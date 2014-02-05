16.01.2019 21:49  Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd

|
|
|
|
|
|2.6, timur.davletshin (ok), 22:12, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–21 +/–
|
Неосиляторы могут вполне себе поставить ext2, SysV init — пакеты есть. А страдающие неофобией могут и монолитные X'ы собрать ещё.
|
|
|
|3.12, freehck (ok), 22:18, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
|
Ну конеееечно. Коли systemd не ставишь -- так сразу же неосилятор. =)
А вот вспомнить, что нам приходится с системдой иметь дело в любом датацентре, в любом облаке -- это конечно так, мелочи, на которые можно глаза закрыть.
|
|
|
|
|
|5.24, пох (?), 22:41, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
у меня он вот с SAN диском не дружит - и чего теперь, сынку, поможет тебе твой "десяток команд", когда md не может стартовать, потому что как тот парашутист-торопыга "ой, парашут забыл" ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|10.81, timur.davletshin (ok), 23:30, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–5 +/–
|
Я бы за такое обучение руки отбивал. Был у меня такой, любил костыли тулить и ничего не документировать. Думал, что козырем будет, когда встанет вопрос о его увольнении. Ошибался...
|
|
|
|
|
|
|
|8.90, timur.davletshin (ok), 23:41, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
> Неплохо, шаблончик затрещал, думал KOI8-R-обрядничество неизлечимо.
Да уж лет 8-9 наверное как. Но там были объективные причины из-за нескольких legacy приложений.
|
|3.21, Аноним (21), 22:37, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Специально для них было второе голосование об официальной поддержке этих инитов. Но нет, активное меньшинство выгнали на мороз и заставили делать форк.
|
|
|
|
|
|4.116, freehck (ok), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Ушёл мейнтейнер — тоже мне беда, другого найдут.
Время покажет. Я думаю, второго такого найти будет трудно.
|
|
|
|
|
|5.118, freehck (ok), 00:03, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Да чушь это всё. Как мы увидели в дальнейшем, гном вполне собирается
> и работает без systemd, у тех кто в этом заинетересован.
Ну дык, гномовцы тоже не дураки. Развязались.
> Другое дело, если в дебьяне с мейнтейнерами беда.
А когда и где с ними было всё хорошо?
> Если даже на systemd у них один единственный мейнтейнер.
Вот-вот.
|
|2.86, brzm (ok), 23:36, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
|
Принимать новое очень сложно, особенно пожилым и не особо умным людям. Но прогресс на месте не стоит. "Жизнь найдёт способ" ;)
|
|
|
|2.40, Ordu (ok), 22:56, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
|
Он психанул на ровном месте. Ну, во-всяком случае, если судить по обсуждению созданного им issue. Проблема, которую он заявил, была признана, звучали слова типа "хз, как с этим быть", тут miebl предложил своё решение -- откатить коммит, который ему там всё испортил, -- ему объяснили, почему это решение не выглядит для других столь же очевидно правильным, как для него. После чего miebl сам полез в оффтоп обсуждать breaking changes, и после первого же ответа на это он психанул.
Сложно судить по одной беседе -- может быть они его достали раньше, может быть в каком-нибудь соседнем issue что-то ещё произошло. Но оставаясь в рамках только этого обсуждения я не вижу причин для истерики: от момента создания issue до истерики прошло менее суток. Miebl надеялся, что разрабы прочитают багрепорт и моментально согласятся с его решением для проблемы? Если так, то он обломался, и с такими обломами надо уметь жить.
> Молодец Майкл есть стальной стержень внутри, ровно как и своё мнение
Я бы не назвал это "стальным стержнем внутри". Разве что ты имеешь в виду шило в заднице.
|
|
|
|3.121, freehck (ok), 00:08, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Сложно судить по одной беседе -- может быть они его достали раньше,
> может быть в каком-нибудь соседнем issue что-то ещё произошло.
Я думаю, всё проще: он за все эти годы уже нахлебался багтрекера системды. Это ведь уже притча во языцех: до того ведь уже дошло, что слова "этонибаг" уже автоматом ассоциируются с системдой у многих. )
> Я бы не назвал это "стальным стержнем внутри". Разве что ты имеешь
> в виду шило в заднице.
А я бы назвал. Столько лет мейнтейнить это дело -- это надо быть очень упёртым человеком со стальными нервами. Ну что ж -- любые нервы рано или поздно сдают, коли на них играть постоянно.
|
|2.157, anonymous (??), 01:02, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Молодец, что сказать. Подсадил дистрибутив на systemd, как дело дошло до поддержки, свалил в закат, мол, я вам тут нафигачил невозвратный сценарий перехода на новый init, но теперь что-то с ним не склеилось, так что я иду домой, а вы - сношайтесь с неадекватным апстримом. Молодец мужик!
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 22:23, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+10 +/–
|
Мейнтейнер отказался мейнтейнить пакет, потому что он гогно. Кто считает по-другому, может выполнять эту работу. Какие еще истерики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|8.110, timur.davletshin (ok), 23:58, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Нет ничего сложного в выпиливании systemd, собственно это я и сделал на Raspberry Pi первом, который использую в качестве принт/скан сервера дома. Там эта лишняя сущность не нужна была.
|
|
|
|9.129, freehck (ok), 00:17, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Нет ничего сложного в выпиливании systemd, собственно это я и сделал на
> Raspberry Pi первом, который использую в качестве принт/скан сервера дома. Там
> эта лишняя сущность не нужна была.
Я не уверен, что тот "выпил", который осуществил ты, без избавления от libsystemd0 (который конечно же совсем не мешает, ага) -- это тот же самый выпил, о котором говорит твой собеседник.
|
|2.45, Аноним (45), 23:00, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>скучаете ли вы по временам, когда мужики были мужиками...
Я не застал эти времена. Расскажите, как оно было.
|
|
|
|2.9, пох (?), 22:15, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
не, тут дитё самовыпилилось, сперва показательно казнив родителей.
такого телезрители еще не видели.
|
|1.18, Аноним (18), 22:30, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+/–
|
Поясните плз новичку. Вот все ругают systemd, но при этом его приняли во все почти дистры. Вроде как systemd решало какие-то проблемы sysvinit'а, а какие? Кроме параллельного запуска служб.
|
|
|
|2.23, Аноним (21), 22:40, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
А потому что редхат завязал на него весь свой системный софт. Где взять столько программистов, чтобы всё это форкнуть? Правильно, нужен второй редхат.
|
|
|
|
|
|4.66, Аноним (21), 23:20, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Полный контроль линукса же. А то к 2008-му слишком много самодостаточных дистрибутивов развелось...
|
|
|
|
|
|
|
|5.147, Аноним84701 (ok), 00:51, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Неадекватным апстрим был и тогда. Но за криками фанбоев это никто так и не понял.
Классика же:
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=74589
> Richard Weinberger 2014-02-05 21:57:47 UTC
> systemd segfaults if no cgroups are available
[...][code]
if (path_is_mount_point("/sys/fs/cgroup/systemd", false) <= 0) {
log_warning("No control group support available, not creating root group.");
return 0;
}[/code]
(оно сначала пишет в лог, возвращая NULL, а потом на этом сегфолтится)
> Lennart Poettering 2014-02-21 13:49:25 UTC
> To make this work we'd need a patch,[b] as nobody of us tests this.[/b]
Очень неплохо намекало на подход к разработке и отношение апстрима к багам.
|
|
|
|6.152, Аноним (21), 00:55, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Так герой топика громче всех кричал, что тут мы подправил, там костыль подтянем, да так, что пользователь разницы не заметит. А по факту слился, как только надо было тривиальный патч накатить.
|
|3.67, Аноним (18), 23:22, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
А как десктоповое тогда работало при sysvinit, если не было запуска по другим критериям и это там нужно?
|
|
|
|4.72, Аноним (21), 23:26, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
|
Да ничего там не работало же. До systemd каждый пользователь писал партянки на баше, чтобы хоть как-то запустить свой дистрибутив.
|
|
|
|
|
|6.113, пох (?), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
да, неплохо - одна винда к тому времени у нас уже была, и вполне даже неплохая.
Кому надо было концепцию "десктопа" - мог ее купить занедорого.
а кому надо было предсказуемости и понятности поведения системы (пусть даже это часто требовало ручного управления, впрочем, при наличии неплохих средств автоматизации) - тот мог поставить себе линукс.
собственно, у меня в линуксе по сей день нет никакого десктопа - и ничего, совершенно не грущу.
