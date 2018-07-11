11.07.2018 21:41  Дэниэл Бернштейн опубликовал новую библиотеку djbsort

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|3.42, Аноним (42), 09:22, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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сделал для avx2 - значит почти наверняка недавно с avx2 по работе возился.
сделайте для DSP ASE или что у Вас там стоит?
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|4.50, Xasd (ok), 10:08, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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> А помоечники должны страдать, да.
+1
щаз ещё кто-нибудь про 32-бита тут вылезет :-)
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|7.88, Anotheranon (?), 13:32, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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поддерживаю!
"Раньше компьютеры были большими и медленными, а программы маленькими и быстрыми.
Теперь же компьютеры маленькие и быстрые, а программы большие и медленные"
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|9.120, Аноним (43), 14:40, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>Задумается, может, над тем, что пишет Anonymoustus. Пересмотрят свои заблуждения.
Они деньги платят, чтобы не думать, о чем ты? Максимум сменят один мозговой вирус на другой.
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|8.129, Anonymoustus (ok), 14:59, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Кстати, лишние деньги лучше тратить на повышение реального, а не мнимого, качества жизни, смысл которой состоит уж точно не в постоянных покупках одних и тех же вещей на замену друг другу (хотя для кого-то — в этом). Путешествуй, читай книги, занимайся каким-то спортом, заведи сад, кушай хорошую вкусную еду, ходи с женой в театр, оплати своим детям хорошее образование и так далее. Много есть куда потратить деньги с умом и удовольствием.
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|10.145, Anonymoustus (ok), 15:49, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Не стоит смешивать несравнимые вещи, ибо выводы с неизбежностью будут ошибочны.
Автомобиль изнашивается и устаревает физически, объективно. Однажды он просто сгнивает и разваливается на части. Если бы Audi-80 1988-го года выпуска, чисто теоретически, не была подвержена износу и всегда была в состоянии новой, то возникает следующий интересный вопрос: по какой причине ты её сменил бы на другую машину?
В ИТ всё совсем не так. Софт не устаревает, он всегда новый, даже если ему сто лет. Его поэтому намеренно объявляют устаревшим через некоторое время после выпуска и отказывают клиентам в техподдержке. Железо — да, изнашивается. Но это не синоним устареванию. Вышедшие из строя компоненты можно было бы заменять новыми и таким образом превращать аппаратную часть компьютера тоже в потенциально вечную. Именно и только в таком смысле правильно говорить о компьютере как о программно-аппаратном комплексе.
Единственно правильный, но ненавистный для всех «продажников» подход к выбору компьютера формулируется одной фразой: как хорошо данный программно-аппаратный комплекс отвечает решению такой-то задачи. Любой компьютер по определению «задаче-центричен».
Я думаю, что мало что можно добавить к сказанному выше.
Если люди покупают по зову рекламы, то они бездумные рабы маркетинга. Если планируют решение задачи и для этого подбирают инструмент, то им реклама по боку.
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|12.172, Anonymoustus (ok), 17:05, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Надеюсь, хоть немножко прояснилось, что нельзя сравнивать несравнимое? Или слишком тяжело? :)
Я не понимаю, почему вас не учат этому. Вы ж потом лепите алгоритмическую логику программирования ко всем вещам из реальной жизни. Ну и получается такое, что за голову хватаешься…
Есть старый анедот на эту тему.
Проститука поехала летом отдыхать на море. Лежит загорает на пляже. К ней подходит мужик и пытается завязать знакомство. Она ни в какую. Спрашивает у него:
— Вы кем работаете по жизни?
— Слесарем.
– Ну вот представьте, что приехали вы на море, а вокруг вас — станки, станки, станки…
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|7.102, Аноним (102), 14:09, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Понимаешь, анон, мой двадцатилетний (!) P-2 с крохами
запусти на нем, пожалуйста, idea. Но только новую с java 10 и python 3.6, а не ту что была почти 20 лет назад.
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|12.141, Anonymoustus (ok), 15:33, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я малёхо постарше буду, так что пропорционально больше ощущаю все эти прелести. :)
Насчёт приказов — само собой! Только так и не иначе. А что там ещё делать-то? :)
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|4.70, нах (?), 12:38, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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spectre тоже есть во всех более-менее модных компах. любители обмазываться свеженьким, разумеется, от него не страдают - у честного человека нет секретов от партии.
