27.06.2018 09:35  Новый виток судебного разбирательства между Grsecurity и Брюсом Перенсом

Судебное разбирательство между компанией Open Source Security Inc. (развивает проект Grsecurity) и Брюсом Перенсом (Bruce Perens) не завершилось после решения в пользу Перенса и присуждения возмещения судебных издержек в размере 259 тысяч долларов. Компания Open Source Security Inc. подала апелляционную жалобу и запрос на отсрочку исполнения судебного решения (Supersedeas Bond) до момента завершения нового разбирательства. В случае отклонения апелляции компания Open Source Security Inc. взяла на себя обязательство выплатить 300 тысяч долларов с учётом возмещения ущерба из-за отсрочки исполнения решения. Подробности нового витка разбирательства пока не разглашаются. С общей хронологией противостояния Grsecurity и Брюса Перенса можно ознакомиться в прошлом анонсе.