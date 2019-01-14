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14.01.2019 09:11  Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.27

Подготовлен релиз системы распознавания текста Ocrad (Optical Character Recognition) 0.27, развиваемой под эгидой проекта GNU. Ocrad может применяться как в форме библиотеки для интеграции функций OCR в другие приложения, так и в форме обособленной утилиты, которая на основе переданного на вход изображения выдаёт текст в UTF-8 или 8-битных кодировках.

Для оптического распознавания в Ocrad используется метод выделение признаков (feature extraction). В состав входит анализатор макета страницы, позволяющий корректно разделять столбцы и блоки текста в печатных документах. Распознавание поддерживается только для символов из кодировок "ascii", "iso-8859-9" и "iso-8859-15" (поддержка кириллицы отсутствует). Передаваемые для распознавания изображения должны быть в форматах pbm, pgm или ppm.

При подготовке нового выпуска работа была сосредоточена на устранении известных проблем и ошибок. Устранены замечания компилятора, выводимые в режиме "-Werror=catch-value" для std::bad_alloc. Обеспечена проверка ошибок при закрытии входного файла. В скрипт configure добавлена поддержка добавления дополнительных опций к ранее определённой переменной CXXFLAGS с использованием синтаксиса 'CXXFLAGS+=OPTIONS'.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ocrad, ocr, text
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