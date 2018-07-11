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11.07.2018 21:41  Дэниэл Бернштейн опубликовал новую библиотеку djbsort

Дэниэл Бернштейн (Daniel J. Bernstein), известный эксперт в области криптографии и создания защищённого ПО, разработавший такие проекты, как qmail, djbdns, NaCl, Ed25519, Curve25519 и ChaCha20-Poly1305, опубликовал новую библиотеку djbsort с реализацией высокопроизводительного алгоритма сортировки массивов целых чисел.

Библиотека демонстрирует рекордные показатели в скорости сортировки в памяти, заметно опережая по производительности существующие аналоги. Например, djbsort при сортировке 1024 32-разрядных знаковых целых чисел расходует 2.5 цикла CPU на байт данных, независимо от содержимого массива, в то время как библиотека Intel IPP (Integrated Performance Primitives) с оптимизациями на базе инструкций AVX расходует около 32 циклов на байт.

Кроме того, библиотека djbsort изначально написана с оглядкой на безопасность и использование в криптографических системах, в том числе может применяться в основанных на применении сортировки реализациях алгоритмов шифрования, стойких к подбору на квантовом компьютере. В частности, djbsort обеспечивает постоянное время сортировки независимо от обрабатываемого содержимого массива, что позволяет исключить применение методов анализа содержимого по сторонним каналам, учитывающих разницу во времени обработки для определения характера данных. В djbsort используются только простые арифметические инструкции без применения условного ветвления.

Третьим достоинством djbsort является предоставление инструментов, позволяющих верифицировать корректность выполненной сортировки для всех возможных вариантов массивов заданного размера. Инструментарий для верификации включает три утилиты: unroller для раскрутки программы сортировки для массивов заданного размера; minmax для преобразования раскрученной программы в набор операторов "min" и "max"; decompose для подтверждения корректности программы min-max.

Ограничения текущей реализации djbsort:

  • Наличие оптимизаций только для CPU с поддержкой инструкций AVX2 ( оптимизации могут быть легко портированы для других CPU);
  • Поддержка только сортировки знаковых 32-разрядных целых чисел (реализация может быть адаптирована для сортировки 16 и 64-разрядных целых, а также для чисел с плавающей запятой, любых записей фиксированного размера и указателей на записи переменного размера с отсортированными ключами);
  • Размер сортируемого массива ограничивается имеющимся размером памяти - размер массива должен вмещаться в ОЗУ, но при желании библиотека может быть адаптирована для сортировки данных на диске с оптимизациями для минимизации обращений к диску;
  • При сортировке используется только одно ядро CPU (алгоритм может быть изменён для параллельной обработки на разных ядрах или для распределённой сортировки на нескольких компьютерах);
  • При верификации не выполняется проверка целостности данных в памяти;
  • Процесс верификации запускается отдельно для массивов разного размера, а скорость верификации уменьшается при увеличении размера массива. Данное ограничение не особо значимо, так как верификация важна для применения в криптографии, а для криптографии используются только специфичные размеры массивов.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступен проект Phuctor, коллайдер RSA-ключей
  3. OpenNews: Дэниэл Бернштейн выступил с инициативой создания Си-компилятора для защищённого ПО
  4. OpenNews: Дэниел Бернштейн выступил с критикой позиции ФБР о шифровании смартфонов и сетей
  5. OpenNews: Создатель qmail, спустя 10 лет, оценивает безопасность проекта
  6. OpenNews: Уязвимости в djbdns и crypto модуле ядра Solaris. D. J. Bernstein выплатил $1000
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: djb, sort
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  • 1.2, Аноним (2), 22:29, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Странное сравнение с IPP, в IPP оптимизация под avx, а в библиотеке под avx2, и типа быстрее...
     
     
  • 2.30, Anonymoustus (ok), 08:23, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Больше всего доставляет скромное умолчание о процессорах без AVX С одной сторон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 09:22, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сделал для avx2 - значит почти наверняка недавно с avx2 по работе возился.
    сделайте для DSP ASE или что у Вас там стоит?
     
  • 3.43, Аноним (43), 09:31, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    AVX сейчас везде, во всех более-менее новых компах. А помоечники должны страдать, да.
     
     
  • 4.50, Xasd (ok), 10:08, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > А помоечники должны страдать, да.

    +1

    щаз ещё кто-нибудь про 32-бита тут вылезет :-)

     
  • 4.60, Anonymoustus (ok), 10:35, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    А у меня нету ни в одном компьютере У меня их вот на столе и рядом со столом на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.69, Аноним (43), 12:31, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С одной стороны, я тебя понимаю - сам в данный момент сижу за коредубом на WinXP... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.78, Anonymoustus (ok), 13:18, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Себя не любить 8212 это быть рабом рекламы и постоянно покупать новые и н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.88, Anotheranon (?), 13:32, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    поддерживаю!


    "Раньше компьютеры были большими и медленными, а программы маленькими и быстрыми.
    Теперь же компьютеры маленькие и быстрые, а программы большие и медленные"

     
  • 7.93, Ю.Т. (?), 13:37, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    В целом согласен, за исключением того, что их шины и выходы на периферию тоже у... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.98, Anonymoustus (ok), 13:58, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может TeX и неудачен для примера, можно подобрать другие У меня больше взгляд ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.100, Аноним (43), 14:01, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Опять ты попал пальцем в небо, как с Масквой и мамкой Никогда не ориентируюсь н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.118, Anonymoustus (ok), 14:35, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да мне глубоко плевать, на что ориентируется какой-то очередной неразличимый опе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.120, Аноним (43), 14:40, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Задумается, может, над тем, что пишет Anonymoustus. Пересмотрят свои заблуждения.

    Они деньги платят, чтобы не думать, о чем ты? Максимум сменят один мозговой вирус на другой.

     
     
  • 10.124, Anonymoustus (ok), 14:48, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже сменили на смартфон. :)
     
  • 8.129, Anonymoustus (ok), 14:59, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, лишние деньги лучше тратить на повышение реального, а не мнимого, качества жизни, смысл которой состоит уж точно не в постоянных покупках одних и тех же вещей на замену друг другу (хотя для кого-то — в этом). Путешествуй, читай книги, занимайся каким-то спортом, заведи сад, кушай хорошую вкусную еду, ходи с женой в театр, оплати своим детям хорошее образование и так далее. Много есть куда потратить деньги с умом и удовольствием.
     
