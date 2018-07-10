10.07.2018 21:28  В рамках проекта Browsh развивается консольный браузер на базе Firefox

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|3.28, НяшМяш (ok), 00:24, 11/07/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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У меня 2 предположения на этот счёт - либо вы сидите на адреналине (или на чём-то ещё), что вам уже полсекунды-секунда невтерпёж, либо у вас диалап на селероне 900 мгц.
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|1.21, Аноним (21), 23:25, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Прикольная штука, но нормально заработала только после того, как поставил GPU-accelerated эмулятор терминала.
Интересно, найдет ли оно применение, думаю, ещё пилить и пилить
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|1.22, AlexYeCu_not_logged (?), 23:40, 10/07/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>В качестве основной области применения Browsh называется работа в условиях экономии трафика или при низкой пропускной способности.
Это что за магия?
>примечательный полноценной поддержкой web-технологий и возможностью отображения изображений, видео и WebGL-контента в форме ASCII-анимации
Вот на этом вот тоже экономить будут?
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