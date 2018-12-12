12.12.2018 22:41  Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32

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|1.4, КГБ СССР (?), 22:55, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Ограничением ABI X32 является невозможность адресации из приложения более 4 Гб памяти.
Ведь всем известно, что типичному приложению жизненно необходимо адресовать более 4 гигов памяти. Что? Экономия? Пусть мясные докупят ещё оперативной памяти и новый процессор!
Да и более важные дела есть — например, борьба за равенство и против харазмента и гендерного шовинизма. Не верите? Прочтите интервью с доченькой Линуса: https://opensource.com/life/15/8/patricia-torvalds-interview . Юное дарование выросло во всех смыслах Товальдс 2.0, таки да.
Всё, что вам интересно знать про уровень умственного и нравственного развития современных кодописов, наглядно предстаёт из таких новостей.
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|2.6, Анонимчжан (?), 22:59, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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как правило дети не наследуют таланты оотцов)) как правило у них они совершенно другие. таки да америка губит таланты))))
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|3.17, Аноним (17), 23:21, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ваши слова только ваш уровень нравственного развития демонстрируют.
И он кстати достаточно высок. Плюсанул ему.
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|5.27, КГБ СССР (?), 23:42, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> ну экономия насколько помню была большая, где то 30%. что очень существенно
>> когда у тебя 4гб.
> В меня подгорает: у меня вообще 2. Если уже 4 считается непозволительно
> мало, то это ппц, так как ddr2 хрен докупишь, особенно если
> плата поддерживает максимум 8 гигов при отказе от двухканального режима и
> использовании максимальных таймингов.
А ещё есть такой класс устройств как ноутбуки на чудесных интеловских чипсетах, не позволяющих использовать памяти больше 1, 2 или 3 с небольшим гигов. Таких ноутбуков на руках несметные количества (лично у меня есть аж три штуки). Но чистые помыслами прихожане Церкви Прогресса непременно посоветуют в самых любезных выражениях купить новый ноутбук, а через год — ещё один, а а ещё через год — снова покупать.
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|3.21, Аноним (17), 23:30, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Экономия небольшая
Большая.
> браузеры не работают
Вообще не аргумент. Браузеры надо поправить, и будут работать.
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|4.28, КГБ СССР (?), 23:43, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> Экономия небольшая
> Большая.
>> браузеры не работают
> Вообще не аргумент. Браузеры надо поправить, и будут работать.
Не для того макака научилась немытым хвостом бряцать по клавиатуре, производя новые улучшенные программы.
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|2.11, A.Stahl (ok), 23:09, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А представь сколько ресурсов было потрачено на разработку и совершенствование паровых двигателей! Жуть просто. Да что там двигатели... Философский камень! Просто чёрная дыра для ресурсов.
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|6.26, A.Stahl (ok), 23:39, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>x32 - автомобиль
Только в отличие от привычных обиходных автомобилей ездит на 2-фосфат-этилен-3-бензол-гидроксиде и запчасти к нему нужно делать самому по чертежам на тюркском варианте клингонского языка.
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|3.24, Аноним (22), 23:33, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Тамошние дядьки - это не Тео, им корпорации железо покупают топовое, ведь запланированное устаревание само собой не возьмётся.
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