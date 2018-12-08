The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

08.12.2018 08:35  Зафиксирована подмена сайта Linux.org через захват DNS

Администраторы сообщества Linux.org (не путать с Linux.com) сообщили об инциденте, в результате которого злоумышленники подменили содержимое сайта. Атака была совершена путём перенаправления трафика на другой хост через изменение данных в DNS.

По словам администратора ресурса, злоумышленники получили доступ к учётной записи владельца сайта у регистратора Network Solutions. Судя по всему, для домена Linux.org через сервис Whois отображались полные данные о владельце и атакующие воспользовались существующими базами взломанных аккаунтов смогли получить доступ к почтовому ящику в сервисе Yahoo, использовав ранее захваченную в результате взлома Yahoo базу с хэшами паролей. После этого при помощи функции восстановления забытого пароля атакующие смогли поменять пароль к учётной записи Network Solutions, к которой был привязан взломанный почтовый ящик в Yahoo. Помехой могло стать применение двухфакторной аутентификации, но она не была активирована для дополнительной защиты аккаунта.

Инфраструктура проекта и база пользователей Linux.org не пострадали - атакующие не получили доступа к серверам. Атака ограничилась только вандализмом с переключением на другой сервер в DNS. Атакующие уже опубликовали скриншот интерфейса Network Solutions, из которого видно, что кроме linux.org был получен доступ к параметрам DNS сайтов linuxonline.com, linuxonline.net, linuxonline.org и linuxhq.com, которые не использовались для каких-либо проектов.

Предполагается, что причиной взлома стало произошедшая в прошлом году смена руководства linux.org с заменой сайта, удалением ранее размещённого контента и перерегистрацией учётных записей пользователей форума. Вначале атакующие разместили на подменённом сайте нецензурный текст и пошлое изображение с намёком на протест против принятого разработчиками ядра Linux кодекса поведения (Code of Conduct). Затем на странице были размещены оскорбления и полные персональные данные (включая домашний адрес) Coraline Ada Ehmke, трансгендерного разработчика и создателя инициативы Contributor Covenant, на основе которой был сформирован кодекс разработчиков ядра Linux. Сайт оставался перенаправлен в течение трёх с половиной часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Арестован подозреваемый во взломе kernel.org
  3. OpenNews: Оценка причин и последствий взлома kernel.org
  4. OpenNews: Разработчикам ядра Linux рекомендовано проверить рабочие машины на наличие вредоносного ПО
  5. OpenNews: Инфраструктура Linux Foundation и Linux.com подверглась взлому
  6. OpenNews: Опубликован полный отчёт о взломе Sourceforge.net
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: hack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:34, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Да и не пофиг ли на взлом сайта где "в прошлом году смена руководства linux.org с заменой сайта, удалением ранее размещённого контента"
     
     
  • 2.18, пох (?), 11:31, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Да и не пофиг ли

    да не, чо, все правильно сделали - и разместили что надо, а не красно-радужный пропагандистский мусор. Где донейты собирают на взлом следующей sjw'шной помойки, я пришлю?

    P.S. еще и networksolutions - которая давным-давно перепродана индусам, и не только твои персональные данные прочавкает, а еще и сама не прочь домен украсть.

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:35, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Я подумал ЛОР взломали.
     
  • 1.3, анон_который_не_любит_Альт (?), 09:39, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >трансгендерного разработчика и создателя инициативы Contributor Covenant, на основе которой был сформирован кодекс разработчиков ядра Linux

    ясно понятно

     
  • 1.4, Аноним (4), 09:40, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > атакующие воспользовались существующими базами взломанных аккаунтов

    Системное администрирование уровня /linux/. Вспоминаем kernel.org образца 2011-го года.

     
  • 1.5, имя (?), 09:49, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Помехой могло стать применение двухфакторной аутентификации, но она не была активирована для дополнительной защиты аккаунта.

    хех..

     
  • 1.7, XoRe (ok), 10:02, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > смогли получить доступ к почтовому ящику в сервисе Yahoo, использовав ранее захваченную в результате взлома Yahoo базу с хэшами паролей

    Выходит, yahoo всем разослала просьбу поменять пароль, но пароль не поменяли.

     
     
  • 2.19, пох (?), 11:33, 08/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    для того чтоб поменять пароль - надо хотя бы знать пароль и вообще читать ящик на яхе.
    А эти были заняты приживлением силиконового члена, какой еще ящик, зачем он, smtp прошлый век.

    Вот если б им в slack прислали - они бы может и поменяли.

     
  • 1.20, псевдонимус (?), 12:18, 08/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Молодцы! Куда донатить на продолжение?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor