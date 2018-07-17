17.07.2018 21:14  Релиз системы сборки CMake 3.12

Доступен релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.12, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: Команда target_link_libraries() теперь может использоваться для библиотек объектных файлов (Object Libraries);

В команды file(GLOB) и file(GLOB_RECURSE) добавлен флаг CONFIGURE_DEPENDS, которые позволяет обрабатывать зависимости системы сборки в процессе перебора содержимого каталогов;

Средства для настройки параметров компилятора (Compile Features) теперь учитывают особенности стандарта C++ 20, но набор мета-флагов "cxx_std_20" пока остаётся пустым;

В генераторы для Visual Studio 2017 в CMAKE_GENERATOR_TOOLSET добавлена поддержка опции "version=14.##" для явного выбора версии инструментария;

В режим сборки (cmake --build) добавлена опция "--parallel [jobs]" ("-j [jobs]") для определения числа параллельно запускаемых сборочных процессов;

Добавлена команда add_compile_definitions() для указания конструкций препроцессора, применяемых для текущего уровня иерархии каталогов;

В команды cmake_minimum_required() и cmake_policy(VERSION) добавлена возможность указания диапазонов версий в форме "min...max";

В команде find_package() обеспечена поддержка поиска префикса, указанного в параметре или переменной окружения PackageName_ROOT;

Добавлены новые выражения генератора "$‹GENEX_EVAL:…›", "$‹TARGET_GENEX_EVAL:target,…›", "$‹TARGET_EXISTS:…›" и "$‹TARGET_NAME_IF_EXISTS:…›";

В модулях FindCURL, FindALSA, FindLibXml2 и FindJPEG обеспечена установка флагов импортирования;

Добавлен модуль FindODBC для поиска библиотеки ODBC (Open Database Connectivity);

Добавлены модули FindPython, FindPython3 и FindPython2 для определения наличия окружений для выполнения скриптов на языке Python.



