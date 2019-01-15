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15.01.2019 21:10  В Pwn2Own 2019 убраны номинации за взлом Linux, но добавлены за взлом Tesla

Организаторы инициативы Zero Day Initiative (ZDI) анонсировали мероприятие Pwn2Own 2019, участникам которого предлагается продемонстрировать рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей. Мероприятие состоится с 20 по 22 марта в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. Размер призового фонда составляет более двух с половиной миллионов долларов.

В этом году из призовых номинаций исключены взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd), взлом которых в прошлые годы ограничился демонстрацией в 2017 году 0-day уязвимости в ядре Linux, позволяющей локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Дистрибутив Ubuntu убран из числа окружений для взлома. Из открытых проектов в номинациях оставлены только браузеры (Firefox, Chrome) и VirtualBox, но эксплоиты для них должны демонстрироваться в окружении Windows.

При этом в состав будущего соревнования добавлена новая категория премий за взлом информационных систем автомобиля Tesla Model 3, общий размер призовых выплат в которой составляет более 900 тысяч долларов. Связанные с Tesla номинации затрагивают получение контоля за шиной CAN Bus, оставление вредоносного ПО активным после перезапуска, проведение атак на модем, тюнер, Wi-Fi, Bluetooth, информационно-развлекательную систему, автопилот и функцию использования смартфона в роли ключа.

Наибольший приз, размером 250 тысяч долларов, предусмотрен за управляемое выполнение кода в контексте подсистем Gateway (связывает все информационные системы автомобиля), Autopilot или VCSEC (подсистема обеспечения безопасности). За инициирование сбоя в работе автопилота предлагается премия в 50 тысяч долларов, за разблокировку замков, запуск двигателя без ключа и получения контроля за шиной CAN - 100 тысяч, за получение root-доступа к информационно-развлекательной системе - 85 тысяч долларов.

Номинации связанные с серверными технологиями ограничились призом за взлом Microsoft Windows RDP (приз 150 тысяч долларов). Награды за эксплуатацию уязвимость в пользовательских приложениях предусмотрены для Adobe Reader (40 тысяч), Microsoft Office 365 ProPlus (60 тысяч) и Microsoft Outlook (100 тысяч). Номинации атак на браузеры заявлены для Google Chrome (80 тысяч), Microsoft Edge (50, 60 и 80 тысяч), Apple Safari (55 и 65 тысяч) и Mozilla Firefox (40 и 50 тысяч). Из участвующих в соревновании систем виртуализации отмечены VirtualBox (35 тысяч), VMware Workstation (70 тысяч), VMware ESXi (150 тысяч) и Microsoft Hyper-V Client (250 тысяч). Отдельно предусмотрена номинация за повышение привилегий через эксплуатацию уязвимости в ядре Windows (30 тысяч).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 продемонстрированы взломы Firefox, Edge и Safari
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2018 появились номинации за взлом nginx, OpenSSL и Virtualbox
  4. OpenNews: Pwnie Awards 2017: наиболее существенные уязвимости и провалы в безопасности
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox
  6. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 появились номинации за взлом Linux и Apache httpd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pwn2own
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  • 1.2, MPEG LA (ok), 21:24, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    это потому что 1% или линакс идеален и ломать там нечего?
     
     
  • 2.6, Константавр (ok), 21:44, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    1% ??? Я думаю, на серваках им ой как интересно. Тут скорее "спонсор" объявился, который на букву "М", он всем популярно объяснил на какой платформе надо сконцентрироваться, потому что он проплатил поиск проблем в своей системе, а не у конкурентов.
     
     
  • 3.7, Annoynymous (ok), 21:45, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Странный спонсор. Теперь все будут говорить, что на pwn2own поломали всех, кроме Linux.
     
     
  • 4.11, пох (?), 22:30, 15/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –4 +/
    нет, говорить будут что линукс вон каждый год ломали, а теслу никто не взломал ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Annoynymous (ok), 22:56, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > просто каждый день новая тесла будет автоуезжать от
    > дома счастливого владельца прямиком куда-нибудь в гаражи на окраине - даже
    > по запчастям должно получиться неплохо.

    С тем же успехом можно сказать, что если ты умеешь ломать линукс, то на тебя майнят все серверы мира и те копейки тебе нафиг не упали.

     
  • 3.25, Аноним (25), 01:31, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гениальный ход купить десяточку про, переплатив и ради взлома, а может и не сломает но уже куплено? MS и тут зарабатывает...
     
  • 2.21, Иван (??), 23:35, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Линукс убрали по результатам прошлого года. Очень легко стало находить баги.

    https://www.tomshardware.com/news/pwn2own-2018-kernel-exploits-focus,36679.htm

    Две цитаты:
    1. Focus Changes To Kernel Exploits As Browsers Get Harder To Hack.
    2. Kernel Exploits, The New “Go-To” For Browser Hackers. All the exploits that succeeded in breaking Safari, Edge, and Firefox’s security took advantage of OS kernel flaws or some other kind of sandbox escape.

    Собственно в этом году решили за нахождение дырки в дуршлаге не платить.

    Я серьезно. Возможно некоторые считают, что ядро Линуска супер-не-ломаемое, но это не так. Если кто не верит, может заглянуть на https://syzkaller.appspot.com/#upstream . Собственно вот вам и список на 542 уязвимости (UaFs, info leaks, всё что душе угодно). И каждый день находится ещё 1-3 новые. Почему никто не делает эксплоиты на это? Просто потому что никому не нужно. Но если организаторы pwn2own предлагают за это денюжку, то можно и написать.

    Disclaimer. У некоторых могло возгореть от прочитанного. Я не говорю, что Линукс хуже других. Я лишь говорю, что ситуация с уязвимостями в Линуксе не идеальная.

     
  • 2.24, Аноним (-), 00:05, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это чтобы не было мотивации свежие закладки раскрыть.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:31, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Надо ехать хоть денег можно заработать
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:46, 15/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это ШОУ. За Взлом Теслы выдадут Тэслу. А за взлом Линукс - что?
     
     
  • 2.10, klalafuda (?), 22:01, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Подозреваю что за качественный удаленный взлом линукса можно смело просить несколько тесл. И вполне себе дадут.
     
     
  • 3.12, пох (?), 22:34, 15/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    эммм вообще-то 250 тыщ долларов - это не несколько , а несколько десятков mo... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Аноним (18), 22:59, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >За Взлом Теслы выдадут Тэслу. А за взлом Линукс - что?

    Линукс. Дадут тебе коллекционное издание убунты.

     
     
  • 3.19, Q (??), 23:18, 15/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu GOTY
     
     
  • 4.26, имя (?), 01:53, 16/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
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