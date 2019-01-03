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03.01.2019 10:18  Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0

Подготовлен релиз системы мониторинга Cacti 1.2.0, отображающей изменения отслеживаемых параметров в виде наглядных графиков. Данные могут собираться как с локальной системы, так и с удалённых серверов. Система написана на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для построения графиков применяется RRDTool.

Основные новшества:

  • Расширены средства сбора данных с внешних хостов. В Remote Data Collector добавлена поддержка часовых поясов. Реализованы настройки таймаутов для Remote Agent;
  • На страницу с общим отчётом добавлена поддержка агрегированных графиков;
  • Проведена оптимизация производительности интерфейса пользователя для систем с большим числом отслеживаемых сервисов;
  • Сокращено число опросов состояния за счёт адаптивной оценки ситуаций, когда действительно требуется переиндексация;
  • Добавлена новая секция Graph Tree Site, позволяющая просматривать графики в привязке к определённому хосту;
  • Добавлен новый мастер установки, позволяющий определить конфигурацию основного сервера мониторинга и удалённых агентов;
  • Устранена старая уязвимость CVE-2009-4112, которая вновь всплыла в свежих выпусках. Проблема позволяет пользователю, имеющему доступ к интерфейсу системы мониторинга, повысить свои привилегии через манипуляцию с параметрами "Data Input Method" для отчёта "Linux - Get Memory Usage". Кроме того, в новом выпуске устранены 4 XSS-уязвимости (межсайтовый скриптинг).


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/cact...)
  2. OpenNews: Атака на уязвимые серверы с Cacti для майнинга криптовалюты
  3. OpenNews: Релиз системы мониторинга Cacti 0.8.8h с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Релиз системы мониторинга Monitorix 3.8.0
  5. OpenNews: Выпуск интерфейса мониторинга Icinga Web 2.0
  6. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cacti, monitoring
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  • 1, Аноним (1), 10:27, 03/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Наконец-то часовые пояса. 10 лет ждал ))
     
  • 2, Аноним (2), 10:53, 03/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    нахрена козе баян, когда есть zabbix?
     

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