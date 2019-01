16.01.2019 21:49  Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd

> Неадекватным апстрим был и тогда. Но за криками фанбоев это никто так и не понял. Классика же:

https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=74589

> Richard Weinberger 2014-02-05 21:57:47 UTC

> systemd segfaults if no cgroups are available [...][code]

if (path_is_mount_point("/sys/fs/cgroup/systemd", false) <= 0) {

log_warning("No control group support available, not creating root group.");

return 0;

}[/code]

(оно сначала пишет в лог, возвращая NULL, а потом на этом сегфолтится) > Lennart Poettering 2014-02-21 13:49:25 UTC

> To make this work we'd need a patch,[b] as nobody of us tests this.[/b] Очень неплохо намекало на подход к разработке и отношение апстрима к багам.