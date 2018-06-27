27.06.2018 09:35  Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом

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|1.2, A.Stahl, 09:42, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Возможно Open Source Security Inc уже нечего терять. Денег нет; из активов что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да начатая банка кофе? И поэтому они будут судиться до победного конца, зная что в худшем случае объявят себя банкротом и потеряют гроши.
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|2.4, Саша, 09:57, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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> Возможно Open Source Security Inc уже нечего терять. Денег нет; из активов
> что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да
> начатая банка кофе? И поэтому они будут судиться до победного конца,
> зная что в худшем случае объявят себя банкротом и потеряют гроши.
Еще есть так называемые нематериальные активы (бухгалтера знают), например: программное обеспечение и так далее..
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|3.5, Аноним, 10:07, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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>> Возможно Open Source Security Inc уже нечего терять. Денег нет; из активов
>> что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да
>> начатая банка кофе? И поэтому они будут судиться до победного конца,
>> зная что в худшем случае объявят себя банкротом и потеряют гроши.
> Еще есть так называемые нематериальные активы (бухгалтера знают), например: программное
> обеспечение и так далее..
Вообще, удивительно, как можно придумать действительно неплохое решение в сфере безопасности, потом внезапно на всех обидеться и через пару-тройку лет погрязнуть в судебных дрязгах.
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|4.16, freehck, 13:35, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ибо придумали неправильную модель монетизации на GLPv2.
Вообще-то, позиция Open Source Security в данном вопросе не лишена смысла. GPL действительно распространяется на уже написанный код, и не запрещает автору начинать распространять последующие версии лишь после того, как спонсоры отстегнут ему за них денег. А вот как только начал распространять -- всё, это GPL-код, как и положено. И никаким ограничениям не подлежит.
Если смотреть с этой стороны, Grsecurity хакнул систему GPL-лицензирования примерно так же, как когда-то сделал RMS со своим копилефтом. Это заслуживает определённого уважения.
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|5.20, AnonPlus, 15:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Автор дистрибутива Parted Magic уже сколько лет так и поступает. Исходники доступны, готовый iso, содержащий скомпилированный код - только после оплаты. Но оплатившие имеют право выложить образ в торренты, чему автор, соответственно, не препятствует.
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|6.21, freehck, 17:16, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Автор дистрибутива Parted Magic уже сколько лет так и поступает. Исходники доступны,
> готовый iso, содержащий скомпилированный код - только после оплаты. Но оплатившие
> имеют право выложить образ в торренты, чему автор, соответственно, не препятствует.
Тут несколько иное -- это распространение бинарей. Этим уже и Red Hat занимаются вполне легально в течение нескольких десятков лет. В случае в Gsecurity, речь именно что о распространении сырцов, которые ещё не были написаны.
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|7.22, недобрый, 18:16, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ничего нового в OSS Inc не придумали. И Перенсу об этом, кстати, давно и прекрасно известно. Аналогично распространяет свои патчи Red Hat: то, что они выкладывают в свободный доступ совокупный патч, не отменяет того факта, что отдельные копии производных работ под GPLv2, а именно раздельные патчи - распространяются только по платной подписке, которая аннулируется, если клиент выложит патчи в открытый доступ в соответствии со своими правами по GPLv2.
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|2.15, ., 12:51, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Фишки grsecurity по немногу внедряются по-умолчанию в mainline-linux ядро, без рекламных
> слоганов
и мозгов. Поэтому пользы от них мало, ибо копипастеры плохо понимают, что они понатырили, и как это работает в комплексе с другими частями, которые ниасилили, ущерб есть (производительности и прозрачности не добавляется, мягко говоря), ну и чувство ложной защищенности до кучи. Именно по этой причине доступ этим копипастерам и прикрыли.
> и денег.
угу-угу, добровольно и вовсе не на бабки гугля&co, аж прям поверил
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|2.19, Хрюша, 14:14, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+4 +/–
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> Grsecurity должен умереть. Фишки grsecurity по немногу внедряются по-умолчанию в mainline-linux
> ядро, без рекламных слоганов и денег.
Я тоже считаю, что дубы не нужны и только мешают копать вкусные желуди!
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