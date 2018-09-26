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26.09.2018 13:36  Новая версия свободного USB-логгера USBSnoop

Спустя 10 лет с момента выхода предыдущего релиза доступна новая версия USBSnoop, системы для отслеживания URB-пакетов (USB Request Block), передаваемых между системой и устройством USB. Основное применение данной утилиты - анализ поведения проприетарных драйверов USB-устройств в Windows для написания свободных аналогов. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

USBSnoop предоставляет набор драйверов и приложение для настройки мониторнига USB-устройств, чтения записанных логов и связанный набор драйверов USB-фильтра. Разработка USBSnoop активно велась в 2000-х годах. С тех пор, последней поддерживаемой версией ОС долгое время оставалась Windows XP. Новая версия поддерживает работу со всеми актуальными версиями Windows. Система сборки переведена на CMake и Visual Studio 2017. В соответствии с требованиями, драйверы снабжаются цифровой подписью.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/SnoopWare/u...)
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  4. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  5. OpenNews: USB Canary - утилита для мониторинга портов USB во время блокировки экрана
  6. OpenNews: Атака на заблокированный ПК через USB
Автор новости: Dmitry Mikushin
Тип: Программы
Ключевые слова: usbsnoop, debug, usb
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  • 1.5, Аноним (5), 19:43, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    вот вместо вин10 уи-кита, кде-шный уй, яповский, вот тогда бы тут были бы комменты..
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:45, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >Prerequisites:
    >
    >Git for Windows
    >Visual Studio 2017
    >Windows Driver Kit (WDK): https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/download-the-wdk
    >CMake for Windows

    расходимся

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:51, 26/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Основное применение данной утилиты - анализ поведения проприетарных драйверов USB-устройств в Windows для написания свободных аналогов

    Идите, идите. Это не для вас.

     
  • 1.7, Аноним (8), 19:46, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Нужно!
     
  • 1.9, Аноним (9), 20:03, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Снуп Дог доволен.
     
  • 1.10, Аноним (10), 20:12, 26/09/2018 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем он лучше USBPcap?
     

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