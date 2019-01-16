16.01.2019 12:33  Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux

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|2.22, Аноним (22), 13:42, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Они даже на GPL3 не перешли, прикрываются тем что это потребует подтверждения от всех авторов.
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|3.23, Аноним (23), 13:45, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Не прикрываются, а так и есть. Если бы там было GPLv2+, то они бы перешли автоматически в 2007
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|5.38, Тот (?), 15:22, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Линус сказал, что всё что ему надо - это только то, чтобы разработчики возвращали ему те изменения, которые они сделали в ядре. Всё остальное ему не важно.
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|2.5, Аноним (5), 13:06, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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для конечных пользователей ничего не изменится, т.к. просто с реп федоры уедет в репы RPMFusion, который подключен у 146% федора-юзеров
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|4.10, Аноним (5), 13:18, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Да и поделом, нечего свои мутные нескучные лицензии выдумывать. Если в RPMFusion эту братву вымогателей не включат, я буду только рад.
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|3.17, нах (?), 13:35, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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оно изменится для тех конечных пользователей, что просто нажимали крестик "добавить инстанс с монгой". Хренак - и нет крестика, собирай все сам.
Поэтому вполне вероятно повторение истории с редислабами - форк дореформенной версии, ну а около крестика будет мелкий шрифт "извиняйте, последних фич не будет"
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|4.24, Аноним (22), 13:45, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Инстанс с монгой это разве Program as a Service? Program as a Service это крестик «создать базу доступную на порту 27017 по протоколу mongodb».
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|5.32, нах (?), 14:23, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Инстанс с монгой это разве Program as a Service?
ну да. Там же ничего кроме сконфигуренной и автозапущенной монги не предоставляется.
> Program as a Service это крестик «создать базу доступную на порту 27017 по протоколу mongodb».
такой крестик в Synaptic есть, это разрешено ;-) Вроде бы, но ни в чем нельзя быть уверенным ;-)
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|2.19, Аноним (19), 13:37, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–7 +/–
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>Пользователи не должны волноваться за лицензии
Именно. Пользователи должны просто брать и ставить вообще любой софт, хоть под еулой. А кто "блюдёт" "чистоту" дистрибутива - просто шизик и н0г0ед.
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|3.37, fi (ok), 15:14, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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от шизика пришла ответка ))))))))))))))))
да, для тебя никто УК отменять не будет!!!
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|4.36, fi (ok), 15:12, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Надо смотреть - часть его функционала (важного для замены!!!) была в модуле - интеграция достаточно медленный процесс.
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|2.29, DerRoteBaron (ok), 14:02, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Что Mongo, что куски Redis перешли на проприетарные лицензии. Поэтому держать их в главным образом опенсорсном дистрибутиве (в free разделе, к которому относятся все официальные репы федоры) такая себе идея.
Или любую проприетарую дрянь теперь надо в дистр тянуть?
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|3.33, нах (?), 14:26, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Или любую проприетарую дрянь теперь надо в дистр тянуть?
это ж коммуняки - главное - не дать никому заработать.
если для этого понадобится тащить проприетарную дрянь - с радостью затащат, лишь бы "бесплатно" (для них)
к счастию для уцелевших пользователей федоры, за ней стоят хотя и очень малоприятные персонажи, но совершенно другого толка.
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|1.13, Сергей (??), 13:29, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Забота - приятно.
Вопрос к читателям, почему у меня хромиум в федоре 71й версии если 73 уже доступна? RPMfusion подключен, но хромиум отображается только с репов федоры.
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|3.21, Аноним (21), 13:41, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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* www-client/chromium
Доступные версии: 71.0.3578.80^d ~71.0.3578.98^d ~72.0.3595.2^d ~72.0.3626.28^d ~72.0.3626.28-r1^d
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|2.20, iPony (?), 13:39, 16/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> почему у меня хромиум в федоре 71й версии если 73 уже доступна?
Потому что у Chromium нет чёткого деления. Но вообще если судить про Chrome, то 71 - это stable, 72 - beta, 73 - alpha
Вот и ответ
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|1.35, Аноним (35), 14:54, 16/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Во-первых, у них и так свой репозиторий был, а в официальных обычно ГМО (Гoвно Мамонта Окаменелое)
Во-вторых, есть перконовская версия со всеми плюшками и без дeбильнoй лицензии.
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