     
  • 9.139, Аноним (43), 15:29, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Не знаю, поймешь ли Была у меня audi a80 88г, хорошая тачка, от бати осталась... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.145, Anonymoustus (ok), 15:49, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не стоит смешивать несравнимые вещи, ибо выводы с неизбежностью будут ошибочны.

    Автомобиль изнашивается и устаревает физически, объективно. Однажды он просто сгнивает и разваливается на части. Если бы Audi-80 1988-го года выпуска, чисто теоретически, не была подвержена износу и всегда была в состоянии новой, то возникает следующий интересный вопрос: по какой причине ты её сменил бы на другую машину?

    В ИТ всё совсем не так. Софт не устаревает, он всегда новый, даже если ему сто лет. Его поэтому намеренно объявляют устаревшим через некоторое время после выпуска и отказывают клиентам в техподдержке. Железо — да, изнашивается. Но это не синоним устареванию. Вышедшие из строя компоненты можно было бы заменять новыми и таким образом превращать аппаратную часть компьютера тоже в потенциально вечную. Именно и только в таком смысле правильно говорить о компьютере как о программно-аппаратном комплексе.

    Единственно правильный, но ненавистный для всех «продажников» подход к выбору компьютера формулируется одной фразой: как хорошо данный программно-аппаратный комплекс отвечает решению такой-то задачи. Любой компьютер по определению «задаче-центричен».

    Я думаю, что мало что можно добавить к сказанному выше.

    Если люди покупают по зову рекламы, то они бездумные рабы маркетинга. Если планируют решение задачи и для этого подбирают инструмент, то им реклама по боку.

     
     
  • 11.160, Аноним (43), 16:39, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Так я и машину поменял не только из-за того, что она начала уже гнить хотя и из-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.172, Anonymoustus (ok), 17:05, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь, хоть немножко прояснилось, что нельзя сравнивать несравнимое? Или слишком тяжело? :)

    Я не понимаю, почему вас не учат этому. Вы ж потом лепите алгоритмическую логику программирования ко всем вещам из реальной жизни. Ну и получается такое, что за голову хватаешься…

    Есть старый анедот на эту тему.

    Проститука поехала летом отдыхать на море. Лежит загорает на пляже. К ней подходит мужик и пытается завязать знакомство. Она ни в какую. Спрашивает у него:

    — Вы кем работаете по жизни?

    — Слесарем.

    – Ну вот представьте, что приехали вы на море, а вокруг вас — станки, станки, станки…

     
  • 7.102, Аноним (102), 14:09, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Понимаешь, анон, мой двадцатилетний (!) P-2 с крохами

    запусти на нем, пожалуйста, idea. Но только новую с java 10 и python 3.6, а не ту что была почти 20 лет назад.

     
     
  • 8.115, Anonymoustus (ok), 14:31, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    IDEA не нужна ни на нём, ни на чём другом Это ваша беда, что вы уже не умеете п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.121, Аноним (43), 14:42, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >ни вообще ничего. Бесполезные люди.

    Ну почему совсем ничего? Я еще стрелять умею.:)

     
     
  • 10.125, Anonymoustus (ok), 14:49, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так и я умею. Это что ж получается, анон, дорога нам в наёмники? :)
     
     
  • 11.126, Ю.Т. (?), 14:52, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    При разумных предположениях насчёт объёмов когда-то исполненной стрельбы дорога ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.132, Аноним (43), 15:05, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Старые мы уже Я тут пробежался по весне 12 км, так из меня дух вон, а если еще ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.141, Anonymoustus (ok), 15:33, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я малёхо постарше буду, так что пропорционально больше ощущаю все эти прелести. :)

    Насчёт приказов — само собой! Только так и не иначе. А что там ещё делать-то? :)

     
  • 4.70, нах (?), 12:38, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    spectre тоже есть во всех более-менее модных компах. любители обмазываться свеженьким, разумеется, от него не страдают - у честного человека нет секретов от партии.

     
     
  • 5.76, Аноним (43), 13:16, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если ты думаешь, что сидя на древнем железе с тухлым софтом ты более защищен, то у меня для тебя плохие новости.
     
     
  • 6.80, Anonymoustus (ok), 13:19, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если ты думаешь, что сидя на древнем железе с тухлым софтом ты
    > более защищен, то у меня для тебя плохие новости.

    То есть надо снова бежать в магазин и купить ещё такого же дырявого железа?

     
  • 5.111, Stax (ok), 14:26, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Охохо, последние x86, неуязвимые к Spectre, это P1 и его клоны, а так же атомы с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.133, Anonymoustus (ok), 15:06, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Охохо, последние x86, неуязвимые к Spectre, это P1 и его клоны, а
    > так же атомы самых ранних поколений. В PPro, PII и т.п.,
    > а также же тех атомах, которые перестали жутко тормозить уже спекулятивное
    > выполнение в полный рост и соответственно Spectre. Аналогично на не-x86 архитектурах.

     
     
    Вот где-то там, по первопню, и пролегает граница между безопасным и небезопасным железом. Чисто по архитектурным причинам. Либо безопасно, но медленно, либо быстро, но «не серчайте, если что». Недаром для военного потребителя очень долго производили тройки и четверки. Может и снова начнут в свете таких новостей.

