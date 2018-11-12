12.11.2018 07:34  Выпуск текстового редактора GNU nano 3.2

Доступен релиз консольного текстового редактора GNU nano 3.2, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения. В новом выпуске: На Meta+B изменена применяемая по умолчанию клавиатурная комбинация для вызова linter. Система проверки правописания (Ctrl+T) теперь может использоваться в режиме анализа приложения (linting) и изменять текст в заголовке и цвет строки состояния;

Добавлена функция "zap", которая может вызываться через привязанную клавиатурную комбинацию. Zap обеспечивает удаление строки или выделенной области без изменения буфера удалённой информации. При использовании опции "--zap" данная возможность дополнительно привязывается к комбинации Del+Backspace для выделенных областей и Alt+Del для строк;

Добавлена опция "--showcursor" для отображения курсора в просмотрщике справки о работе с программой;

Функция 'prevhistory' переименована в 'older', а 'nexthistory' в 'newer' (требуется изменение nanorc);

В ограниченном ("--restricted") режиме реализована обработка конфигурационных файлов nanorc. Для отключения чтения nanorc требуется явно использовать опцию "--ignorercfiles";

В режиме только просмотра ("--view") разрешено открытие других файлов (для запрета следует использовать опцию "--restricted" в дополнение к "--view");

При изменении размера теперь учитывается режим "--fill";

Убрана привязка действий к клавишам F13...F15;

Решена проблема с игнорированием Unicode-символов в строковых привязках.



