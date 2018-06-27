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27.06.2018 09:35  Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом

Судебное разбирательство между компанией Open Source Security Inc. (развивает проект Grsecurity) и Брюсом Перенсом (Bruce Perens) не завершилось после решения в пользу Перенса и присуждения возмещения судебных издержек в размере 259 тысяч долларов. Компания Open Source Security Inc. подала апелляционную жалобу и запрос на отсрочку исполнения судебного решения (Supersedeas Bond) до момента завершения нового разбирательства. В случае отклонения апелляции компания Open Source Security Inc. взяла на себя обязательство выплатить 300 тысяч долларов с учётом возмещения ущерба из-за отсрочки исполнения решения. Подробности нового витка разбирательства пока не разглашаются. С общей хронологией противостояния Grsecurity и Брюса Перенса можно ознакомиться в прошлом анонсе.

  1. Главная ссылка к новости (https://perens.com/2018/06/26/...)
  2. OpenNews: Суд взыскал 259 тысяч долларов с компании, разрабатывающей Grsecurity
  3. OpenNews: Брюс Перенс намерен отсудить у Grsecurity судебные издержки в размере 667 тысяч долларов
  4. OpenNews: Суд отклонил претензии Grsecurity к Брюсу Перенсу
  5. OpenNews: Разработчики Grsecurity подали судебный иск против Брюса Перенса
  6. OpenNews: Grsecurity возможно нарушает лицензию GPL в своих попытках остановить перенос кода в ядро Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: law, grsecurity
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  • 1.1, Ващенаглухо, 09:42, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    В этот раз наняли хороших адвокатов ?
     
  • 1.2, A.Stahl, 09:42, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Возможно Open Source Security Inc уже нечего терять. Денег нет; из активов что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да начатая банка кофе? И поэтому они будут судиться до победного конца, зная что в худшем случае объявят себя банкротом и потеряют гроши.
     
     
  • 2.4, Саша, 09:57, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Возможно Open Source Security Inc уже нечего терять. Денег нет; из активов
    > что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да
    > начатая банка кофе? И поэтому они будут судиться до победного конца,
    > зная что в худшем случае объявят себя банкротом и потеряют гроши.

    Еще есть так называемые нематериальные активы (бухгалтера знают), например: программное обеспечение и так далее..


     
     
  • 3.5, Аноним, 10:07, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >> Возможно Open Source Security Inc уже нечего терять. Денег нет; из активов
    >> что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да
    >> начатая банка кофе? И поэтому они будут судиться до победного конца,
    >> зная что в худшем случае объявят себя банкротом и потеряют гроши.
    > Еще есть так называемые нематериальные активы (бухгалтера знают), например: программное
    > обеспечение и так далее..

    Вообще, удивительно, как можно придумать действительно неплохое решение в сфере безопасности, потом внезапно на всех обидеться и через пару-тройку лет погрязнуть в судебных дрязгах.

     
     
  • 4.8, mrjenkinz, 10:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    zadrots, sir
     
  • 4.17, Аноним, 13:55, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    "Как на..й все разъ...ть"

    за 21 день, для чайников

     
  • 2.6, Клыкастый, 10:17, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > что там у них может быть? Несколько компов, пара стульев да
    > начатая банка кофе?

    а может ещё одна новая? может, на неё и рассчёт?

     
     
  • 3.7, КО, 10:25, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так они и взяли тайм-аут, чтобы успеть допить...
     
  • 1.10, недобрый, 10:58, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Подробности старого витка разбирательства, что забавно, тоже не разглашаются - в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 14:13, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    0 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Анонимный Апокалипсис, 11:21, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Grsecurity должен умереть. Фишки grsecurity по немногу внедряются по-умолчанию в mainline-linux ядро, без рекламных слоганов и денег.
     
     
  • 2.13, Аноним, 11:41, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как отдельный патч да Но это никак не умаляет заслуг разработчиков Grsecurity ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, Анонимный Апокалипсис, 11:44, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ибо придумали неправильную модель монетизации на GLPv2.
     
     
  • 4.16, freehck, 13:35, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ибо придумали неправильную модель монетизации на GLPv2.

    Вообще-то, позиция Open Source Security в данном вопросе не лишена смысла. GPL действительно распространяется на уже написанный код, и не запрещает автору начинать распространять последующие версии лишь после того, как спонсоры отстегнут ему за них денег. А вот как только начал распространять -- всё, это GPL-код, как и положено. И никаким ограничениям не подлежит.

    Если смотреть с этой стороны, Grsecurity хакнул систему GPL-лицензирования примерно так же, как когда-то сделал RMS со своим копилефтом. Это заслуживает определённого уважения.

     
     
  • 5.20, AnonPlus, 15:36, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Автор дистрибутива Parted Magic уже сколько лет так и поступает. Исходники доступны, готовый iso, содержащий скомпилированный код - только после оплаты. Но оплатившие имеют право выложить образ в торренты, чему автор, соответственно, не препятствует.
     
     
  • 6.21, freehck, 17:16, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Автор дистрибутива Parted Magic уже сколько лет так и поступает. Исходники доступны,
    > готовый iso, содержащий скомпилированный код - только после оплаты. Но оплатившие
    > имеют право выложить образ в торренты, чему автор, соответственно, не препятствует.

    Тут несколько иное -- это распространение бинарей. Этим уже и Red Hat занимаются вполне легально в течение нескольких десятков лет. В случае в Gsecurity, речь именно что о распространении сырцов, которые ещё не были написаны.

     
     
  • 7.22, недобрый, 18:16, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего нового в OSS Inc не придумали. И Перенсу об этом, кстати, давно и прекрасно известно. Аналогично распространяет свои патчи Red Hat: то, что они выкладывают в свободный доступ совокупный патч, не отменяет того факта, что отдельные копии производных работ под GPLv2, а именно раздельные патчи - распространяются только по платной подписке, которая аннулируется, если клиент выложит патчи в открытый доступ в соответствии со своими правами по GPLv2.
     
  • 3.23, Аноним, 18:30, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что такое заслуги и почему они должны кого-то волновать Или может заработав эти... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, недобрый, 18:34, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > этих ваших "заслуг" можно творить любое зло? В чём менять будете

    А какое зло сотворили разработчики Grsecurity?

     
  • 2.15, ., 12:51, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Фишки grsecurity по немногу внедряются по-умолчанию в mainline-linux ядро, без рекламных
    > слоганов

    и мозгов. Поэтому пользы от них мало, ибо копипастеры плохо понимают, что они понатырили, и как это работает в комплексе с другими частями, которые ниасилили, ущерб есть (производительности и прозрачности не добавляется, мягко говоря), ну и чувство ложной защищенности до кучи. Именно по этой причине доступ этим копипастерам и прикрыли.

    > и денег.

    угу-угу, добровольно и вовсе не на бабки гугля&co, аж прям поверил

     
  • 2.19, Хрюша, 14:14, 27/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Grsecurity должен умереть. Фишки grsecurity по немногу внедряются по-умолчанию в mainline-linux
    > ядро, без рекламных слоганов и денег.

    Я тоже считаю, что дубы не нужны и только мешают копать вкусные желуди!


     
  • 1.12, Neverending, 11:34, 27/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    у меня уже попкорн заканчивается
     

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