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18.10.2018 09:15  Выпуск VirtualBox 5.2.20

Компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.20, в котором отмечено 15 исправлений. В новой версии:

  • В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена поддержка ядра Linux 4.19, внесены различные исправления для корректной сборки модулей в свежих выпусках дистрибутивов, устранены ошибки в видеодрайвере.
  • Внесено большое число исправлений в интерфейс взаимодействия "Drag and drop", в том числе добавлена поддержка UNC-путей (\\ComputerName\SharedFolder\Resource в Windows).
  • В утилитах для управления гостевыми системами устранено зависание при использовании опций "--wait-stdout" "--wait-stderr".
  • Налажена возможность запуска процесса видеозаписи сеанса при активации VM.
  • Устранено 14 уязвимостей, из которых 13 имеют критическую степень опасности (CVSS Score 8.6+). Наиболее опасная проблема c CVSS Score 9.0 затрагивает реализацию протокола VRDP. Подробные сведения об устранённых уязвимостях пока недоступны.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.18
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.16
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним (1), 09:20, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > при активации VM

    Скиньте коды активаций плз, хочу потестить

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:28, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +19 +/
    j3qq4-h7h2v-2hch4-m3hk8-6m8vw
     
     
  • 3.9, Ностальгия (?), 11:18, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Не в бровь а в глаз! Какие до боли родные буквоцифры!!!
     
  • 2.3, анон2343243243220981 (?), 09:46, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    тебя роняли в детстве что ли?
     
  • 2.16, имя (?), 14:57, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это Google Translate так переводит.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:46, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена поддержка ядра
    > Linux 4.19,

    stable api is nonsense!

    пилите, орацлы, они золотые!

     
     
  • 2.5, llolik (ok), 10:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > stable api is nonsense!

    Внутриядерный - да. В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что? Если пишешь драйверы, всегда надо быть готовым, что с любым обновлением возможно придётся возиться.

     
     
  • 3.6, нах (?), 10:51, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Внутриядерный - да.

    какой еще апи должен использовать ядерный модуль паравиртуализации, по-вашему?

    > В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что?

    и вранье, ага.

    в оффтопике после обновлений почему-то не приходится переустанавливать virtualbox, и даже при глобальных обновлениях XP-7-8-10, которые случаются вовсе не каждые две недели, изменения были минимальны.

    При этом XP и 10 таки существенно разные операционные системы, а что у вас в линуксе существенно разного между 2.6.32 и какое-там-у-вас-сегодня-модно-бессмысленное-сочетание-цифр - вы и сами не знаете.

    К тому же еще через две недели отменят и придумают что-нибудь в другом месте.

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:55, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А в чём враньё? Native API не документирован.
     
  • 4.15, Fracta1L (ok), 12:15, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и даже при глобальных обновлениях XP-7-8-10, которые случаются вовсе не каждые две недели, изменения были минимальны

    То-то драйвера от ХР зачастую не работают на семёрке, а драйвера от семёрки зачастую не работают на десятке.

    > При этом XP и 10 таки существенно разные операционные системы

    Конечно существенно разные, поэтому куча софта и практически все драйвера отвалились напрочь.

     
  • 3.8, iPony (?), 11:05, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что?

    Почему тогда в истории изменения Virtualbox нету "починена работа на windows 10.11111, починена работа на windows 10.11112", починена работа на windows 10.11111"?

     
     
  • 4.13, Аноним (14), 11:54, 18/10/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что virtualbox не использует Native API?
     
  • 1.7, iPony (?), 11:00, 18/10/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Внесено большое число исправлений в интерфейс взаимодействия "Drag and drop",

    Вот это хорошо, а то работало через пень-колоду.

     

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