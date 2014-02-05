16.01.2019 21:49  Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd

Майкл Библь (Michael Biebl), участвующий в разработке Debian с 2004 года и один из основных участников перевода дистрибутива на системный менеджер systemd, демонстративно ушёл с поста мэйнтейрнера пакетов systemd в Debian, назвав сложившуюся ситуацию с исправлением ошибок в systemd глупостью и безумством, а также пообещав больше не отправлять разработчикам systemd отчёты об ошибках.

Конфликт возник из-за появления в выпуске systemd 240 регрессивного изменения, приводящего к изменению поведения при обработке существующих правил udev и проблемам у пользователей Debian с изменением логики переименования сетевых интерфейсов - несмотря на использование опции NAME для привязки имени сетевого интерфейса к MAC-адресу после перехода на udev из состава systemd 240 сетевые интерфейсы адаптеров Ethernet поменяли свои имена с фиксированных на автоматически сгенерированные (ранее замена производилась только один раз, а начиная с версии 240 может применяться несколько замен).

Майкл Библь попросил разработчиков systemd вернуть прежнее поведение, когда заданное в настройках ручная привязка имени является более приоритетной, но разработчики systemd не посчитали данное регрессивное изменение проблемой, так как внесённые в systemd 240 изменения не нарушали документированное поведение, а в скриптах, в которых проявлялась проблема, использовалось недокументированные особенности udev, работа которых не гарантировалась.

Тем не менее, позднее были найдены свидетельства, что старое поведение описано в документации. После этого разработчики systemd предложили выборочного отключать новое поведение в случае если правила udev созданы для старых версий systemd (если схема наименования определена для версий меньше 240 по умолчанию выставлять опцию RenameOnce=yes, а иначе RenameOnce=no).

В списке рассылки разработчиков systemd также разгорелась дискуссия, связанная с предложением дополнительно по горячим следам выпускать корректирующие версии systemd c исправлением серьёзных ошибок, всплывающих в значительных выпусках. Леннарт Поттеринг отказался от данной идеи, сославшись на нехватку ресурсов. Подобное мнение было воспринято некоторыми разработчиками как фундаментальное заблуждение, так как сосредоточение приоритета на развитии функциональности в ущерб стабильности негативно отражается на пользователях.

В ответ Леннарт сослался на то, что конечные пользователи не применяют самые свежие выпуски systemd, а используют пакеты, стабилизированные дистрибутивами, например, перед помещением системных компонентов в RHEL проводится их проверка в Fedora и службе контроля качества. В случае изменения приоритетов в разработке и исправлении ошибок по мнению Леннарта возникнет лишь расслоение, при котором более часто станут игнорироваться и отдаваться на откуп сообществу ошибки, связанные с экзотичными архитектурами, отличными от RHEL дистрибутивами, нетипичными графическими окружениями, библиотеками и драйверами.



