26.07.2018 08:34  Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks

Разработчики Mozilla приняли решение удалить из Firefox встроенный просмотрщик RSS-лент и поддержку режима Live Bookmarks, позволяющего просматривать новости по подписке в форме обновляющихся закладок. Указанные подсистемы намечены для удаления в выпусках Firefox 63 или 64, которые ожидаются в октябре или декабре нынешнего года. В Firefox 60 ESR поддержка RSS и Live Bookmarks сохранится, но в следующем ESR-выпуске данные возможности будут удалены. Имеющиеся подписки будут экспортированы в формате OPML для добавления в сторонние системы чтения новостей.

В качестве причин удаления упоминаются несколько факторов, среди которых низкая востребованность встроенного RSS-просмотрщика и режима Live Bookmarks среди пользователей, проблемы с сопровождением и низкий технический уровень реализации, требующий переработки кода и создающий дополнительные векторы для нарушения безопасности. Приведение кода к должному уровню требует значительных затрат времени и ресурсов, которые признаны неоправданными в свете того, что по данным телеметрии 99.9% пользователей не применяют данную функциональность.

В частности, в Live Bookmarks требуется изменение метода доступа к БД подсистемы закладок, разбор RSS необходимо перевести с отдельного устаревшего XML-парсера на штатный код Firefox для работы с XML. Кроме того, подсистемы почти не охвачены автоматизированными тестами, а интерфейс RSS-промотрщика сильно устарел и не отвечает современным реалиям. Live Bookmarks не удобен для применения из-за отсутствия пометки прочитанных статей (отследить переходы проблематично так как Live Bookmarks выполнен в виде надстройки над обычными закладками) и имеет проблемы с синхронизацией.



