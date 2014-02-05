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16.01.2019 21:49  Systemd в Debian остался без мэйнтейнера из-за разногласий с разработчиками systemd

Майкл Библь (Michael Biebl), участвующий в разработке Debian с 2004 года и один из основных участников перевода дистрибутива на системный менеджер systemd, демонстративно ушёл с поста мэйнтейрнера пакетов systemd в Debian, назвав сложившуюся ситуацию с исправлением ошибок в systemd глупостью и безумством, а также пообещав больше не отправлять разработчикам systemd отчёты об ошибках.

Конфликт возник из-за появления в выпуске systemd 240 регрессивного изменения, приводящего к изменению поведения при обработке существующих правил udev и проблемам у пользователей Debian с изменением логики переименования сетевых интерфейсов - несмотря на использование опции NAME для привязки имени сетевого интерфейса к MAC-адресу после перехода на udev из состава systemd 240 сетевые интерфейсы адаптеров Ethernet поменяли свои имена с фиксированных на автоматически сгенерированные (ранее замена производилась только один раз, а начиная с версии 240 может применяться несколько замен).

Майкл Библь попросил разработчиков systemd вернуть прежнее поведение, когда заданное в настройках ручная привязка имени является более приоритетной, но разработчики systemd не посчитали данное регрессивное изменение проблемой, так как внесённые в systemd 240 изменения не нарушали документированное поведение, а в скриптах, в которых проявлялась проблема, использовалось недокументированные особенности udev, работа которых не гарантировалась.

Тем не менее, позднее были найдены свидетельства, что старое поведение описано в документации. После этого разработчики systemd предложили выборочного отключать новое поведение в случае если правила udev созданы для старых версий systemd (если схема наименования определена для версий меньше 240 по умолчанию выставлять опцию RenameOnce=yes, а иначе RenameOnce=no).

В списке рассылки разработчиков systemd также разгорелась дискуссия, связанная с предложением дополнительно по горячим следам выпускать корректирующие версии systemd c исправлением серьёзных ошибок, всплывающих в значительных выпусках. Леннарт Поттеринг отказался от данной идеи, сославшись на нехватку ресурсов. Подобное мнение было воспринято некоторыми разработчиками как фундаментальное заблуждение, так как сосредоточение приоритета на развитии функциональности в ущерб стабильности негативно отражается на пользователях.

В ответ Леннарт сослался на то, что конечные пользователи не применяют самые свежие выпуски systemd, а используют пакеты, стабилизированные дистрибутивами, например, перед помещением системных компонентов в RHEL проводится их проверка в Fedora и службе контроля качества. В случае изменения приоритетов в разработке и исправлении ошибок по мнению Леннарта возникнет лишь расслоение, при котором более часто станут игнорироваться и отдаваться на откуп сообществу ошибки, связанные с экзотичными архитектурами, отличными от RHEL дистрибутивами, нетипичными графическими окружениями, библиотеками и драйверами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В systemd-journald выявлены три уязвимости, позволяющие получить права root
  3. OpenNews: Выпуск системного менеджера systemd 240
  4. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
  5. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
  6. OpenNews: Архитектурные проблемы systemd, негативно влияющие на стабильность и безопасность
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: systemd, debian
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  • 1.1, Аноним (1), 22:06, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +41 +/
    Надеюсь теперь этот пакет выкинут из дебиана как устаревший и неподдерживаемый.
     
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 22:12, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –21 +/
    Неосиляторы могут вполне себе поставить ext2, SysV init — пакеты есть. А страдающие неофобией могут и монолитные X'ы собрать ещё.
     
     
  • 3.12, freehck (ok), 22:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Ну конеееечно. Коли systemd не ставишь -- так сразу же неосилятор. =)
    А вот вспомнить, что нам приходится с системдой иметь дело в любом датацентре, в любом облаке -- это конечно так, мелочи, на которые можно глаза закрыть.
     
     
  • 4.22, timur.davletshin (ok), 22:38, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –10 +/
    Что, с ansible с не дружит или выучить десяток команд не позволяет религия?
     