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|5.76, Аноним (43), 13:16, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Если ты думаешь, что сидя на древнем железе с тухлым софтом ты более защищен, то у меня для тебя плохие новости.
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|6.80, Anonymoustus (ok), 13:19, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Если ты думаешь, что сидя на древнем железе с тухлым софтом ты
> более защищен, то у меня для тебя плохие новости.
То есть надо снова бежать в магазин и купить ещё такого же дырявого железа?
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|6.133, Anonymoustus (ok), 15:06, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Охохо, последние x86, неуязвимые к Spectre, это P1 и его клоны, а
> так же атомы самых ранних поколений. В PPro, PII и т.п.,
> а также же тех атомах, которые перестали жутко тормозить уже спекулятивное
> выполнение в полный рост и соответственно Spectre. Аналогично на не-x86 архитектурах.
Вот где-то там, по первопню, и пролегает граница между безопасным и небезопасным железом. Чисто по архитектурным причинам. Либо безопасно, но медленно, либо быстро, но «не серчайте, если что». Недаром для военного потребителя очень долго производили тройки и четверки. Может и снова начнут в свете таких новостей.
А если учесть, что все процессоры заведомо разогнаны, по понятиям восьмидесятых, то можно примерно прикинуть себе, какова может быть их реальная производительность, если их слегка тормознуть до скорости i486 и полностью отключить предсказывалку. Многих в этом месте, думаю, ожидает дивное открытие. :)
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|8.174, Anonymoustus (ok), 17:11, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>>Если бы в интернете некоторые сайты не показывали мне пугающие уведомления про «НЕБЕЗОПАСНОСТЬ!!! УСТАРЕВШИХ!!! БРАУЗЕРОВ!!!», фактически отказывая мне в контенте, то я бы и не замечал «ветров перемен»
> Да срать им на безопасность, просто веб-обезьянки хотят использовать новые фичи
А когда им предлагаешь банан и орешки, они обижаются. :)
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|6.131, Ivan_83 (ok), 15:00, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Если не гнать - теперь как выяснилось тоже есть разница.
Интел остро конкурирует с амд и они тоже сделали автобуст по полной. Я слышал отзывы что интелы в стоке уходят в тротлинг.
ЖМ - очень плохая идея.
Оно мне изначально не сильно нравилось, а когда почитал то понял что это лажа.
Много лучше ставить кулер на кристал или попробовать у китайцев медную крышку взять.
Распаянные процы - другой сегмент. Как минимум там обычно мало/нет слотов расширения.
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|4.77, Аноним (43), 13:17, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Тсс! Его заморозили в конце прошлого века. Сейчас случится шок у человека, и ты будешь виноват.
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|8.136, Anonymoustus (ok), 15:24, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Не дают же таблиц.
Скачал, почти случайно, из интернета обучаловку одной программы, которую использовал мало и давно, а тут про какую-то более новую версию. Лектор вдохновенно вещает: «инкредибль! анбиливыбль! революшинари!» Прямо вот видишь по его лицу, что он бы ещё как-то увеличил превосходную степень своих восхвалений, но слов таких не знает. :)
А если взять десяток версий программы и поставить в ряд, отметив изменения и новшества, то и смотреть особо не на что, поскольку базовая (то есть реально нужная) функциональность, как правило, реализуется к версии нумер раз, а дальше у художников начинается вольное творчество под чутким руководством отдела продаж. :)
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|5.130, Nuzhny (?), 14:59, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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1. Да, я уверен, что не в курсе на фоне заявлений о новомодности немолодых технологий.
2. Я уже лет 15 занимаюсь компьютерным зрением и прошёл путь от самописного ассемблера к Intel IPP, CUDA, OpenCL. Сейчас тренд - это Halide: http://halide-lang.org
3. Для обработки любых медиа данных MMX, SSE, AVX - это благо, такие нововведения всегда приветствуются, поскольку могут значительно ускорить вычисления и удешевить решение.
4. Ты на своих старых процессорах даже видео с нормальным битрейтом посмотреть не сможешь.
5. Оптимизировать софт под старые системы нет смысла: либо этим автоматически занимаются компиляторы, либо никто.
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|6.140, Anonymoustus (ok), 15:31, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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AVX, SSE и MMX — это не технологии. Остальное я оставлю без комментирования ввиду непонимания оппонентом базовых вещей, в частности смысла понятия технологии.
