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26.07.2018 08:34  Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks

Разработчики Mozilla приняли решение удалить из Firefox встроенный просмотрщик RSS-лент и поддержку режима Live Bookmarks, позволяющего просматривать новости по подписке в форме обновляющихся закладок. Указанные подсистемы намечены для удаления в выпусках Firefox 63 или 64, которые ожидаются в октябре или декабре нынешнего года. В Firefox 60 ESR поддержка RSS и Live Bookmarks сохранится, но в следующем ESR-выпуске данные возможности будут удалены. Имеющиеся подписки будут экспортированы в формате OPML для добавления в сторонние системы чтения новостей.

В качестве причин удаления упоминаются несколько факторов, среди которых низкая востребованность встроенного RSS-просмотрщика и режима Live Bookmarks среди пользователей, проблемы с сопровождением и низкий технический уровень реализации, требующий переработки кода и создающий дополнительные векторы для нарушения безопасности. Приведение кода к должному уровню требует значительных затрат времени и ресурсов, которые признаны неоправданными в свете того, что по данным телеметрии 99.9% пользователей не применяют данную функциональность.

В частности, в Live Bookmarks требуется изменение метода доступа к БД подсистемы закладок, разбор RSS необходимо перевести с отдельного устаревшего XML-парсера на штатный код Firefox для работы с XML. Кроме того, подсистемы почти не охвачены автоматизированными тестами, а интерфейс RSS-промотрщика сильно устарел и не отвечает современным реалиям. Live Bookmarks не удобен для применения из-за отсутствия пометки прочитанных статей (отследить переходы проблематично так как Live Bookmarks выполнен в виде надстройки над обычными закладками) и имеет проблемы с синхронизацией.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2018/07...)
  2. OpenNews: Mozilla и Xiph развивают реализацию видеокодека AV1 на языке Rust
  3. OpenNews: Mozilla, Cloudflare, Fastly и Apple работают над применением шифрования для SNI
  4. OpenNews: Разработчики Mozilla представили две тестовые возможности: Lockbox и Notes
  5. OpenNews: Mozilla рассматривает возможность создания системы голосовой навигации для браузера
  6. OpenNews: Компания Mozilla представила шлюз для интернета вещей
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, rss
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 08:41, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +31 +/
    Отличная идея. Скриншоты, Покет - туда же
     
     
  • 2.14, мурзила (?), 09:40, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    э нет, дружище - утечки данных и слив инфы мы удалять вовсе не собираемся.
    вот то что не приносит нам прибыли - это да, ненужно, это ж "требуется изменение метода доступа", да еще и какие-то тесты писать (мы ж на человеческий фидбэк давно хрен положили с пробором), и будет выпилено.
    А покет и сохранение того о чем ты не просил - останется навеки.

     
     
  • 3.27, fske (?), 10:00, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –14 +/
    Как всегда найдется клоун, сочетающий в своей больной голове теорию заговора и того, что весь мир ему обязан.
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 10:10, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Как всегда найдется клоун, отвергающий идею заработка денег чем-то кроме выкачки нефти за копейки и продажи эшелонов кругляка восточному партнёру.
     
     
  • 5.39, anonimbl (?), 10:49, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Как всегда найдется клоун, отвергающий необходимость заработка денег компанией, которая делает БЕСПЛАТНЫЙ продукт.
     
     
  • 6.42, Аноним (-), 10:59, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Истинно так. Вот только компания, пропагандирующая социально справедливых лгбт-веганов могла бы как-то иначе зарабатывать.
     
     
  • 7.80, Аноним (80), 14:01, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >социально справедливых лгбт

    Прекратите разводить гомофобию!

     
  • 5.52, Anonymous234 (?), 11:43, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и продажи эшелонов кругляка восточному партнёру

    Как всегда найдется клоун, который будет повторять любые фейки, лишь бы они помогли обосновать его точку зрения.

