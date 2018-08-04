04.08.2018 08:32  Mozilla включает телеметрию для вкладок в режиме приватного просмотра

Разработчики Mozilla приняли решение об отмене блокировки отправки телеметрии для сеансов в приватном режиме просмотра. В частности речь ведётся об отправке на серверы Mozilla сведений о числе открытых сайтов и URL (счётчики доменов и URL) без детализации и привязки к пользователю. Изменение вступит в силу в выпуске Firefox 62. Для отключения отправки телеметрии со счётчиками URL в about:config предусмотрена специальная настройка "browser.engagement.total_uri_count.pbm".



