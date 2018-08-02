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02.08.2018 06:32  Одиннадцатый кандидат в релизы браузера Otter

Доступен одиннадцатый кандидат в релизы свободного web-браузера Otter, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей кастомизации. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML). Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3.

В новом выпуске переработан код для размещения собственных пиктограмм для кнопок в панели и проведена работа по устранению ошибок. Ожидается, что RC11 станет последним кандидатом в релизы и следующим шагом станет заморозка кодовой базы перед релизом 1.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Десятый кандидат в релизы браузера Otter
  3. OpenNews: Девятый кандидат в релизы браузера Otter
  4. OpenNews: Браузер Otter перешёл на стадию кандидата в релизы
  5. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
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