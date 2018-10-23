23.10.2018 10:36  Код RISC OS будет открыт под лицензией Apache 2.0

Сообщество RISC OS Open Ltd (ROOL), созданное в 2006 году для координации постепенного открытия кода RISC OS, объявило о сотрудничестве с компанией RISC OS Developments (ROD), которая после покупки компании Castle Technology Ltd (Castle) получила контроль за всей интеллектуальной собственностью, связанной с операционной системой RISC OS (ранее ОС развивалась разными компаниями, что приводило к большим спорам и конфликтам при лицензировании кода).

Компания RISC OS Developments согласилась опубликовать исходные тексты RISC OS под лицензией Apache 2.0, что позволит привлечь к участию в проекте сторонников открытой модели разработки и позволит бесплатно использовать код RISC OS в сторонних коммерческих продуктах, без необходимости покупки лицензии. Первый открытый релиз RISC OS намечен на 27 октября. Сборки RISC OS формируются для плат Raspberry Pi, BeagleBoard, Iyonix, PandaBoard, Wandboard, RiscPC / A7000 и Titanium.

Операционная система RISC OS развивается с 1987 года и ориентирована в основном на создание специализированных встраиваемых решений на базе ARM-плат, обеспечивающих максимальную производительность. ОС не поддерживает многозадачность (только POSIX Threads) и является однопользовательской (все пользователи имеют права суперпользователя). Система состоит из ядра и модулей-надстроек, в том числе доступен модуль с простым оконным графическим интерфейсом и набор простых приложений. В графическом окружении используется кооперативная многозадачность. В качестве web-браузера используется NetSurf.