05.09.2018 23:47  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.30

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|1.7, Васёк (?), 23:56, 05/09/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Было бы здорово, если б добавили хоть немножко возможностей для кастомизации интерфейса. Чтобы уменьшить заголовок окна для экономии места по вертикали на ноутбуке по прежнему приходится ставить левые дополнения или вообще править вручную файл темы. Как-то не юзер-френдли. Поэтому пока всё-таки Cinnamon.
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|2.14, НяшМяш (ok), 00:23, 06/09/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А зачем тогда линукс ставить, если консоли боишься? Хотя может в наутилусе сделают пункт в пкм меню.
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