13.01.2019 11:57  Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral

> Отправлено Аноним, 13-Янв-19 12:04

> Нужно больше браузеров. Нам слишком

> мало браузеров О, мамкиных доморощенных аналитиков подвезли. Чучундра, если ты не заметил, то месяц назад, когда Microsoft заявил, что отказывается от Edge и IE в пользу Chromium, у нас остался только один браузер. Всё, больше нет альтернатив. Уже сейчас доля Chromium в мире приближается к 75% (все же знают, что Opera, Yandex.Browser и проч - это Chromium?). А теперь и Edge - это Chromium. Из альтернатив остался Webkit/Safari на гейбуках, которого около 6%, и несуществующий Firefox, которого можно сказать что вообще нет. Он существует в виде статистической погрешности на ноутбуках мамкиных аналитегов. А что бывает, когда на рынке браузеров случается монополия, напомнить? Или все уже забыли про "этот сайт работает лучше всего на Internet Explorer 6.0" и застой веба на 15 лет без какого бы то ни было развития.

Так что сиди и не кукарекай, а лучше иди и задонать людям, которые пытаются хоть что-то делать в отличие от тебя.