    А если учесть, что все процессоры заведомо разогнаны, по понятиям восьмидесятых, то можно примерно прикинуть себе, какова может быть их реальная производительность, если их слегка тормознуть до скорости i486 и полностью отключить предсказывалку. Многих в этом месте, думаю, ожидает дивное открытие. :)

     
  • 4.92, Ivan_83 (ok), 13:34, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Только не нужно забывать что до прошлого года обновляться было невкуда Интел по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.94, Ю.Т. (?), 13:40, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Практически они и получаются одноразовыми Вон лежит вынутый после апгрейда комп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.103, Anonymoustus (ok), 14:09, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот я и не меняю У меня их и так уже личных с десяток 8230 И всё при этом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.173, Аноним (173), 17:06, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да срать им на безопасность, просто веб-обезьянки хотят использовать новые фичи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.174, Anonymoustus (ok), 17:11, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Если бы в интернете некоторые сайты не показывали мне пугающие уведомления про «НЕБЕЗОПАСНОСТЬ!!! УСТАРЕВШИХ!!! БРАУЗЕРОВ!!!», фактически отказывая мне в контенте, то я бы и не замечал «ветров перемен»
    > Да срать им на безопасность, просто веб-обезьянки хотят использовать новые фичи

    А когда им предлагаешь банан и орешки, они обижаются. :)

     
  • 6.128, Ivan_83 (ok), 14:55, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Касательно выгнутых - процов я пока не видел, а матерей полно Я эту фишку просё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.114, Stax (ok), 14:30, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если не гнать, какая разница, что там под крышкой Если гнать, почему не заплати... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.131, Ivan_83 (ok), 15:00, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если не гнать - теперь как выяснилось тоже есть разница.
    Интел остро конкурирует с амд и они тоже сделали автобуст по полной. Я слышал отзывы что интелы в стоке уходят в тротлинг.

    ЖМ - очень плохая идея.
    Оно мне изначально не сильно нравилось, а когда почитал то понял что это лажа.
    Много лучше ставить кулер на кристал или попробовать у китайцев медную крышку взять.

    Распаянные процы - другой сегмент. Как минимум там обычно мало/нет слотов расширения.

     
     
  • 7.163, Stax (ok), 16:45, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это так и не так одновременно Если в деталях 1 Процессоры не-серии K почти вс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.75, Nuzhny (?), 13:05, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    AVX ещё с Sandy Bridge доступен лет 7-8 AVX2 появился на Hasswell 4 года наз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.77, Аноним (43), 13:17, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тсс! Его заморозили в конце прошлого века. Сейчас случится шок у человека, и ты будешь виноват.
     
  • 4.82, Anonymoustus (ok), 13:22, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И Вы решили меня просветить о чём Вам показалось, что я не в курсе о появл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.117, Stax (ok), 14:33, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да не меняйте, дело ваше Просто AVX и особенно AVX2 - хорошее развитие, техно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.122, Anonymoustus (ok), 14:44, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Где это я жалуюсь Здесь обратная ситуация десяток анонимов с пеной у рта крича... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.127, Ю.Т. (?), 14:54, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Еще эффективнее будет добавить к нему слово оптимально , и тоже с таблицами с ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.136, Anonymoustus (ok), 15:24, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не дают же таблиц.

    Скачал, почти случайно, из интернета обучаловку одной программы, которую использовал мало и давно, а тут про какую-то более новую версию. Лектор вдохновенно вещает: «инкредибль! анбиливыбль! революшинари!» Прямо вот видишь по его лицу, что он бы ещё как-то увеличил превосходную степень своих восхвалений, но слов таких не знает. :)

    А если взять десяток версий программы и поставить в ряд, отметив изменения и новшества, то и смотреть особо не на что, поскольку базовая (то есть реально нужная) функциональность, как правило, реализуется к версии нумер раз, а дальше у художников начинается вольное творчество под чутким руководством отдела продаж. :)

     
  • 5.130, Nuzhny (?), 14:59, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    1. Да, я уверен, что не в курсе на фоне заявлений о новомодности немолодых технологий.
    2. Я уже лет 15 занимаюсь компьютерным зрением и прошёл путь от самописного ассемблера к Intel IPP, CUDA, OpenCL. Сейчас тренд - это Halide: http://halide-lang.org
    3. Для обработки любых медиа данных MMX, SSE, AVX - это благо, такие нововведения всегда приветствуются, поскольку могут значительно ускорить вычисления и удешевить решение.
    4. Ты на своих старых процессорах даже видео с нормальным битрейтом посмотреть не сможешь.
    5. Оптимизировать софт под старые системы нет смысла: либо этим автоматически занимаются компиляторы, либо никто.
     
     
  • 6.140, Anonymoustus (ok), 15:31, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    AVX, SSE и MMX — это не технологии. Остальное я оставлю без комментирования ввиду непонимания оппонентом базовых вещей, в частности смысла понятия технологии.
     
     
  • 7.143, Nuzhny (?), 15:35, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Во-первых, это всё таки технологии, посмотри в толковый словарь.

    Во-вторых, обратимся к сообщению, на которое я и отвечал:
    >С одной стороны, конечно, похвально использование инновационных, прогрессивных, модно-молодёжных технологий.

    Хм! Складывается впечатление, что кто-то сам себе противоречит.

     
  • 6.146, Ю.Т. (?), 15:52, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2. Я уже лет 15 занимаюсь компьютерным зрением и прошёл путь от
    > самописного ассемблера к Intel IPP, CUDA, OpenCL. Сейчас тренд - это
    > Halide: http://halide-lang.org

    Прошу прощения, интересоваться такими вещами, наверное, некорректно, но до чего дошли за 15 лет -- в смысле полезного результата?

     
     
  • 7.151, Anonymoustus (ok), 16:09, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прошу прощения, интересоваться такими вещами, наверное, некорректно, но до чего дошли за
    > 15 лет -- в смысле полезного результата?

    Прошу прощения, что вмешиваюсь, но рискну предположить, что до тех же полезных результатов, что их возня с ИИ за семьдесят лет: искусственный идиот как не умел переводить (кроме как буквально по заранее приготовленному специально обученными людьми словарю) и распознавать естественный язык, так и не умеет. Знать — гигагерцев не хватает!

     
  • 3.85, Ivan_83 (ok), 13:29, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть же eigen в виде хэдеров, там вроде всякие AVX и SSE которых нет реализуются... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.119, Anonymoustus (ok), 14:40, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С тех пор, как вышел SB, я по сию минуту не нашёл уважительную причину ему купит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.134, Ivan_83 (ok), 15:08, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы тоже скорее всего на нём сидел и не парился, если бы он у меня был.

    Но на коредуо и 16гб мне уже было немного тесновато.
    И видео в h.265 он уже не тянул.
    И компелять на нём фаирфокс и либреофис было очень долго: 2-5 часов.

    А в остальном: браузить, кодить, смотреть киношки, играть в старые игрушки было вполне комфортно.

     
     
  • 6.137, Anonymoustus (ok), 15:28, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Положив руку на кошелёк, тесно становится из-за браузеров. Они главный потребитель ресурсов.

