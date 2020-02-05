18.10.2018 09:15  Выпуск VirtualBox 5.2.20

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|2.5, llolik (ok), 10:15, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> stable api is nonsense!
Внутриядерный - да. В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что? Если пишешь драйверы, всегда надо быть готовым, что с любым обновлением возможно придётся возиться.
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|3.6, нах (?), 10:51, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Внутриядерный - да.
какой еще апи должен использовать ядерный модуль паравиртуализации, по-вашему?
> В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что?
и вранье, ага.
в оффтопике после обновлений почему-то не приходится переустанавливать virtualbox, и даже при глобальных обновлениях XP-7-8-10, которые случаются вовсе не каждые две недели, изменения были минимальны.
При этом XP и 10 таки существенно разные операционные системы, а что у вас в линуксе существенно разного между 2.6.32 и какое-там-у-вас-сегодня-модно-бессмысленное-сочетание-цифр - вы и сами не знаете.
К тому же еще через две недели отменят и придумают что-нибудь в другом месте.
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|4.15, Fracta1L (ok), 12:15, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> и даже при глобальных обновлениях XP-7-8-10, которые случаются вовсе не каждые две недели, изменения были минимальны
То-то драйвера от ХР зачастую не работают на семёрке, а драйвера от семёрки зачастую не работают на десятке.
> При этом XP и 10 таки существенно разные операционные системы
Конечно существенно разные, поэтому куча софта и практически все драйвера отвалились напрочь.
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|3.8, iPony (?), 11:05, 18/10/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что?
Почему тогда в истории изменения Virtualbox нету "починена работа на windows 10.11111, починена работа на windows 10.11112", починена работа на windows 10.11111"?
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