     
     
  • 6.74, Аноним (74), 13:45, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Его страна шлёт эшелоны кругляка западным партнёрам, вот он и зеркалит :)
     
  • 5.95, Admino (ok), 14:59, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А сколько кругляка было поставлено в Иран из пустыни? О_о
     
  • 5.96, Клоун (??), 15:00, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее западному! У восточного нефти и кругляка своего достаточно!
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:41, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Скриншоты пусть будут, что с ними не так?
     
     
  • 2.33, dhhrt (?), 10:20, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    С ними "не так" то, что они поставляются по-умолчанию, и их нельзя легко и просто удалить.
    Это касается не только скринов, но и любых "дополнений" включенных в поставку лисы.
     
     
  • 3.70, Аноним (70), 13:36, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Берешь и удаляешь firefox/browser/features/*.xpi
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:44, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Всё что нужно знать о современном разработчике Mozilla:
    "Finally, podcasts are more successful than text-based feeds, but neither our feed viewer nor live bookmarks have good integration for them.".

    На всякую муть у них время есть и деньги на гранты швыряют налево и направо, а на доведение имеющегося кода нет средств, времени и ресурсов.

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 08:47, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Нынешняя молодёжь им бы ответила Finally, video blogs are more successful than ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.15, мурзила (?), 09:41, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    мы знаем, но решили не заострять проблему - слишком многие помнят, что с видео у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, мурзила (?), 09:44, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    да вы не представляете, сколько ресурсов надо чтобы поменять апи доступа к букма... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.65, Аноним (65), 12:59, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для любителей интеграции есть Leechcraft.
     
  • 1.5, Антон (??), 08:45, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Разработчики лисы напоминают стадо несущихся баранов,бег ради бега.
    Разрабатывают браузер
    -разработали,всё работает
    -продолжают разрабатывать,пихают лишнее
    -разрабатывают,убирают нужное
    -продолжают разрабатывать....
     
  • 1.7, Аноним (4), 08:49, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Их RSS reader очень удобен в разработке для проверки RSS-лент, всегда воспринимал его как часть инструментов для разработчика и как возможность предпросмотра перед подпиской.
     
     
  • 2.54, rshadow (ok), 11:55, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде 100500 плагинов есть для RSS.

    Плохо что разрабы так просто выбрасывают код который кому-то нужен. Опенсорс так не работает. =(

     
     
  • 3.64, alexrayne (?), 12:58, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    именно так опенсорсь и работает. а еще опенсорсь очень упирается когда просят втянуть код, который комуто нужен.
     
  • 3.72, Аноним (72), 13:42, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Опенсорс так не работает

    Опенсорс работает именно так. Тебе нужен какой-то код => ты поддерживаешь его сам или нанимаешь для этого человека

     
     
  • 4.78, опенсорсь (?), 13:58, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Опенсорс работает именно так. Тебе нужен какой-то код => ты поддерживаешь

    а апстрим ломает и ломает api  - и в какой-то момент ты задалбываешься или просто умираешь от старости, и хорошая фича или работоспособный багфикс исчезает насовсем.

    именно так он и работает, ага. Вышвыривая усилия миллионов энтузиастов в помойку, и сохраняя только то, что удается впарить корпорациям (неважно, нужно оно им или они по дурости это проплачивают - дурости у них хватает).

    альтернатива - если ты находишь жырного дядю-спонсора, или начинаешь продавать своих юзеров - тогда может случиться что-нибудь интересное - но оно случится в интересах жырного дяди или в интересах продаж, а ни в коем случае не пользователей, без которых, на минуточку, не будет ни спонсоров, ни чего продавать. Сколько там у той мурзилы осталось еще пользователей, и сколько из них не виртуалки, еще зачем-то тестирующие сайты на совместимость с вымирающим ненужнобраузером?

