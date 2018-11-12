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12.11.2018 07:34  Выпуск текстового редактора GNU nano 3.2

Доступен релиз консольного текстового редактора GNU nano 3.2, предлагаемого в качестве редактора по умолчанию во многих пользовательских дистрибутивах, разработчики которых считают vim слишком сложным для освоения.

В новом выпуске:

  • На Meta+B изменена применяемая по умолчанию клавиатурная комбинация для вызова linter. Система проверки правописания (Ctrl+T) теперь может использоваться в режиме анализа приложения (linting) и изменять текст в заголовке и цвет строки состояния;
  • Добавлена функция "zap", которая может вызываться через привязанную клавиатурную комбинацию. Zap обеспечивает удаление строки или выделенной области без изменения буфера удалённой информации. При использовании опции "--zap" данная возможность дополнительно привязывается к комбинации Del+Backspace для выделенных областей и Alt+Del для строк;
  • Добавлена опция "--showcursor" для отображения курсора в просмотрщике справки о работе с программой;
  • Функция 'prevhistory' переименована в 'older', а 'nexthistory' в 'newer' (требуется изменение nanorc);
  • В ограниченном ("--restricted") режиме реализована обработка конфигурационных файлов nanorc. Для отключения чтения nanorc требуется явно использовать опцию "--ignorercfiles";
  • В режиме только просмотра ("--view") разрешено открытие других файлов (для запрета следует использовать опцию "--restricted" в дополнение к "--view");
  • При изменении размера теперь учитывается режим "--fill";
  • Убрана привязка действий к клавишам F13...F15;
  • Решена проблема с игнорированием Unicode-символов в строковых привязках.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 3.0
  3. OpenNews: Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim
  4. OpenNews: Выпуск текстового редактора GNU nano 2.7.0. Конфликт с проектом GNU исчерпан
  5. OpenNews: Раскол проекта Nano при попытке его вывода из состава GNU
  6. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nano
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  • 1, Аноним (1), 07:47, 12/11/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не надо, только VIM!!!
     
     
  • 2, A.Stahl (ok), 07:54, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Надо, только не VIM!!!
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:24, 12/11/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не только VIM надо!!!,
     

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