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|7.143, Nuzhny (?), 15:35, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Во-первых, это всё таки технологии, посмотри в толковый словарь.
Во-вторых, обратимся к сообщению, на которое я и отвечал:
>С одной стороны, конечно, похвально использование инновационных, прогрессивных, модно-молодёжных технологий.
Хм! Складывается впечатление, что кто-то сам себе противоречит.
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|6.146, Ю.Т. (?), 15:52, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> 2. Я уже лет 15 занимаюсь компьютерным зрением и прошёл путь от
> самописного ассемблера к Intel IPP, CUDA, OpenCL. Сейчас тренд - это
> Halide: http://halide-lang.org
Прошу прощения, интересоваться такими вещами, наверное, некорректно, но до чего дошли за 15 лет -- в смысле полезного результата?
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|7.151, Anonymoustus (ok), 16:09, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Прошу прощения, интересоваться такими вещами, наверное, некорректно, но до чего дошли за
> 15 лет -- в смысле полезного результата?
Прошу прощения, что вмешиваюсь, но рискну предположить, что до тех же полезных результатов, что их возня с ИИ за семьдесят лет: искусственный идиот как не умел переводить (кроме как буквально по заранее приготовленному специально обученными людьми словарю) и распознавать естественный язык, так и не умеет. Знать — гигагерцев не хватает!
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|5.134, Ivan_83 (ok), 15:08, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Я бы тоже скорее всего на нём сидел и не парился, если бы он у меня был.
Но на коредуо и 16гб мне уже было немного тесновато.
И видео в h.265 он уже не тянул.
И компелять на нём фаирфокс и либреофис было очень долго: 2-5 часов.
А в остальном: браузить, кодить, смотреть киношки, играть в старые игрушки было вполне комфортно.
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|6.137, Anonymoustus (ok), 15:28, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Положив руку на кошелёк, тесно становится из-за браузеров. Они главный потребитель ресурсов.
Может ещё для обработки мультимедии ресурсов много не бывает, но это не каждому надо.
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|8.147, Anonymoustus (ok), 15:53, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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В точности наоборот: мне постоянно что-то _своё_ (вИдение) навязывают, будто они продавцы, а у меня лишние деньги.
Если ты занимаешься рендерингом, для тебя слишком быстрого железа не бывает. А я не занимаюсь, поэтому мне не надо.
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|9.150, Ю.Т. (?), 16:00, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> В точности наоборот: мне постоянно что-то _своё_ (вИдение) навязывают, будто они продавцы,
> а у меня лишние деньги.
> Если ты занимаешься рендерингом, для тебя слишком быстрого железа не бывает.
...или численно решаемыми задачами (и тоже, кстати, рост мощности железа не отражается линейно в рост скорости решения задач)
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|10.164, Anonymoustus (ok), 16:46, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ну да. 8—10 нс на цикл для памяти. Как было, так и осталось. Только ширина шины выросла многократно. А для мелких данных и экономных программ это всё без пользы. Тут-то и начинаешь подозревать, кто главный выгодополучатель от разбухания софта и сопутствующей смены вычислительного железа потребителями.
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|11.169, Ю.Т. (?), 17:00, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Ну да. 8—10 нс на цикл для памяти. Как было, так и
> осталось. Только ширина шины выросла многократно. А для мелких данных и
Там-то шина (точнее, шины в широком смысле) как раз и лимитирует...
> экономных программ это всё без пользы.
...и мелкие данные не спасают ))))
>Тут-то и начинаешь подозревать, кто
> главный выгодополучатель от разбухания софта и сопутствующей смены вычислительного железа
> потребителями.
Ну дык.
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|4.165, Stax (ok), 16:50, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Самые модные это AVX512, которого почти нигде и нет, хотя интел обещал его в десктопах уже года 2 назад.
Их реализовывать очень дорого, а эффекта на десктопных задачах почти нигде не получить...
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|3.157, Michael Shigorin (ok), 16:33, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Больше всего доставляет скромное умолчание о процессорах без AVX.
Ну и наброс вышел...
А всего-то стоило прочитать:
[I]>> - Наличие оптимизаций только для CPU с поддержкой инструкций AVX2
>> [B](оптимизации могут быть легко портированы для других CPU)[/B];[/I]
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|3.18, Аноним (18), 03:23, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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> А мы в Германии или в Америке?
