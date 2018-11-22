The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

22.11.2018 18:58  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения user namespace

В ядре Linux в коде трансляции uid/gid из пространства имён идентификаторов пользователей (user namespace) в основной набор идентификаторов выявлена уязвимость (CVE-2018-18955), позволяющая непривилегированному пользователю, имеющему полномочия администратора в изолированном контейнере (CAP_SYS_ADMIN), обойти ограничения безопасности и получить доступ к ресурсам вне текущего пространства имён идентификаторов. Например, при использовании общей файловой системы в контейнере и хост-окружении можно через прямое обращение к i-node прочитать содержимое файла /etc/shadow в основном окружении.

Уязвимость вызвана ошибкой в ядре 4.15, внесённой в октябре прошлого года. Проблема исправлена в выпусках 4.18.19, 4.19.2 и 4.20-rc2. Уязвимость присутствует в функции map_write(), определённой в файле kernel/user_namespace.c, и вызвана некорректной обработкой вложенных пространств идентификаторов пользователей, в которых используется более 5 диапазонов UID или GID. В данных условиях трансляция идентификаторов uid/gid из пространства имён в ядро (forward map) работает корректно, но не выполняется при обратном преобразовании (reverse map, из ядра в пространство идентификаторов).

Возникает ситуация, когда идентификатор пользователя 0 (root) корректно сопоставляется с идентификатором 0 в ядре при прямом преобразовании, но не отражает реальной ситуации при обратном преобразовании, которое используется в проверках inode_owner_or_capable() и privileged_wrt_inode_uidgid(). Таким образом при обращении к inode ядро считает, что пользователь имеет должные полномочия, несмотря на то, что используется id 0 не из основного набора идентификаторов пользователей, а из отдельного пространства имён.

Уязвимость присутствует в дистрибутивах, использующих ядро 4.15 и более новые выпуски, например, в Ubuntu 18.04/18.10, Arch Linux и FedorаArch и Fedora уже доступно ядро 4.19.2 с исправлением). RHEL и SUSE не подвержены проблеме. В Debian и Red Hat Enterprise Linux поддержка "user namespace" по умолчанию не активирована, но она включена в Ubuntu и Fedora.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  3. OpenNews: Пятая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
  6. OpenNews: Раскрыты подробности о root-уязвимости в ядре Linux, атакованной на Pwn2Own
Автор новости: Мегазаычы
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: namespace, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Qwerty (??), 21:04, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >Уязвимость вызвана ошибкой в ядре 4.15

    Но виноваты всё равно контейнеры!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:14, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Но виноваты все равно корпорации и автор npm leftpad лично!
     
     
  • 3.4, .. (?), 21:24, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Поттеринга забыл же!
     
     
  • 4.9, Анонн (?), 21:45, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +5 +/
    > Поттеринга забыл же!

    Что, передумали фиксить и вместо этого объявили нот-а-багом?

    Хотя то, что фанаты с незамутненной радостью и злорадством вынуждены пояснять "а вот тут Великий не виноват!", говорит уже о многом ))

     
  • 3.13, Аноним (13), 22:33, 22/11/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    А не так что ли Классических, понятных ugo rwx с нашлёпкой в виде chroot хватае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Анонн (?), 22:41, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А не так что ли? Классических, понятных ugo rwx с нашлёпкой в
    > виде chroot хватает всем смертным, современные фортеля с правами, контейнерами, изоляциями - это всё поветрия со стороны копрораций.

    Очевидно же, что это все происки Заклятых Врагов:
    [code]
    man jail
    HISTORY
         The jail utility appeared in FreeBSD 4.0. (март 2000г)
    [/code]

     
     
  • 5.19, Sw00p aka Jerom (?), 23:25, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    джейлы бсдешные тоже не торт, там тоже маппить нужно юиды/гиды, чтобы в топе(в системе) норм видеть а не неизвестные.
     
  • 4.17, КГБ СССР (?), 23:04, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Корпораций лишь в том смысле, что это попытка пресловутой экономии на персонале, то есть использовании копченных принесиподаев заместо квалифицированных админов и юзеров. Защита от дурака для дурака, если кратко. Но из этого ничего заведомо не может получиться хорошего, потому что это нарушение принципов юникса (та самая избирательность в выборе друзей, ага). А все такие нарушения ломают его целостность и приводят к предсказуемым последствиям. Не может любая домохозяйка управлять сложной системой, требующей реальных знаний и глубокого понимания. Не получается чуда.

    Но корпорации корпорациями, а эти поветрия находят большой энтузиазм в рядах кибервасянов, только что слезших с пальмы. Происходит повсеместно внедрение в защиту того элемента, от которого, собственно, она должна защищать.

    Единственное, что можно сказать в качестве резюме по таким случаям — что скупой платит дважды. Нельзя экономить на мозгах. Нельзя нанимать дураков на сложные задачи.

     
     
  • 5.21, Аноним (13), 23:50, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Но корпорации корпорациями, а эти поветрия находят большой энтузиазм в рядах кибервасянов

    Да, пожалуй, это пострашней будет.

     
  • 3.22, псевдонимус (?), 23:57, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    До чего же дырявы линукс-контейнеры.
     
     
  • 4.27, Онаним (?), 00:57, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    До чего же дырявы контейнеры.
    Fixed.
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:18, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > >Уязвимость вызвана ошибкой в ядре 4.15
    > Но виноваты всё равно контейнеры!

    Да, эти все "спейсыс" - для контейнеров.

     
  • 2.12, Anon9999 (?), 22:12, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но виновато всеравно сообщество, которое написало GNU/Linux!
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:02, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочитал "мейнтейнеры", в принципе, разницы нет.
     
  • 2.23, псевдонимус (?), 00:00, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Естественно. В линуксе они тот ещё шлак с точки зрения безопасности.
     
     
  • 3.26, Michael Shigorin (ok), 00:54, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Естественно. В линуксе они тот ещё шлак с точки зрения безопасности.

    Контейнеры-то?  Ну сломайте мне ovz.

     
     
  • 4.28, Led (ok), 01:49, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну сломайте мне ovz >= 4.15

    /fixed

     
  • 1.5, Синяя птица (?), 21:28, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну вот опять
     
     
  • 2.20, Онвонин Николаевич (?), 23:49, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Никогда такого не было.
     
  • 1.6, ананим.orig (?), 21:30, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Например, при использовании общей файловой системы

    А посему общими должны быть только файло-помойки.

    Да! Вот почему в proxmox обновление ядра прилетело.

     
  • 1.7, Аноним (7), 21:33, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот эти ребята Signed-off-by Christian Brauner christian brauner ubuntu com ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, КГБ СССР (?), 21:39, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > RHEL и SUSE не подвержены проблеме. В Debian и Red Hat Enterprise Linux поддержка "user namespace" по умолчанию не активирована, но она включена в Ubuntu и Fedora.

    Так-то! Выбирай сердцем, голосуй кошельком. :)

    Ещё у кого-то есть вопросы про блидинг едж? :)

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 21:57, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего что в дистрах с отрубленными user namespaces, те же вещи делаются только с правами рута?
     
     
  • 3.15, КГБ СССР (?), 22:54, 22/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А ничего что в дистрах с отрубленными user namespaces, те же вещи
    > делаются только с правами рута?

    Какие конкретно вещи?

    В нормальных юниксах ничего не должно делаться от рута юзером или юзером с повышенными правами. Рута выдают исключительно квалифицированному админу. Обычным юзерам выдали по домашнему каталогу для жизни, и больше ничего в системе им не принадлежит. Это основа основ безопасности любого юникса.

    А если вы хотите, чтоб как в Windows 98 было, где всем можно всё, то добро пожаловать в опасный и заманчивый мир увлекательных приключений с регулярной переустановкой всего с нуля.

     
  • 2.31, annual slayer (?), 03:49, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё у кого-то есть вопросы про блидинг едж? :)

    (в Arch и Fedora уже доступно ядро 4.19.2 с исправлением)

     
  • 1.10, Аноним (10), 21:49, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ваши контейнеры которые имеют доступ в сеть имеют флаг cap_sys_admin это уже проблема в голове.
     
     
  • 2.24, mimocrocodile (?), 00:07, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Весь смысл контейнеров, чтобы иметь изолированный root
     
     
  • 3.25, Аноним (10), 00:37, 23/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    cap_sys_admin это уже деизоляция.
     
  • 1.18, Michael Shigorin (ok), 23:11, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > userns

    Следующий!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor