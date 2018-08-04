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04.08.2018 08:32  Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра

Разработчики Mozilla приняли решение об отмене блокировки отправки телеметрии для сеансов в приватном режиме просмотра. В частности речь ведётся об отправке на серверы Mozilla сведений о числе открытых сайтов и URL (счётчики доменов и URL) без детализации и привязки к пользователю. Изменение вступит в силу в выпуске Firefox 62. Для отключения отправки телеметрии со счётчиками URL в about:config предусмотрена специальная настройка "browser.engagement.total_uri_count.pbm".

  1. Главная ссылка к новости (https://bugzilla.mozilla.org/s...)
  2. OpenNews: В приватном режиме Firefox 59 будет вырезаться содержательная часть HTTP Referrer
  3. OpenNews: Эксперимент Mozilla приведёт к утечке данных, вводимых в адресной строке Firefox
  4. OpenNews: Mozilla использует Google Analytics в менеджере дополнений Firefox
  5. OpenNews: План развития функциональности Firefox на 2018 год
  6. OpenNews: В браузерном дополнении Stylish выявлен код для отправки истории посещений
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: mozilla, firefox, privacy
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  • 1.1, Аноним (1), 08:42, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > приватного
    > телеметрию

    Спасибо за новость

     
     
  • 2.3, VEG (ok), 08:54, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Ну узнает Mozilla что у вас открыто 25 разных URL на 10 разных доменах. Катастрофа, не меньше.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:30, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А потом узнает 3я компания, а потом ещё одна и ещё одна. А однажды к вам придут домой и будут предлагать средство от геморроя.
     
  • 2.7, AHONIM (?), 09:26, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Есть что скрывать? Значит делаешь что-то плохое!
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 09:31, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Но товарищ майор!
     
  • 1.4, A.Stahl (ok), 08:59, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А у меня одна порнуха: xhamster, pornolab, pornhub, LOR и OpenNet.
    Всю статистику им... гхм... уточню.
     
  • 1.5, Ананимус242564248 (?), 09:06, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем вообще в телеметрии URL пересылать? Ладно когда вкладка падает на опеределенном сайте (и то, сомнительно), а просто так зашел я на свой localhost.localdomain - это зачем знать?? С какой целью??
     
     
  • 2.6, PereresusNeVlezaetBuggy (ok), 09:12, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Читайте внимательнее. Обратите внимание на слово «числе».
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 09:33, 04/08/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И вы в это верите Сколько сейчас средств телеметрии, не пересчитать Даже по чи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, A.Stahl (ok), 09:39, 04/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >И вы в это верите?

    Вам мы тоже не верим. И всем источникам, которые вы могли бы привести -- тоже.

     

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