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05.01.2019 10:07  Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.9.0

Доступен выпуск криптографической библиотеки Botan 2.9.0, применяемой в проекте NeoPG, форке GnuPG 2. Библиотека предоставляет большую коллекцию готовых примитивов, используемых в протоколе TLS, сертификатах X.509, шифрах AEAD, модулях TPM, PKCS#11, хэшировании паролей и постквантовой криптографии. Библиотека написана на языке C++11 и поставляется под лицензией BSD.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Оптимизированы операции с эллиптическими кривыми (ECC), в некоторых ситуациях отмечено увеличение производительности до 30%;
  • Проведена работа по усилению защиты от атак по сторонним каналам в коде вычислений с целыми числами, RSA и ECC;
  • Предложены новые реализации алгоритма ChaCha, использующие для ускорения инструкции NEON и AltiVec. Проведена оптимизация реализаций ChaCha, использующих инструкции SSE2 и AVX2;
  • Добавлена поддержка восстановления публичного ключа ECDSA из связок сообщение/цифровая подпись (Message-Signature Pair);
  • Добавлена поддержка кодирования и декодирования методом base58;
  • Для упрощения отладки в обработчик исключений добавлены функции error_type и error_code;
  • Прекращена поддержка компилятора Visual C++ 2013;
  • Устранена неопасная уязвимость CVE-2018-20187, допускающая утечку по сторонним каналам нескольких бит секретного значения, используемого при генерации ключа на базе ECC. На практике уязвимость может применяться для ускорения атак методом перебора.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.randombit.net/pi...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Botan 2.8.0
  3. OpenNews: Представлена техника атаки для определения ключей ECDSA и DSA
  4. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Libgcrypt 1.8.0
  6. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: botan, crypt
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  • 1.1, botman (ok), 11:55, 05/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Очередные "нелюбители" лицензии GNU GPLv3 со своими "правильными" лицензиями форков.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 12:19, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Ну и пусть. Вреда от них нет.
    А если вдруг у них получится что-то хорошее, то это всегда можно перелицензировать на GPL -- лицензия позволяет.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:22, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Вреда от них нет.

    Ловите проприетарщика!

     
  • 3.4, Blind Vic (ok), 12:48, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > это всегда можно перелицензировать на GPL -- лицензия позволяет.

    Кому? Правообладателю? Он этого не будет делать, иначе сразу бы такую лицензию поставил.

     
  • 3.5, Blind Vic (ok), 13:01, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Если речь о ком-то другом, кроме автора, то https://opensource.stackexchange.com/q/304/13965
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:55, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    вирусные лицензии, написанные пожирателем собственных ног, не нужны. Вреда от них больше, чем пользы.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:15, 05/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Распишите же про вред подробнее.
     

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