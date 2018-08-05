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05.08.2018 23:54  Игровой движок Xenko переведён в разряд свободных проектов

Компания Silicon Studio открыла под лицензией MIT исходные тексты игрового движка Xenko 3.0, который можно применять для 3D-игр, реалистичного рендеринга и систем виртуальной реальности. Для разработки применяется язык C#. Поддерживаются платформы Linux, Windows, macOS, iOS и Android. В состав движка входит визуальный редактор для создания и управления контентом для игр и графических приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://xenko.com/blog/xenko-o...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0
  3. OpenNews: Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7
  4. OpenNews: Исходные тексты игрового движка CryEngine опубликованы на GitHub
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка Atomic
  6. OpenNews: Игровой движок Serious v1 переведён в разряд свободных продуктов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game, 3d
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  • 1.1, vantoo (ok), 23:59, 05/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Не взлетело. Просто выкинули ненужное.
     
     
  • 2.2, th3m3 (ok), 00:16, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ещё бы, там используется C#. Никому и ненужно.
     
     
  • 3.4, Антон (??), 00:30, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Юнити вроде тоже , и Чо ? Не писать на Юнити ? Или ты личное фи сказал сейчас ?
     
     
  • 4.6, th3m3 (ok), 01:26, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Не писать на Unity, т.к. Unity - УГ. Игры на этом движке, самые тормозные и жрущие ресурсы. Альтернатива? Unreal Engine и другие.
     
     
  • 5.14, iPony (?), 05:19, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Не писать на Unity, т.к. Unity - УГ. Игры на этом движке, самые тормозные и жрущие ресурсы. Альтернатива? Unreal Engine и другие.

    А может просто логичнее не быть недалёким максималистом?
    Для инди игр с несложной графикой вполне нормально, типа Monument Valley

     
  • 5.17, anonimbl (?), 07:55, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Игры на этом движке, самые тормозные и жрущие ресурсы.

    Проблема не в движке.

     
  • 4.9, Аноним (9), 01:59, 06/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Юнити это кусок хипстерского и всегда им был Выбор c до сих пор им аука... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, Сергей (??), 00:32, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сложилось впечатление при анализе прессы, что #C наоборот пророчат успешное будущее. Почему ненужно, можете пояснить?
     
     
  • 4.7, th3m3 (ok), 01:32, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    C# пророчат успешное будущее? Это какая пресса? Продажные журналисты мелкомягких? :)
    C# заточен под Windows архитектуру. Да, они там что-то замутили по поводу кросс-платформенности, но что-то я не вижу на тематических ресурсах, чтобы хоть кто-то задавал вопросы по данной технологии. Это как была такая вещь в себе, так и останется. Есть куда более лучшие инструменты, которые уже распространены и используются. C# - ну никак не сможет захватить мир.
     
  • 4.8, kuku (ok), 01:32, 06/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    C слишком высокого уровня Ни один компилятор не заменит человека, оптимизирующ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 06:32, 06/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я оптимизирую всякое на Си с интринсиками Первые два предложения были разумными... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.11, Аноним (11), 04:35, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    C# рулит в кровавом энтерпрайзе, где тыща человек делают проект много лет и большая текучка. Но производительность и потребление ресурсов не ахти. Язык будущего - это C.
     
  • 3.12, KhabMan (ok), 04:36, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну подумаешь один из самых популярных и востребованных языков...
     
     
  • 4.16, istepan (ok), 06:44, 06/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Js тоже популярен и востребован.
     
  • 1.3, RotarenegeD (?), 00:24, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    это такая юнька на минималках?
     
  • 1.13, daemontux (?), 04:50, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    На этом движке что нибудь хоть сделали?
     
  • 1.18, trolleybus (?), 09:00, 06/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, как там Xenko, а вот Godot - хороший движок под MIT-лицензией и с поддержкой шарпа (вот на нем как раз успели уже много чего сделать)
     

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