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12.12.2018 22:41  Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32

В списке рассылки ядра Linux обсуждается вопрос удаления кода с реализацией субархитектуры x32, позволяющей использовать на 64-разрядных системах 32-разрядную модель адресации памяти. По мнению инициатора удаления технология x32 не оправдала себя и не нашла практического применения в современных промышленных дистрибутивах. Кроме того, в коде x32 используется достаточно спорный метод работы с системными вызовами, создающий риск нарушения нормального функционирования после переработки реализаций системных вызовов.

Линус Торвальдс сообщил, что он не против удаления x32, если не будут представлены аргументированные возражения или не будут заявлены системы, в которых x32 нашла своё применение. Линус также отметил, что, судя по всему, применение x32 ограничилось экстремальными тестами производительности, так как поддержка данной субархитектуры сопряжена с большим усложнением сопровождения дистрибутивов и окружения для разработки.

В своё время при тестировании x32, один из разработчиков Gentoo пришёл к выводу, что выигрыш в производительности при переходе на x32 ABI не столь велик, как показывают синтетические тесты от создателей x32 ABI - заметный прогресс отмечается только при сравнении с устаревшей архитектурой x86, но при сравнении с актуальной архитектурой x86-64 выигрыш несущественный (тесты от создателей x32 показывали ускорение до 30% в сравнении с классическим x86_64 ABI, в ситуациях, связанных с интенсивной работой с указателями).

Напомним, что субархитектура x32 представляет собой гибридный x86_64 ABI, позволяющий использовать на 64-разрядных системах 32-разрядную модель адресации памяти (процессор работает в 64-разрядном режиме, но использует 32-разрядные указатели и арифметические операции). ABI X32 позволяет приложениям использовать все преимущества архитектуры x86_64, такие как дополнительные регистры и более быстрые инструкции, PIC ABI. В то же время ABI X32 даёт возможность работать с 32-разрядными указателями памяти, что позволяет экономить память, способствует более эффективному наполнению процессорного кэша и положительно сказывается на общей скорости исполнения кода. Ограничением ABI X32 является невозможность адресации из приложения более 4 Гб памяти. Поддержка X32 входит в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.4, сформированного в мае 2012 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/77473...)
  2. OpenNews: В реализации x32 ABI ядра Linux обнаружена серьёзная уязвимость
  3. OpenNews: Начало подготовки варианта Debian GNU/Linux для X32 ABI
  4. OpenNews: Релиз системной библиотеки Glibc 2.16 с поддержкой ISO C11 и X32
  5. OpenNews: Развенчивание мифов, связанных с x32 ABI
  6. OpenNews: Проект гибридного x86_64 Linux ABI с 32-битной адресацией памяти X32
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: x32, linux, kernel
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  • 1.1, ыфвыфв (?), 22:49, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    О, неужто прозрели?
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:51, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    делайте lts и после неё выкидывайте
     
     
  • 2.5, linus (?), 22:56, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    аргументируйте
     
  • 1.3, Анонимчжан (?), 22:54, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• –3 +/
    прозреватели они ppp пофиксили только через 4 года What s new in ppp-2 4 7 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, КГБ СССР (?), 22:55, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Ограничением ABI X32 является невозможность адресации из приложения более 4 Гб памяти.

    Ведь всем известно, что типичному приложению жизненно необходимо адресовать более 4 гигов памяти. Что? Экономия? Пусть мясные докупят ещё оперативной памяти и новый процессор!

    Да и более важные дела есть — например, борьба за равенство и против харазмента и гендерного шовинизма. Не верите? Прочтите интервью с доченькой Линуса: https://opensource.com/life/15/8/patricia-torvalds-interview . Юное дарование выросло во всех смыслах Товальдс 2.0, таки да.

    Всё, что вам интересно знать про уровень умственного и нравственного развития современных кодописов, наглядно предстаёт из таких новостей.

     
     
  • 2.6, Анонимчжан (?), 22:59, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    как правило дети не наследуют таланты оотцов)) как правило у них они совершенно другие. таки да америка губит таланты))))
     
  • 2.7, mikhailnov (ok), 23:03, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Почитал. Вы преувеличили и высосали из пальца.
     