    Может ещё для обработки мультимедии ресурсов много не бывает, но это не каждому надо.

     
     
  • 7.142, Аноним (43), 15:35, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты пытаешься свои юзкейсы натянуть на всех Кому-то киношку хочется посмотреть в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.147, Anonymoustus (ok), 15:53, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В точности наоборот: мне постоянно что-то _своё_ (вИдение) навязывают, будто они продавцы, а у меня лишние деньги.

    Если ты занимаешься рендерингом, для тебя слишком быстрого железа не бывает. А я не занимаюсь, поэтому мне не надо.

     
     
  • 9.150, Ю.Т. (?), 16:00, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В точности наоборот: мне постоянно что-то _своё_ (вИдение) навязывают, будто они продавцы,
    > а у меня лишние деньги.
    > Если ты занимаешься рендерингом, для тебя слишком быстрого железа не бывает.

    ...или численно решаемыми задачами (и тоже, кстати, рост мощности железа не отражается линейно в рост скорости решения задач)

     
     
  • 10.164, Anonymoustus (ok), 16:46, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да. 8—10 нс на цикл для памяти. Как было, так и осталось. Только ширина шины выросла многократно. А для мелких данных и экономных программ это всё без пользы. Тут-то и начинаешь подозревать, кто главный выгодополучатель от разбухания софта и сопутствующей смены вычислительного железа потребителями.
     
     
  • 11.169, Ю.Т. (?), 17:00, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну да. 8—10 нс на цикл для памяти. Как было, так и
    > осталось. Только ширина шины выросла многократно. А для мелких данных и

    Там-то шина (точнее, шины в широком смысле)  как раз и лимитирует...

    > экономных программ это всё без пользы.

    ...и мелкие данные не спасают ))))

    >Тут-то и начинаешь подозревать, кто
    > главный выгодополучатель от разбухания софта и сопутствующей смены вычислительного железа
    > потребителями.

    Ну дык.

     
  • 4.165, Stax (ok), 16:50, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Самые модные это AVX512, которого почти нигде и нет, хотя интел обещал его в десктопах уже года 2 назад.

    Их реализовывать очень дорого, а эффекта на десктопных задачах почти нигде не получить...

     
  • 3.157, Michael Shigorin (ok), 16:33, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Больше всего доставляет скромное умолчание о процессорах без AVX.

    Ну и наброс вышел...

    А всего-то стоило прочитать:

    [I]>> -  Наличие оптимизаций только для CPU с поддержкой инструкций AVX2
    >> [B](оптимизации могут быть легко портированы для других CPU)[/B];[/I]

     
     ....нить скрыта, показать (63)

  • 1.3, Ю.Т. (?), 23:19, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если на немецкий лад, то Бернштайн. Если на американский, то Бернстейн.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:03, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    > Если на американский, то Бернстейн.

    Бёнстэйн

     
  • 2.11, Андрей (??), 00:36, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Если на американский, то Бернстейн.

    Может, и Бернстин.

     
  • 2.14, Аноним (14), 01:55, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А мы в Германии или в Америке?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 03:23, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А мы в Германии или в Америке?

    Предлагаете чисто из вредности^W принципа коверкать фамилию на свой, 'негерманомериканский' лад, вместо использования наиболие созвучного варианта?


     
     
  • 4.27, Аноним (27), 07:33, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Береста-нов
     
     
  • 5.34, Ю.Т. (?), 08:37, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Береста-нов

    Горелокаменев

     
     
  • 6.44, Cradle (?), 09:36, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    если уж дословно, то Янтарь
     
     
  • 7.51, Ю.Т. (?), 10:14, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > если уж дословно, то Янтарь

    Не так смешно, как Однокамушкин ))

     
  • 4.68, Аноним (68), 12:22, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то, тут принято так делать.
     
  • 4.178, Аноним (178), 17:36, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А «Эйнштейн» не смущает? Есть куча примеров известных имен, произношение которых у нас адаптировано, и это нормально, и все привыкли, и вы, вероятно, тоже их произносите не задумываясь.
     
  • 1.4, Ю.Т. (?), 23:26, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А инсталяшки-то не оРиГиНальные. ))
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:05, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А не много ли "не умеет, но может быть адаптирована..." получается?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:34, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Признание недостатков первый путь к исправлению.
     
  • 2.10, Michael Shigorin (ok), 00:36, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В советские времена такое ещё характеризовали как большой потенциал развития мо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.23, bOOster (ok), 05:49, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А тебе сколько лет в союзе то было? :)
     
     
  • 4.28, Ю.Т. (?), 07:58, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > А тебе сколько лет в союзе то было? :)

    Понимание взрослых вещей с детства -- в Союзе поощрялось. Это сейчас поощряются детишки в 40 лет.

     
     
  • 5.32, Anonymoustus (ok), 08:32, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Как бы если в 16 8212 17 лет в училище к станку, а 18 лет в армию к винтовке ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.36, Ю.Т. (?), 08:46, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Только не надо про якобы утверждаемые излишества компьютеров Была информа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.39, Anonymoustus (ok), 08:55, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Это просто замечание В Мааскве, возможно, на информатике были персоналки, я ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.41, Ю.Т. (?), 09:21, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это замечание, достойное молодых и незамутнённых Были и вне Москвы Нет, не кру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.49, Онанимус (?), 09:55, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > И что теперь не так со "счастливыми советскими учениками"?

    В госдуре воруют. Остальные спились (

     
     
  • 10.52, Ю.Т. (?), 10:15, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> И что теперь не так со "счастливыми советскими учениками"?
    > В госдуре воруют. Остальные спились (

    В госдуре, полагаю, всё же НЕсчастливые советские ученики. В остальном верно.

     
  • 9.55, Аноним (43), 10:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Были и вне Москвы. Нет, не крупный город.

    Угу, помню. Только это была уже не сссрия. 92-94 год.

     
     
  • 10.56, Ю.Т. (?), 10:24, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, а я говорю о временах Союза Позднего, но Союза Что там случалось на руинах... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.79, Аноним (43), 13:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И откуда во времена оные персоналки в провинциальных школах? Их в Маскве-то по пальцам считали.
     
