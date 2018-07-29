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29.07.2018 09:20  Google опубликовал утилиту для автоматизации изменения размера ФС

Компания Google опубликовала новую утилиту embiggen-disk (не является официальным проектом Google), предназначенную для изменения размера файловой системы после изменения размера дисковых разделов, например, после увеличения размера виртуального диска для систем виртуализации. Поддерживаются файловые системы ext2, ext3, ext4, xfs и btrfs, логические и физические тома LVM (LV и PV), а также таблицы разделов MBR и GPT. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Утилита представляет собой обвязку вокруг штатных утилит resize2fs, xfs_growfs и btrfs, автоматизирующую выполнение операции изменения размера раздела (достаточно просто запустить утилиту и она автоматически определит необходимость модификации ФС без необходимости ручной настройки смещений). Из планов на будущее упоминается поддержка шифрованных разделов LUKS и работа в режиме фонового процесса, анализирующего появление в логе dmesg сообщений ядра об изменении размера блочных устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/google/embi...)
  2. OpenNews: Выпуск редактора разделов GParted 0.17.0
  3. Изменение размера виртуального диска KVM/QEMU/VirtualBox
  4. Преобразование дисковых разделов для VirtualBox и обратно
  5. OpenNews: Представлена LittleFS, компактная файловая система для встраиваемых устройств
  6. OpenNews: Для Linux представлена файловая система TxFS с поддержкой ACID-транзакций
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: resize, ext2, ext3, ext4, xfs, btrfs
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  • 1, Аноним (1), 09:28, 29/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    GNU parted все это умеет.
     
  • 2, Аноним (-), 09:31, 29/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    а число инодов на ехт4 оно увеличивает?
     
  • 3, Грусть (?), 09:36, 29/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Гугл совсем ку-ку.
     
     
  • 4, Отражение луны (ok), 10:08, 29/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо, что поделился с нами своим экспертным мнением.
     

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