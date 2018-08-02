02.08.2018 13:11  Выпуск LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9

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Состоялся релиз LDAP-сервера ReOpenLDAP 1.1.9 "Airborne Positive" — форка проекта OpenLDAP, с устранением массы ошибок и ряда доработок для стабильной работы репликации. Проект ориентирован на надежность и производительность при использовании в решениях с высокой нагрузкой и промышленных системах в сфере телекоммуникаций.
В версии 1.1.9 исправлено несколько ошибок, в частности в коде поддержки SSL/TLS устранены взаимоблокировки и гонки при инициализации/завершении. В набор тестов добавлена проверка функционирования репликации с SSL/TLS. В configure добавлена проверка наличия библиотеки libnsspem.so, из-за отсутствия которой возникают малопонятные ошибки при использовании сертификатов в PEM-формате.
Особенности ReOpenLDAP:
- Корректная и надёжная работа репликации в режиме multi-master;
- Команда "reopenldap [iddqd] [idkfa] [idclip]";
- Новые настройки:
- quorum { [vote-sids ...] [vote-rids ...] [auto-sids] [auto-rids] [require-sids ...] [require-rids ...] [all-links] }
- "quorum limit-concurrent-refresh
- "biglock { none | local | common }
- syncprov-showstatus { none | running | all }
- crash-backtrace on|off
- coredump-limit {mbytes}
- memory-limit {mbytes}
- Модернизация хранилища mdbx для повышения масштабируемости и улучшения репликации;
- Поддержка срезов состояния (checkpoint) при изменении раздела или по таймеру;
- Поддержка опции requirecheckpresent для syncrepl;
- Поддержка настройки keepalive для входящих соединений;
- Встроенная система проверки памяти с поддержкой ls-malloc;
- Пригодность для отладки в AddressSanitizer и Valgrind;
- Возможность применения оптимизации на стадии компоновки (LTO, Link-Time Optimization) при сборке в GCC и Clang;
- Поддержка OpenSSL 1.1.x, Mozilla NSS, GnuTLS и LibreSSL 2.5.x;
- Перенос всех исправлений из веток openldap/master и openldap/2.4;
- Большое число исправлений, связанных с репликацией;
- Устранено около 5 тысяч предупреждений при сборке в GCC/clang и 1 тысяча предупреждний при проверке в ThreadSanitizer
- Устранено большинство утечек памяти;
- Решены проблемы, выявленные статистическими анализаторами.