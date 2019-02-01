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01.02.2019 10:13  Выпуск системной библиотеки Glibc 2.29

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library (glibc) 2.29, которая полностью следует требованиям стандартов ISO C11 и POSIX.1-2008. В состав нового выпуска включены исправления от 55 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.29 улучшений можно отметить:

  • Добавлена функция getcpu(), позволяющая получить сведения о используемых в настоящий момент CPU и узлах NUMA;
  • Для разработчиков дистрибутивов предложены сборочные команды "make localedata" и "make install-locale-files", дающие возможность собрать и установить все имеющиеся локали в форме раздельного набора каталогов с файлами;
  • В математические функции exp, exp2, log, log2, pow, sinf, cosf, sincosf и tanf внесены неспецифичные для конкретных аппаратных платформ оптимизации;
  • Добавлена поддержка 32-разрядной процессорной архитектуры C-SKY (ABIv2), развиваемой одноимённой китайской компанией для создания SoC для различных потребительских устройств. Для работы требуется наличие binutils 2.32, gcc 9.0 и ядра Linux 4.20. Поддерживается два варианта ABI: "C-SKY ABIv2 soft-float little-endian" и "C-SKY ABIv2 hard-float little-endian";
  • Функция reallocarray() перенесена из набора "_BSD_SOURCE" (интерфейсы BSD, которые конфликтуют с POSIX), в набор "_DEFAULT_SOURCE" (интерфейсы, которые включены по умолчанию);
  • Добавлены функции posix_spawn_file_actions_addchdir_np и posix_spawn_file_actions_addfchdir_np, применяющие вызовы posix_spawn и posix_spawnp для запуска нового процесса в другом каталоге. Функции добавлены в секцию расширений GNU;
  • В функциях popen() и system() прекращён вызов обработчиков atfork, вызываемых до и после выполнения fork(). Данное поведение возможно нарушает стандарт POSIX, который в документации на pthread_atfork предписывает в обработчиках atfork обрабатывать состояние мьютекс после выполнения форка в многопоточных процессах, но вызовы popen и system не имеют прямого доступа к пользовательским мьютексам;
  • Механизм блокировок Transactional Lock Elision (позволяет увеличить масштабируемость блокировок на системах с поддержкой инструкции HTM) теперь включается для процессоров powercp64le, только если применяются новые версии ядра Linux, собранные в режиме PPC_FEATURE2_HTM_NOSC на процессорах с поддержкой HWCAP2 (т.е. если выполняется сброс транзакции перед входом в ядро). Ранее для совместимости со старыми ядрами, не сбрасывающими транзакции, Glibc производил данную операцию самостоятельно, что приводило к снижению производительности на новых ядрах;
  • В функции strftime изменено применяемое по умолчанию форматирование альтернативного представления года с учётом локали ("%Ey"), которое теперь включает как минимум две цифры (без отбрасывания нулей) по аналогии с "%y". Изменение заметно только для японских локалей, в которых регулярно встречаются годы меньше 10. Для возвращения старого поведения вместе с "%EY" следует использовать флаги '_' и '-', определённые как расширения GNU;


