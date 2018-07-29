29.07.2018 09:20  Google опубликовал утилиту для автоматизации изменения размера ФС

Компания Google опубликовала новую утилиту embiggen-disk (не является официальным проектом Google), предназначенную для изменения размера файловой системы после изменения размера дисковых разделов, например, после увеличения размера виртуального диска для систем виртуализации. Поддерживаются файловые системы ext2, ext3, ext4, xfs и btrfs, логические и физические тома LVM (LV и PV), а также таблицы разделов MBR и GPT. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Утилита представляет собой обвязку вокруг штатных утилит resize2fs, xfs_growfs и btrfs, автоматизирующую выполнение операции изменения размера раздела (достаточно просто запустить утилиту и она автоматически определит необходимость модификации ФС без необходимости ручной настройки смещений). Из планов на будущее упоминается поддержка шифрованных разделов LUKS и работа в режиме фонового процесса, анализирующего появление в логе dmesg сообщений ядра об изменении размера блочных устройств.



