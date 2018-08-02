02.08.2018 06:32  Одиннадцатый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен одиннадцатый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

В новом выпуске переработан код для размещения собственных пиктограмм для кнопок в панели и проведена работа по устранению ошибок. Ожидается, что RC11 станет последним кандидатом в релизы и следующим шагом станет заморозка кодовой базы перед релизом 1.0.