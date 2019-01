13.01.2019 11:57  Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral

2.34 , Andrey Mitrofanov ( ? ), 15:14, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > На самом деле, простая обертка над вебкитом.

> Language

> Lines

> Vala

> 713

> Вспоминается "browser in 14 lines of code!!" Спасибо за пояснения, а то у меня никак не складывалось в один параграф "движок WebKitGTK+" и "проект написан с нуля". А оно воно как -- 14 строк "с нуля" (или аж 713 -- так сразу в Новости), и -- броузер.

3.46 , Аноним84701 ( ok ), 16:13, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Спасибо за пояснения, а то у меня никак не складывалось в один параграф "движок WebKitGTK+" и "проект написан с нуля". А оно воно как -- 14 строк "с нуля" (или аж 713 -- так сразу в Новости), и -- броузер. Даже не 713, а 500.

В той же "обертке" Epiphany (или xombrero) под 20 000 строк Си, в свежепереписанной мидоре - чуть более 5000 Vala (до этого было 42 000 C, 10 000 Vala), но они умеют в табы и плагины c закладками и контролем печенек, vim-like управление, блокировщик рекламы и (хоть и кривой и упрощенный) аналог NoScript …

А не только в кастомное меню и дефолтные фичи webkit-gtk-движка (не пущать все печеньки и блокировать весь JS - это оно). В общем -- пожалуйста, всегда рад помочь, обращайтесь!