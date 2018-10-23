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23.10.2018 10:36  Код RISC OS будет открыт под лицензией Apache 2.0

Сообщество RISC OS Open Ltd (ROOL), созданное в 2006 году для координации постепенного открытия кода RISC OS, объявило о сотрудничестве с компанией RISC OS Developments (ROD), которая после покупки компании Castle Technology Ltd (Castle) получила контроль за всей интеллектуальной собственностью, связанной с операционной системой RISC OS (ранее ОС развивалась разными компаниями, что приводило к большим спорам и конфликтам при лицензировании кода).

Компания RISC OS Developments согласилась опубликовать исходные тексты RISC OS под лицензией Apache 2.0, что позволит привлечь к участию в проекте сторонников открытой модели разработки и позволит бесплатно использовать код RISC OS в сторонних коммерческих продуктах, без необходимости покупки лицензии. Первый открытый релиз RISC OS намечен на 27 октября. Сборки RISC OS формируются для плат Raspberry Pi, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000 и Titanium.

Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает многозадачность (только POSIX Threads) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.riscosopen.org/new...)
  2. OpenNews: Открыта часть исходных текстов операционной системы RISC OS
  3. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: riscos
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  • 1.2, ryoken (ok), 11:06, 23/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >> ОС с кооперативной многозадачностью

    О как... И почему это мне в голову лезет Win3.11 & GPF ???

     
     
  • 2.9, нах (?), 11:13, 23/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > О как... И почему это мне в голову лезет Win3.11 & GPF ???

    тут не 3.11, тут 2.0 в лучшем случае.
    Правда, у них есть браузер, видимо, умеющий открыть opennet (и закрыть). Но с другой стороны, та работала на 286-16/косые/1_мегабайт_, и даже кое-что полезное умела.


      

     
  • 1.3, лютый лютик (?), 11:07, 23/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Такой РИСК нам не надо (сидеть под рутом).

    И что-то они восклицательными знаками злоупотребляют. На скрине их штук 100.

     
  • 1.4, Сверчок (?), 11:09, 23/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Самая удобная и продуманная ОС для малины.
     
  • 1.7, КГБ СССР (?), 11:11, 23/10/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > RISC OS является однопользовательской ОС с кооперативной многозадачностью. Все пользователи имеют права суперпользователя.

    Здравствуй снова, дорогая Windows 95!

     

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