     
  • 2.81, Аноним (80), 14:06, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >как возможность предпросмотра перед подпиской

    Так они это викидывают? Тогда плохо. Не верю, что предпросмотром rss не пользуются 99.9%

     
  • 1.8, Аноним (8), 08:53, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Все Все нытики отписались, которым этот тухлый RSS внезапно стал нужен Выпилив... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 09:08, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Live Bookmarks очень неплохая задумка, но о ней никто не знает. Если бы её пиарили как Pocket и скриншоты, то и пользвователей было бы больше 0.1%.
     
     
  • 3.37, нах (?), 10:44, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    э наверное им и не хотелось знать Если ткнуть в кнопку rss, первое что предл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним (9), 08:53, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неделя воя ретроградов объявляется открытой!

    З.ы. Все правильно сделали, эта функциональность должна быть в расширениях

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 09:11, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > З.ы. Все правильно сделали, эта функциональность должна быть в расширениях

    В нынешних расширениях незнаешь где тоян, а где майнинг зашит. В любой момент могут продать расширение и в новом обновлени прислать невесть что.
    Подобная мелочь должна быть не в левых расширениях, а в наборе официально рекомендованных и разрабатываемых в Mozilla расширений.

     
     
  • 3.84, Аноним (80), 14:09, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Соглашусь. А ещё дополнение могут просто забросить после очередного слома совместимости или по иным причинам.
     
  • 3.92, Аноним (80), 14:32, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >В нынешних расширениях незнаешь где тоян, а где майнинг зашит.

    Вообще, за такое в суде отвечать придётся.

     
  • 2.20, Аноним (20), 09:48, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все современные расширения в итоге сводятся к двум классам - трояны и майнеры А... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.38, нах (?), 10:45, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    зачем вы травите Есть еще те, что не умеют ничего - просто пищалка и перделка, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.73, Аноним (72), 13:45, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >эта функциональность должна быть в расширениях

    авторам которых последнее время мозилловцы тщательно втыкают палки в колеса

     
  • 1.12, Аноним (12), 09:27, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    значит, пункт меню: "Закладки - Подписаться на ленты новостей..." работать не будет?
     
  • 1.13, Мимокрокодил (?), 09:36, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Tiny Tiny RSS жы
     
  • 1.16, Аноним (16), 09:42, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В Pale Moon он останется. https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?p=146307#p146307
     
     
  • 2.21, мурзила (?), 09:49, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    шерстяной, кстати, вот тут все правильно сформулировал https forum palemoon o... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.32, Andrey Mitrofanov (?), 10:15, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > шерстяной, кстати, вот

    Разрешите от мучений, раскройте инсайд,  введите в круг,  поделитесь сокровенным, какая связь шерсти с "Moonchild" ?

     
     
  • 4.45, iPony (?), 11:20, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну фури же 🐺
    https://www.moonchildproductions.info
     
  • 4.75, Аноним (72), 13:50, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    После выходок вроде[1] "шерстяные" - это очень точное определение для разрабов Palemoon

    [1] https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86
    [2] https://www.tyurem.net/mytext/how/012.htm

     
     
  • 5.82, Andrey Mitrofanov (?), 14:06, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    велик и могуч... я-то наивно предполагал детсадовско-школьниковский арго-новояз. :-f  атутоноэваночо, михалыч.
     
  • 1.18, Аноним (18), 09:45, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем самым они вносят общий вклад в отказ сайтов от RSS-лент. Молодцы, нечего сказать.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:48, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Установите Thunderbird:
    https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-podpisatsya-na-novostnye-rassylki-i-blog
     
     
  • 3.24, мурзила (?), 09:54, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Установите Thunderbird:

    до следующего глобального rebase на нашу новую ветку. И никуда не денутся, у них ни людей, ни денег, ни,  на самом деле, желания.

