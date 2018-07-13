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13.07.2018 10:14  В популярный NPM-модуль внедрено вредоносное ПО, копирующее параметры аутентификации

Администраторы репозитория NPM уведомили пользователей о компрометации пакетов eslint-scope и eslint-config-eslint, в которых поставлялся популярный анализатор JavaScript-кода, насчитывающий более 2 млн загрузок в неделю и 59 млн суммарных загрузок. В результате получения контроля за учётными данными мэйнтейнера eslint-scope злоумышленникам удалось опубликовать обновление, содержащее троянский код.

При выполнении операции установки пакета, с сайта pastebin.com загружался и запускался скрипт, который отправлял на внешний сервер содержимое файла ~/.npmrc, включающего токен для аутентификации в NPM. Данные отправлялись на серверы учёта статистики посещений "sstatic1.histats.com" и "c.statcounter.com" в составе параметра, указанного в HTTP-заголовке "Referer" (злоумышленники могли просмотреть захваченные токены через web-интерфейсы счётчиков посещений histats.com и statcounter.com).

Взлом учётной записи разработчика был произведён из-за использования одного и того же пароля на разных сайтах, на одном из которых произошла утечка базы пользователей. Сопоставив email разработчика злоумышленники смогли воспользоваться паролем для получения доступа к NPM. Троянская вставка присутствовала в версиях eslint-scope 3.7.2 и eslint-config-eslint 5.0.2.

По предварительным сведениям с момента публикации до блокировки вредоносного обновления (c 12:49 до 17:37 MSK 12 июля) злоумышленникам удалось получить токены для доступа к учётным записям примерно 4500 разработчиков. К счастью атака была оперативно пресечена и администрация NPM заблокировала все токены аутентификации, выданные до 17:30 (MSK) 12 июля. Пользователям NPM необходимо обновить свои токены повторно выполнив процедуру аутентификации на сайте npmjs.com. Для усиления защиты своих учётных записей разработчикам модулей рекомендовано включить двухфакторную аутентификацию. В промежуток времени с момента публикации вредоносного обновления до начала блокировки токенов достоверно подтверждённых попыток использования перехваченных токенов не зафиксировано.

Предполагается, что компрометация пакета eslint-scope, как правило используемого для отладки других NPM-пакетов разработчиками, была первым этапом внедрения червя, который мог использовать захваченные токены для внедрения вредоносного кода в новые модули. С учётом разветвлённой системы зависимостей в случае успеха атака могла иметь катастрофические последствия. Например, среди пользователей eslint-scope разработчики таких популярных проектов, как Yarn (48% всех загрузок в NPM), Babel (150 млн загрузок), jQuery (65 млн загрузок), CoffeeScript (50 млн загрузок). Данные пакеты используются как зависимости в тысячах других пакетов и проектов.

По счастливому стечению обстоятельств во вредоносном коде была допущена ошибка, которая приводила к сбою установки, если при определённых условиях поток для получения ответа на запрос к pastebin.com закрывался до окончания выполнения вызова eval(). Данная особенность сразу привлекла внимание пользователей пакета, которые начали разбирать код и менее чем через час после публикации вредоносного обновления отправили уведомление разработчикам.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.npmjs.org/post/17...)
  2. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  3. OpenNews: Выявлена попытка включения бэкдора в популярный NPM-пакет mailparser
  4. OpenNews: Незащищённость NPM к атакам по внедрению вредоносных модулей-червей
  5. OpenNews: Сбой антиспам-системы привёл к коллапсу в репозитории NPM
  6. OpenNews: Более половины npm-пакетов могли быть скомпрометированы из-за ненадёжных паролей доступа
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: npm
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  • 1.1, Аноним (-), 10:46, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +6 +/
    у меня дежавю
     
  • 1.2, MPEG LA (ok), 10:49, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    >рекомендовано включить двухфакторную аутентификацию.

    да сделайте ее обязательной уже!

     
     
  • 2.15, Аноняшка (?), 12:04, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    ...и с привязкой к паспорту, личной подписью майора, и трибуналом по результатам действия пользователей после аутентификакации))
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:57, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    А я вам всегда говорил вспомнити leftpad , но никто неприслушивался ко мне
     
     
  • 2.12, Пиони (?), 12:00, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Верно, нужно чаще прислушиваться к анонимам
     
     
  • 3.14, Аноняшка (?), 12:03, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ...и к пони по имени Пиони))
     
  • 2.16, Аноняшка (?), 12:05, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    leafpad лучше))
     
  • 2.19, mimocrocodile (?), 13:02, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что бы мы без тебя делали, друг
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:21, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот это и есть корень зла С какого перепугу скрипт, который фиг знает какой ман... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, J.L. (?), 12:41, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> При выполнении операции установки пакета с сайта pastebin.com загружался и запускался скрипт, который отправлял на внешний сервер содержимое файла ~/.npmrc
    > Вот это и есть корень зла. С какого перепугу скрипт, который фиг
    > знает какой маньяк писал, имеет доступ в .npmrc? Chrootить такое надобно,
    > ограничивая той папкой, в которую оно непосредственно гадит!

    опа, тут есть адекватные люди, а не только "свидетели репозиториев и мантейнеров"
    в андройде уже по дефолту всё подряд автоматом пихается в песочницу (дырки в песочнице - другой вопрос, так то однажды и ядро через пинг хакнут), стоит поучится на опыте тех, кто вынужден работать с иди^W пользователями

     
  • 1.13, Аноняшка (?), 12:01, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > По счастливому стечению обстоятельств

    А сколько обычных стечений обстоятельств уже украли ваши токены/пароли/сраные аккаунты сраного вконтакте?

     
  • 1.17, index0h (ok), 12:16, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    NPM без факапов 0 дней
     
     
  • 2.21, J.L. (?), 13:44, 13/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > NPM без факапов 0 дней

    это не факап NPM
    > В результате получения контроля за учётными данными мэйнтейнера  eslint-scope

     
  • 1.20, pull request (?), 13:03, 13/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Никогда такого не было, и вот опять!
     

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