Предлагаете чисто из вредности^W принципа коверкать фамилию на свой, 'негерманомериканский' лад, вместо использования наиболие созвучного варианта?
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|4.178, Аноним (178), 17:36, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А «Эйнштейн» не смущает? Есть куча примеров известных имен, произношение которых у нас адаптировано, и это нормально, и все привыкли, и вы, вероятно, тоже их произносите не задумываясь.
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|4.28, Ю.Т. (?), 07:58, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+5 +/–
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> А тебе сколько лет в союзе то было? :)
Понимание взрослых вещей с детства -- в Союзе поощрялось. Это сейчас поощряются детишки в 40 лет.
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|10.52, Ю.Т. (?), 10:15, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>> И что теперь не так со "счастливыми советскими учениками"?
> В госдуре воруют. Остальные спились (
В госдуре, полагаю, всё же НЕсчастливые советские ученики. В остальном верно.
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|9.55, Аноним (43), 10:18, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Были и вне Москвы. Нет, не крупный город.
Угу, помню. Только это была уже не сссрия. 92-94 год.
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|16.123, Anonymoustus (ok), 14:47, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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У меня тоже лежит МК-61: в чехле и в фабричной коробке, с инструкцией. Даже тетрадка должна где-то быть с самописными программами. :)
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|12.161, Michael Shigorin (ok), 16:40, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> И откуда во времена оные персоналки в провинциальных школах? Их в Маскве-то по пальцам считали.
Киев, школа №145, PS/2 (286) и всё те же MSX плюс второй класс со вторыми поисками. 1993 -- не знаю точно, что когда появилось, но старшее поколение (на год-два старше нас) будто их же упоминало. Так ещё выяснили на химфаке с другим стосорокпятчиком этот самый факт :)
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|9.59, Anonymoustus (ok), 10:31, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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В рисовании плохого ничего, а речь была про материально-техническую базу.
Не надо защищать совок, пожалуйста. Там всё было плохо, и почти всем было плохо, кроме дорвавшихся до какой-то кормушки.
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|17.135, Анонимус2 (?), 15:18, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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При строительстве любого завода без IT скорость и эффективность упадет раза в два минимум. И это не учитывая, что современное IT позволяет оптимизировать процессы производства на десятки процентов в тех областях где уже давно маржа измеряется долями процента. Так что боюсь вас огорчить, но без IT объёмы экономики разом уменьшаться в несколько раз.
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|18.144, Anonymoustus (ok), 15:38, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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1. Эффективность чего? В каких единицах? По каким ГОСТам или документам ISO?
2. Как именно современно ИТ оптимизирует процессы производства на десятки процентов? С конвейера продукция сходит вдвое быстрее? Рабочие прогуливают вдвое меньше? Директор ворует вдвое меньше? Развенчайте, пожалуйста, мои предрассудки. :)
3. Ну вы б загуглили для начала, сколько и на сколько денег еды производится, медикаментов, торгового и производственного оборудования, а про услуги я уж молчу.
Прямо уж в несколько раз уменьшится выторг Макдональдса, если убрать из него компьютеры. :) Вот если продавцов убрать, то конец бизнесу, да.
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|19.148, Онанимус (?), 15:56, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> 2. Как именно современно ИТ оптимизирует процессы производства на десятки процентов?
Вы претворяетесь что ли? Не понимаете, как используются ИТ во всем цикле производство - потребление? Начиная с САПРа и заканчивая бухучетом?
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|20.154, Anonymoustus (ok), 16:27, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Дорогой аноним! Я в корпоративном ынтерпрайзе больше лет, чем половина местных комментаторов прожила на свете. :) Поэтому я точно знаю, как возрастают расходы на всё с внедрением оптимизаций на ИТ. Выхлоп бывает, да, но, как правило, на очень больших бизнесах, и слова, которыми это описывается, я даже писать не буду, ибо здесь не поймут. Как только куда-то приходят внедренцы учётной («бухгалтерской») системы, приходится нанимать новых бухгалтеров. Когда приходят внедренцы оптимизированного документооборота, приходится на новый документооборот закупать втрое больше бумаги. Как только оптимизаторы станков прикручивают к линии свою малварь в индустриальном самосборном компьютере по безбожной цене, начинаются регулярные платежи на счёт внедренцев.
