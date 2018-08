02.08.2018 13:11  Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9

Состоялся релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9 "Airborne Positive" — форка проекта OpenLDAP, с устранением массы ошибок и ряда доработок для стабильной работы репликации. Проект ориентирован на надежность и производительность при использовании в решениях с высокой нагрузкой и промышленных системах в сфере телекоммуникаций. В версии 1.1.9 исправлено несколько ошибок, в частности в коде поддержки SSL/TLS устранены взаимоблокировки и гонки при инициализации/завершении. В набор тестов добавлена проверка функционирования репликации с SSL/TLS. В configure добавлена проверка наличия библиотеки libnsspem.so, из-за отсутствия которой возникают малопонятные ошибки при использовании сертификатов в PEM-формате. Особенности ReOpenLDAP: Корректная и надёжная работа репликации в режиме multi-master;

Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";

Новые настройки: quorum { [vote-sids ...] [vote-rids ...] [auto-sids] [auto-rids] [require-sids ...] [require-rids ...] [all-links] } "quorum limit-concurrent-refresh "biglock { none | local | common } syncprov-showstatus { none | running | all } crash-backtrace on|off coredump-limit {mbytes} memory-limit {mbytes}

Модернизация хранилища mdbx для повышения масштабируемости и улучшения репликации;

Поддержка срезов состояния (checkpoint) при изменении раздела или по таймеру;

Поддержка опции requirecheckpresent для syncrepl;

Поддержка настройки keepalive для входящих соединений;

Встроенная система проверки памяти с поддержкой ls-malloc;

Пригодность для отладки в AddressSanitizer и Valgrind;

Возможность применения оптимизации на стадии компоновки (LTO, Link-Time Optimization) при сборке в GCC и Clang;

Поддержка OpenSSL 1.1.x, Mozilla NSS, GnuTLS и LibreSSL 2.5.x;

Перенос всех исправлений из веток openldap/master и openldap/2.4;

Большое число исправлений, связанных с репликацией;

Устранено около 5 тысяч предупреждений при сборке в GCC/clang и 1 тысяча предупреждний при проверке в ThreadSanitizer

Устранено большинство утечек памяти;

Решены проблемы, выявленные статистическими анализаторами.