
Какая ещё файловая система лучше работает с большим количеством небольших файлов?
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|8.50, пох (?), 22:52, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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любая современная.
особенно когда ты попробуешь удалить большое количество небольших своих файлов ;-)
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|10.71, пох (?), 23:42, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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у тебя все еще есть шанс успеть ознакомиться с интересными особенностями btree-based fs, пока последнего представителя класса окончательно не выпилили отовсюду.
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|6.48, пох (?), 22:50, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Так за 10 лет что появилось?
например, очень сильно изменились потроха ядра, работающие с блочными устройствами, сюрпрайз.
И да, за десять лет устройства тоже изменились, например, таки стали популярны ssd, требующие некоторого особенного подхода.
это не говоря уже о чудовищном количестве ошибок, ведущих к порче данных, исправленных в современных версиях тех якобы "старых" fs (ничего что xfs переписали за это время чуть ли не полностью? В 2010м она хорошо умела ровно две вещи - виснуть и все портить. Иногда одновременно.)
Или ты думаешь, в твоем жупеле нет таких же и столько же если не больше?
> Выходит, рейсерфс выкидывается исключительно из-за отсутствия поддержки
а отсутствие поддержки - прямое следствие того что она совершенно никому неинтересна.
устарели и подходы, и сами задачи, которые изначально ставились, стали не нужны. напоминаю, что reizerfs не десять, а уже почти двадцать лет, она ровесник ext3, а не ext4.
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|8.61, пох (?), 23:17, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>>В 2010м она хорошо умела ровно две вещи - виснуть и все портить.
> Вся суть xfs.
вся суть любого кода за которым не стоит команда, готовая его сопровождать. xfs на тот момент никто не любил, а sgi давно была мертва.
> Это не объективный критерий. Корпорации всегда пилят свои велосипеды.
вам никто не мешает повторить подвиг Ганса и запилить некорпоративный. Метод можете позаимствовать, он не запатентован. Но учтите, он начинал когда корпорации зарабатывали в основном не поддержкой а продажей дисков.
> Так что в неё добавили то? Ты сможешь объяснить?
я там показал небольшой списочек. Напоминаю для опоздавших родиться, что у ext2 в момент появления reizer'а были сложнейшие проблемы с файлами >4G (впрочем, они и в glibc тогда были)
> И почему в рейсер это принципиально нельзя добавить?
принципиально - наверное можно (я не уверен что можно при этом сохранить совместимость - например, что там везде легко добавить выравнивание по границе 4k или 64k для ssd) - только зачем? Идея btree в файловой системе умерла вместе с компьютерами о 256мегах памяти, а больше там ничего ценного и нет. И да, пока что не то что добавить, а поддерживать в актуальном состоянии stable api is nonsense желающих нет.
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|7.56, бублички (?), 23:09, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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не соглашусь про XFS. пользовался ей в production начиная с 2007-го и был ужасно доволен, на фоне доступных тогда ReiserFS (что гробилась на ходу в "please call namesys"), JFS (ужасно медленная) и Ext3 (в то далёкую пору медленная)
по остальным пунктам согласен
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|8.63, пох (?), 23:22, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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повезло (или в 2007 еще не сломали, что тоже вариант, у sgi-то она работала - мы больно ударились в 2009-м)
А потом гугль проболтался, что все еще использует сильно патченную ext2, потому что ext3 таки да, да еще и обладала архизанятными средствами убивать содержимое насмерть (напоминаю, отключить в ней журнал было нельзя, пользоваться vanilla ext2 тоже нельзя из-за кучи небэкпортированных исправлений и ее общей непригодности для больших дисков).
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|9.72, бублички (?), 23:43, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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в самом деле повезло?
впервые пробовал XFS ещё в 2005 когда её завезли в Debian (по-моему 3). с 2007 по 2010 активно использовал в production на серверах приложений и DB (Apache, PHP, PostgreSQL), потом сменил место работы. ядро версий 2.4 и 2.6 собирал сам когда там появлялись исправления XFS. за годы пропадали лишь единичные файлы (изменён и незаписан) и это не по вине FS
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|4.13, псевдонимус (?), 21:38, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ничего кроме всяких кластерных, а бтр даже упоминать стыдно должно быть. Не выйдет у криворукой шапочки нормальная файлуха, сколько они не тимлидь и не камлай.
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|5.16, бублички (?), 21:45, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ничего кроме всяких кластерных
назови хотяб 2 в контексте Debian
про btrfs полностью согласен - эксперимент и не больше. зато как раздули. сколько лет подбрасывали почти до небес, а оно всё на земле валяется. я даже знаю небольшие компании где повелись и пытались в продакшн протолкнуть
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|9.45, бублички (?), 22:46, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ответ не засчитан. GlusterFS я пользовался в production ещё в 2012-м году и новой её назвать невозможно, в то время как Ceph это целая платформа хранения данных. погугли ещё
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|5.28, Аноним (10), 22:08, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Так вот и вопрос открытым остаётся. Какой-то неадкватный Рейсер смог, а тут целый редхат ничерта не может.
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|3.11, псевдонимус (?), 21:35, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да я никогда и не говорил, что рейзер фс это операционная система, похоже жар у Вас. Назовите лучшую ФАЙЛОВУЮ систему под линь (бтр и экст не предлагать)
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|4.15, бублички (?), 21:39, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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каюсь, допустил ошибку - ляпнул FS вместо OS. по второму твоему запросу ничего не скажу, ибо запрос твой чрезмерно большой, да и свой ответ я уже частично озвучил выше
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|1.18, Миша (??), 21:50, 02/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Насколько безболезненно Debian Buster можно использовать на текущем этапе? Насколько Debian вообще подходит для домашнего десктопа, с учетом лютого отвращения к маркетологии и телеметрии?
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|2.20, бублички (?), 21:55, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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пользуюсь Debian лет так 12-15, но в качестве серверной OS. в качестве OS для домашнего десктопа не рекомендую
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|7.73, пох (?), 23:43, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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не работает - rm испорчен теми же людьми, что принесли нам третьего гома. Как будто первых двух было мало.
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