     
  • 5.24, пох (?), 22:41, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    у меня он вот с SAN диском не дружит - и чего теперь, сынку, поможет тебе твой "десяток команд", когда md не может стартовать, потому что как тот парашутист-торопыга "ой, парашут забыл" ?

     
     
  • 6.38, timur.davletshin (ok), 22:55, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Ссыль на багрепорт давай.
     
     
  • 7.47, пох (?), 23:03, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    перебьешься.
     
     
  • 8.50, timur.davletshin (ok), 23:05, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ну вот и ты будешь экзистенциально страдать с systemd )))
     
     
  • 9.71, пох (?), 23:25, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    наоборот - мне и дальше будут платить много денег за умение быстро починить таку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.81, timur.davletshin (ok), 23:30, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Я бы за такое обучение руки отбивал. Был у меня такой, любил костыли тулить и ничего не документировать. Думал, что козырем будет, когда встанет вопрос о его увольнении. Ошибался...
     
  • 7.87, псевдонимус (?), 23:37, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты там головою не тронулся? Какой нормальный человек будет пытаться улучшить ЭТО?
     
  • 7.114, EnemyOfDemocracy (?), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А правильно кодить у них там мозгов не хватает?
     
  • 5.39, freehck (ok), 22:56, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Да всё уже выучили Но дупликация функционала делает своё дело Вот берёшь ты в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.55, timur.davletshin (ok), 23:10, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не вижу особых проблем, лично мне зоопарк из всяких сетевых приблуд доставлял бо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.80, Аноним (80), 23:30, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неплохо, шаблончик затрещал, думал KOI8-R-обрядничество неизлечимо.
     
     
  • 8.90, timur.davletshin (ok), 23:41, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Неплохо, шаблончик затрещал, думал KOI8-R-обрядничество неизлечимо.

    Да уж лет 8-9 наверное как. Но там были объективные причины из-за нескольких legacy приложений.

     
  • 3.21, Аноним (21), 22:37, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Специально для них было второе голосование об официальной поддержке этих инитов. Но нет, активное меньшинство выгнали на мороз и заставили делать форк.
     
  • 3.101, Аноним (101), 23:51, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На всех ярлыки повесили, а про себя упомянуть забыли - неуместная "скромность" не находите?
     
  • 2.13, freehck (ok), 22:20, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Не думаю, что это так скоро случится Хотя вся эта санта-барбара -- это довольно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.93, timur.davletshin (ok), 23:44, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Причина истерики выеденного яйца не стоит Ушёл мейнтейнер 8212 тоже мне беда... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.116, freehck (ok), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ушёл мейнтейнер — тоже мне беда, другого найдут.

    Время покажет. Я думаю, второго такого найти будет трудно.

     
  • 3.96, псевдонимус (?), 23:46, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну ОФОНАРЕТЬ просто Из-за глупой оболочки калечить крупнейший свободный дистриб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.108, Аноним (108), 23:57, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да чушь это всё Как мы увидели в дальнейшем, гном вполне собирается и работает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.118, freehck (ok), 00:03, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Да чушь это всё. Как мы увидели в дальнейшем, гном вполне собирается
    > и работает без systemd, у тех кто в этом заинетересован.

    Ну дык, гномовцы тоже не дураки. Развязались.

    > Другое дело, если в дебьяне с мейнтейнерами беда.

    А когда и где с ними было всё хорошо?

    > Если даже на systemd у них один единственный мейнтейнер.

    Вот-вот.

     
  • 2.82, псевдонимус (?), 23:33, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Надейся дальше Уже 4 года некоторые оптимисты надеются Собственно удар по деби... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.86, brzm (ok), 23:36, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Принимать новое очень сложно, особенно пожилым и не особо умным людям. Но прогресс на месте не стоит. "Жизнь найдёт способ" ;)
     
     
  • 3.145, Аноним (145), 00:44, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Очень жырно. Попробуйте тоньше.
     
  • 2.156, Gannet (ok), 01:00, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надейся и продолжай влажно фантазировать.
     
     ....нить скрыта, показать (27)

  • 1.2, Luka (??), 22:07, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Молодец Майкл есть стальной стержень внутри, ровно как и своё мнение. Уважаю!
     
