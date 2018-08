05.08.2018 23:54  Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов

C# пророчат успешное будущее? Это какая пресса? Продажные журналисты мелкомягких? :)

C# заточен под Windows архитектуру. Да, они там что-то замутили по поводу кросс-платформенности, но что-то я не вижу на тематических ресурсах, чтобы хоть кто-то задавал вопросы по данной технологии. Это как была такая вещь в себе, так и останется. Есть куда более лучшие инструменты, которые уже распространены и используются. C# - ну никак не сможет захватить мир.