     
  • 2.22, сайтовладелец (?), 09:53, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    вообще-то не столько они, все равно те кто активно пользуются rss, используют аг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.43, Moomintroll (ok), 11:14, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне, как сайтопосетителю оно надо именно по этим причинам - не заходя на сайт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, Аноним (16), 11:27, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    При капитализме сайты за некоторым исключением существуют, чтобы получать день... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, нах (?), 11:38, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    ну вот тебе опеннет - предположим, существует только для самоудовлетворения Макс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.59, Аноним (65), 12:33, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Одно из преимуществ RSS перед всякими твиттерами - раздельные подписки без смешивания в одну ленту.
     
     
  • 7.61, сайтовладелец (?), 12:39, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    зато у тебя в свитере кнопки ретвитнуть/ответить - все время под рукой, а именно это ему и надо. Поэтому свитер живой, а rss отовсюду выпиливается.

     
     
  • 8.63, Аноним (16), 12:57, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В рсс-лентах можно оставлять ссылку для комментирования. Причем эта ссылка даже не в самом теле, а в элементе <comments>.
     
     
  • 9.85, сайтовладелец (?), 14:09, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > В рсс-лентах можно оставлять ссылку для комментирования.

    ну вот глядя на опеннет - ну и что по ней должно, на самом деле, открываться?

    кстати, мазила, помнится, ничего подобного не умела?

     
     
  • 10.89, Аноним (89), 14:19, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49024#lenta_nav
     
  • 10.90, Аноним (16), 14:22, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну вот глядя на опеннет - ну и что по ней должно, на самом деле, открываться?

    Что тебе не позволяет заглянуть самому и узнать?

     
  • 8.67, Аноним (65), 13:04, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    открыть нормальным браузером - одна кнопка
     
  • 6.62, Аноним (16), 12:51, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже сказано Можешь попробовать их перечислить Опеннет, википедия Дальше сам ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.83, сайтовладелец (?), 14:08, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вангую такое в standalone десктопных. Сам юзаю web версию.

    тормоз жеж ж...

    > Тут ты уже про какую-то фигню говоришь, а не про rss-агрегатор.

    он для этого предназначен- "что еще есть в вебе (не на моем сайте,а веб-вообще, неважно, тематическая лента у тебя там или одна на все) - колесико круть, круть, круть..."

    > В качестве замены лайков в рсс-агрегаторах есть более полезное и осмысленное "добавить в
    > избранное".

    это оно тебе полезное и осмысленное (а иногда и бессмысленное - "нравитцо" - не означает что я хочу это видеть еще раз - хотя, возможно, хочу видеть похожее - чем тебе тут "добавить" поможет?)
    а автору контента - бессмысленное, ему от твоего добавления ни холодно, ни жарко, одна бессмысленная нагрузка на сервер.
    Ни дополнительных просмотров не принесет, ни новых постов, ни хотя бы комментариев.

    А вот ушел ли с сайта хоть один активный писатель потому, что с него убрали кнопку rss?

     
  • 4.51, сайтовладелец (?), 11:42, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Мне, как "сайтопосетителю" оно надо именно по этим причинам - "не заходя
    > на сайт быть в курсе, что там происходит" да ещё и

    ну вот поэтому и выпиливаем. иначе ничего происходить и не будет - все "будут в курсе", и никто не придет ни новость опубликовать, ни хотя бы под чужой пофлеймить

    и можно сайт закрывать.

    > без рекламы.

    реклама тут на последнем месте.

     
     
  • 5.66, Аноним (16), 13:01, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Бред Есть пользоватали будут в курсе , есть авторы новостей При большой аудит... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.71, Аноним (89), 13:36, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да твой сайт в общем-то, как я подозреваю, мало кому нужен, только понты кидаешь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.86, сайтовладелец (?), 14:17, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мне не понятна логика разработчиков Мозиллы.

    чего непонятного? Нет сайтов, нет варенья. Зато можно закрыть мозолящий глаза вызывающий вопросы менеджеров "доколе?!" тикет с wontfix.
    and prevents a bunch of optimizations from happening - макаки как есть.

     
  • 2.99, Алекс Енот (?), 15:57, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой бред. И что же заменит RSS-ленты, хотелось бы мне знать.
     
     ....нить скрыта, показать (20)

  • 1.23, Аноним (23), 09:54, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Нафиг эту устаревшую хрень, когда есть Feedbro. https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/feedbroreader/
     
     
  • 2.26, мурзила (?), 09:58, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    NOTE Due to current limitations in Firefox WebExtension implementation, Indexe... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, rm__ (?), 09:57, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде бы и негатив что RSS ещё откуда-то удаляют, но там он был настолько куце и неудобно приделан, что вряд ли кто-то пользовался, поэтому как бы и ладно.
     
  • 1.28, хрю (?), 10:07, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >интерфейс RSS-промотрщика сильно устарел и не отвечает современным реалиям. Live Bookmarks не удобен для применения.

    Действительно, а потом почему-то это не используют 99% пользоваталей, может если бы в нормальном виде поддерживали то и пользовались, а там глядишь и кол-во пользователей ff сокращалось бы не так стремительно. Но, понятное дело, деньги лучше потратить на что-нить другое, а не на кодинг и приведение в проекта порядок, на какой-нить "митап" или чего там модное.
    Я мозилой пользуюсь ужо лет 15 с версий 0.99 чего-то там, и всё это очень и очень печально.

     
     
  • 2.98, AnonPlus (?), 15:38, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    99% пользователей имеют более одного девайся и локальные RSS читалки непопулярны именно поэтому, а не из-за того, что вам не нравится слово митап.
     
  • 1.29, Аноним (29), 10:09, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я использую данную функциональность, и при этом надеюсь, что не применяю мозил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, AntonAlekseevich (ok), 10:11, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ещё бы код XML парсера стерли бы и затребовали перевод всех HTML-страниц в формат JSON с формата XML. (Всего-то пол интернета работать перестанет.)
    А насчет живых закладок, зачем они существуют?! Если есть модный новый молодежный Activity Stream на странице новой вкладки. (Хотя может и обычные закладки вырезать, Legacy ведь.)

    Относитесь к этому сообщению с "должным" уровнем "серьёзности". :D

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 10:56, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > перевод всех HTML-страниц в формат JSON

    И вот тогда аналитики поймут, что JSON ничуть не читабельнее XML'ов, а даже наоборот, лол.

     
     
  • 3.49, AntonAlekseevich (ok), 11:36, 26/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Был один такой аналитик который понял, так его уволили за неудобную, но правду н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.56, rshadow (ok), 12:07, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    О чем вообще речь? XML самый не читабельный на глаз формат, слишком перегружен. Благо есть XSLT.
     
     
  • 4.58, нах (?), 12:22, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > О чем вообще речь? XML самый не читабельный на глаз формат, слишком

    о да, вот json, "разгруженный" от "ненужных" переносов строк и комментариев (не говоря уж о валидации) - самое то для читания глазами.

     
  • 1.34, Аноним (34), 10:29, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему бы не удалить из Firefox возможность просматривать html-страницы ??
     
     
  • 2.88, мурзила (?), 14:19, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    это к следующему ESR обязательно. Оставим только вебсокеты.

     
  • 1.35, mikhailnov (ok), 10:30, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Читаю Opennnet, phoronix.com, usn.ubuntu.com через Flym (F-Droid) по RSS в телефоне.
     
     
  • 2.48, Аноним (16), 11:33, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Читаю через Tiny Tiny RSS на компе и TTRSS-Reader на андроиде. Вторая умеет кэшировать, что круто, т.к. не пользуюсь мобильным интернетом без WiFi.
     
  • 1.36, Аноним (36), 10:34, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Сасикумар джавахарлалович всё правильно сделал, сайт который даёт rss если это конечно не некрочатик форумный никаму не нужный ещё поищи короч..
     
     
  • 2.94, m14u (?), 14:45, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    forum iXBT  достаточно "некрочатик" ?
     