     
  • 2.40, Ordu (ok), 22:56, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Он психанул на ровном месте. Ну, во-всяком случае, если судить по обсуждению созданного им issue. Проблема, которую он заявил, была признана, звучали слова типа "хз, как с этим быть", тут miebl предложил своё решение -- откатить коммит, который ему там всё испортил, -- ему объяснили, почему это решение не выглядит для других столь же очевидно правильным, как для него. После чего miebl сам полез в оффтоп обсуждать breaking changes, и после первого же ответа на это он психанул.

    Сложно судить по одной беседе -- может быть они его достали раньше, может быть в каком-нибудь соседнем issue что-то ещё произошло. Но оставаясь в рамках только этого обсуждения я не вижу причин для истерики: от момента создания issue до истерики прошло менее суток. Miebl надеялся, что разрабы прочитают багрепорт и моментально согласятся с его решением для проблемы? Если так, то он обломался, и с такими обломами надо уметь жить.

    > Молодец Майкл есть стальной стержень внутри, ровно как и своё мнение

    Я бы не назвал это "стальным стержнем внутри". Разве что ты имеешь в виду шило в заднице.

     
     
  • 3.75, васягентушник (?), 23:26, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    с systemd психануть немудрено -- та ещё неканоничная свистоперделка
     
     
  • 4.98, timur.davletshin (ok), 23:47, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я ради того, чтобы не забывать UNIX классику держу систему на BSD не систему ин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.121, freehck (ok), 00:08, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Сложно судить по одной беседе -- может быть они его достали раньше,
    > может быть в каком-нибудь соседнем issue что-то ещё произошло.

    Я думаю, всё проще: он за все эти годы уже нахлебался багтрекера системды. Это ведь уже притча во языцех: до того ведь уже дошло, что слова "этонибаг" уже автоматом ассоциируются с системдой у многих. )

    > Я бы не назвал это "стальным стержнем внутри". Разве что ты имеешь
    > в виду шило в заднице.

    А я бы назвал. Столько лет мейнтейнить это дело -- это надо быть очень упёртым человеком со стальными нервами. Ну что ж -- любые нервы рано или поздно сдают, коли на них играть постоянно.

     
  • 2.157, anonymous (??), 01:02, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодец, что сказать. Подсадил дистрибутив на systemd, как дело дошло до поддержки, свалил в закат, мол, я вам тут нафигачил невозвратный сценарий перехода на новый init, но теперь что-то с ним не склеилось, так что я иду домой, а вы - сношайтесь с неадекватным апстримом. Молодец мужик!
     
  • 1.3, timur.davletshin (ok), 22:08, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Все стали такие нежные и истеричные не мудрено, что в Debian появляются всяки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:23, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Мейнтейнер отказался мейнтейнить пакет, потому что он гогно. Кто считает по-другому, может выполнять эту работу. Какие еще истерики
     
     
  • 3.20, timur.davletshin (ok), 22:36, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. он до этого много лет этого не подозревал даже?
     
     
  • 4.26, Аноним (21), 22:42, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Больше скажу, благодаря ему это гогно туда завезли.
     
  • 3.28, пох (?), 22:44, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    майнтейнер и один из адвокатов пропихивания этого трэша в качестве безальтернати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.48, timur.davletshin (ok), 23:04, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А кто у тебя отобрал право его заменить на альтернативы?
     
     
  • 5.62, пох (?), 23:16, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    имею возможность завести козу, но не имею желания Мне, к сожалению, платят за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.76, timur.davletshin (ok), 23:28, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    У тебя замена systemd на sysv init сравнима с полётом на Луну?
     
     
  • 7.104, пох (?), 23:53, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    не совсем - на луну-то китайцы все же полетят, скорее рано чем поздно, а возврат... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.110, timur.davletshin (ok), 23:58, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нет ничего сложного в выпиливании systemd, собственно это я и сделал на Raspberry Pi первом, который использую в качестве принт/скан сервера дома. Там эта лишняя сущность не нужна была.
     
     
  • 9.129, freehck (ok), 00:17, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Нет ничего сложного в выпиливании systemd, собственно это я и сделал на
    > Raspberry Pi первом, который использую в качестве принт/скан сервера дома. Там
    > эта лишняя сущность не нужна была.