Да, бывают и хорошие, красивые примеры — например, автоматизированный склад Амазона. Хотя кто знает, какие там выгоды и потери. Вы знаете? Я не знаю. Надо спросить у Амазона.
А вот в юго-восточной Азии местные коллеги-оптимизаторы бизнес-процессор выяснили, что наилучший результат даёт массовое использование ручного труда населения, готового всю жизнь разгребать помойки за миску риса в день. Особенно хорош детский труд, ибо малолетние работники заметно меньше едят.
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|21.166, Ю.Т. (?), 16:51, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А вот в юго-восточной Азии местные коллеги-оптимизаторы бизнес-процессор выяснили, что
> наилучший результат даёт массовое использование ручного труда населения, готового всю
> жизнь разгребать помойки за миску риса в день. Особенно хорош детский
> труд, ибо малолетние работники заметно меньше едят.
...и у них -- до поры -- острее зрение, поскольку у них не было возможности просаживать его на приставке и компе.
И моторика тоже -- и тоже до поры.
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|19.149, Ю.Т. (?), 15:57, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> 1. Эффективность чего? В каких единицах? По каким ГОСТам или документам ISO?
Эффективность здесь считается в трудозатратах, полагаю. Полвека назад распределённые ИС (ОГАС и то, что использовали в начале 80-х на постройке кораблей) пытались создавать именно для управления промышленностью.
> 2. Как именно современно ИТ оптимизирует процессы производства на десятки процентов? С
> конвейера продукция сходит вдвое быстрее? Рабочие прогуливают вдвое меньше? Директор ворует
> вдвое меньше? Развенчайте, пожалуйста, мои предрассудки. :)
Это, наверное, имеются в виду сложные изделия и поддержка полного жизненного цикла. Без ИТ оно или стоИт на месте, или пять тонн бумажной документации.
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|20.162, Anonymoustus (ok), 16:41, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Это, наверное, имеются в виду сложные изделия и поддержка полного жизненного цикла.
> Без ИТ оно или стоИт на месте, или пять тонн бумажной
> документации.
С ИТ тоже пять тонн документации, а потом ещё десять тонн, потому что всё надо распечатать, заверить и подшить куда следует. И оно так же стоит, если что-то поломалось. Кроме того, за само это ИТ надо платить. А в случае жадного поставщика — платить много, иногда очень много. От такой оптимизации разориться можно.
Смысл автоматизации был (и есть) в устранении человеческого фактора из однообразных рутинных процессов, требующих точности, и в замене человеческого труда везде, где его можно заменить. Но давайте будем честны: для этой автоматизации нужно настолько простейшее ИТ, что его впору реализовать вовсе без цифровых компьютеров (на аналоговых — и реализуют).
То же можно сказать и о документообороте и учёте. Это сравнительно простые процессы, для них не нужно много миллионов строк кода на модных ЯП и больших вычислительных мощностей, там просто нету таких вычислений, для которых это надо.
Где ИТ надо много, без вопросов, это САПР. Человеку сложно считать одну и ту же галиматью всю жизнь по многу раз в день, компьютеры делают это лучше.
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|21.167, Ю.Т. (?), 16:55, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> Это, наверное, имеются в виду сложные изделия и поддержка полного жизненного цикла.
>> Без ИТ оно или стоИт на месте, или пять тонн бумажной
>> документации.
...
> Где ИТ надо много, без вопросов, это САПР. Человеку сложно считать одну
> и ту же галиматью всю жизнь по многу раз в день,
> компьютеры делают это лучше.
Упомянутые мной системы полного ЖЦ включают компоненты САПР. Собственно, без данных компонентов эти системы и не нужны даже, с бумагой проще.
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|21.170, Cradle (?), 17:02, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Вы рассуждаете рационально и с этой позиции могли бы быть правы, если бы остальной мир рассуждал также. Но в мире правит психология, вернее с ее помощью 1% тех кто владеет всем управляют оставшимися 99% которые пашут что-бы потратить жизнь на финтифлюшки. И в представлении тех кто всем владеет доллар вложенный в раскрученную хаиповую технологию весит на порядки больше чем доллар вложенный в предметы первой необходимости, пищепром или даже строительство. А в остальном по поводу IT - да, Вы соверженно правы.
