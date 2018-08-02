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02.08.2018 13:11  Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9

Состоялся релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9 "Airborne Positive" — форка проекта OpenLDAP, с устранением массы ошибок и ряда доработок для стабильной работы репликации. Проект ориентирован на надежность и производительность при использовании в решениях с высокой нагрузкой и промышленных системах в сфере телекоммуникаций.

В версии 1.1.9 исправлено несколько ошибок, в частности в коде поддержки SSL/TLS устранены взаимоблокировки и гонки при инициализации/завершении. В набор тестов добавлена проверка функционирования репликации с SSL/TLS. В configure добавлена проверка наличия библиотеки libnsspem.so, из-за отсутствия которой возникают малопонятные ошибки при использовании сертификатов в PEM-формате.

Особенности ReOpenLDAP:

  • Корректная и надёжная работа репликации в режиме multi-master;
  • Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";
  • Новые настройки:
    • quorum { [vote-sids ...] [vote-rids ...] [auto-sids] [auto-rids] [require-sids ...] [require-rids ...] [all-links] }
    • "quorum limit-concurrent-refresh
    • "biglock { none | local | common }
    • syncprov-showstatus { none | running | all }
    • crash-backtrace on|off
    • coredump-limit {mbytes}
    • memory-limit {mbytes}
  • Модернизация хранилища mdbx для повышения масштабируемости и улучшения репликации;
  • Поддержка срезов состояния (checkpoint) при изменении раздела или по таймеру;
  • Поддержка опции requirecheckpresent для syncrepl;
  • Поддержка настройки keepalive для входящих соединений;
  • Встроенная система проверки памяти с поддержкой ls-malloc;
  • Пригодность для отладки в AddressSanitizer и Valgrind;
  • Возможность применения оптимизации на стадии компоновки (LTO, Link-Time Optimization) при сборке в GCC и Clang;
  • Поддержка OpenSSL 1.1.x, Mozilla NSS, GnuTLS и LibreSSL 2.5.x;
  • Перенос всех исправлений из веток openldap/master и openldap/2.4;
  • Большое число исправлений, связанных с репликацией;
  • Устранено около 5 тысяч предупреждений при сборке в GCC/clang и 1 тысяча предупреждний при проверке в ThreadSanitizer
  • Устранено большинство утечек памяти;
  • Решены проблемы, выявленные статистическими анализаторами.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leo-yuriev/...)
  2. OpenNews: Релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.7
  3. OpenNews: Релиз-кандидат ReOpenLDAP 1.1.7
  4. OpenNews: Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP
Автор новости: erthink
Тип: Программы
Ключевые слова: reopenldap, ldap
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  • 1, ryoken (ok), 13:53, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";

    0_o. А что это? (Ну и kfa - неправославно, надо просто fa. И вместо idclip - idspispopd :D ).

     
     
  • 3, Zomby (?), 17:44, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > 0_o. А что это?

    Эх, молодо-зелено...

     
     
  • 5, Аноним (5), 18:28, 02/08/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Ну, я эти сочетания помню, а что они делают в сабже?
     
  • 2, Аноним (2), 13:53, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    "Как нам Re-организовать Рабкрин" (с) :)))
     
  • 4, Аноним (4), 18:03, 02/08/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Круто, интересно когда дистрибутивы будут его использовать вместо openldap
     

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