13.01.2019 11:57  Проект elementary OS представил новый браузер Ephemeral

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|2.5, zower (ok), 12:12, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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>Нужно больше браузеров
Вообще то нужно для каждой страницы свой браузер! ото что это за безобразие все через один смотреть...
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|3.33, aurved (?), 15:08, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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ну так они и сделали -- Каждое окно в Ephemeral запускается в отдельном процессе (по сути для каждой страницы запускается новый экземпляр браузера)
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|2.6, AntonAlekseevich (ok), 12:12, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Нужно больше браузеров. Нам слишком мало браузеров.
И да, и нет.
> Лучше много недоделанных, чем пара достойных браузеров.
ИМХО уже есть.
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|2.37, Dapredator (?), 15:38, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Отправлено Аноним, 13-Янв-19 12:04
> Нужно больше браузеров. Нам слишком
> мало браузеров
О, мамкиных доморощенных аналитиков подвезли.
Чучундра, если ты не заметил, то месяц назад, когда Microsoft заявил, что отказывается от Edge и IE в пользу Chromium, у нас остался только один браузер. Всё, больше нет альтернатив.
Уже сейчас доля Chromium в мире приближается к 75% (все же знают, что Opera, Yandex.Browser и проч - это Chromium?). А теперь и Edge - это Chromium.
Из альтернатив остался Webkit/Safari на гейбуках, которого около 6%, и несуществующий Firefox, которого можно сказать что вообще нет. Он существует в виде статистической погрешности на ноутбуках мамкиных аналитегов.
А что бывает, когда на рынке браузеров случается монополия, напомнить? Или все уже забыли про "этот сайт работает лучше всего на Internet Explorer 6.0" и застой веба на 15 лет без какого бы то ни было развития.
Так что сиди и не кукарекай, а лучше иди и задонать людям, которые пытаются хоть что-то делать в отличие от тебя.
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|2.16, Аноним (16), 12:41, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Как такое возможно, если это на нем работает один из самых популярных браузеров (пускай и мобильный)?
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|4.19, iPony (?), 13:09, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> да вроде в последнее время только и было новостей, что забили на вебкит и перешли на блинк
Ну это про Qt
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|3.26, DerRoteBaron (ok), 14:14, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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И, говорят, именно этот мобильный браузер теперь как современный IE6. И плюс пилят под него в основном мобильные сайты с особо извращёнными под мобилки интерфейсами, и, что ещё хуже, рекламой
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|1.12, Аноним (2), 12:36, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Интерфейс браузера предельно упрощён и является однооконным (вкладки не поддерживаются)
Здравствуй, IE6! Действительно, зачем нам весь этот прогресс и удобство.
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|2.25, Урри (?), 14:09, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Затем, что делать это очень просто - взял готовый конструктор, пару вечеров посидел над рисованием тем и вуаля, у тебя есть БРАУЗЕР!!!11
Это не корпеть над скриптами для сборки дистрибутива, где месяц сидишь и почти ничего не видно; тут даже ежик может свой целый БРАУЗЕР11!!! собрать.
Впрочем, я только за - хороший стимул набираться опыта в программировании.
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|2.34, Andrey Mitrofanov (?), 15:14, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> На самом деле, простая обертка над вебкитом.
> Language
> Lines
> Vala
> 713
> Вспоминается "browser in 14 lines of code!!"
Спасибо за пояснения, а то у меня никак не складывалось в один параграф "движок WebKitGTK+" и "проект написан с нуля". А оно воно как -- 14 строк "с нуля" (или аж 713 -- так сразу в Новости), и -- броузер.
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|3.46, Аноним84701 (ok), 16:13, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Спасибо за пояснения, а то у меня никак не складывалось в один параграф "движок WebKitGTK+" и "проект написан с нуля". А оно воно как -- 14 строк "с нуля" (или аж 713 -- так сразу в Новости), и -- броузер.
Даже не 713, а 500.
В той же "обертке" Epiphany (или xombrero) под 20 000 строк Си, в свежепереписанной мидоре - чуть более 5000 Vala (до этого было 42 000 C, 10 000 Vala), но они умеют в табы и плагины c закладками и контролем печенек, vim-like управление, блокировщик рекламы и (хоть и кривой и упрощенный) аналог NoScript …
А не только в кастомное меню и дефолтные фичи webkit-gtk-движка (не пущать все печеньки и блокировать весь JS - это оно).
В общем -- пожалуйста, всегда рад помочь, обращайтесь!
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|1.29, user90 (?), 14:47, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Браузер - это: движок (engine?) + UI + расширения.
Возможности расширений зависят от движка.
UI зависит от ипанутости разработчиков и движка.
Тут WebKit[GTK+].
У меня все))
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|2.31, Crazy Alex (ok), 15:00, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Возможности расширений тоже во многом зависят от ипанутости разработчиков, кстати. Я вот диву даюсь, почему ни одна зараза не сделала синхронизацию в браузере как расширение, подразумеваемое для замены. Даже в файрфоксе во времена расцвета weave был просто способом упрощения разработки. Или, вон, история - ну она же прямо просится на выделение в расширение с альтернативными реализациями. Но, похоже, не в этой жизни.
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|3.32, user90 (?), 15:05, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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История должна стираться при закрытии сессии. По умолчанию. Пряморуким юзерам это вроде очевидно :)
Синхронизация.. да хрен знает, нафига она нужна?
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|2.43, Аноним (45), 16:00, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Скажем так - без рабочего стола и трея у elementary будущее сомнительно. Поэтому одно причиной больше, одной меньше - роли не играет.
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|3.47, Алексей (??), 16:27, 13/01/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Там в Магазине Приложений есть отличное приложение - Desktop Folder, он включает привычный рабочий стол
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|1.42, Аноняшка (?), 15:54, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Адресная строка совмещена с панелью для отправки поисковых запросов.
Приватность ВСЁ
> Cookie (в разных окнах можно подключиться к одному сервису под разными учётными записями).
С одного айпи? будь я вебмастером, банил бы сразу по юзерагенту 😂
> Готовые сборки подготовлены только для elementary OS, но при желании браузер может быть собран и для других дистрибутивов.
Срочно требуеться желание! Убунтухомячок зеваэ!
Критика - юмористическая, проэкту аплодирую, GUI +100500. Искренне Ваш, мамин-на-коленке-программист
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|1.44, Michael Shigorin (ok), 16:00, 13/01/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Интерфейс браузера предельно упрощён
> и является однооконным (вкладки не поддерживаются)
Ну после оперы это всё-таки уже запредельно, IE6 получается...
PS: мгм, можно было поиском проверить, что не у меня одного жалезобетонная ассоциация не с нетшкафом даже, а именно с ишаком от такой "фичи".
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