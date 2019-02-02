02.02.2019 20:35  Пятый альфа-выпуск инсталлятора Debian 10 "Buster"

7.52 , Аноним ( 10 ), 22:59, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] +1 + / – весь текст скрыт [показать] Вся суть xfs Это не объективный критерий Корпорации всегда пилят свои велосипе... 8.61 , пох ( ? ), 23:17, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – >>В 2010м она хорошо умела ровно две вещи - виснуть и все портить.

> Вся суть xfs. вся суть любого кода за которым не стоит команда, готовая его сопровождать. xfs на тот момент никто не любил, а sgi давно была мертва. > Это не объективный критерий. Корпорации всегда пилят свои велосипеды. вам никто не мешает повторить подвиг Ганса и запилить некорпоративный. Метод можете позаимствовать, он не запатентован. Но учтите, он начинал когда корпорации зарабатывали в основном не поддержкой а продажей дисков. > Так что в неё добавили то? Ты сможешь объяснить? я там показал небольшой списочек. Напоминаю для опоздавших родиться, что у ext2 в момент появления reizer'а были сложнейшие проблемы с файлами >4G (впрочем, они и в glibc тогда были) > И почему в рейсер это принципиально нельзя добавить? принципиально - наверное можно (я не уверен что можно при этом сохранить совместимость - например, что там везде легко добавить выравнивание по границе 4k или 64k для ssd) - только зачем? Идея btree в файловой системе умерла вместе с компьютерами о 256мегах памяти, а больше там ничего ценного и нет. И да, пока что не то что добавить, а поддерживать в актуальном состоянии stable api is nonsense желающих нет. 7.56 , бублички ( ? ), 23:09, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – не соглашусь про XFS. пользовался ей в production начиная с 2007-го и был ужасно доволен, на фоне доступных тогда ReiserFS (что гробилась на ходу в "please call namesys"), JFS (ужасно медленная) и Ext3 (в то далёкую пору медленная) по остальным пунктам согласен

8.63 , пох ( ? ), 23:22, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – повезло (или в 2007 еще не сломали, что тоже вариант, у sgi-то она работала - мы больно ударились в 2009-м)

А потом гугль проболтался, что все еще использует сильно патченную ext2, потому что ext3 таки да, да еще и обладала архизанятными средствами убивать содержимое насмерть (напоминаю, отключить в ней журнал было нельзя, пользоваться vanilla ext2 тоже нельзя из-за кучи небэкпортированных исправлений и ее общей непригодности для больших дисков).

9.72 , бублички ( ? ), 23:43, 02/02/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – в самом деле повезло? впервые пробовал XFS ещё в 2005 когда её завезли в Debian (по-моему 3). с 2007 по 2010 активно использовал в production на серверах приложений и DB (Apache, PHP, PostgreSQL), потом сменил место работы. ядро версий 2.4 и 2.6 собирал сам когда там появлялись исправления XFS. за годы пропадали лишь единичные файлы (изменён и незаписан) и это не по вине FS

