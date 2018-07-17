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17.07.2018 21:14  Релиз системы сборки CMake 3.12

Доступен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.12, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • Команда target_link_libraries() теперь может использоваться для библиотек объектных файлов (Object Libraries);
  • В команды file(GLOB) и file(GLOB_RECURSE) добавлен флаг CONFIGURE_DEPENDS, которые позволяет обрабатывать зависимости системы сборки в процессе перебора содержимого каталогов;
  • Средства для настройки параметров компилятора (Compile Features) теперь учитывают особенности стандарта C++ 20, но набор мета-флагов "cxx_std_20" пока остаётся пустым;
  • В генераторы для Visual Studio 2017 в CMAKE_GENERATOR_TOOLSET добавлена поддержка опции "version=14.##" для явного выбора версии инструментария;
  • В режим сборки (cmake --build) добавлена опция "--parallel [jobs]" ("-j [jobs]") для определения числа параллельно запускаемых сборочных процессов;
  • Добавлена команда add_compile_definitions() для указания конструкций препроцессора, применяемых для текущего уровня иерархии каталогов;
  • В команды cmake_minimum_required() и cmake_policy(VERSION) добавлена возможность указания диапазонов версий в форме "min...max";
  • В команде find_package() обеспечена поддержка поиска префикса, указанного в параметре или переменной окружения PackageName_ROOT;
  • Добавлены новые выражения генератора "$‹GENEX_EVAL:…›", "$‹TARGET_GENEX_EVAL:target,…›", "$‹TARGET_EXISTS:…›" и "$‹TARGET_NAME_IF_EXISTS:…›";
  • В модулях FindCURL, FindALSA, FindLibXml2 и FindJPEG обеспечена установка флагов импортирования;
  • Добавлен модуль FindODBC для поиска библиотеки ODBC (Open Database Connectivity);
  • Добавлены модули FindPython, FindPython3 и FindPython2 для определения наличия окружений для выполнения скриптов на языке Python.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.11
  3. OpenNews: Выпуск системы сборки GNU Make 4.2
  4. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.8 с поддержкой технологии Snap
  5. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
  6. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make, build
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  • 1, Аноним (1), 22:28, 17/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    FindPython3! Наконец, решится старая проблема с нахождением второго питона при поиске третьей версии из-за того, что другой подкаталог искал вторую версию...
     
  • 4, gdsagdfhdfg (?), 00:42, 18/07/2018 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В мире С/CPP во всем такая же жесть, как и в сборке?
     

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