04.08.2018 08:32  Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра

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|2.3, VEG (ok), 08:54, 04/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну узнает Mozilla что у вас открыто 25 разных URL на 10 разных доменах. Катастрофа, не меньше.
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|3.8, Аноним (8), 09:30, 04/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А потом узнает 3я компания, а потом ещё одна и ещё одна. А однажды к вам придут домой и будут предлагать средство от геморроя.
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|1.5, Ананимус242564248 (?), 09:06, 04/08/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Зачем вообще в телеметрии URL пересылать? Ладно когда вкладка падает на опеределенном сайте (и то, сомнительно), а просто так зашел я на свой localhost.localdomain - это зачем знать?? С какой целью??
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|4.11, A.Stahl (ok), 09:39, 04/08/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>И вы в это верите?
Вам мы тоже не верим. И всем источникам, которые вы могли бы привести -- тоже.
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