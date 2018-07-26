26.07.2018 08:34  Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks

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|2.14, мурзила (?), 09:40, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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э нет, дружище - утечки данных и слив инфы мы удалять вовсе не собираемся.
вот то что не приносит нам прибыли - это да, ненужно, это ж "требуется изменение метода доступа", да еще и какие-то тесты писать (мы ж на человеческий фидбэк давно хрен положили с пробором), и будет выпилено.
А покет и сохранение того о чем ты не просил - останется навеки.
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|3.27, fske (?), 10:00, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–14 +/–
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Как всегда найдется клоун, сочетающий в своей больной голове теорию заговора и того, что весь мир ему обязан.
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|4.30, Аноним (-), 10:10, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Как всегда найдется клоун, отвергающий идею заработка денег чем-то кроме выкачки нефти за копейки и продажи эшелонов кругляка восточному партнёру.
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|5.39, anonimbl (?), 10:49, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Как всегда найдется клоун, отвергающий необходимость заработка денег компанией, которая делает БЕСПЛАТНЫЙ продукт.
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|6.42, Аноним (-), 10:59, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Истинно так. Вот только компания, пропагандирующая социально справедливых лгбт-веганов могла бы как-то иначе зарабатывать.
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|5.52, Anonymous234 (?), 11:43, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> и продажи эшелонов кругляка восточному партнёру
Как всегда найдется клоун, который будет повторять любые фейки, лишь бы они помогли обосновать его точку зрения.
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|2.33, dhhrt (?), 10:20, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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С ними "не так" то, что они поставляются по-умолчанию, и их нельзя легко и просто удалить.
Это касается не только скринов, но и любых "дополнений" включенных в поставку лисы.
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|1.4, Аноним (4), 08:44, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+17 +/–
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Всё что нужно знать о современном разработчике Mozilla:
"Finally, podcasts are more successful than text-based feeds, but neither our feed viewer nor live bookmarks have good integration for them.".
На всякую муть у них время есть и деньги на гранты швыряют налево и направо, а на доведение имеющегося кода нет средств, времени и ресурсов.
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|1.5, Антон (??), 08:45, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+9 +/–
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Разработчики лисы напоминают стадо несущихся баранов,бег ради бега.
Разрабатывают браузер
-разработали,всё работает
-продолжают разрабатывать,пихают лишнее
-разрабатывают,убирают нужное
-продолжают разрабатывать....
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|1.7, Аноним (4), 08:49, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Их RSS reader очень удобен в разработке для проверки RSS-лент, всегда воспринимал его как часть инструментов для разработчика и как возможность предпросмотра перед подпиской.
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|2.54, rshadow (ok), 11:55, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вроде 100500 плагинов есть для RSS.
Плохо что разрабы так просто выбрасывают код который кому-то нужен. Опенсорс так не работает. =(
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|3.64, alexrayne (?), 12:58, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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именно так опенсорсь и работает. а еще опенсорсь очень упирается когда просят втянуть код, который комуто нужен.
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|3.72, Аноним (72), 13:42, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Опенсорс так не работает
Опенсорс работает именно так. Тебе нужен какой-то код => ты поддерживаешь его сам или нанимаешь для этого человека
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|4.78, опенсорсь (?), 13:58, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Опенсорс работает именно так. Тебе нужен какой-то код => ты поддерживаешь
а апстрим ломает и ломает api - и в какой-то момент ты задалбываешься или просто умираешь от старости, и хорошая фича или работоспособный багфикс исчезает насовсем.
именно так он и работает, ага. Вышвыривая усилия миллионов энтузиастов в помойку, и сохраняя только то, что удается впарить корпорациям (неважно, нужно оно им или они по дурости это проплачивают - дурости у них хватает).
альтернатива - если ты находишь жырного дядю-спонсора, или начинаешь продавать своих юзеров - тогда может случиться что-нибудь интересное - но оно случится в интересах жырного дяди или в интересах продаж, а ни в коем случае не пользователей, без которых, на минуточку, не будет ни спонсоров, ни чего продавать. Сколько там у той мурзилы осталось еще пользователей, и сколько из них не виртуалки, еще зачем-то тестирующие сайты на совместимость с вымирающим ненужнобраузером?
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|2.81, Аноним (80), 14:06, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>как возможность предпросмотра перед подпиской
Так они это викидывают? Тогда плохо. Не верю, что предпросмотром rss не пользуются 99.9%
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|2.10, Аноним (-), 09:08, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Live Bookmarks очень неплохая задумка, но о ней никто не знает. Если бы её пиарили как Pocket и скриншоты, то и пользвователей было бы больше 0.1%.