     
  • 12.83, Anonymoustus (ok), 13:23, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Видимо, человек видел где-то в школе персоналки Хотя в большинстве школ не было... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.95, Ю.Т. (?), 13:47, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ладно гнать, на пальцах в Москве Были и БК, и агаты и еще что-то, не помн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.101, Аноним (43), 14:08, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Блин, что ж ты делаешь Такая сейчас ностальгия пробила, как вспомнил, как мы в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 15.116, Ю.Т. (?), 14:32, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    У нас еще до перестройки или уже объявили ее Ну и очередь, зато делом полезн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 14.107, Anonymoustus (ok), 14:15, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://media2.24aul.ru/imgs/567121197a26e337a8a2c7e2/kalkulyator-elektronika-

    ПМК небось такие? :)

     
     
  • 15.113, Ю.Т. (?), 14:29, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тю, это ж каменный век, подымай выше, Б3-34 и МК-54 и его продвинутая версия МК-... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.123, Anonymoustus (ok), 14:47, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня тоже лежит МК-61: в чехле и в фабричной коробке, с инструкцией. Даже тетрадка должна где-то быть с самописными программами. :)
     
  • 12.161, Michael Shigorin (ok), 16:40, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > И откуда во времена оные персоналки в провинциальных школах? Их в Маскве-то по пальцам считали.

    Киев, школа №145, PS/2 (286) и всё те же MSX плюс второй класс со вторыми поисками.  1993 -- не знаю точно, что когда появилось, но старшее поколение (на год-два старше нас) будто их же упоминало.  Так ещё выяснили на химфаке с другим стосорокпятчиком этот самый факт :)

     
  • 9.59, Anonymoustus (ok), 10:31, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В рисовании плохого ничего, а речь была про материально-техническую базу.

    Не надо защищать совок, пожалуйста. Там всё было плохо, и почти всем было плохо, кроме дорвавшихся до какой-то кормушки.

     
     
  • 10.61, Ю.Т. (?), 10:45, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, это уже скучно Сколько пожелаю, столько и буду защищать совок Разгово... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.64, Anonymoustus (ok), 11:12, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне тоже не нравится современное 171 плохо 187 , но тогдашнее не лучше ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.67, Ю.Т. (?), 12:20, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И очереди за мясопродуктами в душном магазине часами И прямо-таки мерзости ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.84, Anonymoustus (ok), 13:26, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы хотели сказать 8212 очереди за костями и субпродуктами Я один раз толь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 11.65, Crazy Alex (ok), 11:13, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    В перспективе трудящихся сейчас всё отлично, хоть для айтишника, хоть для сантех... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.66, Anonymoustus (ok), 12:11, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Открою большую-пребольшую тайну, которая на самом деле не тайна, хоть и неве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.74, Cradle (?), 12:59, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    - рынок рухнет и производители вейферов останутся без заказов на куче кредитов и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.87, Anonymoustus (ok), 13:31, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    С чего бы ему рухнуть ПК продаются всё меньшими объемами, значит для сохранения... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 15.104, Cradle (?), 14:10, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    нет, снижения не будет, пик прогресса был в 2002 и с тех пор пошел на замедление... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.112, Anonymoustus (ok), 14:28, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Я своё мнение изложил А признаки можете уже видеть в ценах на память Про завяз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 17.135, Анонимус2 (?), 15:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При строительстве любого завода без IT скорость и эффективность упадет раза в два минимум. И это не учитывая, что современное IT позволяет оптимизировать процессы производства на десятки процентов в тех областях где уже давно маржа измеряется долями процента. Так что боюсь вас огорчить, но без IT объёмы экономики разом уменьшаться в несколько раз.
     
     
  • 18.144, Anonymoustus (ok), 15:38, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    1. Эффективность чего? В каких единицах? По каким ГОСТам или документам ISO?


    2. Как именно современно ИТ оптимизирует процессы производства на десятки процентов? С конвейера продукция сходит вдвое быстрее? Рабочие прогуливают вдвое меньше? Директор ворует вдвое меньше? Развенчайте, пожалуйста, мои предрассудки. :)


    3. Ну вы б загуглили для начала, сколько и на сколько денег еды производится, медикаментов, торгового и производственного оборудования, а про услуги я уж молчу.

    Прямо уж в несколько раз уменьшится выторг Макдональдса, если убрать из него компьютеры. :) Вот если продавцов убрать, то конец бизнесу, да.

     
     
  • 19.148, Онанимус (?), 15:56, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2. Как именно современно ИТ оптимизирует процессы производства на десятки процентов?

    Вы претворяетесь что ли? Не понимаете, как используются ИТ во всем цикле производство - потребление? Начиная с САПРа и заканчивая бухучетом?

     
     
  • 20.154, Anonymoustus (ok), 16:27, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дорогой аноним! Я в корпоративном ынтерпрайзе больше лет, чем половина местных комментаторов прожила на свете. :) Поэтому я точно знаю, как возрастают расходы на всё с внедрением оптимизаций на ИТ. Выхлоп бывает, да, но, как правило, на очень больших бизнесах, и слова, которыми это описывается, я даже писать не буду, ибо здесь не поймут. Как только куда-то приходят внедренцы учётной («бухгалтерской») системы, приходится нанимать новых бухгалтеров. Когда приходят внедренцы оптимизированного документооборота, приходится на новый документооборот закупать втрое больше бумаги. Как только оптимизаторы станков прикручивают к линии свою малварь в индустриальном самосборном компьютере по безбожной цене, начинаются регулярные платежи на счёт внедренцев.

    Да, бывают и хорошие, красивые примеры — например, автоматизированный склад Амазона. Хотя кто знает, какие там выгоды и потери. Вы знаете? Я не знаю. Надо спросить у Амазона.

    А вот в юго-восточной Азии местные коллеги-оптимизаторы бизнес-процессор выяснили, что наилучший результат даёт массовое использование ручного труда населения, готового всю жизнь разгребать помойки за миску риса в день. Особенно хорош детский труд, ибо малолетние работники заметно меньше едят.

     
  • 21.166, Ю.Т. (?), 16:51, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А вот в юго-восточной Азии местные коллеги-оптимизаторы бизнес-процессор выяснили, что
    > наилучший результат даёт массовое использование ручного труда населения, готового всю
    > жизнь разгребать помойки за миску риса в день. Особенно хорош детский
    > труд, ибо малолетние работники заметно меньше едят.

    ...и у них -- до поры -- острее зрение, поскольку у них не было возможности просаживать его на приставке и компе.
    И моторика тоже -- и тоже до поры.

     
  • 21.176, Michael Shigorin (ok), 17:31, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да, бывают и хорошие, красивые примеры — например, автоматизированный склад Амазона.
    > Хотя кто знает, какие там выгоды и потери. Вы знаете? Я не знаю. Надо спросить у Амазона.

    Это никому особо знать не надо, особенно если собираться туда на работу.  Вот по Шотландии, но как минимум с перерывами и опозданиями в штатах будто бы примерно то же:

    https://www.thecourier.co.uk/fp/news/local/fife/325800/exclusive-amazon-worker
    https://russian.rt.com/world/article/341123-amazon-rabota-zarplata

     
  • 19.149, Ю.Т. (?), 15:57, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 1. Эффективность чего? В каких единицах? По каким ГОСТам или документам ISO?

    Эффективность здесь считается в трудозатратах, полагаю. Полвека назад распределённые ИС (ОГАС и то, что использовали в начале 80-х на постройке кораблей) пытались создавать именно для управления промышленностью.

    > 2. Как именно современно ИТ оптимизирует процессы производства на десятки процентов? С
    > конвейера продукция сходит вдвое быстрее? Рабочие прогуливают вдвое меньше? Директор ворует
    > вдвое меньше? Развенчайте, пожалуйста, мои предрассудки. :)

    Это, наверное, имеются в виду сложные изделия и поддержка полного жизненного цикла. Без ИТ оно или стоИт на месте, или пять тонн бумажной документации.

     
     
  • 20.162, Anonymoustus (ok), 16:41, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это, наверное, имеются в виду сложные изделия и поддержка полного жизненного цикла.
    > Без ИТ оно или стоИт на месте, или пять тонн бумажной
    > документации.

    С ИТ тоже пять тонн документации, а потом ещё десять тонн, потому что всё надо распечатать, заверить и подшить куда следует. И оно так же стоит, если что-то поломалось. Кроме того, за само это ИТ надо платить. А в случае жадного поставщика — платить много, иногда очень много. От такой оптимизации разориться можно.

    Смысл автоматизации был (и есть) в устранении человеческого фактора из однообразных рутинных процессов, требующих точности, и в замене человеческого труда везде, где его можно заменить. Но давайте будем честны: для этой автоматизации нужно настолько простейшее ИТ, что его впору реализовать вовсе без цифровых компьютеров (на аналоговых — и реализуют).

    То же можно сказать и о документообороте и учёте. Это сравнительно простые процессы, для них не нужно много миллионов строк кода на модных ЯП и больших вычислительных мощностей, там просто нету таких вычислений, для которых это надо.

    Где ИТ надо много, без вопросов, это САПР. Человеку сложно считать одну и ту же галиматью всю жизнь по многу раз в день, компьютеры делают это лучше.

     
  • 21.167, Ю.Т. (?), 16:55, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Это, наверное, имеются в виду сложные изделия и поддержка полного жизненного цикла.
    >> Без ИТ оно или стоИт на месте, или пять тонн бумажной
    >> документации.

    ...
    > Где ИТ надо много, без вопросов, это САПР. Человеку сложно считать одну
    > и ту же галиматью всю жизнь по многу раз в день,
    > компьютеры делают это лучше.

    Упомянутые мной системы полного ЖЦ включают компоненты САПР. Собственно, без данных компонентов эти системы и не нужны даже, с бумагой проще.

     
  • 21.170, Cradle (?), 17:02, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы рассуждаете рационально и с этой позиции могли бы быть правы, если бы остальной мир рассуждал также. Но в мире правит психология, вернее с ее помощью 1% тех кто владеет всем управляют оставшимися 99% которые пашут что-бы потратить жизнь на финтифлюшки. И в представлении тех кто всем владеет доллар вложенный в раскрученную хаиповую технологию весит на порядки больше чем доллар вложенный в предметы первой необходимости, пищепром или даже строительство. А в остальном по поводу IT - да, Вы соверженно правы.
     
  • 19.155, Cradle (?), 16:28, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    конец бизнесу наступает если убрать покупателей. Но проблема даже не в этом, проблема в том что если где-то в Тайване обанкротится новенький fab которому некий банк выдал кредит на 1e9 зеленых президентов, то этот банк уже не сможет выдать несчастные 1e6 зеленых на модернизацию оборудования вашему Макдональдсу, потому что этот банк тоже обанкротят. Потому что современный рынок - это биржа, акционеры, инвестиции, банки, и весь этот сброд смотрит не на реальный об'ем производства и социальную ценность продукта, а именно что на то как весь иррациональный пиар и хайп раскручивает покупателя выкладывать бабки на новый смартфон, хайспид-интернет, умный дом, электромобиль и почую лабуду, ну а попутно и ходить жрать в Макдоналдс. И поэтому, если на рынке микроэлектроники что-то рухнет, то волна пойдет такая что достанется всем и надолго, а если что-то на те же деньги рухнет в пищевой промышленности - заметят разве что специалисты.
     
     
  • 20.168, Anonymoustus (ok), 16:58, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Налицо смешная и забавная, но очень распространённая профдеформация. :) Ну и незнание реальной жизни заодно.

    Я могу посоветовать вам взять в руки самый простой калькулятор, доступные в открытых источниках данные и посчитать, сколько что стоит в бизнес-процессах среднего предприятия — например, молокозавода. Или птицефабрики. Или цеха по производству табуреток. Или завода ЖБК. И выяснить наконец для себя, какова в бизнес-процессах реального сектора удельная стоимость ИТ. Когда вы это уже узнаете, просто примените новое знание к остальным, известным вам или не очень, отраслям хозяйства. Уверяю, что везде картина будет похожей.

    Говоря проще, если что-то рухнет в пищевой промышленности, вам станет нечего кушать. А если утонет Тайвань вместе со всеми фабриками и Китай в придачу, то, отвлечённо говоря, всего лишь подорожают смартфоны (потому что в Азии делают дешёвую, ширпотребную электронику). Что важнее для вашей жизни — решайте сами.