  • Пространство имён glibc.tune переименовано в glibc.cpu, а glibc.tune.cpu в glibc.cpu.name;
  • Типы элементов pr_uid и pr_gid в структуре elf_prpsinfo из sys/procfs.h приведены в соответствие с типами, используемыми в ядре Linux (размер структуры изменится только для архитектур MicroBlaze, MIPS (n64 ABI), Nios II и RISC-V). Аналогично к типам ядра приведены типы элементов pr_sigpend и pr_sighold структуры elf_prstatus и pr_flag из elf_prpsinfo, но данное изменение затрагивает только MIPS n32 ABI;
  • Устаревшие GNU-расширения форматирования в scanf ('%as', '%aS' и '%a[...]') теперь доступны только при сборке в режимах C89 и C++98 с флагом _GNU_SOURCE, так как они конфликтуют со спецификациями C99 и C++11. В соответствии с рекомендациями POSIX.1-2008 вместо '%as', '%aS' и'%a[...]' следует использовать '%ms', '%mS' и '%m[...]'. Для выявления применения устаревших расширений форматирования можно использовать режим "-Wformat" в GCC;
  • Для сборки Glibc теперь требуется наличие GCC 5 и Python 3.4 или более новые версии (для сборки программ, использующих Glibc, ограничения на версию GCC не накладываются);
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2018-19591 - устранена утечка файловых дескрипторов в if_nametoindex, которая могла привести к отказу в обслуживании из-за исчерпание доступных дескрипторов. Утечка проявляется при вызове функции getaddrinfo() с передачей специально оформленного имени хоста;
    • CVE-2019-6488 - устранено переполнение буфера при выполнении функции memcpy, проявляющиеся только в окружениях с архитектурой x32 (не путать с x86 IA-32). Проблема вызвана ошибкой в ассемблерной вставке, из-за которой параметр size_t записывается в нижние 32 бита 64-разрядного регистра без обнуления оставшихся верхних 32 бит;
    • CVE-2016-10739 - блокирована возможность разбора в функции getaddrinfo() адресов IPv4, содержащих произвольный набор символов в конце (например, "127.0.0.1\nTEST"). С одной стороны данное изменение нарушает сложившееся поведение и может привести к нарушению работы приложений, в которых осуществлялся разбор значений из /etc/hosts без разделения адресов. Но с другой стороны, указанная особенность приводила к уязвимостям в приложениях, которые используют getaddrinfo для проверки корректности адресов (getaddrinfo не возвращал ошибку и приложение считало адрес корректным, даже если после него указывались произвольные символы). В атаках данная особенность использовалась для подстановки HTTP-заголовков в приложения на базе Python-библиотеки httplib через передачу в поле адресов значений вида "127.0.0.1\r\nHttp-заголовок". В некоторых web-интерфейсах домашних маршрутизаторов в форме ping-проверки можно было запустить произвольные команды через передачу значений "127.0.0.1;cat /etc/passwd".


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/libc...)
  2. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.28
  3. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
  4. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.27
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: glibc
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  • 1.1, Ilya Indigo (ok), 10:56, 01/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Для сборки Glibc теперь требуется наличие GCC 5 и Python 3.4...

    Для сборки glibc нужен python!?
    Дожили...

     
     
  • 2.4, leap42 (ok), 11:17, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    А почему нет? Python при всех своих минусах - эффективный инструмент, который здорово повышает продуткивность.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:36, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В какой-то момент зацикливание побороть не смогут, и выяснить почему ошибки
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:38, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Питон при всех своих скромных возможностях тут явный оверкилл.
     
  • 3.10, Ilya Indigo (ok), 11:47, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А почему нет?

    openSUSE прекрасно продемонстрировала, насколько это быстро и замечательно!
    openssl 1.1.1 и glibc 2.28 не могли быть приняты, из-за python. Python не мог быть принять из-за кучи его говноподелий, вроде python-tornado, который до сих пор не может работать с TLS 1.3, из-за которого не мог быть принят openssl 1.1.1, а также его говноподелия просто не могут работать с новой версией, пока их не исправят, а их сотни!
    Если с очередной версий python будут проблемы пр обновлении, то он может заморозить обновления нужных системных пакетов.
    А такое встречается всё чаще и чаще! Даже при обновлении gcc7 время заняло меньше, python 3.7 и его основные говноподелия чинили 7 месяцев, и судя по тому, что творится сейчас в Factory (285 ошибок, из которых более 200 по вине python), то полностью до сих пор не дочинили.

    Вот почему нет!

    > эффективный инструмент, который здорово...

    ... превращает любую ОС в помойку!

     
  • 2.5, Аноним (-), 11:19, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для сборки glibc нужен python!?

    это конечно уродство..

     
  • 2.7, Аноним (8), 11:37, 01/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тоже резануло. Они там теперь либц хипстерским ninja собирают? Makefile это недостаточно молодёжно?
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:46, 01/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Самопочин посмотрел Не прав Они перловые и awk шные генераторы верификаторы н... весь текст скрыт [показать]
     

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