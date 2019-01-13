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13.01.2019 11:57  Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral

Один из основателей проекта elementary OS представил новый web-браузер Ephemeral, развиваемый командой разработчиков elementary OS специально для данного дистрибутива Linux. Для разработки использован язык Vala, GTK3+ и движок WebKitGTK+ (проект написан с нуля и не является ответвлением от Epiphany). Код распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены только для elementary OS, но при желании браузер может быть собран и для других дистрибутивов.

Проект развивается с оглядкой на функциональность мобильного браузера Firefox Focus, адаптированной для применения на настольных системах. По умолчанию браузер запускается в режиме инкогнито, в котором блокируются все внешние Cookie, выставляемые рекламными блоками, виджетами социальных сетей и любым внешним JavaScript-кодом. Установленные текущим сайтом Cookie, содержимое локального хранилища и история просмотра сохраняются до закрытия окна, после чего они автоматически очищаются. В интерфейсе также доступна кнопка для быстрой очистки Cookie и другой связанной с сайтом информации. В качестве поисковой системы по предлагается DuckDuckGo.

Каждое окно в Ephemeral запускается в отдельном процессе (по сути для каждой страницы запускается новый экземпляр браузера). Разные окна полностью изолированы друг от друга и не пересекаются на уровне обработки Cookie (в разных окнах можно подключиться к одному сервису под разными учётными записями). Интерфейс браузера предельно упрощён и является однооконным (вкладки не поддерживаются). Адресная строка совмещена с панелью для отправки поисковых запросов. В интерфейс встроен виджет для быстрого открытия ссылки в других браузерах, установленных в текущей системе.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@cassidyjam...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Elementary OS 5 "Juno"
  3. OpenNews: Проект Elementary OS представил BitTorrent-клиент Torrential
  4. OpenNews: Проект Elementary OS представил программу для создания презентаций Spice-up 1.0
  5. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK+ 2.22.0
  6. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elementary, webkit, ephemeral, browser
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 12:00, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Кто бы мог подумать, что такой суровый браузер появится в таком хомячковом Линуксе.
     
     
  • 2.22, Annoynymous (ok), 13:51, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Обрезали функциональность совсем уже до упора. Ничего необычного.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:04, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +14 +/
    Нужно больше браузеров. Нам слишком мало браузеров. Лучше много недоделанных, чем пара достойных бразуеров.
     
     
  • 2.5, zower (ok), 12:12, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    >Нужно больше браузеров

    Вообще то нужно для каждой страницы свой браузер! ото что это за безобразие все через один смотреть...

     
     
  • 3.9, Annoynymous (ok), 12:18, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Кстати, да, я давно так делаю и мои данные в безопасности.
     
  • 3.33, aurved (?), 15:08, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ну так они и сделали -- Каждое окно в Ephemeral запускается в отдельном процессе (по сути для каждой страницы запускается новый экземпляр браузера)
     
  • 2.6, AntonAlekseevich (ok), 12:12, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нужно больше браузеров. Нам слишком мало браузеров.

    И да, и нет.
    > Лучше много недоделанных, чем пара достойных браузеров.

    ИМХО уже есть.

     
     
  • 3.28, fske (?), 14:20, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >ИМХО уже есть.

    Я что-то пропустил? Огласите весь список, пожалуйста.

     
     
  • 4.48, Вадик (??), 16:27, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Chrome, 90% сайтиков с оглядкой под него пишется.
     
     
  • 5.49, fske (?), 16:49, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как это отменяет тот факт, что Chrome - гавнецо?
     
  • 2.37, Dapredator (?), 15:38, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Отправлено Аноним, 13-Янв-19 12:04
    > Нужно больше браузеров. Нам слишком
    > мало браузеров

    О, мамкиных доморощенных аналитиков подвезли.

    Чучундра, если ты не заметил, то месяц назад, когда Microsoft заявил, что отказывается от Edge и IE в пользу Chromium, у нас остался только один браузер. Всё, больше нет альтернатив.

    Уже сейчас доля Chromium в мире приближается к 75% (все же знают, что Opera, Yandex.Browser и проч - это Chromium?). А теперь и Edge - это Chromium.

    Из альтернатив остался Webkit/Safari на гейбуках, которого около 6%, и несуществующий Firefox, которого можно сказать что вообще нет. Он существует в виде статистической погрешности на ноутбуках мамкиных аналитегов.

    А что бывает, когда на рынке браузеров случается монополия, напомнить? Или все уже забыли про "этот сайт работает  лучше всего на Internet Explorer 6.0" и застой веба на 15 лет без какого бы то ни было развития.


    Так что сиди и не кукарекай, а лучше иди и задонать людям, которые пытаются хоть что-то делать в отличие от тебя.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 16:05, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насчет статистики браузеров Вы не совсем точны (либо пруф). http://gs.statcounter.com/ А в остальном да - Вы правы.
     
  • 3.50, Аноним (50), 16:56, 13/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Для загрузки страницы хватало модема Подключаешь Обновляешь, получаешь почту ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, Аноним (51), 17:38, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всё, больше нет альтернатив
    > Из альтернатив остался
     
  • 1.3, kryakrya (?), 12:08, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –13 +/
    Очередной хромоклон...
     
  • 1.4, Аноним (2), 12:09, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > для каждой страницы запускается новый экземпляр браузера

    Кошмар, для которого даже дополнений нет.

     
     
  • 2.7, Айран (?), 12:15, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    вам шашечки или?
     
     
  • 3.8, оттуда (?), 12:17, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    нам шишечки.
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 12:39, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Фыфки!
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:19, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поскольку это аналог Фокуса, оно там особо и не нужно. Другие юзкейсы
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:44, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Делается для общей "экосистемы" Elementary OS. У них много и своих приложений:
    https://appcenter.elementary.io
    https://elementary.io
     
  • 1.11, grayich (ok), 12:30, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а разве WebKit не всё?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:41, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как такое возможно, если это на нем работает один из самых популярных браузеров (пускай и мобильный)?
     
     
  • 3.17, grayich (ok), 12:47, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да вроде в последнее время только и было новостей, что забили на вебкит и перешли на блинк

     
     
  • 4.19, iPony (?), 13:09, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > да вроде в последнее время только и было новостей, что забили на вебкит и перешли на блинк

    Ну это про Qt

     
  • 3.26, DerRoteBaron (ok), 14:14, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И, говорят, именно этот мобильный браузер теперь как современный IE6. И плюс пилят под него в основном мобильные сайты с особо извращёнными под мобилки интерфейсами, и, что ещё хуже, рекламой
     
  • 1.12, Аноним (2), 12:36, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Интерфейс браузера предельно упрощён и является однооконным (вкладки не поддерживаются)

    Здравствуй, IE6! Действительно, зачем нам весь этот прогресс и удобство.

     
  • 1.13, Аноним (16), 12:38, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    То жалуются, что нету браузеров, то жалуются зачем еще один браузер.
     
     
  • 2.15, A.Stahl (ok), 12:40, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    В данном случае добавления ещё одного браузера не случилось.
     
     
  • 3.18, dimqua (ok), 13:00, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Случилось очередное недоразумение вместо браузера. :-)
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:20, 13/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    новые браузеры нужны, действительно новые, а не чьи-то клоны и перекрашенные нег... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:20, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем они все это делают? Я имею в виду каждый разработчик DE и дистрибутива запиливает свой браузер.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:54, 13/01/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С одной стороны хорошо, что не каждый программист за выходные может запилить к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Урри (?), 14:09, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Затем, что делать это очень просто - взял готовый конструктор, пару вечеров посидел над рисованием тем и вуаля, у тебя есть БРАУЗЕР!!!11

    Это не корпеть над скриптами для сборки дистрибутива, где месяц сидишь и почти ничего не видно; тут даже ежик может свой целый БРАУЗЕР11!!! собрать.

    Впрочем, я только за - хороший стимул набираться опыта в программировании.

     
  • 1.21, Аноним (21), 13:22, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для просмотра страничек нужно указывать "0$" ? :)
     
  • 1.24, Аноним84701 (ok), 14:08, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > Один из основателей проекта elementary OS предсатвил (https://medium.com/@cassidyjames/introducing-ephemeral-5105e3a1aa10)
    > новый web-браузер Ephemeral (https://appcenter.elementary.io/com.github.cassidyjames.ephemeral/),
    > развиваемый командой разработчиков elementary OS специально для данного дистрибутива

    На самом деле, простая обертка над вебкитом.
    [code]
    % tokei -s code /tmp/ephemeral/src            
    Language                      Files        Lines         Code     Comments       Blanks
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Vala                              5          713          497          103          113
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Total                             5          713          497          103          113
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    [/code]
    Вспоминается "browser in 14 lines of code!!"
    https://ardoris.wordpress.com/2009/04/26/a-browser-in-14-lines-using-python-an

     
     
  • 2.34, Andrey Mitrofanov (?), 15:14, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > На самом деле, простая обертка над вебкитом.
    >  Language          
    >        Lines  
    >  Vala          
    >        713
    > Вспоминается "browser in 14 lines of code!!"