     
  • 21.171, Ю.Т. (?), 17:02, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Говоря проще, если что-то рухнет в пищевой промышленности, вам станет нечего кушать.
    > А если утонет Тайвань вместе со всеми фабриками и Китай в

    Многим людям гораздо проще представить себе, что утонет Тайвань, чем то, что может накрыться пищевая промышленность. А зря.

     
  • 22.175, Cradle (?), 17:24, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если утонет Тайвань, половина китайцев тоже потеряет работу, и тогда нам точно станет нечего кушать. Потому что китайцы уже не те, они уже попробовали хорошей жизни и еще не забыли как она добывается.
     
  • 21.177, Michael Shigorin (ok), 17:35, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Говоря проще, если что-то рухнет в пищевой промышленности, вам станет нечего кушать.

    Картошка с участка уже выручала в своё время.

     
  • 14.89, Ю.Т. (?), 13:33, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тем не менее, быстрого дальнейшего снижения размерности не будет потому, что н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 13.86, Онанимус (?), 13:31, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Ответ знатоков этот вопрос задается в течении последних 40 тысяч лет, начиная с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.96, Ю.Т. (?), 13:51, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Палки и камни сами растут А вот люди, умеющие выточить болт на фрезерном станке... весь текст скрыт [показать]
     
  • 12.72, Ю.Т. (?), 12:53, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда не стоит и беспокоиться моими сообщениями Конечно, письмо рукой и кой-как... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 13.81, Аноним (43), 13:22, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >письмо рукой и кой-какая еще мелкая моторика развивают мозг.

    А клаву топчут, должно быть, тентаклями. Пальцы отрезают за ненадобностью.

     
     
  • 14.90, Anonymoustus (ok), 13:33, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Письмо рукой, как в школе учат, и каллиграфия несопоставимо большее влияние ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 15.105, Аноним (43), 14:13, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Больше дети ничего руками не делают, да А складывание пальцев в неестественное ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 16.109, Anonymoustus (ok), 14:17, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что это за поток бессвязных фраз?

    Если ты чего-то не знаешь, анон, Гугл поможет тебе найти новое знание.

     
  • 14.91, Ю.Т. (?), 13:34, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>письмо рукой и кой-какая еще мелкая моторика развивают мозг.
    > А клаву топчут, должно быть, тентаклями. Пальцы отрезают за ненадобностью.

    Кое-кто, вероятно, и мыслит тентаклями.

     
     
  • 15.108, Аноним (43), 14:15, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы, рептилоиды, и не то могём. Нам Пресвятой Совок развалить - один раз тентаклью шевельнуть! Бу! Страшно?
     
  • 8.159, Michael Shigorin (ok), 16:37, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В Мааскве, возможно, на информатике были персоналки, я могу в это поверить,
    > но вне Маасквы блок-схемы алгоритмов счастливые советские ученики рисовали мелом на
    > доске и ручкой в тетрадке. Без каких-либо электронно-вычислительных устройств вообще.
    > Спасибо, конечно, за то, что хоть рисовали.

    Да много где букашки были или агаты (да, в основном по подшефным школам, как понимаю, но и у нас на кружке их было в восьмидесятых -- довольно быстро даже ЕС1840 с мазовиями в одном классе и МС0511 в другом; много где ещё MSX водились).  Не надо палку-то в рогалик перегибать.

    Но горку листингов и чистую тетрадку к бабушке на каникулы у меня это не отменяло, конечно %)  И вот там уже всё в голове...

     
  • 4.158, Michael Shigorin (ok), 16:34, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А тебе сколько лет в союзе то было? :)

    12 (1979)

     
  • 2.13, Аноним (13), 01:44, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Что конкретно тебя, бесполезного анонима, останавливает от использования??
     
     ....нить скрыта, показать (60)

  • 1.7, KonstantinB (ok), 00:09, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Соберется только на линуксе: linux/perf_event.h, CLOCK_MONOTONIC, вот это все.

    И система сборки там, ммм, необычная.

     
  • 1.9, Michael Shigorin (ok), 00:35, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > используются только простые арифметические инструкции
    > без применения условного ветвления

    Ого.

     
     
  • 2.12, angra (ok), 01:28, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Код не смотрел, но с точки зрения математики в самой идее сортировки без ветвлений ничего сложного, на уровне продвинутой школы. По сути нам надо реализовать min и max без условий. Сразу приходит идея использовать модуль числа и стандартный трюк с добавлением. Получаем что для произвольных a и b
    a+( |b-a| + (b-a) )/2 раскладывается в два случая
    a>b тогда |b-a| = a-b   и  a+( |b-a| + (b-a) )/2 = a+( a-b + b-a )/2 = a+0 = a
    a<=b тогда |b-a| = b-a  и  a+( |b-a| + (b-a) )/2 = a+( b-a + b-a )/2 = a+(2b-2a)/2= a+b-a=b

    Получили функцию max без ветвлений, аналогично делается функция min, после чего два подряд идущих числа заменяются на min и max от них, то бишь получаем правильный порядок для двух чисел, ну а дальше хоть пузырьком.

    Само собой от математической идеи до эффективного кода очень долгий путь.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 02:11, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    2.5 цикла CPU на байт данных
     
  • 3.17, Anonymous1 (?), 02:26, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, если a=b будет a, а значит

    a>=b тогда ... = a
    a<b тогда ..... =b

     
  • 3.19, backbone (ok), 04:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А от деления / нельзя избавится?
     
     
  • 4.21, bOOster (ok), 05:36, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А если "слово" сдвинуть на 1 бит левее?
     
     
  • 5.22, bOOster (ok), 05:38, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну или правее?
     
     
  • 6.47, backbone (ok), 09:46, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну или правее?

    Да, точно, дошло чуть позже, целые числа ведь.

    Кстати, от ещё одной операции можно избавиться: a + b + |b - a| >> 1

     
  • 4.26, angra (ok), 07:29, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я написал с точки зрения математики, а не кода на ассемблере При оптимизации ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.20, bOOster (ok), 05:34, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну в лучших традициях Брезенхема )
     
  • 3.25, нона (?), 06:25, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Круто.
     
