18.10.2018 09:15  Выпуск VirtualBox 5.2.20

> Внутриядерный - да.

какой еще апи должен использовать ядерный модуль паравиртуализации, по-вашему?

> В оффтопике тоже для Native API справедливо, кстати. И что?

и вранье, ага.

в оффтопике после обновлений почему-то не приходится переустанавливать virtualbox, и даже при глобальных обновлениях XP-7-8-10, которые случаются вовсе не каждые две недели, изменения были минимальны.

При этом XP и 10 таки существенно разные операционные системы, а что у вас в линуксе существенно разного между 2.6.32 и какое-там-у-вас-сегодня-модно-бессмысленное-сочетание-цифр - вы и сами не знаете.

К тому же еще через две недели отменят и придумают что-нибудь в другом месте.