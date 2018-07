26.07.2018 08:34  Mozilla планирует удалить из Firefox поддержку RSS и Live Bookmarks

Всё что нужно знать о современном разработчике Mozilla:

"Finally, podcasts are more successful than text-based feeds, but neither our feed viewer nor live bookmarks have good integration for them.". На всякую муть у них время есть и деньги на гранты швыряют налево и направо, а на доведение имеющегося кода нет средств, времени и ресурсов.