    Спасибо за пояснения, а то у меня никак не складывалось в один параграф "движок WebKitGTK+" и "проект написан с нуля".  А оно воно как -- 14 строк "с нуля" (или аж 713 -- так сразу в Новости), и -- броузер.

     
     
  • 3.46, Аноним84701 (ok), 16:13, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Спасибо за пояснения, а то у меня никак не складывалось в один параграф "движок WebKitGTK+" и "проект написан с нуля".  А оно воно как -- 14 строк "с нуля" (или аж 713 -- так сразу в Новости), и -- броузер.

    Даже не 713, а 500.
    В той же "обертке" Epiphany (или xombrero) под 20 000 строк Си, в свежепереписанной мидоре - чуть более 5000 Vala (до этого было 42 000 C, 10 000 Vala), но они умеют в табы и плагины c закладками и контролем печенек, vim-like управление, блокировщик рекламы и (хоть и кривой и упрощенный) аналог NoScript …
    А не только в кастомное меню и дефолтные фичи webkit-gtk-движка (не пущать все печеньки и блокировать весь JS - это оно).

    В общем -- пожалуйста, всегда рад помочь, обращайтесь!

     
  • 1.29, user90 (?), 14:47, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Браузер - это: движок (engine?) + UI + расширения.
    Возможности расширений зависят от движка.
    UI зависит от ипанутости разработчиков и движка.
    Тут WebKit[GTK+].
    У меня все))
     
     
  • 2.31, Crazy Alex (ok), 15:00, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Возможности расширений тоже во многом зависят от ипанутости разработчиков, кстати. Я вот диву даюсь, почему ни одна зараза не сделала синхронизацию в браузере как расширение, подразумеваемое для замены. Даже в файрфоксе во времена расцвета weave был просто способом упрощения разработки. Или, вон, история - ну она же прямо просится на выделение в расширение с альтернативными реализациями. Но, похоже, не в этой жизни.
     
     
  • 3.32, user90 (?), 15:05, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    История должна стираться при закрытии сессии. По умолчанию. Пряморуким юзерам это вроде очевидно :)
    Синхронизация.. да хрен знает, нафига она нужна?
     
  • 3.35, user90 (?), 15:17, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не синхронизация нужна, а CLI к закладкам, истории и прочему, кстати.
     
  • 1.30, Анонимус154 (?), 14:49, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждём пкгбилдов
     
  • 1.36, Аноним (36), 15:26, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Без вкладок у этого браузера нет будущего.
     
     
  • 2.43, Аноним (45), 16:00, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажем так - без рабочего стола и трея у elementary будущее сомнительно. Поэтому одно причиной больше, одной меньше - роли не играет.
     
     
  • 3.47, Алексей (??), 16:27, 13/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там в Магазине Приложений есть отличное приложение - Desktop Folder, он включает привычный рабочий стол
     
  • 1.42, Аноняшка (?), 15:54, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Адресная строка совмещена с панелью для отправки поисковых запросов.

    Приватность ВСЁ
    > Cookie (в разных окнах можно подключиться к одному сервису под разными учётными записями).

    С одного айпи? будь я вебмастером, банил бы сразу по юзерагенту 😂
    > Готовые сборки подготовлены только для elementary OS, но при желании браузер может быть собран и для других дистрибутивов.

    Срочно требуеться желание! Убунтухомячок зеваэ!

    Критика - юмористическая, проэкту аплодирую, GUI +100500. Искренне Ваш, мамин-на-коленке-программист

     
  • 1.44, Michael Shigorin (ok), 16:00, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интерфейс браузера предельно упрощён
    > и является однооконным (вкладки не поддерживаются)

    Ну после оперы это всё-таки уже запредельно, IE6 получается...

    PS: мгм, можно было поиском проверить, что не у меня одного жалезобетонная ассоциация не с нетшкафом даже, а именно с ишаком от такой "фичи".

     

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