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|2.11, Аноним (-), 09:11, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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> З.ы. Все правильно сделали, эта функциональность должна быть в расширениях
В нынешних расширениях незнаешь где тоян, а где майнинг зашит. В любой момент могут продать расширение и в новом обновлени прислать невесть что.
Подобная мелочь должна быть не в левых расширениях, а в наборе официально рекомендованных и разрабатываемых в Mozilla расширений.
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|3.84, Аноним (80), 14:09, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Соглашусь. А ещё дополнение могут просто забросить после очередного слома совместимости или по иным причинам.
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|3.92, Аноним (80), 14:32, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>В нынешних расширениях незнаешь где тоян, а где майнинг зашит.
Вообще, за такое в суде отвечать придётся.
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|2.73, Аноним (72), 13:45, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>эта функциональность должна быть в расширениях
авторам которых последнее время мозилловцы тщательно втыкают палки в колеса
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|3.32, Andrey Mitrofanov (?), 10:15, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> шерстяной, кстати, вот
Разрешите от мучений, раскройте инсайд, введите в круг, поделитесь сокровенным, какая связь шерсти с "Moonchild" ?
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|3.24, мурзила (?), 09:54, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Установите Thunderbird:
до следующего глобального rebase на нашу новую ветку. И никуда не денутся, у них ни людей, ни денег, ни, на самом деле, желания.
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|6.59, Аноним (65), 12:33, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Одно из преимуществ RSS перед всякими твиттерами - раздельные подписки без смешивания в одну ленту.
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|7.61, сайтовладелец (?), 12:39, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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зато у тебя в свитере кнопки ретвитнуть/ответить - все время под рукой, а именно это ему и надо. Поэтому свитер живой, а rss отовсюду выпиливается.
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|8.63, Аноним (16), 12:57, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В рсс-лентах можно оставлять ссылку для комментирования. Причем эта ссылка даже не в самом теле, а в элементе <comments>.
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|9.85, сайтовладелец (?), 14:09, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> В рсс-лентах можно оставлять ссылку для комментирования.
ну вот глядя на опеннет - ну и что по ней должно, на самом деле, открываться?
кстати, мазила, помнится, ничего подобного не умела?
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|10.90, Аноним (16), 14:22, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> ну вот глядя на опеннет - ну и что по ней должно, на самом деле, открываться?
Что тебе не позволяет заглянуть самому и узнать?
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|7.83, сайтовладелец (?), 14:08, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Вангую такое в standalone десктопных. Сам юзаю web версию.
тормоз жеж ж...
> Тут ты уже про какую-то фигню говоришь, а не про rss-агрегатор.
он для этого предназначен- "что еще есть в вебе (не на моем сайте,а веб-вообще, неважно, тематическая лента у тебя там или одна на все) - колесико круть, круть, круть..."
> В качестве замены лайков в рсс-агрегаторах есть более полезное и осмысленное "добавить в
> избранное".
это оно тебе полезное и осмысленное (а иногда и бессмысленное - "нравитцо" - не означает что я хочу это видеть еще раз - хотя, возможно, хочу видеть похожее - чем тебе тут "добавить" поможет?)
а автору контента - бессмысленное, ему от твоего добавления ни холодно, ни жарко, одна бессмысленная нагрузка на сервер.
Ни дополнительных просмотров не принесет, ни новых постов, ни хотя бы комментариев.
А вот ушел ли с сайта хоть один активный писатель потому, что с него убрали кнопку rss?
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|4.51, сайтовладелец (?), 11:42, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> Мне, как "сайтопосетителю" оно надо именно по этим причинам - "не заходя
> на сайт быть в курсе, что там происходит" да ещё и
ну вот поэтому и выпиливаем. иначе ничего происходить и не будет - все "будут в курсе", и никто не придет ни новость опубликовать, ни хотя бы под чужой пофлеймить
и можно сайт закрывать.
> без рекламы.
реклама тут на последнем месте.
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|6.86, сайтовладелец (?), 14:17, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Мне не понятна логика разработчиков Мозиллы.
чего непонятного? Нет сайтов, нет варенья. Зато можно закрыть мозолящий глаза вызывающий вопросы менеджеров "доколе?!" тикет с wontfix.
and prevents a bunch of optimizations from happening - макаки как есть.
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|1.25, rm__ (?), 09:57, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+1 +/–
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Вроде бы и негатив что RSS ещё откуда-то удаляют, но там он был настолько куце и неудобно приделан, что вряд ли кто-то пользовался, поэтому как бы и ладно.
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|1.28, хрю (?), 10:07, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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>интерфейс RSS-промотрщика сильно устарел и не отвечает современным реалиям. Live Bookmarks не удобен для применения.