    Я не уверен, что тот "выпил", который осуществил ты, без избавления от libsystemd0 (который конечно же совсем не мешает, ага) -- это тот же самый выпил, о котором говорит твой собеседник.

     
  • 5.63, Аноним (21), 23:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они же и отобрали. Путём нескольких повторных голосований.
     
     
  • 6.85, timur.davletshin (ok), 23:34, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Система инициализации SysV в main до сих пор, никто ничего не отобрал.
     
     
  • 7.148, Аноним (21), 00:53, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Зависимости? Нет, не слышал.
     
  • 2.45, Аноним (45), 23:00, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >скучаете ли вы по временам, когда мужики были мужиками...

    Я не застал эти времена. Расскажите, как оно было.

     
     
  • 3.52, другой Аноним (?), 23:09, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    тяжело оно было. П-дили "оно" больно каждый раз, как ловили.

     
  • 3.57, timur.davletshin (ok), 23:12, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Начни со знакомства с книжкой, где соавтором был Линус.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:11, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Революция пожирает своих детей?
     
     
  • 2.9, пох (?), 22:15, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    не, тут дитё самовыпилилось, сперва показательно казнив родителей.

    такого телезрители еще не видели.

     
  • 2.46, Аноним (46), 23:03, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Своих отцов.
     
  • 1.7, пох (?), 22:14, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    /me радостно хрустит попкорном и прихлебывает пивас

    за жабу болеть или за гадюку, кто как считает?

     
     
  • 2.107, псевдонимус (?), 23:56, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да вбейте уже осиновый кол в сраку мертвецу-дубиану, всё равно "Это уже не Джонни"(с)
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:14, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Это было бы смешно,если б не было так грустно.
     
  • 1.11, Константавр (ok), 22:17, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Надеюсь, что это начало конца СистемД.
     
     
  • 2.109, псевдонимус (?), 23:57, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    К сожалению нет.
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:23, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поздно Если бы Debian 8 имел мультивыбор между Systemd и SysVinit, то было бы н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:25, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Взялся за гуж - не говори, что не дюж! Кинул свое же сообщество и свалил в закат с высоко поднятой головой. Вот этой экзальтации не понимаю я.
     
     
  • 2.54, Лень_регацца (?), 23:09, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Можешь подхватить брошенное говн... знамя и показать всему миру как надо!
     
  • 1.18, Аноним (18), 22:30, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Поясните плз новичку. Вот все ругают systemd, но при этом его приняли во все почти дистры. Вроде как systemd решало какие-то проблемы sysvinit'а,  а какие? Кроме параллельного запуска служб.
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 22:40, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А потому что редхат завязал на него весь свой системный софт. Где взять столько программистов, чтобы всё это форкнуть? Правильно, нужен второй редхат.
     
     
  • 3.32, Аноним (18), 22:52, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    а зачем системд шляпе?
     
     
  • 4.42, пох (?), 22:57, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    можно нанять разрабо...специалистов по опакечиванию подешевле.

     
  • 4.66, Аноним (21), 23:20, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Полный контроль линукса же. А то к 2008-му слишком много самодостаточных дистрибутивов развелось...
     
  • 2.37, пох (?), 22:54, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    малыш, поскольку ты явно изучал юникс по фейсбуку, подсказываю у sysV init запу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 23:12, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Systemd несомненно имеет свои плюшки Возможно, переход на него был вполне хорош... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.69, Аноним (21), 23:24, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Неадекватным апстрим был и тогда. Но за криками фанбоев это никто так и не понял.
     
     
  • 5.147, Аноним84701 (ok), 00:51, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Неадекватным апстрим был и тогда. Но за криками фанбоев это никто так и не понял.

    Классика же:
    https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=74589
    > Richard Weinberger 2014-02-05 21:57:47 UTC
    > systemd segfaults if no cgroups are available

    [...][code]
    if (path_is_mount_point("/sys/fs/cgroup/systemd", false) <= 0) {
                    log_warning("No control group support available, not creating root group.");
                    return 0;
            }[/code]
    (оно сначала пишет в лог, возвращая NULL, а потом на этом сегфолтится)

    > Lennart Poettering 2014-02-21 13:49:25 UTC
    > To make this work we'd need a patch,[b] as nobody of us tests this.[/b]

    Очень неплохо намекало на подход к разработке и отношение апстрима к багам.

     
     
  • 6.152, Аноним (21), 00:55, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так герой топика громче всех кричал, что тут мы подправил, там костыль подтянем, да так, что пользователь разницы не заметит. А по факту слился, как только надо было тривиальный патч накатить.
     
  • 3.67, Аноним (18), 23:22, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как десктоповое тогда работало при sysvinit, если не было запуска по другим критериям и это там нужно?
     
     
  • 4.72, Аноним (21), 23:26, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Да ничего там не работало же. До systemd каждый пользователь писал партянки на баше, чтобы хоть как-то запустить свой дистрибутив.
     
  • 4.91, пох (?), 23:42, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ну как-то кривовато работало, плохо косплеило винду, а ребятам хотелось прям как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.105, Аноним (18), 23:54, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А разве это хорошо, что десктоп криво работал?
     
     
  • 6.113, пох (?), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    да, неплохо - одна винда к тому времени у нас уже была, и вполне даже неплохая.
    Кому надо было концепцию "десктопа" - мог ее купить занедорого.

    а кому надо было предсказуемости и понятности поведения системы (пусть даже это часто требовало ручного управления, впрочем, при наличии неплохих средств автоматизации) - тот мог поставить себе линукс.

    собственно, у меня в линуксе по сей день нет никакого десктопа - и ничего, совершенно не грущу.

    предсказуемости поведения, увы, тоже уже давно нет.

     
     
  • 7.123, Аноним (18), 00:09, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как у тебя браузер работает без десктопа? Не уж-то из чёрной консоли и текстового браузера пишешь?
     
     
  • 8.149, Аноним84701 (ok), 00:54, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А как у тебя браузер работает без десктопа?

    Из десяточки же (и нет, совсем не фри).
    Ваш Кэп.

     
  • 5.146, Аноним (145), 00:50, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Таки не винду, а маковский launchd. Теорию знать надо.
     
  • 2.77, freehck (ok), 23:28, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Поясните плз новичку Вот все ругают президента, но при этом переизбирают его ко... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.111, timur.davletshin (ok), 23:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Странно, что pulse ещё не вспомнили. Или он уже не икает?
     
     
  • 4.151, Аноним (145), 00:54, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не икает. Шипит и делает двойной реэнкод с потерей качества звука в некоторых тривиальных случаях (в которых альсовский dmix выруливал).
     
  • 3.120, псевдонимус (?), 00:08, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > он решал ровно одну проблему: третий гном не мог собираться без systemd.

    Я надеюсь ты осознаёшь надуманность этой "проблемы"?

    В конце концов ненужный третий гном завезли даже на бсд.

     
     
  • 4.133, freehck (ok), 00:20, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> он решал ровно одну проблему: третий гном не мог собираться без systemd.
    > Я надеюсь ты осознаёшь надуманность этой "проблемы"?

    Само собой.

     
  • 2.112, псевдонимус (?), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Почему в каждой теме про системду объявляется такой вот "новичок"? Будь ты менее зелёным и толстым, дал бы тебе ссылки "почему".
     
     
  • 3.124, Аноним (18), 00:10, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если я и правда не разобрался? такого варианта не может быть?
     
     
  • 4.143, псевдонимус (?), 00:41, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если и правда не разобрался, то кликни на тег "системд" под новостью и разберись. К счастью здесь пока не ответы на майл ру и не стековерфлоу.
     
  • 4.153, Led (ok), 00:56, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если я и правда не разобрался?

    Значит оно тебе не нужно. Марш уроки учить.

     
  • 2.119, Аноним (16), 00:04, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В 2009 году случилось банкротство Sun, и его купил Oracle Совет директоров Red ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.138, freehck (ok), 00:25, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это всё, конечно, вполне возможно, но... Это ведь прямо теория заговора какая-то. Между тем, опыт мне подсказывает, что зачастую самое простое объяснение как раз и оказывается верным. А самое простое объяснение заключается в том, что Леннарт просто крeтин (уж извините), равно как и тех.директора красношляпы. Просто им нехило подфортило.

    Вот со сборкой гнома в "хитрый план" я ещё могу поверить. Но в такие глобальные заговоры -- да ну, это ж Rad Hat. Не масоны, не тамплиеры, не иллюминаты, не ми-5, не мажестик-12...

     
     
  • 4.155, Аноним (145), 00:59, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее, Л П 8212 самоуверенный сноб, решающий проблемы по принципу 171 есл... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (29)

  • 1.19, Аноним (21), 22:35, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А что, сразу это не очевидно было? Когда его протолкнули, стабильных веток у него тоже не было. Но за брызгами слюной фанбоев никто это как всегда не заметил.
     
     
  • 2.127, псевдонимус (?), 00:14, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так этот презерватив из новости его и помогал проталкивать, вроде и программы к нему прибивал .
     
     
  • 3.139, freehck (ok), 00:27, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так этот презерватив из новости его и помогал проталкивать, вроде и программы к нему прибивал .

    Хм. Кстати, если о теориях заговора вспомнить... Как-то интересно так совпало данное событие с покупкой IBM-ом RadHat-а. ))

     
     
  • 4.142, псевдонимус (?), 00:37, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думаю упырю из новости просто надоело разгребать пропихнутое и с его помощью УГ и он решил уйти красиво. Но аноны помнят, кто он на самом деле.
     
  • 1.25, Анонымоус (?), 22:41, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Куда бежать (ползти)? На Опензюзе или на Арч?
     
     
  • 2.29, Аноним (21), 22:46, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    manjaro же.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 22:54, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Там systemd
     
     
  • 4.56, Анонымоус (?), 23:11, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проблема не в системд, а в ситуации, когда один из ключевых пакетов может так внезапно остаться без мэйнтейнера. ИМХО
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 23:19, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Проблема не в системд, а в ситуации, когда один из ключевых пакетов может так внезапно остаться без мэйнтейнера. ИМХО

    нет мейнтейнеров - нет проблемы?

     
     
  • 6.70, Анонымоус (?), 23:24, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наоборот.
     
  • 4.74, Аноним (21), 23:26, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так в зюзе и арче тоже.
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:49, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    voidlinux, бро
     
     
  • 3.65, Анонымоус (?), 23:19, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Любопытная штука. Много ли разработчиков, много ли пакетов?
     
     
  • 4.134, Аноним (31), 00:21, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Мне как девелоперу хватает всего штатного. Вроде поддержка KDE/Gnome так себе.

    В запасе есть linuxbrew, но мне в нём не было необходимости.

     
  • 3.125, Аноним (-), 00:11, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    уже месяц на ноуте стоит Void, очень жалею что раньше его не устанавливал.
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:53, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Calculate
     
     
  • 3.78, Анонымоус (?), 23:28, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему не Gentoo тогда? Кстати, Funtoo кто-нибудь пробовал?
     
  • 2.35, Аноним (35), 22:54, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Куда бежать (ползти)? На Опензюзе или на Арч?

    Генту же!

     
     
  • 3.68, Анонымоус (?), 23:23, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Страшновато Много ли приходится тратить времени на компиляцию Сколько времен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.158, Аноним (145), 01:02, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    binpkg
     
  • 2.43, Аноним (43), 22:58, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Slackware
     
     
  • 3.51, Анонымоус (?), 23:08, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пробовал лет 5 назад. Впечатление осталось хорошее. Но сколько Слака еще проживет? Мне казалось, что Арч -- это Слака наших дней.
     
     
  • 4.58, Аноним (45), 23:12, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >Мне казалось, что Арч -- это Слака наших дней.

    Не, слака ориентирована на стабильность, т.е. подходит прежде всего тем, кто не гонится за новыми версиями софта.

     
     
  • 5.88, Анонымоус (?), 23:38, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я правильно понимаю, что последний выпуск был уже очень давно, а сейчас Слака по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.130, псевдонимус (?), 00:17, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Возможно она переживёт самого патрега. Потому что kiss.
     
