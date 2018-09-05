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05.09.2018 23:47  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.30

После шести месяцев разработки официально представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.30. По сравнению с прошлым выпуском было внесено почти 25 тысяч изменений, в реализации которых принял участие 801 разработчик. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.30 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu.

Основные новшества:

  • Добавлено новое приложение Podcasts, предоставляющее специализированный интерфейс для прослушивания подкастов с рабочего стола, управления подписками на подкасты, импортирования подкастов из внешних устройств, выборочной загрузки подкастов.
  • В конфигураторе (GNOME Settings) добавлена отдельная панель для управления устройствами с интерфейсом Thunderbolt и обеспечено динамическое отображение панелей настройки оборудования, которые теперь показываются только если в системе присутствует связанное с ними оборудование.
  • В браузер GNOME Web (Epiphany) добавлена возможность переключения между обычным и минималистичным режимом отображением страницы (режим читателя, Reader View). При включении минималистичного режима отображается только значимый текст, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются;
  • В файловом менеджере Nautilus переработан интерфейс и представлено новое оформление панели инструментов. Обеспечен вывод контекстного меню при клике правой кнопкой мыши на текущем файловом пути в панели. В контекстном меню предложены такие функции, как создание нового каталога, добавление пути в закладки, вставка пути из буфера обмена, добавление текущего пути в буфер обмена и просмотр свойств. В панель интегрирована кнопка для быстрого вызова поиска. Проведена оптимизация отображения элементов на устройствах с небольшим разрешением экрана.

    Запрещён запуск исполняемых файлов и приложений - двойной клик на пиктограмме приложения теперь не будет приводить к запуску. По мнению разработчиков, после того как в прошлом году из GNOME была убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, функция запуска программ через Nautilus потеряла смысл, так как она в основном применялась для запуска приложений и desktop-файлов с рабочего стола. Программы рекомендуется запускать через предоставляемый в GNOME интерфейс запуска приложений;

  • Упрощён совместный доступа к экрану и улучшено управление сеансами удалённого доступа к рабочему столу. В системное меню добавлен индикатор, сигнализирующий об активности удалённого подключения и позволяющий одним кликом завершить сеанс;
  • В менеджере приложений (GNOME Software) добавлена поддержка автоматического обновления пакетов в формате Flatpak. При активации соответствующей опции в системе всегда будут самые свежие версии Flatpak-пакетов;
  • Проведена значительная работа по увеличению производительности и снижению потребления ресурсов. JavaScript-движок GNOME (GJS) обновлён до SpiderMonkey 6. В GJS добавлен встроенный отладчик, вызываемый при указании опции "--debugger";
  • В менеджере виртуальных окружений Boxes добавлена поддержка подключения к удалённым серверам на базе ОС Windows при помощи протокола RDP (Remote Desktop Protocol). Также в Boxes появилась возможность импорта файлов в формате OVA;
  • В коллекции ретро игр (GNOME Games) обеспечена поддержка управления при помощи gamepad, в том числе с возможностью использования клавиатуры для эмуляции gamepad. Ускорен процесс поиска игр и реализовано отображение дополнительных деталей о каждой игре, при просмотре коллекции игр. При помощи Flatpak предложено четыре дополнительных эмулятора для ретро игр;
  • В мастере начальной настройки представлен улучшенный интерфейс выбора аватара пользователя и расширена коллекция предлагаемых по умолчанию аватаров;
  • В системе ведения заметок GNOME Notes расширены инструменты управления стилем и масштабированием;
  • В GNOME Disks добавлена поддержка расшифровки и монтирования хранилищ, зашифрованных при помощи пакета VeraCrypt;
  • В Builder, интегрированной среде разработки, оптимизированной для создания приложений для GNOME, реализован новый движок автодополнения ввода и добавлены интерактивные всплывающие подсказки о коде;
  • Предложены новые рекомендации по дизайну приложений GNOME, которые станут обязательными начиная со следующего выпуска GNOME 3.32. Меню приложения больше не должно показываться в верхней панели GNOME 3 и разработчикам приложений рекомендовано удалить свои меню до выпуска GNOME 3.32, переместив элементы меню в другое место. Вторым важным изменением является принятие нового стиля и формата для пиктограмм приложений, что потребует от разработчиков приложений смены пиктограммы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Разработка GNOME переведена на GitLab
  3. OpenNews: Из файлового менеджера GNOME будет удалена возможность запуска исполняемых файлов
  4. OpenNews: Опубликованы макеты мобильного интерфейса GNOME для смартфона Librem 5
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.28
  6. OpenNews: В GNOME 3.28 будет убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Аноним (1), 23:50, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Гном 3 уже не такая кaкашка, как в ранние годы, это радует
     
     
  • 2.5, VINRARUS (ok), 23:55, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Конешно не такая - в неё вступили все кто рядом проходил.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:51, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Так-так-так, что на этот раз из функционала выпилили?
     
  • 1.3, Иван Семеныч (?), 23:51, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Самое проработанное и удобное окружение.
     
     
  • 2.4, anonymous (??), 23:54, 05/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    лол
     
  • 1.6, Анончик (?), 23:55, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда перестанет тормозить? Аппаратного ускорения не завезут?
     
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 00:20, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда яваскрипт из шелла выпилят.
     
  • 1.7, Васёк (?), 23:56, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Было бы здорово, если б добавили хоть немножко возможностей для кастомизации интерфейса. Чтобы уменьшить заголовок окна для экономии места по вертикали на ноутбуке по прежнему приходится ставить левые дополнения или вообще править вручную файл темы. Как-то не юзер-френдли. Поэтому пока всё-таки Cinnamon.
     
     
  • 2.9, sposob (?), 00:09, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...это как в вин7 сделать вин3? ... за вин10 - молчу.
     
     
  • 3.13, НяшМяш (ok), 00:22, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Между прочим от вин 3 до вин 10 заголовок окна как-бы и не изменился в размерах.
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:59, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Последнии две ссылки выдают 404.
     
  • 1.10, зачем (?), 00:09, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "Запрещён запуск исполняемых файлов и приложений"

    Что, мне теперь только консолью запускать бинари? Других удобных способов нет.

     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 00:23, 06/09/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем тогда линукс ставить, если консоли боишься? Хотя может в наутилусе сделают пункт в пкм меню.
     
  • 1.11, sposob (?), 00:16, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, я на Кедах.
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:26, 06/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues/1

    Через год исправят наверное:)
    Тогда можно будет и обновляться.

     

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