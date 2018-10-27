27.10.2018 11:07  Удалённая уязвимость в systemd-networkd

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|5.19, Лёня (?), 13:20, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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systemd-ЭтаКучаПахнетD - отличное название! Включаем в следующий релиз, тестить будем потом, когда-нибудь.
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|3.27, Аноним (27), 14:07, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Да нет,чтобы что-либо не использовать,как раз вполне хватает доводов,а вот чтобы вопреки доводам упорно кушать кактус,вот тут без фанатизма и веры не обойтись.
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|2.20, Ilya Indigo (ok), 13:28, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы, видимо, совсем не в теме.
> Но ведь в SUSE используется собственный ведлосипед wicked...
Есть, но он не используется по умолчанию.
> а networkd даже нет в репозитории...
systemd-networkd, как и любой другой модуль systemd, входит в стандартный пакет systemd.
P.S. В новости говориться о использование IPv6 на подконтрольном злоумышленику шлюзе, что в принципе не выполнимо в современных реалиях.
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|3.23, commiethebeastie (ok), 13:53, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>В новости говориться о использование IPv6 на подконтрольном злоумышленику шлюзе, что в принципе не выполнимо в современных реалиях.
Воспользовался бекдором в циске, оттрахал все машины с systemd.
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|3.25, equeim (ok), 13:56, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ставил недавно Tumbleweed, по умолчанию был wicked. При установке на ноут будет NetworkManager, насколько я помню. Я вообще не знаю ни одного дистрибутива, в котором по умолчанию использовался бы systemd-networkd (но его можно включить самому, естественно).
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|4.26, Ilya Indigo (ok), 14:05, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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wicked устанавливается всегда, его, к сожалению, фиг удалишь, он в шаблонах всё равно, лаже если не используется, но по умолчанию используется NM.
Я и не говорил, что systemd-networkd в openSUSE по умолчанию.
А разве в арчике systemd-networkd не по умолчанию?
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|1.13, 15 (?), 12:46, 27/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Решeто.
С другой стороны, это можно было предсказать по успеху ПышПышАудио, который похоже закопают быстрее чем до ума доведут...
Однако буратины радостно притащили это в свои дистрибутивы...
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|2.28, Аноним (27), 14:13, 27/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну,так и alsa в своё время выла так же протащена на замену отличному oss.Мир линукса,это бесконечное хождение по одним и тем же граблям.
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