  • 2.49, Аноним (45), 23:04, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Дистрибутив ещё должен пройти тест на адекватность, который называется "weboob".
     
  • 2.53, Аноним (45), 23:09, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >На Опензюзе

    Телеметрия устраивает?

     
     
  • 3.73, Анонымоус (?), 23:26, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да, верно, забыл. И ЕУЛА, ЕМНИП...
     
  • 3.117, хотел спросить (?), 00:02, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Млять

    Шапка отказывается от KDE
    На федоре тестируют хомячков
    Сусе имеет анальный зонд(?)
    Дебиан скатывается (да вообще никогда не привлекал)

    ад

     
     
  • 4.128, Анонымоус (?), 00:15, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Арч и Генту пока живы и довольно-таки независимы. Насколько левая резьба в зонде Опензюзе, тоже еще надо будет уточнить. Девуан вот вспомнили добрые люди. Ну и странноватые отечественные изделия типа Альта и Росы существуют. Так что бежать из этого ада пока есть возможности. Другое дело, не хотелось бы до бесконечности болтаться в этом зоопарке.
     
  • 3.126, Аноним (16), 00:11, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    14 лет пользуюсь SUSE/openSUSE, не видел телеметрии. Где она там?
     
  • 2.61, vedronim (?), 23:14, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Куда бежать (ползти)? На Опензюзе или на Арч?

    Девуян жеж

     
     
  • 3.95, Анонымоус (?), 23:45, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идея интересная. Но есть ли там, например, обновления микрокодов процессоров? И драйверы вай-фай контроллеров? Реалтек, будь он ...
     
  • 2.83, YetAnotherOnanym (ok), 23:34, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На OpenBSD. Тео, конечно, тоже псих, но немножко другого сорта, нежели Лёня.
     
     
  • 3.92, Анонымоус (?), 23:42, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Думал о FreeBSD, и не раз, но каждый раз что-то останавливало В последний раз о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.115, timur.davletshin (ok), 00:01, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Очень даже вариант. Только слишком ортодоксальный. Есть встроенный ldap, а шифрование не умеет... Хотя, на роутере нормально живёт.
     
  • 2.94, freehck (ok), 23:44, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Куда бежать (ползти)? На Опензюзе или на Арч?

    Ну дык, Devuan же -- тот же Debian, просто несколько сотен пакетов пересобрали для отвязки от systemd.

     
  • 2.131, Ph0zzy (ok), 00:20, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    https://www.gnu.org/software/guix/ - выглядит неплохо
     
     ....нить скрыта, показать (33)

  • 1.27, Аноним (27), 22:43, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эээ, а что, нельзя тупо запретить хитрое наименование через коммандную строку яд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.30, vantoo (ok), 22:49, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Systemd разрабатывается для Red Hat на деньги Red Hat, а проблемы всяких Debian-ов корпоративщиков не интересуют.
     
  • 1.34, Аноним (45), 22:53, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Тем не менее, позднее были найдены свидетельства, что старое поведение описано в документации.

    Хитрецы надеялись, что в портянках systemd-документации никто не будет рыться.

     
     
  • 2.41, пох (?), 22:57, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    да нет, просто они ее и сами никогда не читали - зачем, хэрачить, хэрачить, хэрачить новый дрянной код.

     
  • 1.44, Аноним (44), 22:59, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какая хорошая новость.
     
  • 1.60, brzm (ok), 23:14, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Жалко systemd - отличный софт Помнится в debian bonding через ifup не поднимал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.79, Аноним (21), 23:29, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >ifup

    Удивительно, что это там до сих пор поставляется. Неужели кто-то ещё и костыли пытается писать, чтобы было "как раньше"?

     
  • 2.84, Аноним (59), 23:34, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Во-первых, человек честно поддерживал пакет долгое время Который вам, судя по к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.97, brzm (ok), 23:47, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А сложно было спокойно застоллить апгрейд и попробовать договориться Такое впеч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.102, jOKer (ok), 23:52, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не позорься, - открой для себя OpenRC, который, кстати, приняли на вооружение в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.132, brzm (ok), 00:20, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Может сначала стоило спросить, а знаком ли я с ним? А может в нём тоже есть есть изъяны? А может systemd более оправдан?

