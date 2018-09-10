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10.09.2018 10:56  Началась разработка ФС Zero, вытесняющей неиспользуемые данные в облачное хранилище

В рамках проекта Zero ведётся разработка экспериментальной многослойной файловой системы с реализацией идеи хранения данных в локальной ФС с вытеснением давно не используемых данных во внешнее облачное хранилище. Код предлагаемого для тестирования прототипа написан на языке Python, использует подсистему FUSE и поставляется под лицензией MIT.

Первый слой, размещаемый в локальной ФС, выступает в роли кэша, в котором доступны только актуальные данные. Таким образом, на базе ограниченного по размеру локального накопителя можно создать архивное хранилище существенно большего размера, выглядящее как одна целостная ФС. В настоящее время из облачных хранилищ поддерживается только сервис Backblaze.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fs, fuse, zero
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  • 1.1, КО (?), 11:01, 10/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Вот и верь людям, что Питон меленный. :)
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:22, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Где ты прочитал что прототип работает быстро? Желаемое за действительное не выдавай.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:37, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    У говнокодеров и си с ассемблером медленные.
     
  • 2.7, Crazy Alex (ok), 11:39, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Он и есть медленный. Но для некоторых применений - вполне годится. Особенно для прототипов вроде этого.
     
  • 1.2, нах (?), 11:06, 10/09/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    пихон, fuse, зеро...зеробрейн. "вытесняйте" уже сразу в /dev/null - меньше возни, все равно данные, к которым обращаются (точнее, уже перестали) через кривую пихоновую прослойку через fuse, нахрен не нужны.

    видимо, это попытка бэкблажи, неосилившей в webbdav, выдумать свою альтернативу fuse-davfs. Менеджер по антикачеству при этом старательно следил, чтобы она, ненароком, не оказалась не точно такой же тормозной, бестолковой и ненадежной, как оригинал, а то гугель засудит!


     
     
  • 2.8, Crazy Alex (ok), 11:44, 10/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько стонов. Ну нравится fuse-davfs - используй, кто запретит.  Поглядим, как у этих получится, но лично мне идея явного отделения бакэнда нравится (и всегда нравилась, как и прочие плагинные подходы).

    Питон... что питон? Для прототипа - точно подходит, а там будет видно, вышло ли что-то вменяемое.

     
  • 1.5, Аноним (6), 11:36, 10/09/2018 [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересная идея Можно создать хранилище документов гибридное и в итоге обращать... весь текст скрыт [показать]
     

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