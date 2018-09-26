26.09.2018 13:36  Новая версия свободного USB-логгера USBSnoop

Спустя 10 лет с момента выхода предыдущего релиза доступна новая версия USBSnoop, системы для отслеживания URB-пакетов (USB Request Block), передаваемых между системой и устройством USB. Основное применение данной утилиты - анализ поведения проприетарных драйверов USB-устройств в Windows для написания свободных аналогов. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

USBSnoop предоставляет набор драйверов и приложение для настройки мониторнига USB-устройств, чтения записанных логов и связанный набор драйверов USB-фильтра. Разработка USBSnoop активно велась в 2000-х годах. С тех пор, последней поддерживаемой версией ОС долгое время оставалась Windows XP. Новая версия поддерживает работу со всеми актуальными версиями Windows. Система сборки переведена на CMake и Visual Studio 2017. В соответствии с требованиями, драйверы снабжаются цифровой подписью.