22.11.2018 18:58  Уязвимость в ядре Linux, позволяющая обойти ограничения user namespace

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|4.9, Анонн (?), 21:45, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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> Поттеринга забыл же!
Что, передумали фиксить и вместо этого объявили нот-а-багом?
Хотя то, что фанаты с незамутненной радостью и злорадством вынуждены пояснять "а вот тут Великий не виноват!", говорит уже о многом ))
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|4.14, Анонн (?), 22:41, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> А не так что ли? Классических, понятных ugo rwx с нашлёпкой в
> виде chroot хватает всем смертным, современные фортеля с правами, контейнерами, изоляциями - это всё поветрия со стороны копрораций.
Очевидно же, что это все происки Заклятых Врагов:
[code]
man jail
HISTORY
The jail utility appeared in FreeBSD 4.0. (март 2000г)
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|4.17, КГБ СССР (?), 23:04, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Корпораций лишь в том смысле, что это попытка пресловутой экономии на персонале, то есть использовании копченных принесиподаев заместо квалифицированных админов и юзеров. Защита от дурака для дурака, если кратко. Но из этого ничего заведомо не может получиться хорошего, потому что это нарушение принципов юникса (та самая избирательность в выборе друзей, ага). А все такие нарушения ломают его целостность и приводят к предсказуемым последствиям. Не может любая домохозяйка управлять сложной системой, требующей реальных знаний и глубокого понимания. Не получается чуда.
Но корпорации корпорациями, а эти поветрия находят большой энтузиазм в рядах кибервасянов, только что слезших с пальмы. Происходит повсеместно внедрение в защиту того элемента, от которого, собственно, она должна защищать.
Единственное, что можно сказать в качестве резюме по таким случаям — что скупой платит дважды. Нельзя экономить на мозгах. Нельзя нанимать дураков на сложные задачи.
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|5.21, Аноним (13), 23:50, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Но корпорации корпорациями, а эти поветрия находят большой энтузиазм в рядах кибервасянов
Да, пожалуй, это пострашней будет.
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|2.3, Аноним (3), 21:18, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> >Уязвимость вызвана ошибкой в ядре 4.15
> Но виноваты всё равно контейнеры!
Да, эти все "спейсыс" - для контейнеров.
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|1.8, КГБ СССР (?), 21:39, 22/11/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> RHEL и SUSE не подвержены проблеме. В Debian и Red Hat Enterprise Linux поддержка "user namespace" по умолчанию не активирована, но она включена в Ubuntu и Fedora.
Так-то! Выбирай сердцем, голосуй кошельком. :)
Ещё у кого-то есть вопросы про блидинг едж? :)
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|2.11, Аноним (-), 21:57, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А ничего что в дистрах с отрубленными user namespaces, те же вещи делаются только с правами рута?
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|3.15, КГБ СССР (?), 22:54, 22/11/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А ничего что в дистрах с отрубленными user namespaces, те же вещи
> делаются только с правами рута?
Какие конкретно вещи?
В нормальных юниксах ничего не должно делаться от рута юзером или юзером с повышенными правами. Рута выдают исключительно квалифицированному админу. Обычным юзерам выдали по домашнему каталогу для жизни, и больше ничего в системе им не принадлежит. Это основа основ безопасности любого юникса.
А если вы хотите, чтоб как в Windows 98 было, где всем можно всё, то добро пожаловать в опасный и заманчивый мир увлекательных приключений с регулярной переустановкой всего с нуля.
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