15.01.2019 21:10  В Pwn2Own 2019 убраны номинации за взлом Linux, но добавлены за взлом Tesla

Организаторы инициативы Zero Day Initiative (ZDI) анонсировали мероприятие Pwn2Own 2019, участникам которого предлагается продемонстрировать рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей. Мероприятие состоится с 20 по 22 марта в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. Размер призового фонда составляет более двух с половиной миллионов долларов.

В этом году из призовых номинаций исключены взломы ядра Linux и большинства открытых проектов (nginx, OpenSSL, Apache httpd), взлом которых в прошлые годы ограничился демонстрацией в 2017 году 0-day уязвимости в ядре Linux, позволяющей локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Дистрибутив Ubuntu убран из числа окружений для взлома. Из открытых проектов в номинациях оставлены только браузеры (Firefox, Chrome) и VirtualBox, но эксплоиты для них должны демонстрироваться в окружении Windows.

При этом в состав будущего соревнования добавлена новая категория премий за взлом информационных систем автомобиля Tesla Model 3, общий размер призовых выплат в которой составляет более 900 тысяч долларов. Связанные с Tesla номинации затрагивают получение контоля за шиной CAN Bus, оставление вредоносного ПО активным после перезапуска, проведение атак на модем, тюнер, Wi-Fi, Bluetooth, информационно-развлекательную систему, автопилот и функцию использования смартфона в роли ключа.

Наибольший приз, размером 250 тысяч долларов, предусмотрен за управляемое выполнение кода в контексте подсистем Gateway (связывает все информационные системы автомобиля), Autopilot или VCSEC (подсистема обеспечения безопасности). За инициирование сбоя в работе автопилота предлагается премия в 50 тысяч долларов, за разблокировку замков, запуск двигателя без ключа и получения контроля за шиной CAN - 100 тысяч, за получение root-доступа к информационно-развлекательной системе - 85 тысяч долларов.

Номинации связанные с серверными технологиями ограничились призом за взлом Microsoft Windows RDP (приз 150 тысяч долларов). Награды за эксплуатацию уязвимость в пользовательских приложениях предусмотрены для Adobe Reader (40 тысяч), Microsoft Office 365 ProPlus (60 тысяч) и Microsoft Outlook (100 тысяч). Номинации атак на браузеры заявлены для Google Chrome (80 тысяч), Microsoft Edge (50, 60 и 80 тысяч), Apple Safari (55 и 65 тысяч) и Mozilla Firefox (40 и 50 тысяч). Из участвующих в соревновании систем виртуализации отмечены VirtualBox (35 тысяч), VMware Workstation (70 тысяч), VMware ESXi (150 тысяч) и Microsoft Hyper-V Client (250 тысяч). Отдельно предусмотрена номинация за повышение привилегий через эксплуатацию уязвимости в ядре Windows (30 тысяч).



