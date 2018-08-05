05.08.2018 23:54  Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов

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|4.6, th3m3 (ok), 01:26, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Не писать на Unity, т.к. Unity - УГ. Игры на этом движке, самые тормозные и жрущие ресурсы. Альтернатива? Unreal Engine и другие.
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|5.14, iPony (?), 05:19, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Не писать на Unity, т.к. Unity - УГ. Игры на этом движке, самые тормозные и жрущие ресурсы. Альтернатива? Unreal Engine и другие.
А может просто логичнее не быть недалёким максималистом?
Для инди игр с несложной графикой вполне нормально, типа Monument Valley
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|3.5, Сергей (??), 00:32, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Сложилось впечатление при анализе прессы, что #C наоборот пророчат успешное будущее. Почему ненужно, можете пояснить?
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|4.7, th3m3 (ok), 01:32, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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C# пророчат успешное будущее? Это какая пресса? Продажные журналисты мелкомягких? :)
C# заточен под Windows архитектуру. Да, они там что-то замутили по поводу кросс-платформенности, но что-то я не вижу на тематических ресурсах, чтобы хоть кто-то задавал вопросы по данной технологии. Это как была такая вещь в себе, так и останется. Есть куда более лучшие инструменты, которые уже распространены и используются. C# - ну никак не сможет захватить мир.
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|4.11, Аноним (11), 04:35, 06/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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C# рулит в кровавом энтерпрайзе, где тыща человек делают проект много лет и большая текучка. Но производительность и потребление ресурсов не ахти. Язык будущего - это C.
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