Действительно, а потом почему-то это не используют 99% пользоваталей, может если бы в нормальном виде поддерживали то и пользовались, а там глядишь и кол-во пользователей ff сокращалось бы не так стремительно. Но, понятное дело, деньги лучше потратить на что-нить другое, а не на кодинг и приведение в проекта порядок, на какой-нить "митап" или чего там модное.
Я мозилой пользуюсь ужо лет 15 с версий 0.99 чего-то там, и всё это очень и очень печально.
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|2.98, AnonPlus (?), 15:38, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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99% пользователей имеют более одного девайся и локальные RSS читалки непопулярны именно поэтому, а не из-за того, что вам не нравится слово митап.
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|1.31, AntonAlekseevich (ok), 10:11, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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Ещё бы код XML парсера стерли бы и затребовали перевод всех HTML-страниц в формат JSON с формата XML. (Всего-то пол интернета работать перестанет.)
А насчет живых закладок, зачем они существуют?! Если есть модный новый молодежный Activity Stream на странице новой вкладки. (Хотя может и обычные закладки вырезать, Legacy ведь.)
Относитесь к этому сообщению с "должным" уровнем "серьёзности". :D
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|2.41, Аноним (41), 10:56, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–3 +/–
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> перевод всех HTML-страниц в формат JSON
И вот тогда аналитики поймут, что JSON ничуть не читабельнее XML'ов, а даже наоборот, лол.
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|3.56, rshadow (ok), 12:07, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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О чем вообще речь? XML самый не читабельный на глаз формат, слишком перегружен. Благо есть XSLT.
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|4.58, нах (?), 12:22, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> О чем вообще речь? XML самый не читабельный на глаз формат, слишком
о да, вот json, "разгруженный" от "ненужных" переносов строк и комментариев (не говоря уж о валидации) - самое то для читания глазами.
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|2.48, Аноним (16), 11:33, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Читаю через Tiny Tiny RSS на компе и TTRSS-Reader на андроиде. Вторая умеет кэшировать, что круто, т.к. не пользуюсь мобильным интернетом без WiFi.
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|1.44, Moomintroll (ok), 11:17, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> ... проблемы с сопровождением и низкий технический уровень реализации, требующий переработки кода и создающий дополнительные векторы для нарушения безопасности. Приведение кода к должному уровню требует значительных затрат времени и ресурсов...
Так вот с этого и надо было начинать, а не с
> низкая востребованность встроенного RSS-просмотрщика и режима Live Bookmarks среди пользователей...
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|1.46, Аноним (46), 11:24, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Что-то подсказывает что все пункты кроме этого:
"а интерфейс RSS-промотрщика сильно устарел и не отвечает современным реалиям",
- просто маскировка.
Новому поколению просто не нравится дизайн ;)
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|3.68, Аноним (65), 13:08, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Кстати, какие читалки (кроме консольных) не приколочены гвоздями к браузерному движку?
Для просмотра именно RSS он не нужен, а внешний браузер никто не отменял.
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|4.77, Andrey Mitrofanov (?), 13:55, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Кстати, какие читалки (кроме консольных) не приколочены гвоздями к браузерному движку?
У тебя какие-то противоречащие параграфы, не консольный и без движка...
Ну, у меня вот этот --
https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/gnus/RSS.html
умеет и в графике (не в терминалке), и, пока ты не спросил, картинки прямо в окне кажет.
> Для просмотра именно RSS он не нужен, а внешний браузер никто не
> отменял.
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|2.93, Аноним (16), 14:34, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Все правильно понял.
> Разработчики Mozilla приняли решение удалить из Firefox встроенный просмотрщик RSS-лент
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|1.100, Ковальски (?), 16:00, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+3 +/–
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В принципе всегда пользовался встроенным в KDE Akregator - в 1000 раз удобнее и мощнее встроенного в FF поделия. Но не во всех ОС есть встроенный RSS-ридер, и не все хотят ставить его отдельно, так что для кого-то новость явно плохая. Но как по мне, не стоит делать из веб-браузера комбайн. Встроенный PDF-ридер я еще понимаю, а вот встроенный RSS-ридер - ну не знаю...
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|2.101, Ковальски (?), 16:03, 26/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я как-то спрашивал своих знакомых, кто пользуется RSS-лентами. Почти из 100 человек большинство не представляет даже что такое RSS. А из тех кто представляет - 2-3 человека пользовались. Так что имхо, Мозилла просто избавляется от невостребованного функционала. PDF же пользуются все, встречается на всехс айтах повсеместно - часто лень скачивать файл на комп, смотришь в браузере.
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