16.01.2019 12:33  Используемая проектом MongoDB лицензия SSPL признана недопустимой в Fedora Linux

Проект Fedora поместил лицензию SSPL (Server Side Public License), на которую в прошлом году была переведена СУБД MongoDB, в список несвободных лицензий. Таким образом, MongoDB и другие проекты на базе данной лицензии не смогут входить в состав официальных репозиториев Fedora, EPEL и COPRs.

В качестве причины неприятия отмечается, что применение SSPL приводит к дискриминации отдельных категорий пользователей (провайдеров облачных сервисов). Кроме того, указано, что лицензия явно создана с целью нагнетания неуверенности (FUD, "страх, неуверенность и сомнение") среди пользователей коммерческих продуктов, построенных на основе кода под данной лицензией. Лицензия SSPL сформулирована так, что на практике приложения под данной лицензией невозможно использовать в облачных сервисах без покупки коммерческой лицензии, так как иначе придётся перелицензировать под SSPL код всех компонентов ОС, включая ядро.

Организация OSI (Open Source Initiative), занимающаяся проверкой соответствия лицензий критериям Open Source, пока не завершила анализ SSPL и не вынесла своего решения по этому поводу. Напомним, что лицензия SSPL основана на тексте AGPLv3, в котором внесены изменения в раздел 13. Изменения сводятся к добавлению требования поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса. По мнению некоторых представителей сообщества данное требование нарушает совместимость с GPL и другими копилефт лицензиями, которые запрещают перелицензирование чужого кода.