    Да. Да. Да.

     
  • 3.136, brzm (ok), 00:22, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я когда ваш диван увижу у кого-то в бою (не на локалхосте и не на 10 непонятных виртуалках, а в реальном бою), я вам обещаю проставиться. Пока что только на systemd всё крутится у всех. Реально у всех.
     
     
  • 4.141, Аноним (141), 00:32, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Этот системд у меня крутится ровно на 6 серверах, остальное всё по старинке См... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.150, Аноним (150), 00:54, 17/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    я с ним знаком, помню странные выбросы логов в консоль и скорость загрузки сис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.103, freehck (ok), 23:52, 16/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А УМВР, ЧЯДНТ Везунчик, фигли Ты бы хоть на количествопатчей к каждому deb-пак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.122, brzm (ok), 00:08, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А УМВР, ЧЯДНТ?

    И УМВР, ЧЯДНТ?

    > Везунчик, фигли.

    Нет такой сущности как везение, это выдумки.

    > Ты бы хоть на количествопатчей к каждому deb-пакету с системдой посмотрел, прежде,
    > чем утверждать, что инженер плохой. Да с него семь потов сходило
    > на протяжении всех этих лет: чтобы поддерживать всё это -- надо
    > быть железным человеком. Намекну: с количеством патчей, которыми этот парень снабжал
    > пакет системды, чтобы содержать её в стабильном состоянии, может сравниться только
    > ядро linux (которое, внезапно, мейнтейнит целая команда).

    Немного там патчей. С ядром даже не сравнивайте. У меня где-то столько же было когда я пакет php5 для jessie пилил.

     
     
  • 4.154, freehck (ok), 00:58, 17/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А УМВР, ЧЯДНТ?
    > И УМВР, ЧЯДНТ?

    УМВР? Ха! Нет уж, я тебе не дам переключить пластинку на "в systemd у меня всё зашибись": ты утверждал, что кое-что работающее годами -- не работало. Окей. Я -- весь внимание. Давай, расскажи нам подробнее, как у тебя бондинг в ifupdown не работал. =)

    > Немного там патчей. С ядром даже не сравнивайте.

    Да неужели.

    Точка входа:
    https://sources.debian.org/patches/systemd/
    https://sources.debian.org/patches/linux/

    Теперь поехали сравнивать (просто по строчкам, смотрим до порядка):

    Oldstable

    Jessie systemd: 235
    https://sources.debian.org/src/systemd/215-17+deb8u7/debian/patches/series/
    Jessie linux: 718
    https://sources.debian.org/src/linux/3.16.56-1+deb8u1/debian/patches/series/

    Stable

    Stretch systemd: 111
    https://sources.debian.org/src/systemd/232-25+deb9u6/debian/patches/series/
    Stretch linux: 152
    https://sources.debian.org/src/linux/4.9.25-1/debian/patches/series/

    Nextstable :)

    Buster systemd: 58
    https://sources.debian.org/src/systemd/240-4/debian/patches/series/
    Buster linux: 193
    https://sources.debian.org/src/linux/4.19.13-1/debian/patches/series/


    Да, кстати:

    Jessie php5: 50
    https://sources.debian.org/src/php5/5.6.33+dfsg-0+deb8u1/debian/patches/series

     
     ....нить скрыта, показать (11)

  • 1.99, docpcod (?), 23:48, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/

    Не за горами сплит. Вот ржака будет.
     
     
  • 2.106, пох (?), 23:56, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    да ну, какой сплит. Щас найдут аж пятерых желающих, еще и драка за освободившееся место будет, вот увидите.

     
  • 1.100, Аноним (100), 23:50, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Цирк.
     
  • 1.135, Аноним (135), 00:22, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Systemd уже выпилили из Debian?
     
  • 1.137, Аноним (31), 00:25, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    А как всё начиналось Выбросили поддержку всех -nix ов кроме линя Ежу понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.140, Аноним (140), 00:31, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    надо sysvinit переписать на rust и вернуть в debian
     
  • 1.144, Аноним (144), 00:42, 17/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    this has been resolved already

    // b.

     

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