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|19.155, Cradle (?), 16:28, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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конец бизнесу наступает если убрать покупателей. Но проблема даже не в этом, проблема в том что если где-то в Тайване обанкротится новенький fab которому некий банк выдал кредит на 1e9 зеленых президентов, то этот банк уже не сможет выдать несчастные 1e6 зеленых на модернизацию оборудования вашему Макдональдсу, потому что этот банк тоже обанкротят. Потому что современный рынок - это биржа, акционеры, инвестиции, банки, и весь этот сброд смотрит не на реальный об'ем производства и социальную ценность продукта, а именно что на то как весь иррациональный пиар и хайп раскручивает покупателя выкладывать бабки на новый смартфон, хайспид-интернет, умный дом, электромобиль и почую лабуду, ну а попутно и ходить жрать в Макдоналдс. И поэтому, если на рынке микроэлектроники что-то рухнет, то волна пойдет такая что достанется всем и надолго, а если что-то на те же деньги рухнет в пищевой промышленности - заметят разве что специалисты.
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|20.168, Anonymoustus (ok), 16:58, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Налицо смешная и забавная, но очень распространённая профдеформация. :) Ну и незнание реальной жизни заодно.
Я могу посоветовать вам взять в руки самый простой калькулятор, доступные в открытых источниках данные и посчитать, сколько что стоит в бизнес-процессах среднего предприятия — например, молокозавода. Или птицефабрики. Или цеха по производству табуреток. Или завода ЖБК. И выяснить наконец для себя, какова в бизнес-процессах реального сектора удельная стоимость ИТ. Когда вы это уже узнаете, просто примените новое знание к остальным, известным вам или не очень, отраслям хозяйства. Уверяю, что везде картина будет похожей.
Говоря проще, если что-то рухнет в пищевой промышленности, вам станет нечего кушать. А если утонет Тайвань вместе со всеми фабриками и Китай в придачу, то, отвлечённо говоря, всего лишь подорожают смартфоны (потому что в Азии делают дешёвую, ширпотребную электронику). Что важнее для вашей жизни — решайте сами.
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|21.171, Ю.Т. (?), 17:02, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Говоря проще, если что-то рухнет в пищевой промышленности, вам станет нечего кушать.
> А если утонет Тайвань вместе со всеми фабриками и Китай в
Многим людям гораздо проще представить себе, что утонет Тайвань, чем то, что может накрыться пищевая промышленность. А зря.
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|22.175, Cradle (?), 17:24, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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если утонет Тайвань, половина китайцев тоже потеряет работу, и тогда нам точно станет нечего кушать. Потому что китайцы уже не те, они уже попробовали хорошей жизни и еще не забыли как она добывается.
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|13.81, Аноним (43), 13:22, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>письмо рукой и кой-какая еще мелкая моторика развивают мозг.
А клаву топчут, должно быть, тентаклями. Пальцы отрезают за ненадобностью.
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|14.91, Ю.Т. (?), 13:34, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>>письмо рукой и кой-какая еще мелкая моторика развивают мозг.
> А клаву топчут, должно быть, тентаклями. Пальцы отрезают за ненадобностью.
Кое-кто, вероятно, и мыслит тентаклями.
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|15.108, Аноним (43), 14:15, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Мы, рептилоиды, и не то могём. Нам Пресвятой Совок развалить - один раз тентаклью шевельнуть! Бу! Страшно?
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|8.159, Michael Shigorin (ok), 16:37, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> В Мааскве, возможно, на информатике были персоналки, я могу в это поверить,
> но вне Маасквы блок-схемы алгоритмов счастливые советские ученики рисовали мелом на
> доске и ручкой в тетрадке. Без каких-либо электронно-вычислительных устройств вообще.
> Спасибо, конечно, за то, что хоть рисовали.
Да много где букашки были или агаты (да, в основном по подшефным школам, как понимаю, но и у нас на кружке их было в восьмидесятых -- довольно быстро даже ЕС1840 с мазовиями в одном классе и МС0511 в другом; много где ещё MSX водились). Не надо палку-то в рогалик перегибать.
Но горку листингов и чистую тетрадку к бабушке на каникулы у меня это не отменяло, конечно %) И вот там уже всё в голове...
