The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

09.01.2019 12:19  В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora

Разработчики Fedora Linux рассматривают возможность добавления в пакетный менеджер DNF кода для отправки уникального UUID-идентификатора при каждой проверке наличия обновлений. Предлагаемое изменение позволит более точно определить число активных пользователей дистрибутива. Аналогичный метод учёта на основе UUID уже применяется проектом openSUSE.

В Fedora в настоящее время для расчёта числа установленных систем используется разделение на основе уникальных IP-адресов, что вносит достаточную большую погрешность в статистику, с учётом того, что большинство пользователей подключаются к сети с динамически выдаваемыми IP-адресами и пользуются ноутбуками, подключаемыми к разным беспроводным сетям. В случае применения UUID, разработчики дистрибутива смогут более точно определить число активных систем, изучить потоки миграции пользователей на новые выпуски и оперативность установки обновлений. Указанные сведения позволят принимать более верные стратегические решения по развитию дистрибутива и реалистично оценивать его популярность.

Разработчики обещают, что передаваемые идентификаторы не станут использоваться для отслеживания перемещений, а только будут задействованы в общей обезличенной статистике для подсчёта числа пользователей дистрибутива. UUID будет генерироваться случайным образом и не будет привязан к конфигурации системы. Для пользователей не желающих передавать идентификатор своей системы будет предоставлена настройка, позволяющая отказаться от его использования.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 29
  3. OpenNews: Началось тестирование инструментария Fedora Toolbox
  4. OpenNews: В Fedora 30 решено поставлять по умолчанию сборку Firefox на базе Wayland
  5. OpenNews: Из Fedora будут исключать пакеты с неисправленными уязвимостями
  6. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в DHCP-клиенте из состава RHEL и Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Телеметрия:Начало.
     
     
  • 2.3, пох (?), 12:24, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    конец. Все остальные уже окучены. Надо ж, даже suse, оказывается, успела.

     
     
  • 3.7, пох (?), 12:34, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    впрочем, у современных сузешников все как всегда -

    The logs are entirely invalid, due to a config mistake, from 2017-12-07 to 2018-03-08 and the custom log format, which includes the UUID from zypper, was not present from 2018-03-08 until 2018-05-29 which is the cause of the large "hole" in the graphs.

    то есть пол-года оно не работало, доказывая нужность и полезность этой статистики и ее востребованность, но коллекционировать уникальные айдишки все равно не брошу, потому что товар хороший.

    а 14 терабайт ненужно-логов - копейки.

     
  • 3.13, Michael Shigorin (ok), 13:12, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > конец. Все остальные уже окучены.

    Да ладно. :)

     
  • 2.4, Аноним (-), 12:24, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Начало положила Canonical. Когда ты компания, в которой все видят единственную, способную противостоять Red Hat, то чтобы победить, надо опередить.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:42, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    unredhaded-dnf
     
  • 1.2, пох (?), 12:23, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    прекрасно. дистрибутивов без встроенного зонда не осталось уже совсем.

    "ну конечно же, исключительно обезличенно и только для нужного и полезного учета того, что учитывать нахрен не надо, вы не подумайте чего плохого!"

    выключатель, как обычно, сделают доступным после того , как о тебе все уже слили.

     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:26, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дистры сами по себе зонды. Не удивительно. Вот LFS + AppImage - это свобода и никаких реп.
     
  • 1.6, Ложечка (?), 12:34, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пришло время зарегистрировать свою Fedora!
     
     
  • 2.12, Розенталь (?), 12:57, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ваша федора не активирована.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:37, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну что за ёперный театр, только обжился на Федоре.
    Ничего страшного, Патрик всегда примет заблудившихся обратно.
     
  • 1.9, 00 (?), 12:46, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    а еще федорой в Крыму пользоваться вроде нельзя, свобода линукса она такая
     
     
  • 2.15, жека воробьев (?), 13:14, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я не юрист, но там мутный документ со сноской, что комьюнити проекты, в числе которых fedora, не подпадают под экспортные ограничения.
     
  • 2.17, Michael Shigorin (ok), 13:16, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а еще федорой в Крыму пользоваться вроде нельзя,
    > свобода линукса она такая

    Посмотрите, коллеги, на типовой случай топорного передёргивания.

    А теперь повернитесь к картинке из декабря 2016 года:

    ---
    Уже сегодня компания «Базальт СПО» обеспечивает качественную техническую поддержку своих ОС на всей территории РФ, включая Крым и Севастополь.
    --- https://www.alp.ru/news/bazalt_spo-_pervaya_rossijskaya_os_urovnya_predpriyati

    То, что шляпа и некрософт сидят в одной лодке в более чем одном смысле -- не повод обобщать настолько неумело.

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:50, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Хочется заранее знать эту настройку до того, как включат телеметрию Как называе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:57, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Хочется заранее знать эту настройку до того, как включат телеметрию. Как называется этот параметр конфига?

    Название параметра высылается по запросу и уникально для каждого пользователя.

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:13, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. придётся качать rpm'ы через браузер и ставить через "rpm -ivh"
     
     
  • 2.16, жека воробьев (?), 13:15, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а зеркал нету?
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:18, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    афигенное решение! линупc-way!..
    мыши плакали, кололись, но продолжали жpaть кактус...
     
  • 2.20, Ложечка (?), 13:28, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Качать с отдельной машины с интернетом. А на машину с федорой в секретной комнате пакеты носить на сиди-диске по одной штучке.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:28, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я бы сразу пропатчил его чтоьы слать рандомный uuid каждый раз - нехай анализируют. Чтоб неповадно было.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:37, 09/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Я бы сразу пропатчил его

    Если бы что? Программировать умел? Или что тебе там мешает?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor