The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

19.01.2019 23:26  Facebook опубликовал Spectrum 1.0.0, библиотеку для работы с изображениями

Facebook представил первый стабильный релиз проекта Spectrum, в рамках которого развивается кроссплатформенная библиотека для перекодирования и обработки изображений. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Для Android и iOS предоставляются надстройки на Java и Objective-C, позволяющие в мобильных приложениях эффективно выполнять различные операции с изображениями.

Библиотека предоставляет простой декларативный API, дающий возможность определить характеристики выходного изображения и Spectrum сам вычислит и выполнит все необходимые преобразования, включая разбор и изменение метаданных EXIF. Обработчики форматов изображений определены в виде плагинов. Например, для формата JPEG по умолчанию применяется кодировщик Mozjpeg, обеспечивающий более высокую степень сжатия. Для обработки PNG применяется libpng, а для WEBP - libwebp.

Основные операции:

  • Кодирование - преобразование битмапа в изображение в заданном формате;
  • Декодирование - преобразование форматов в битмап;
  • Перекодирование - конвертация из одного формата в другой;
  • Преобразование - кадрирование, вращение, изменение размера и т.п.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.fb.com/developer-...)
  2. OpenNews: Обновление libpng 1.6.27 с устранением уязвимости
  3. OpenNews: Доступен MozJPEG 3.0, высокоэффективный кодировщик JPEG-изображений от проекта Mozilla
  4. OpenNews: Истёк срок патента на методы оптимизации JPEG
  5. OpenNews: Компания Google открыла код эффективного JPEG-кодировщика Guetzli
  6. OpenNews: Доступна библиотека libjpeg-turbo 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: image, mozjpeg, lib
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 19/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Давайте уже релизьте свой AY8912 для перекодирования аудио
     
     
  • 2.4, Bill Gilbert (?), 00:48, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    10 LET a$="T120Y1M1O3N((1e1e1e1e1e1e1e1e))"
    20 LET b$="T120Y1M1O3N((1c1&1&1&1&2&1&1&))"
    30 PLAY a$,b$
     
     
  • 3.11, бедный буратино (ok), 02:33, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    в Spectrum 48 не было PLAY, был BEEP
     
  • 1.2, Анонимм (??), 00:07, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Расскажите им кто-нить об ImageMagick и производных форках.
    Впрочем, бюджеты.. надо осваивать...
     
     
  • 2.3, НяшМяш (ok), 00:30, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это для мобилок сделано.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:53, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Собрать ффмпег для кучи кропо-аппок (в т.ч. и платных) смогли, а imagemagick нет?
     
  • 3.10, Онаним (?), 02:15, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И чем конкретно лучше хотя бы в этом контексте? Серьёзно интересно.
     
  • 1.5, axredneck (?), 00:58, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Spectrum

    Color clashing имеется, надеюсь?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 01:10, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У современного Spectrum-а все лучше чем у nes и sega
     
  • 2.8, Аноним (7), 01:13, 20/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    youtu.be/vHhG9llP9OY
     
  • 1.6, Аноним (6), 01:08, 20/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    "для WEBP - libwebp", хм... внезапно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor