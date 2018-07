11.07.2018 21:41  Дэниэл Бернштейн опубликовал новую библиотеку djbsort

При строительстве любого завода без IT скорость и эффективность упадет раза в два минимум. И это не учитывая, что современное IT позволяет оптимизировать процессы производства на десятки процентов в тех областях где уже давно маржа измеряется долями процента. Так что боюсь вас огорчить, но без IT объёмы экономики разом уменьшаться в несколько раз.