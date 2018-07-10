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10.07.2018 21:28  В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox

Представлен новый консольный браузер Browsh, примечательный полноценной поддержкой web-технологий и возможностью отображения изображений, видео и WebGL-контента в форме ASCII-анимации. Для обработки контента применяется движок Firefox. Код Browsh написан на языках Go и JavaScript, и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, FreeBSD, macOS и Windows (для работы дополнительно должен быть установлен Firefox новее выпуска 56).

В качестве основной области применения Browsh называется работа в условиях экономии трафика или при низкой пропускной способности. Например, при наличии канала связи порядка 3kbps (при подключении через телефон с GPRS) можно соединиться по SSH с сервером и запустить на нём Browsh. В отличие от таких консольных браузеров, как elinks и lynx, в Browsh имеется полноценная поддержка JavaScript и HTML5. Для обработки web-контента используется браузер Firefox, запускаемый в режиме без вывода на экран ("-headless").

В запускаемый в режиме headless экземпляр Firefox устанавливается специальное дополнение, которое принимает от консольной утилиты запросы, обрабатывает их и выполняет трансляцию вывода в текстовое представление с ASCII-графикой. Консольная утилита выполняет роль прослойки для организации взаимодействия пользователя, основная логика реализована на стороне браузерного дополнения.

Browsh можно запускать через терминал или использовать в виде web-сервиса, предоставляющего упрощённый вариант страниц для просмотра в web-браузере пользователя. Например, открытие в Browsh сайта, который при обычных условиях требует загрузки 3MB данных и отправляет более 100 HTTP-запросов, потребует загрузки всего 15 KB данных и отправки двух HTTP-запросов (один для содержимого и один для favicon). Режим работы в виде web-сервиса встроен в Browsh и активируется при указании опции "-http-server" (по умолчанию запросы принимаются на 4333 сетевом порту).

Для сокращения требуемой для просмотра в терминале пропускной способности дополнительно может применяться MoSH, кэширующий состояние экрана на стороне клиента и передающий только информацию об изменившихся данных. Browsh также может использоваться для организации доступа в web со слишком маломощных систем, у которых недостаточно ресурсов для запуска полноценного браузера и имеется только возможность обращения к удалённому терминалу, или при нежелании нагружать CPU запуском браузера в условиях жесткой экономии заряда аккумулятора.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз консольного web-браузера Lynx 2.8.8
  3. OpenNews: Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0
  4. OpenNews: NCSA Mosaic портирован для современных Linux дистрибутивов
  5. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.0
  6. OpenNews: Релиз минималистичного web-браузера links 2.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: browsh, firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 21:35, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Я уж подумал он будет ресурсов жрать меньше чем современные браузеры, а тут такой облом...
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 22:46, 10/07/2018 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Для этого надо выпилить поддержку JS Бонусом повысится безопасность https new... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 00:33, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё бонусом сломается весь интернет
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:40, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    а неплохо он жипеги шакалит...
     
  • 1.3, Лайка Ваймуле (ok), 21:42, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    прикольная фигня, только проц немного выедает
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:55, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    как жаль, что в рамках никакого проекта не развивается просто нормальный браузе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:24, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде ж есть Palemoon, не?
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:57, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Рад, что идея https://en.wikipedia.org/wiki/Arachne_(web_browser) жива!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:59, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мимо тазика писаеш.
     
  • 1.6, Аноним (7), 21:58, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Жаль, что только 64 бита и армы. Хотел попробовать и обломался. 32 бита уже не модно значит, даже для консольного браузера.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:13, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так значит наврали про ориентацию на слабое железо
     
  • 1.8, IdeaFix (ok), 22:06, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Так хочется систему с direct rendering и html5 под ev67 и хотя-бы что-то под hppa, но счастья чота нет :)
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:19, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пока оно тебе страницу в современном фирефоксе(?!) отрендерит желание читать пропадет.
     
     
  • 3.28, НяшМяш (ok), 00:24, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня 2 предположения на этот счёт - либо вы сидите на адреналине (или на чём-то ещё), что вам уже полсекунды-секунда невтерпёж, либо у вас диалап на селероне 900 мгц.
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:09, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что за бред Какое дополнение ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:29, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это https://github.com/browsh-org/browsh/tree/master/webext

    "description": "Renders the browser as realtime, interactive, TTY-compatible text",

     
     
  • 3.15, Аноним (9), 22:38, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ясно, спасибо.
     
  • 1.11, Аноним (9), 22:19, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    https://f001.backblazeb2.com/file/roma-share/Screenshot_20180710_221715.png
     
     
  • 2.13, шрифтоёб (?), 22:30, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    а что со шрифтами?
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 22:37, 10/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > а что со шрифтами?

    ух, поспешил. Вот https://f001.backblazeb2.com/file/roma-share/Screenshot_20180710_223452.png

     
  • 1.17, zzz (??), 22:56, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Под виндой требует 32-битный FF, хотя скомпилен browsh под amd64. Дичь какая-то.
     
  • 1.18, user90 (?), 22:56, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    НЭТ! Это невероятно костыльное решение. Вот если бы они взяли исходники движка.. но этого они ниасилили. w3m рулит!
     
  • 1.19, Аноним (19), 23:09, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    опять Рик Эстли, это что теперь мем про консоль??
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:25, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикольная штука, но нормально заработала только после того, как поставил GPU-accelerated эмулятор терминала.
    Интересно, найдет ли оно применение, думаю, ещё пилить и пилить
     
  • 1.22, AlexYeCu_not_logged (?), 23:40, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В качестве основной области применения Browsh называется работа в условиях экономии трафика или при низкой пропускной способности.

    Это что за магия?

    >примечательный полноценной поддержкой web-технологий и возможностью отображения изображений, видео и WebGL-контента в форме ASCII-анимации

    Вот на этом вот тоже экономить будут?

     
  • 1.23, Аноним (26), 00:09, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    то чувство, когда консольный браузер жрет больше "обычного"...
     
  • 1.24, Аноним (26), 00:13, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    а без установленых иксов/etc оно будет работать или только в "эмуляторах терминала"?
     
     
  • 2.27, Аноним (25), 00:22, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    если там всё в ascii переводится, то должен работать
     
  • 1.29, A.Stahl (ok), 00:27, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Внесите Саахрикту.
    Унесите Саахрикту.
     
  • 1.30, Аноним (30), 00:31, 11/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Что за забористые вещества заставляют людей пилить такое Саму идею консольного ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.31, Аноним (25), 00:33, 11/07/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    хоть какие-то изображения лучше, чем вообще никаких в обычных консольных браузерах
     

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