05.09.2018 23:47  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.30

После шести месяцев разработки официально представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.30. По сравнению с прошлым выпуском было внесено почти 25 тысяч изменений, в реализации которых принял участие 801 разработчик. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.30 подготовлены специализированные Live-сборки на основе openSUSE и Ubuntu. Основные новшества: Добавлено новое приложение Podcasts, предоставляющее специализированный интерфейс для прослушивания подкастов с рабочего стола, управления подписками на подкасты, импортирования подкастов из внешних устройств, выборочной загрузки подкастов.

В конфигураторе (GNOME Settings) добавлена отдельная панель для управления устройствами с интерфейсом Thunderbolt и обеспечено динамическое отображение панелей настройки оборудования, которые теперь показываются только если в системе присутствует связанное с ними оборудование.

В браузер GNOME Web (Epiphany) добавлена возможность переключения между обычным и минималистичным режимом отображением страницы (режим читателя, Reader View). При включении минималистичного режима отображается только значимый текст, а все сопутствующие управляющие элементы, баннеры, меню, навигационные панели и прочие не связанные с контентом части страницы скрываются;

В файловом менеджере Nautilus переработан интерфейс и представлено новое оформление панели инструментов. Обеспечен вывод контекстного меню при клике правой кнопкой мыши на текущем файловом пути в панели. В контекстном меню предложены такие функции, как создание нового каталога, добавление пути в закладки, вставка пути из буфера обмена, добавление текущего пути в буфер обмена и просмотр свойств. В панель интегрирована кнопка для быстрого вызова поиска. Проведена оптимизация отображения элементов на устройствах с небольшим разрешением экрана. Запрещён запуск исполняемых файлов и приложений - двойной клик на пиктограмме приложения теперь не будет приводить к запуску. По мнению разработчиков, после того как в прошлом году из GNOME была убрана возможность размещения пиктограмм на рабочем столе, функция запуска программ через Nautilus потеряла смысл, так как она в основном применялась для запуска приложений и desktop-файлов с рабочего стола. Программы рекомендуется запускать через предоставляемый в GNOME интерфейс запуска приложений;

Упрощён совместный доступа к экрану и улучшено управление сеансами удалённого доступа к рабочему столу. В системное меню добавлен индикатор, сигнализирующий об активности удалённого подключения и позволяющий одним кликом завершить сеанс;

В менеджере приложений (GNOME Software) добавлена поддержка автоматического обновления пакетов в формате Flatpak. При активации соответствующей опции в системе всегда будут самые свежие версии Flatpak-пакетов;

Проведена значительная работа по увеличению производительности и снижению потребления ресурсов. JavaScript-движок GNOME (GJS) обновлён до SpiderMonkey 6. В GJS добавлен встроенный отладчик, вызываемый при указании опции "--debugger";

В менеджере виртуальных окружений Boxes добавлена поддержка подключения к удалённым серверам на базе ОС Windows при помощи протокола RDP (Remote Desktop Protocol). Также в Boxes появилась возможность импорта файлов в формате OVA;

В коллекции ретро игр (GNOME Games) обеспечена поддержка управления при помощи gamepad, в том числе с возможностью использования клавиатуры для эмуляции gamepad. Ускорен процесс поиска игр и реализовано отображение дополнительных деталей о каждой игре, при просмотре коллекции игр. При помощи Flatpak предложено четыре дополнительных эмулятора для ретро игр;

В мастере начальной настройки представлен улучшенный интерфейс выбора аватара пользователя и расширена коллекция предлагаемых по умолчанию аватаров;

В системе ведения заметок GNOME Notes расширены инструменты управления стилем и масштабированием;

В GNOME Disks добавлена поддержка расшифровки и монтирования хранилищ, зашифрованных при помощи пакета VeraCrypt;

В Builder, интегрированной среде разработки, оптимизированной для создания приложений для GNOME, реализован новый движок автодополнения ввода и добавлены интерактивные всплывающие подсказки о коде;

Предложены новые рекомендации по дизайну приложений GNOME, которые станут обязательными начиная со следующего выпуска GNOME 3.32. Меню приложения больше не должно показываться в верхней панели GNOME 3 и разработчикам приложений рекомендовано удалить свои меню до выпуска GNOME 3.32, переместив элементы меню в другое место. Вторым важным изменением является принятие нового стиля и формата для пиктограмм приложений, что потребует от разработчиков приложений смены пиктограммы.



