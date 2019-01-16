The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

16.01.2019 12:33  Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux

Проект Fedora поместил лицензию SSPL (Server Side Public License), на которую в прошлом году была переведена СУБД MongoDB, в список несвободных лицензий. Таким образом, MongoDB и другие проекты на базе данной лицензии не смогут входить в состав официальных репозиториев Fedora, EPEL и COPRs.

В качестве причины неприятия отмечается, что применение SSPL приводит к дискриминации отдельных категорий пользователей (провайдеров облачных сервисов). Кроме того, указано, что лицензия явно создана с целью нагнетания неуверенности (FUD, "страх, неуверенность и сомнение") среди пользователей коммерческих продуктов, построенных на основе кода под данной лицензией. Лицензия SSPL сформулирована так, что на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии, так как иначе придётся перелицензировать под SSPL код всех компонентов ОС, включая ядро.

Организация OSI (Open Source Initiative), занимающаяся проверкой соответствия лицензий критериям Open Source, пока не завершила анализ SSPL и не вынесла своего решения по этому поводу. Напомним, что лицензия SSPL основана на тексте AGPLv3, в котором внесены изменения в раздел 13. Изменения сводятся к добавлению требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. По мнению некоторых представителей сообщества данное требование нарушает совместимость с GPL и другими копилефт лицензиями, которые запрещают перелицензирование чужого кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: СУБД MongoDB переведена на новую лицензию, которая пока не проверена на открытость
  3. OpenNews: Проект Fedora проведёт чистку пакетов, оставшихся без сопровождения
  4. OpenNews: В DNF предлагают встроить UUID для идентификации установок Fedora
  5. OpenNews: Изменение лицензионной политики проекта Redis
  6. OpenNews: Основан проект GoodFORM, который продолжит развитие свободных модулей к СУБД Redis
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sspl, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Pavel Rublyov (?), 12:46, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    А почему бы и ядру не перейти на SSPL?
     
     
  • 2.2, fske (?), 12:55, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    а почему у тебя нет мозгов?
     
  • 2.3, Гнутый (?), 12:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наверное религия не позволяет.
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:42, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Они даже на GPL3 не перешли, прикрываются тем что это потребует подтверждения от всех авторов.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:45, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не прикрываются, а так и есть. Если бы там было GPLv2+, то они бы перешли автоматически в 2007
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:58, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    "Linus Torvalds says GPL v3 violates everything that GPLv2 stood for" https://www.youtube.com/watch?v=PaKIZ7gJlRU
     
     
  • 4.31, хотел спросить (?), 14:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я смотрел этот видос но так и не понял почему.

    Может кто-нибудь объяснит на пальцах?

     
     
  • 5.38, Тот (?), 15:22, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Линус сказал, что всё что ему надо - это только то, чтобы разработчики возвращали ему те изменения, которые они сделали в ядре. Всё остальное ему не важно.
     
  • 1.4, нах (?), 13:03, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ну чо, запасаемся попкорном, ждем ფидора-форк?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:06, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для конечных пользователей ничего не изменится, т.к. просто с реп федоры уедет в репы RPMFusion, который подключен у 146% федора-юзеров
     
     
  • 3.7, fi (ok), 13:07, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    скорей еще дальше - на репы самой Mongo
     
     
  • 4.10, Аноним (5), 13:18, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да и поделом, нечего свои мутные нескучные лицензии выдумывать. Если в RPMFusion эту братву вымогателей не включат, я буду только рад.
     
  • 3.17, нах (?), 13:35, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    оно изменится для тех конечных пользователей, что просто нажимали крестик "добавить инстанс с монгой". Хренак - и нет крестика, собирай все сам.

    Поэтому вполне вероятно повторение истории с редислабами - форк дореформенной версии, ну а около крестика будет мелкий шрифт "извиняйте, последних фич не будет"

     
     
  • 4.24, Аноним (22), 13:45, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Инстанс с монгой это разве Program as a Service? Program as a Service это крестик «создать базу доступную на порту 27017 по протоколу mongodb».
     
