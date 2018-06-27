27.06.2018 09:35  Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом

> Ибо придумали неправильную модель монетизации на GLPv2.

Вообще-то, позиция Open Source Security в данном вопросе не лишена смысла. GPL действительно распространяется на уже написанный код, и не запрещает автору начинать распространять последующие версии лишь после того, как спонсоры отстегнут ему за них денег. А вот как только начал распространять -- всё, это GPL-код, как и положено. И никаким ограничениям не подлежит.

Если смотреть с этой стороны, Grsecurity хакнул систему GPL-лицензирования примерно так же, как когда-то сделал RMS со своим копилефтом. Это заслуживает определённого уважения.

