09.01.2019 12:19  В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora

Разработчики Fedora Linux рассматривают возможность добавления в пакетный менеджер DNF кода для отправки уникального UUID-идентификатора при каждой проверке наличия обновлений. Предлагаемое изменение позволит более точно определить число активных пользователей дистрибутива. Аналогичный метод учёта на основе UUID уже применяется проектом openSUSE.

В Fedora в настоящее время для расчёта числа установленных систем используется разделение на основе уникальных IP-адресов, что вносит достаточную большую погрешность в статистику, с учётом того, что большинство пользователей подключаются к сети с динамически выдаваемыми IP-адресами и пользуются ноутбуками, подключаемыми к разным беспроводным сетям. В случае применения UUID, разработчики дистрибутива смогут более точно определить число активных систем, изучить потоки миграции пользователей на новые выпуски и оперативность установки обновлений. Указанные сведения позволят принимать более верные стратегические решения по развитию дистрибутива и реалистично оценивать его популярность.

Разработчики обещают, что передаваемые идентификаторы не станут использоваться для отслеживания перемещений, а только будут задействованы в общей обезличенной статистике для подсчёта числа пользователей дистрибутива. UUID будет генерироваться случайным образом и не будет привязан к конфигурации системы. Для пользователей не желающих передавать идентификатор своей системы будет предоставлена настройка, позволяющая отказаться от его использования.



