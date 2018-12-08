08.12.2018 08:35  Зафиксирована подмена сайта Linux.org через захват DNS

Администраторы сообщества Linux.org (не путать с Linux.com) сообщили об инциденте, в результате которого злоумышленники подменили содержимое сайта. Атака была совершена путём перенаправления трафика на другой хост через изменение данных в DNS.

По словам администратора ресурса, злоумышленники получили доступ к учётной записи владельца сайта у регистратора Network Solutions. Судя по всему, для домена Linux.org через сервис Whois отображались полные данные о владельце и атакующие воспользовались существующими базами взломанных аккаунтов смогли получить доступ к почтовому ящику в сервисе Yahoo, использовав ранее захваченную в результате взлома Yahoo базу с хэшами паролей. После этого при помощи функции восстановления забытого пароля атакующие смогли поменять пароль к учётной записи Network Solutions, к которой был привязан взломанный почтовый ящик в Yahoo. Помехой могло стать применение двухфакторной аутентификации, но она не была активирована для дополнительной защиты аккаунта.

Инфраструктура проекта и база пользователей Linux.org не пострадали - атакующие не получили доступа к серверам. Атака ограничилась только вандализмом с переключением на другой сервер в DNS. Атакующие уже опубликовали скриншот интерфейса Network Solutions, из которого видно, что кроме linux.org был получен доступ к параметрам DNS сайтов linuxonline.com, linuxonline.net, linuxonline.org и linuxhq.com, которые не использовались для каких-либо проектов.

Предполагается, что причиной взлома стало произошедшая в прошлом году смена руководства linux.org с заменой сайта, удалением ранее размещённого контента и перерегистрацией учётных записей пользователей форума. Вначале атакующие разместили на подменённом сайте нецензурный текст и пошлое изображение с намёком на протест против принятого разработчиками ядра Linux кодекса поведения (Code of Conduct). Затем на странице были размещены оскорбления и полные персональные данные (включая домашний адрес) Coraline Ada Ehmke, трансгендерного разработчика и создателя инициативы Contributor Covenant, на основе которой был сформирован кодекс разработчиков ядра Linux. Сайт оставался перенаправлен в течение трёх с половиной часов.



