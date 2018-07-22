22.07.2018 07:53  Представлен Gitleaks 1.0, инструмент для аудита git-репозиториев

раньше начали вручную шерстить "интересные" репо на гитхабе. а сейчас стало скушно - решили автоматизировать. Мы же понимаем что когда пишут "аудит", подразумевают "поиск инфы и уязвимостей для мамкиных какеров - в автоматическом режиме и знать им ничего о технологии не надо"? > Эта штука выполняет проверки по всей истории коммитов? а надо? Вот ты вот найдешь, если заранее не будешь знать где, сто лет назад удаленный файл? Особенно если он не сопровождается комменарием "мы тут удалили пароли и ключи, которые и по сей день подойдут к нашей системе". (и да, какой идиот, удалив файл с паролями, первым делом их не меняет?)