03.01.2019 10:18  Выпуск системы мониторинга Cacti 1.2.0

Подготовлен релиз системы мониторинга Cacti 1.2.0, отображающей изменения отслеживаемых параметров в виде наглядных графиков. Данные могут собираться как с локальной системы, так и с удалённых серверов. Система написана на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для построения графиков применяется RRDTool. Основные новшества: Расширены средства сбора данных с внешних хостов. В Remote Data Collector добавлена поддержка часовых поясов. Реализованы настройки таймаутов для Remote Agent;

На страницу с общим отчётом добавлена поддержка агрегированных графиков;

Проведена оптимизация производительности интерфейса пользователя для систем с большим числом отслеживаемых сервисов;

Сокращено число опросов состояния за счёт адаптивной оценки ситуаций, когда действительно требуется переиндексация;

Добавлена новая секция Graph Tree Site, позволяющая просматривать графики в привязке к определённому хосту;

Добавлен новый мастер установки, позволяющий определить конфигурацию основного сервера мониторинга и удалённых агентов;

Устранена старая уязвимость CVE-2009-4112, которая вновь всплыла в свежих выпусках. Проблема позволяет пользователю, имеющему доступ к интерфейсу системы мониторинга, повысить свои привилегии через манипуляцию с параметрами "Data Input Method" для отчёта "Linux - Get Memory Usage". Кроме того, в новом выпуске устранены 4 XSS-уязвимости (межсайтовый скриптинг).