  • 3.63, Нанобот (ok), 11:08, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    т.е. это не будет работать для пар чисел вроде 1e+308 и 1e-308 и заявленое "может быть адаптирован для чисел с плавающей запятой" не соответствует действительности
     
  • 3.97, Sw00p aka Jerom (?), 13:57, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >>По сути нам надо реализовать min и max без условий.

    у минимаксового сортинга - квадратичная сложность во всех случаях.

     
  • 3.138, anonymous (??), 15:29, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот только модуль без ветвлений вычислить нетривиально
     
  • 2.48, Cradle (?), 09:46, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    не все так розово - у него там в разделе speed можно посмотреть производительнос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.99, Sw00p aka Jerom (?), 14:00, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сортировка за  O(n) - О_о, вы серьёзно?
     
  • 2.62, someone (??), 11:01, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Там есть условные ветвления
     
  • 1.15, Аноним (16), 02:09, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошее хобби... Как скучно я живу.
     
  • 1.24, лютый жабист... (?), 05:54, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –15 +/
    Динозавр родил мышь :)

    Я понимаю, что в ну оооочень узких кругах эта либа окажется ну ооочень полезной, но лучше бы безопасный браузер написал или хотя бы ОСь для мобилочек.

     
     
  • 2.31, DmA (??), 08:28, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Он просто понимает, что безопасный браузер невозможен!
     
     
  • 3.33, Anonymoustus (ok), 08:35, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Он просто понимает, что безопасный браузер невозможен!

    lynx?

     
     
  • 4.35, A.Stahl (ok), 08:44, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Браузер?
     
     
  • 5.37, Anonymoustus (ok), 08:49, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вполне Одно время мне приходилось использовать только текстовые браузеры lynx,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.40, A.Stahl (ok), 09:16, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >однако вполне достаточен

    Ага. Точно...

     
     
  • 7.58, Anonymoustus (ok), 10:29, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда создавали Веб, то никто не планировал, что страницу будет генерировать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.45, Нанобот (ok), 09:42, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    при достаточном уровне самовнушения вполне можно добиться того, чтоб считать lynx браузером
     
     
  • 6.54, Ю.Т. (?), 10:16, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > при достаточном уровне самовнушения вполне можно добиться того, чтоб считать lynx браузером

    а links даже изображает таблицы

     
     
  • 7.71, нах (?), 12:41, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а links даже изображает таблицы

    жаль что они из современного веба исчезли лет пять назад.

     
     
  • 8.73, Ю.Т. (?), 12:54, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> а links даже изображает таблицы
    > жаль что они из современного веба исчезли лет пять назад.

    мы говорим о веб 1.0, который сам исчез из современного веба

     
     
  • 9.106, нах (?), 14:15, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    в web1 0 нет места таблицам - это вредная дизайнерская придумка, изгадившая всю ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.110, Ю.Т. (?), 14:25, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    И вот куда ни глянь, всюду вылезает какая-нибудь вредная дизайнерская придумка, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.152, нах (?), 16:16, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну вот по этой причине я скорее за div'ы и layout'ы, включая grid.
    потому что оно хотя бы выглядит логично, в отличие от таблиц, навернутых поверх strict sgml, в попытках и невинность соблюсти, и удовольствия получать.

    но как только мы это поддерживаем - браузер превращается в blink. Потому что самостоятельно никто и никогда не осилит.

     
     
  • 12.156, Ю.Т. (?), 16:29, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну вот по этой причине я скорее за div'ы и layout'ы, включая
    > grid.
    > потому что оно хотя бы выглядит логично, в отличие от таблиц, навернутых
    > поверх strict sgml, в попытках и невинность соблюсти, и удовольствия получать.

    Если уж sgml, так "надо быть "за" xsl и xslt и за какой-то из тамошних языков описания верстки.

     
     
  • 13.179, Anonymoustus (ok), 17:39, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Если уж sgml, так "надо быть "за" xsl и xslt и за
    > какой-то из тамошних языков описания верстки.

    Жизнь показала, что для большинства это слишком сложно. Неподъёмно оказалось.

     
  • 10.153, Anonymoustus (ok), 16:18, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> мы говорим о веб 1.0, который сам исчез из современного веба
    > в web1.0 нет места таблицам - это вредная дизайнерская придумка, изгадившая всю
    > стройную sgml концепцию, ее ненавидели все авторы браузеров и парсеров. Потому
    > что она заставляла размещать элементы на странице так, как их видел
    > дизайнер, а не как получилось.

    Где это в SGML про таблицы? Нету там.

    А с правильным и красивым отображением HTMLя слегка, лет на полтора десятка, лажанули, да. Не последнюю очередь по вине M$. Ну что ж поделать — новая неизведанная область, фронтир. Когда, впрочем, наверстали, так подросли миллениалы и расплодились CDNы, и снова стало всё плохо. :)

     
  • 6.57, Anonymoustus (ok), 10:25, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Для этого не нужно никакое самовнушение, а только знание о том, каковы исходны... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.38, Anonymoustus (ok), 08:51, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Он же исходник выложил Можно просто скачать и посмотреть Там на всё меньше 100... весь текст скрыт [показать]
     
     ....нить скрыта, показать (18)

  • 1.29, Anonymoustus (ok), 08:20, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Download, unpack, compile, test, install

    In a root terminal, create a djbsort user:
    [CODE]
        adduser --disabled-password --gecos djbsort djbsort
    [/CODE]

    Run a shell as that user:
    [CODE]
        su - djbsort
    [/CODE]
     
     
    Заботится о твоей, юзернейм, безопасности!

    Однако пихон 3 портит всё впечатление.


    P. S.

    А вот зачем там пихон:

    [CODE]
    $ cd ./djbsort-20180710

    $ head build

    #!/usr/bin/env python3

    import string
    import re
    import platform
    import sys
    import os
    import subprocess
    import shutil
    import datetime

    [/CODE]

     
     
  • 2.46, Нанобот (ok), 09:45, 12/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    >А вот зачем там пихон:

    подозреваю, что человеку так было удобнее. он не ставил себе цель потешить не в меру развитое чувство прекрасного опеннетовских анонимов

     
     
  • 3.53, Anonymoustus (ok), 10:16, 12/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Да Один из редких примеров правильного использования пихона Опеннетовские анон... весь текст скрыт [показать]
     

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