предсказуемости поведения, увы, тоже уже давно нет.
|
|
|
|7.123, Аноним (18), 00:09, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
А как у тебя браузер работает без десктопа? Не уж-то из чёрной консоли и текстового браузера пишешь?
|
|
|
|
|
|4.151, Аноним (145), 00:54, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Нет, не икает. Шипит и делает двойной реэнкод с потерей качества звука в некоторых тривиальных случаях (в которых альсовский dmix выруливал).
|
|3.120, псевдонимус (?), 00:08, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> он решал ровно одну проблему: третий гном не мог собираться без systemd.
Я надеюсь ты осознаёшь надуманность этой "проблемы"?
В конце концов ненужный третий гном завезли даже на бсд.
|
|
|
|4.133, freehck (ok), 00:20, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> он решал ровно одну проблему: третий гном не мог собираться без systemd.
> Я надеюсь ты осознаёшь надуманность этой "проблемы"?
Само собой.
|
|2.112, псевдонимус (?), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Почему в каждой теме про системду объявляется такой вот "новичок"? Будь ты менее зелёным и толстым, дал бы тебе ссылки "почему".
|
|
|
|
|
|4.143, псевдонимус (?), 00:41, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Если и правда не разобрался, то кликни на тег "системд" под новостью и разберись. К счастью здесь пока не ответы на майл ру и не стековерфлоу.
|
|
|
|3.138, freehck (ok), 00:25, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
|
Это всё, конечно, вполне возможно, но... Это ведь прямо теория заговора какая-то. Между тем, опыт мне подсказывает, что зачастую самое простое объяснение как раз и оказывается верным. А самое простое объяснение заключается в том, что Леннарт просто крeтин (уж извините), равно как и тех.директора красношляпы. Просто им нехило подфортило.
Вот со сборкой гнома в "хитрый план" я ещё могу поверить. Но в такие глобальные заговоры -- да ну, это ж Rad Hat. Не масоны, не тамплиеры, не иллюминаты, не ми-5, не мажестик-12...
|
|1.19, Аноним (21), 22:35, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
|
А что, сразу это не очевидно было? Когда его протолкнули, стабильных веток у него тоже не было. Но за брызгами слюной фанбоев никто это как всегда не заметил.
|
|
|
|
|
|3.139, freehck (ok), 00:27, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Так этот презерватив из новости его и помогал проталкивать, вроде и программы к нему прибивал .
Хм. Кстати, если о теориях заговора вспомнить... Как-то интересно так совпало данное событие с покупкой IBM-ом RadHat-а. ))
|
|
|
|4.142, псевдонимус (?), 00:37, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Я думаю упырю из новости просто надоело разгребать пропихнутое и с его помощью УГ и он решил уйти красиво. Но аноны помнят, кто он на самом деле.
|
|
|
|
|
|
|
|4.56, Анонымоус (?), 23:11, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
|
Проблема не в системд, а в ситуации, когда один из ключевых пакетов может так внезапно остаться без мэйнтейнера. ИМХО
|
|
|
|5.64, Аноним (64), 23:19, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
> Проблема не в системд, а в ситуации, когда один из ключевых пакетов может так внезапно остаться без мэйнтейнера. ИМХО
нет мейнтейнеров - нет проблемы?
|
|
|
|
|
|4.134, Аноним (31), 00:21, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Мне как девелоперу хватает всего штатного. Вроде поддержка KDE/Gnome так себе.
В запасе есть linuxbrew, но мне в нём не было необходимости.
|
|
|
|3.51, Анонымоус (?), 23:08, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Пробовал лет 5 назад. Впечатление осталось хорошее. Но сколько Слака еще проживет? Мне казалось, что Арч -- это Слака наших дней.
|
|
|
|4.58, Аноним (45), 23:12, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
>Мне казалось, что Арч -- это Слака наших дней.
Не, слака ориентирована на стабильность, т.е. подходит прежде всего тем, кто не гонится за новыми версиями софта.
|
|
|
|3.117, хотел спросить (?), 00:02, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
Млять
Шапка отказывается от KDE
На федоре тестируют хомячков
Сусе имеет анальный зонд(?)