  • 1.40, гном спецназ (?), 10:53, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    то чувство когда ниразу не пользовался RSS и его удалили... -_-
     
     
  • 2.87, Аноним (80), 14:19, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Да тебе и компьютер не особо нужен...
     
  • 1.44, Moomintroll (ok), 11:17, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... проблемы с сопровождением и низкий технический уровень реализации, требующий переработки кода и создающий дополнительные векторы для нарушения безопасности. Приведение кода к должному уровню требует значительных затрат времени и ресурсов...

    Так вот с этого и надо было начинать, а не с

    > низкая востребованность встроенного RSS-просмотрщика и режима Live Bookmarks среди пользователей...

     
  • 1.46, Аноним (46), 11:24, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то подсказывает что все пункты кроме этого:
    "а интерфейс RSS-промотрщика сильно устарел и не отвечает современным реалиям",
    - просто маскировка.
    Новому поколению просто не нравится дизайн ;)
     
  • 1.53, Аноним (53), 11:52, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А я думал с бледной луны уйти. Уже передумал
     
  • 1.55, ляликс (?), 11:59, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    tt-rss лучше намного встроенного.
     
  • 1.57, Аноним (-), 12:12, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    ну и в чем теперь rss смотреть?
     
     
  • 2.60, Аноним (65), 12:35, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Liferea и Quiterss.

    Всё правильно сделали, комбайны не нужны.

     
     
  • 3.68, Аноним (65), 13:08, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, какие читалки (кроме консольных) не приколочены гвоздями к браузерному движку?
    Для просмотра именно RSS он не нужен, а внешний браузер никто не отменял.
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 13:36, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    плагин RSSyl для Claws Mail
     
  • 4.77, Andrey Mitrofanov (?), 13:55, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, какие читалки (кроме консольных) не приколочены гвоздями к браузерному движку?

    У тебя какие-то противоречащие параграфы, не консольный и без движка...

    Ну, у меня вот этот --
        https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/gnus/RSS.html
    умеет и в графике (не в терминалке), и, пока ты не спросил, картинки прямо в окне кажет.

    > Для просмотра именно RSS он не нужен, а внешний браузер никто не
    > отменял.

     
  • 2.76, Аноним (19), 13:52, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/keywords/thunderbird.html
     
  • 2.79, Аноним (79), 14:00, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    theoldreader.com
     
  • 1.91, Аноним (80), 14:27, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть теперь не будет работать предпросмотр для ссылок типа
    https://www.opennet.ru/opennews/opennews_6_noadv.rss
    https://www.kernel.org/feeds/kdist.xml

    Или я неправильно понимаю?

     
     
  • 2.93, Аноним (16), 14:34, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Все правильно понял.

    > Разработчики Mozilla приняли решение удалить из Firefox встроенный просмотрщик RSS-лент

     
  • 1.97, Аноним (97), 15:14, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >по данным телеметрии 99.9% пользователей не применяют данную функциональность.

    Щаз вам повырезают все, чем хомяки не пользуются. Доотключались.:)

     
  • 1.100, Ковальски (?), 16:00, 26/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    В принципе всегда пользовался встроенным в KDE Akregator - в 1000 раз удобнее и мощнее встроенного в FF поделия. Но не во всех ОС есть встроенный RSS-ридер, и не все хотят ставить его отдельно, так что для кого-то новость явно плохая. Но как по мне, не стоит делать из веб-браузера комбайн. Встроенный PDF-ридер я еще понимаю, а вот встроенный RSS-ридер - ну не знаю...
     
     
  • 2.101, Ковальски (?), 16:03, 26/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я как-то спрашивал своих знакомых, кто пользуется RSS-лентами. Почти из 100 человек большинство не представляет даже что такое RSS. А из тех кто представляет - 2-3 человека пользовались. Так что имхо, Мозилла просто избавляется от невостребованного функционала. PDF же пользуются все, встречается на всехс айтах повсеместно - часто лень скачивать файл на комп, смотришь в браузере.
     

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