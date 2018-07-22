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22.07.2018 07:53  Представлен Gitleaks 1.0, инструмент для аудита git-репозиториев

Подготовлен первый выпуск утилиты Gitleaks, предназначенной для анализа присутствия конфиденциальных данных в заданном Git-репозитории. Например, не редкость, когда в репозиторий в результате недосмотра или ошибки настройки попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД или секретные ключи для доступа или создания цифровых подписей.

Подобные утечки часто остаются незамеченными разработчиками, чем пользуются злоумышленники (например, часто в репозиториях забывают ключи доступа к облачным сервисам или СУБД, что используется атакующими для получения контроля за сайтами). Gitleaks позволяет провести анализ локального или внешнего git-репозитория на наличие данных, напоминающих ключи SSH и RSA или идентификаторы доступа к Amazon AWS и Facebook. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
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  5. OpenNews: GitHub добавил средства информирования об уязвимостях в репозиториях
  6. OpenNews: Невозможность удаления данных, по ошибке опубликованных на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: git, audit
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  • 1, Старый одмин (?), 10:24, 22/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Автоматизация работает на того, кто начал раньше.
    Эта штука выполняет проверки по всей истории коммитов? Мало удалить файл и закоммитить изменения, нужно перезаписывать историю репозитория (git filter).
     
     
  • 5, пох (?), 15:01, 22/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    раньше начали вручную шерстить "интересные" репо на гитхабе.

    а сейчас стало скушно - решили автоматизировать. Мы же понимаем что когда пишут "аудит", подразумевают "поиск инфы и уязвимостей для мамкиных какеров - в автоматическом режиме и знать им ничего о технологии не надо"?

    > Эта штука выполняет проверки по всей истории коммитов?

    а надо? Вот ты вот найдешь, если заранее не будешь знать где, сто лет назад удаленный файл? Особенно если он не сопровождается комменарием "мы тут удалили пароли и ключи, которые и по сей день подойдут к нашей системе".

    (и да, какой идиот, удалив файл с паролями, первым делом их не меняет?)

     
  • 2, angra (ok), 10:28, 22/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Комбинация grep с git-rev-list и git-show это слишком скучно?
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:32, 22/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ага, лучше все файлы проверить вручную!
     

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