Дебиан скатывается (да вообще никогда не привлекал)
ад
|
|
|
|4.128, Анонымоус (?), 00:15, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Арч и Генту пока живы и довольно-таки независимы. Насколько левая резьба в зонде Опензюзе, тоже еще надо будет уточнить. Девуан вот вспомнили добрые люди. Ну и странноватые отечественные изделия типа Альта и Росы существуют. Так что бежать из этого ада пока есть возможности. Другое дело, не хотелось бы до бесконечности болтаться в этом зоопарке.
|
|
|
|3.95, Анонымоус (?), 23:45, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Идея интересная. Но есть ли там, например, обновления микрокодов процессоров? И драйверы вай-фай контроллеров? Реалтек, будь он ...
|
|2.94, freehck (ok), 23:44, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> Куда бежать (ползти)? На Опензюзе или на Арч?
Ну дык, Devuan же -- тот же Debian, просто несколько сотен пакетов пересобрали для отвязки от systemd.
|
|1.34, Аноним (45), 22:53, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
|
>Тем не менее, позднее были найдены свидетельства, что старое поведение описано в документации.
Хитрецы надеялись, что в портянках systemd-документации никто не будет рыться.
|
|
|
|2.41, пох (?), 22:57, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
|
да нет, просто они ее и сами никогда не читали - зачем, хэрачить, хэрачить, хэрачить новый дрянной код.
|
|
|
|2.79, Аноним (21), 23:29, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
|
>ifup
Удивительно, что это там до сих пор поставляется. Неужели кто-то ещё и костыли пытается писать, чтобы было "как раньше"?
|
|
|
|3.132, brzm (ok), 00:20, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Может сначала стоило спросить, а знаком ли я с ним? А может в нём тоже есть есть изъяны? А может systemd более оправдан?
Да. Да. Да.
|
|3.136, brzm (ok), 00:22, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
|
Я когда ваш диван увижу у кого-то в бою (не на локалхосте и не на 10 непонятных виртуалках, а в реальном бою), я вам обещаю проставиться. Пока что только на systemd всё крутится у всех. Реально у всех.
|
|
|
|3.122, brzm (ok), 00:08, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
> А УМВР, ЧЯДНТ?
И УМВР, ЧЯДНТ?
> Везунчик, фигли.
Нет такой сущности как везение, это выдумки.
> Ты бы хоть на количествопатчей к каждому deb-пакету с системдой посмотрел, прежде,
> чем утверждать, что инженер плохой. Да с него семь потов сходило
> на протяжении всех этих лет: чтобы поддерживать всё это -- надо
> быть железным человеком. Намекну: с количеством патчей, которыми этот парень снабжал
> пакет системды, чтобы содержать её в стабильном состоянии, может сравниться только
> ядро linux (которое, внезапно, мейнтейнит целая команда).
Немного там патчей. С ядром даже не сравнивайте. У меня где-то столько же было когда я пакет php5 для jessie пилил.
|
|
|
|4.154, freehck (ok), 00:58, 17/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
|
>> А УМВР, ЧЯДНТ?
> И УМВР, ЧЯДНТ?
УМВР? Ха! Нет уж, я тебе не дам переключить пластинку на "в systemd у меня всё зашибись": ты утверждал, что кое-что работающее годами -- не работало. Окей. Я -- весь внимание. Давай, расскажи нам подробнее, как у тебя бондинг в ifupdown не работал. =)
> Немного там патчей. С ядром даже не сравнивайте.
Да неужели.
Точка входа:
https://sources.debian.org/patches/systemd/
https://sources.debian.org/patches/linux/
Теперь поехали сравнивать (просто по строчкам, смотрим до порядка):
Oldstable
Jessie systemd: 235
https://sources.debian.org/src/systemd/215-17+deb8u7/debian/patches/series/
Jessie linux: 718
https://sources.debian.org/src/linux/3.16.56-1+deb8u1/debian/patches/series/
Stable
Stretch systemd: 111
https://sources.debian.org/src/systemd/232-25+deb9u6/debian/patches/series/
Stretch linux: 152
https://sources.debian.org/src/linux/4.9.25-1/debian/patches/series/
Nextstable :)
Buster systemd: 58
https://sources.debian.org/src/systemd/240-4/debian/patches/series/
Buster linux: 193
https://sources.debian.org/src/linux/4.19.13-1/debian/patches/series/
Да, кстати:
Jessie php5: 50
https://sources.debian.org/src/php5/5.6.33+dfsg-0+deb8u1/debian/patches/series
|
|
|
|2.106, пох (?), 23:56, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
|
да ну, какой сплит. Щас найдут аж пятерых желающих, еще и драка за освободившееся место будет, вот увидите.
|