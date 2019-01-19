19.01.2019 23:26  Facebook опубликовал Spectrum 1.0.0, библиотеку для работы с изображениями

|
Facebook представил первый стабильный релиз проекта Spectrum, в рамках которого развивается кроссплатформенная библиотека для перекодирования и обработки изображений. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. Для Android и iOS предоставляются надстройки на Java и Objective-C, позволяющие в мобильных приложениях эффективно выполнять различные операции с изображениями.
Библиотека предоставляет простой декларативный API, дающий возможность определить характеристики выходного изображения и Spectrum сам вычислит и выполнит все необходимые преобразования, включая разбор и изменение метаданных EXIF. Обработчики форматов изображений определены в виде плагинов. Например, для формата JPEG по умолчанию применяется кодировщик Mozjpeg, обеспечивающий более высокую степень сжатия. Для обработки PNG применяется libpng, а для WEBP - libwebp.
Основные операции:
- Кодирование - преобразование битмапа в изображение в заданном формате;
- Декодирование - преобразование форматов в битмап;
- Перекодирование - конвертация из одного формата в другой;
- Преобразование - кадрирование, вращение, изменение размера и т.п.