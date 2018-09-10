10.09.2018 10:56  Началась разработка ФС Zero, вытесняющей неиспользуемые данные в облачное хранилище

В рамках проекта Zero ведётся разработка экспериментальной многослойной файловой системы с реализацией идеи хранения данных в локальной ФС с вытеснением давно не используемых данных во внешнее облачное хранилище. Код предлагаемого для тестирования прототипа написан на языке Python, использует подсистему FUSE и поставляется под лицензией MIT.

Первый слой, размещаемый в локальной ФС, выступает в роли кэша, в котором доступны только актуальные данные. Таким образом, на базе ограниченного по размеру локального накопителя можно создать архивное хранилище существенно большего размера, выглядящее как одна целостная ФС. В настоящее время из облачных хранилищ поддерживается только сервис Backblaze.