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|2.12, angra (ok), 01:28, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+7 +/–
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Код не смотрел, но с точки зрения математики в самой идее сортировки без ветвлений ничего сложного, на уровне продвинутой школы. По сути нам надо реализовать min и max без условий. Сразу приходит идея использовать модуль числа и стандартный трюк с добавлением. Получаем что для произвольных a и b
a+( |b-a| + (b-a) )/2 раскладывается в два случая
a>b тогда |b-a| = a-b и a+( |b-a| + (b-a) )/2 = a+( a-b + b-a )/2 = a+0 = a
a<=b тогда |b-a| = b-a и a+( |b-a| + (b-a) )/2 = a+( b-a + b-a )/2 = a+(2b-2a)/2= a+b-a=b
Получили функцию max без ветвлений, аналогично делается функция min, после чего два подряд идущих числа заменяются на min и max от них, то бишь получаем правильный порядок для двух чисел, ну а дальше хоть пузырьком.
Само собой от математической идеи до эффективного кода очень долгий путь.
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|6.47, backbone (ok), 09:46, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну или правее?
Да, точно, дошло чуть позже, целые числа ведь.
Кстати, от ещё одной операции можно избавиться: a + b + |b - a| >> 1
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|3.63, Нанобот (ok), 11:08, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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т.е. это не будет работать для пар чисел вроде 1e+308 и 1e-308 и заявленое "может быть адаптирован для чисел с плавающей запятой" не соответствует действительности
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|6.54, Ю.Т. (?), 10:16, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> при достаточном уровне самовнушения вполне можно добиться того, чтоб считать lynx браузером
а links даже изображает таблицы
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|7.71, нах (?), 12:41, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> а links даже изображает таблицы
жаль что они из современного веба исчезли лет пять назад.
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|8.73, Ю.Т. (?), 12:54, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> а links даже изображает таблицы
> жаль что они из современного веба исчезли лет пять назад.
мы говорим о веб 1.0, который сам исчез из современного веба
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|11.152, нах (?), 16:16, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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ну вот по этой причине я скорее за div'ы и layout'ы, включая grid.
потому что оно хотя бы выглядит логично, в отличие от таблиц, навернутых поверх strict sgml, в попытках и невинность соблюсти, и удовольствия получать.
но как только мы это поддерживаем - браузер превращается в blink. Потому что самостоятельно никто и никогда не осилит.
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|12.156, Ю.Т. (?), 16:29, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> ну вот по этой причине я скорее за div'ы и layout'ы, включая
> grid.
> потому что оно хотя бы выглядит логично, в отличие от таблиц, навернутых
> поверх strict sgml, в попытках и невинность соблюсти, и удовольствия получать.
Если уж sgml, так "надо быть "за" xsl и xslt и за какой-то из тамошних языков описания верстки.
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|13.179, Anonymoustus (ok), 17:39, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Если уж sgml, так "надо быть "за" xsl и xslt и за
> какой-то из тамошних языков описания верстки.
Жизнь показала, что для большинства это слишком сложно. Неподъёмно оказалось.
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|10.153, Anonymoustus (ok), 16:18, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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>> мы говорим о веб 1.0, который сам исчез из современного веба
> в web1.0 нет места таблицам - это вредная дизайнерская придумка, изгадившая всю
> стройную sgml концепцию, ее ненавидели все авторы браузеров и парсеров. Потому
> что она заставляла размещать элементы на странице так, как их видел
> дизайнер, а не как получилось.
Где это в SGML про таблицы? Нету там.
А с правильным и красивым отображением HTMLя слегка, лет на полтора десятка, лажанули, да. Не последнюю очередь по вине M$. Ну что ж поделать — новая неизведанная область, фронтир. Когда, впрочем, наверстали, так подросли миллениалы и расплодились CDNы, и снова стало всё плохо. :)
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|1.29, Anonymoustus (ok), 08:20, 12/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Download, unpack, compile, test, install
In a root terminal, create a djbsort user:
[CODE]
adduser --disabled-password --gecos djbsort djbsort
[/CODE]
Run a shell as that user:
[CODE]
su - djbsort
[/CODE]
Заботится о твоей, юзернейм, безопасности!
Однако пихон 3 портит всё впечатление.
P. S.
А вот зачем там пихон:
[CODE]
$ cd ./djbsort-20180710
$ head build
#!/usr/bin/env python3
import string
import re
import platform
import sys
import os
import subprocess
import shutil
import datetime
[/CODE]
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|2.46, Нанобот (ok), 09:45, 12/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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>А вот зачем там пихон:
подозреваю, что человеку так было удобнее. он не ставил себе цель потешить не в меру развитое чувство прекрасного опеннетовских анонимов
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