  • 2.13, Аноним (-), 23:10, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ваши слова только ваш уровень нравственного развития демонстрируют.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:21, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ваши слова только ваш уровень нравственного развития демонстрируют.

    И он кстати достаточно высок. Плюсанул ему.

     
  • 1.8, Аноним (17), 23:04, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Под производительностью, я так понимаю, понимается скорость работы кода, запущен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:09, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Экономия небольшая, браузеры не работают
     
     
  • 3.15, GentooBoy (ok), 23:14, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну экономия насколько помню была большая, где то 30%. что очень существенно когда у тебя 4гб.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 23:32, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В меня подгорает у меня вообще 2 Если уже 4 считается непозволительно мало, то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.27, КГБ СССР (?), 23:42, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ну экономия насколько помню была большая, где то 30%. что очень существенно
    >> когда у тебя 4гб.
    > В меня подгорает: у меня вообще 2. Если уже 4 считается непозволительно
    > мало, то это ппц, так как ddr2 хрен докупишь, особенно если
    > плата поддерживает максимум 8 гигов при отказе от двухканального режима и
    > использовании максимальных таймингов.

    А ещё есть такой класс устройств как ноутбуки на чудесных интеловских чипсетах, не позволяющих использовать памяти больше 1, 2 или 3 с небольшим гигов. Таких ноутбуков на руках несметные количества (лично у меня есть аж три штуки). Но чистые помыслами прихожане Церкви Прогресса непременно посоветуют в самых любезных выражениях купить новый ноутбук, а через год — ещё один, а а ещё через год — снова покупать.

     
  • 3.21, Аноним (17), 23:30, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Экономия небольшая

    Большая.

    > браузеры не работают

    Вообще не аргумент. Браузеры надо поправить, и будут работать.

     
     
  • 4.28, КГБ СССР (?), 23:43, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Экономия небольшая
    > Большая.
    >> браузеры не работают
    > Вообще не аргумент. Браузеры надо поправить, и будут работать.

    Не для того макака научилась немытым хвостом бряцать по клавиатуре, производя новые улучшенные программы.

     
  • 1.9, Аноним (9), 23:05, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Как же это по-линуксовому Реализовывать что-либо, потратив много денег и челове... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, A.Stahl (ok), 23:09, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А представь сколько ресурсов было потрачено на разработку и совершенствование паровых двигателей! Жуть просто. Да что там двигатели... Философский камень! Просто чёрная дыра для ресурсов.
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 23:26, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И, полагаю, это одна из причин, почему через 5 лет после их создания никто не ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, Аноним (9), 23:29, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лошади это x86, паровоз это x86_64, а x86_x32 это велосипед
     
     
  • 5.25, Аноним (17), 23:34, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ia32 - это ручная тележка можно даже в квартиру завезти, места много не требует... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.26, A.Stahl (ok), 23:39, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >x32 - автомобиль

    Только в отличие от привычных обиходных автомобилей ездит на 2-фосфат-этилен-3-бензол-гидроксиде и запчасти к нему нужно делать самому по чертежам на тюркском варианте клингонского языка.

     
  • 5.29, Аноним (17), 23:43, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У нас на работу 10 человек ездят на велосипедах Для сравнения на лошадях и п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:10, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Давно пора! Это будет толчком "для других"!
     
  • 1.14, GentooBoy (ok), 23:11, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В 2013 году на генте юзал так как была необходимость оперативку экономить. Теперь такая необходимость отпала. Так что удаление вполне оправдано.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:21, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У всех отпала?
     
  • 2.18, Аноним (17), 23:24, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Аноним с опеннета докупил памяти - архитектуру из ядра можно удалять Отпишись т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.24, Аноним (22), 23:33, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тамошние дядьки - это не Тео, им корпорации железо покупают топовое, ведь запланированное устаревание само собой не возьмётся.
     
  • 1.23, Аноним (9), 23:32, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Линукс на десктопе Линусу и его коллегам давно не нужен Почитайте комментарии п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 23:44, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Современные смартфоны быстрее таких "маломощных".
     

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