     
  • 5.32, нах (?), 14:23, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Инстанс с монгой это разве Program as a Service?

    ну да. Там же ничего кроме сконфигуренной и автозапущенной монги не предоставляется.

    > Program as a Service это крестик «создать базу доступную на порту 27017 по протоколу mongodb».

    такой крестик в Synaptic есть, это разрешено ;-) Вроде бы, но ни в чем нельзя быть уверенным ;-)

     
  • 1.6, fi (ok), 13:06, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот чем отличает дистрибутив от помойки )))

    Пользователи не должны волноваться за лицензии

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:37, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –7 +/
    >Пользователи не должны волноваться за лицензии

    Именно. Пользователи должны просто брать и ставить вообще любой софт, хоть под еулой. А кто "блюдёт" "чистоту" дистрибутива - просто шизик и н0г0ед.

     
     
  • 3.37, fi (ok), 15:14, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    от шизика пришла ответка ))))))))))))))))

    да, для тебя никто УК отменять не будет!!!

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:11, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А какой аналог монго на нормальной лицухе?
     
     
  • 2.9, fi (ok), 13:12, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    модуль JSONB в Pg )))))
     
     
  • 3.25, Аноним (22), 13:47, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    jsonb это встроенный тип, а не модуль.
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 13:59, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше был расширением.
     
  • 4.36, fi (ok), 15:12, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо смотреть -  часть его функционала (важного для замены!!!) была в модуле - интеграция достаточно медленный процесс.
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:26, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Долбанутым нет покоя Не дают бесплатно зарабатывать облачным провайдерам, какая... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Сергей (??), 13:35, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если я буду писать на твою дверь, то с твоей логики понятно, что это не я дурак.
     
  • 2.29, DerRoteBaron (ok), 14:02, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что Mongo, что куски Redis перешли на проприетарные лицензии. Поэтому держать их в главным образом опенсорсном дистрибутиве (в free разделе, к которому относятся все официальные репы федоры) такая себе идея.
    Или любую проприетарую дрянь  теперь надо в дистр тянуть?
     
     
  • 3.33, нах (?), 14:26, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Или любую проприетарую дрянь  теперь надо в дистр тянуть?

    это ж коммуняки - главное - не дать никому заработать.

    если для этого понадобится тащить проприетарную дрянь - с радостью затащат, лишь бы "бесплатно" (для них)

    к счастию для уцелевших пользователей федоры, за ней стоят хотя и очень малоприятные персонажи, но совершенно другого толка.

     
  • 1.13, Сергей (??), 13:29, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Забота - приятно.
    Вопрос к читателям, почему у меня хромиум в федоре 71й версии если 73 уже доступна? RPMfusion подключен, но хромиум отображается только с репов федоры.
     
     
  • 2.15, M i M (?), 13:34, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставь Gentoo.
     
     
  • 3.18, Сергей (??), 13:36, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня не так много времени на это
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:41, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    * www-client/chromium
         Доступные версии:      71.0.3578.80^d ~71.0.3578.98^d ~72.0.3595.2^d ~72.0.3626.28^d ~72.0.3626.28-r1^d
     
     
  • 4.34, нах (?), 14:27, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    цифирку в текстовом файлике поправить не можешь? Ну, жди ебилдов.
     
  • 2.20, iPony (?), 13:39, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > почему у меня хромиум в федоре 71й версии если 73 уже доступна?

    Потому что у Chromium нет чёткого деления. Но вообще если судить про Chrome, то 71 - это stable, 72 - beta, 73 - alpha

    Вот и ответ

     
  • 2.30, Аноним (5), 14:02, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    https://www.chromestatus.com/features/schedule

    > NEXT UP
    > Chrome 72
    > Stable in 13 days ( Jan 29 )

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:55, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. сами себе на яйца наступили?
     
  • 1.35, Аноним (35), 14:54, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Во-первых, у них и так свой репозиторий был, а в официальных обычно ГМО (Гoвно Мамонта Окаменелое)

    Во-вторых, есть перконовская версия со всеми плюшками и без дeбильнoй лицензии.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor