The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

27.10.2018 11:07  Удалённая уязвимость в systemd-networkd

Во входящем в состав systemd фоновом процессе systemd-networkd, реализующем компоненты для настройки параметров сети, найдена опасная уязвимость (CVE-2018-15688), которая потенциально может привести к выполнению кода при получении клиентом специально оформленного ответа от подконтрольного злоумышленнику DHCP-сервера. По умолчанию в systemd-networkd клиент DHCPv6 активируется автоматически при получении анонса от маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement).

Проблема вызвана ошибкой в коде встроенного клиента DHCPv6, в котором неверно проверялся размер временного буфера, используемого для формирования пакета, отправляемого на сервер DHCPv6. При обработке DHCP-опции server-id, размером больше 493 байт, в функции dhcp6_option_append_ia() возникает целочисленное переполнение, которое можно использовать для контролируемой перезаписи данных за границей буфера.

Debian и RHEL/CentOS 7 в конфигурации по умолчанию проблеме не подвержены, так как эти дистрибутивы предлагают systemd-networkd в качестве опции (например, в RHEL 7 systemd-networkd поставляется в репозитории rhel-7-server-optional-rpms). При этом в RHEL/CentOS 7 для осуществления атаки DHCPv6 должен быть явно включен на сетевом интерфейсе. В Ubuntu, Arch и Fedora Linux проблема пока остаётся не исправленной. Подверженность уязвивости openSUSE/SUSE пока уточняется.

Кроме того, сообщается о выявлении двух локальных уязвимостей в systemd:

  • CVE-2018-15687 - состояние гонки (race condition) при разыменовании символических ссылок в функции chown_one() можно использовать для смены прав доступа на любой файл в системе через манипуляцию символическими ссылками;
  • CVE-2018-15686 - некорректное использование функции fgets() в функции unit_deserialize() при выполнении вызова daemon-reexec позволяет поднять свои привилегии через запуск специально оформленного сервиса;


  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в systemd-resolved
  3. OpenNews: В systemd 228 обнаружена локальная root-уязвимость
  4. OpenNews: Локальная DoS-уязвимость в systemd
  5. OpenNews: Спорная ошибка в systemd, позволяющая повысить привилегии, закрыта без исправления
  6. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: systemd, dhcp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 11:16, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    и это только то, что случайно нашли
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:18, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Ещё один довод против SystemD!!!
     
     
  • 2.4, ker (?), 11:20, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А есть другие?
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 11:23, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Куча.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 11:42, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Эта куча пахнет? :D
     
     
  • 5.9, anonymous (??), 11:54, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё как
     
  • 5.18, Аноним (18), 13:04, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пахнет куча аргументов "ЗА".
     
  • 5.19, Лёня (?), 13:20, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd-ЭтаКучаПахнетD - отличное название! Включаем в следующий релиз, тестить будем потом, когда-нибудь.
     
     
  • 6.24, Аноним (24), 13:54, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd-smellyheapd
     
  • 2.21, Fracta1L (ok), 13:37, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я думал, фанатикам не нужны доводы, чтобы не использовать systemd
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 14:07, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да нет,чтобы что-либо не использовать,как раз вполне хватает доводов,а вот чтобы вопреки доводам упорно кушать кактус,вот тут без фанатизма и веры не обойтись.
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:18, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    systemd-backdoord
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:59, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd is a CIAd
     
     
  • 3.14, Аноним (18), 12:48, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    systemd-NSAd
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:48, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    вспомнити нотабуг!
     
     
  • 2.17, Аноним84701 (ok), 12:56, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вспомнити нотабуг!

    Зачем, если что-то похожее уже было с system-resolved?

    https://seclists.org/oss-sec/2017/q2/618
    > CVE-2017-9445: Out-of-bounds write in systemd-resolved with crafted TCP payload
    > Certain sizes passed to dns_packet_new can cause it to allocate a buffer

    that's too small.
    >

     
  • 1.11, Аноним (11), 12:10, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >Подверженность уязвивости openSUSE/SUSE пока уточняется.

    Но ведь в SUSE используется собственный ведлосипед wicked, а networkd даже нет в репозитории...

     
     
  • 2.20, Ilya Indigo (ok), 13:28, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы, видимо, совсем не в теме.
    > Но ведь в SUSE используется собственный ведлосипед wicked...

    Есть, но он не используется по умолчанию.
    > а networkd даже нет в репозитории...

    systemd-networkd, как и любой другой модуль systemd, входит в стандартный пакет systemd.

    P.S. В новости говориться о использование IPv6 на подконтрольном злоумышленику шлюзе, что в принципе не выполнимо в современных реалиях.

     
     
  • 3.23, commiethebeastie (ok), 13:53, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >В новости говориться о использование IPv6 на подконтрольном злоумышленику шлюзе, что в принципе не выполнимо в современных реалиях.

    Воспользовался бекдором в циске, оттрахал все машины с systemd.

     
  • 3.25, equeim (ok), 13:56, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ставил недавно Tumbleweed, по умолчанию был wicked. При установке на ноут будет NetworkManager, насколько я помню. Я вообще не знаю ни одного дистрибутива, в котором по умолчанию использовался бы systemd-networkd (но его можно включить самому, естественно).
     
     
  • 4.26, Ilya Indigo (ok), 14:05, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    wicked устанавливается всегда, его, к сожалению, фиг удалишь, он в шаблонах всё равно, лаже если не используется, но по умолчанию используется NM.
    Я и не говорил, что systemd-networkd в openSUSE по умолчанию.
    А разве в арчике systemd-networkd не по умолчанию?
     
  • 1.13, 15 (?), 12:46, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Решeто.
    С другой стороны, это можно было предсказать по успеху ПышПышАудио, который похоже закопают быстрее чем до ума доведут...
    Однако буратины радостно притащили это в свои дистрибутивы...

     
     
  • 2.16, Аноним (18), 12:55, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пышПыш уже реально закапывают, год назад ему на замену представили PipeWire.
     
  • 2.28, Аноним (27), 14:13, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну,так и alsa  в своё время выла так же протащена на замену отличному oss.Мир линукса,это бесконечное хождение по одним и тем же граблям.
     
  • 1.15, develop7 (ok), 12:55, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    obligatory https://i.imgur.com/Yd00GWf.gif
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:18, 27/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пропел голосом Себастьяна.
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:44, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Все равно новость не очень важная. Например, долгожданное (джва года джали!) появление стикеров в WhatsApp намного более значимая - https://3dnews.ru/977392
     
  • 1.29, анонимный виндузятник (?), 14:17, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    После появления systemd к Линуксу только отвращение.
     
  • 1.31, user90 (?), 14:25, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    GNU Shepherd, слабаки! Да, старт несколько медленнее, зато разрабатывается не уторченными наркотами.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor