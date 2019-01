15.01.2019 21:10  В Pwn2Own 2019 убраны номинации за взлом Linux, но добавлены за взлом Tesla

Линукс убрали по результатам прошлого года. Очень легко стало находить баги. https://www.tomshardware.com/news/pwn2own-2018-kernel-exploits-focus,36679.htm Две цитаты:

1. Focus Changes To Kernel Exploits As Browsers Get Harder To Hack.

2. Kernel Exploits, The New “Go-To” For Browser Hackers. All the exploits that succeeded in breaking Safari, Edge, and Firefox’s security took advantage of OS kernel flaws or some other kind of sandbox escape. Собственно в этом году решили за нахождение дырки в дуршлаге не платить. Я серьезно. Возможно некоторые считают, что ядро Линуска супер-не-ломаемое, но это не так. Если кто не верит, может заглянуть на https://syzkaller.appspot.com/#upstream . Собственно вот вам и список на 542 уязвимости (UaFs, info leaks, всё что душе угодно). И каждый день находится ещё 1-3 новые. Почему никто не делает эксплоиты на это? Просто потому что никому не нужно. Но если организаторы pwn2own предлагают за это денюжку, то можно и написать. Disclaimer. У некоторых могло возгореть от прочитанного. Я не говорю, что Линукс хуже других. Я лишь говорю, что ситуация с уязвимостями в Линуксе не идеальная.