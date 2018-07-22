22.07.2018 07:53  Представлен Gitleaks 1.0, инструмент для аудита git-репозиториев

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Подготовлен первый выпуск утилиты Gitleaks, предназначенной для анализа присутствия конфиденциальных данных в заданном Git-репозитории. Например, не редкость, когда в репозиторий в результате недосмотра или ошибки настройки попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД или секретные ключи для доступа или создания цифровых подписей.
Подобные утечки часто остаются незамеченными разработчиками, чем пользуются злоумышленники (например, часто в репозиториях забывают ключи доступа к облачным сервисам или СУБД, что используется атакующими для получения контроля за сайтами). Gitleaks позволяет провести анализ локального или внешнего git-репозитория на наличие данных, напоминающих ключи SSH и RSA или идентификаторы доступа к Amazon AWS и Facebook. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.