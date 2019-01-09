09.01.2019 12:19  В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora

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|3.7, пох (?), 12:34, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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впрочем, у современных сузешников все как всегда -
The logs are entirely invalid, due to a config mistake, from 2017-12-07 to 2018-03-08 and the custom log format, which includes the UUID from zypper, was not present from 2018-03-08 until 2018-05-29 which is the cause of the large "hole" in the graphs.
то есть пол-года оно не работало, доказывая нужность и полезность этой статистики и ее востребованность, но коллекционировать уникальные айдишки все равно не брошу, потому что товар хороший.
а 14 терабайт ненужно-логов - копейки.
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|2.4, Аноним (-), 12:24, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Начало положила Canonical. Когда ты компания, в которой все видят единственную, способную противостоять Red Hat, то чтобы победить, надо опередить.
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|1.2, пох (?), 12:23, 09/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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прекрасно. дистрибутивов без встроенного зонда не осталось уже совсем.
"ну конечно же, исключительно обезличенно и только для нужного и полезного учета того, что учитывать нахрен не надо, вы не подумайте чего плохого!"
выключатель, как обычно, сделают доступным после того , как о тебе все уже слили.
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|2.5, Аноним (-), 12:26, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Дистры сами по себе зонды. Не удивительно. Вот LFS + AppImage - это свобода и никаких реп.
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|2.15, жека воробьев (?), 13:14, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Я не юрист, но там мутный документ со сноской, что комьюнити проекты, в числе которых fedora, не подпадают под экспортные ограничения.
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|2.17, Michael Shigorin (ok), 13:16, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> а еще федорой в Крыму пользоваться вроде нельзя,
> свобода линукса она такая
Посмотрите, коллеги, на типовой случай топорного передёргивания.
А теперь повернитесь к картинке из декабря 2016 года:
---
Уже сегодня компания «Базальт СПО» обеспечивает качественную техническую поддержку своих ОС на всей территории РФ, включая Крым и Севастополь.
--- https://www.alp.ru/news/bazalt_spo-_pervaya_rossijskaya_os_urovnya_predpriyati
То, что шляпа и некрософт сидят в одной лодке в более чем одном смысле -- не повод обобщать настолько неумело.
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|2.11, Аноним (11), 12:57, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Хочется заранее знать эту настройку до того, как включат телеметрию. Как называется этот параметр конфига?
Название параметра высылается по запросу и уникально для каждого пользователя.
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|2.20, Ложечка (?), 13:28, 09/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Качать с отдельной машины с интернетом. А на машину с федорой в секретной комнате пакеты носить на сиди-диске по одной штучке.
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