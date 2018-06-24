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Профиль: Аноним (вход | регистрация)

24.06.2018 09:37  Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04

Уилл Кук (Will Cooke), менеджер по разработке десктоп-систем в компании Canonical, опубликовал отчёт с суммарной статистикой о конфигурации систем пользователей Ubuntu 18.04, согласившихся на участие в программе отправки телеметрии на серверы Canonical. Напомним, что в Ubuntu 18.04 по умолчанию был включён режим отправки телеметрии с обезличенными параметрами системы, но в настройках и на заставке, выводимой при первом запуске дистрибутива, явно предоставлялась возможность отключить сбор телеметрии.

В итоге, только 33% пользователей отключили телеметрию, а 67% отправили метрики с параметрами конфигурации. В обезличенном виде были отправлены такие сведения, как версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов.

Информация собирается с целью анализа реальных аппаратных конфигураций и предпочтений пользователей для оптимизации состава дистрибутива для типовых окружений, выработки оптимальных настроек по умолчанию и концентрации внимания на возможностях, востребованных большинством пользователей. Данные собираются анонимно в виде общей статистики без привязки к конкретным пользователям. Статистика отправляется при помощи приложения ubuntu-report, доступного для аудита и поставляемого в исходных текстах.

Некоторая статистика на основе полученных данных:

  • В среднем время установки дистрибутива Ubuntu Desktop занимает 18 минут. Разброс во времени установки составляет от 8 до 28 минут. Разработчики намерены провести работу по сокращению времени установки;
  • Примерно четверть зафиксированных за последние два месяца установок выполнены для обновления ранее существующих систем при помощи полной переустановки не дожидаясь уведомления о переходе на следующий выпуск через менеджер установки обновлений (возможность обновления Ubuntu 16.04 LTS до 18.04 будет предложена начиная с 26 июля после выхода корректирующего релиза Ubuntu 18.04.1);
  • В процессе инсталляции более 90% пользователей выбрали опцию для загрузки обновлений пакетов в процессе установки, 53% выбрали дополнительную установку проприетарных дополнений (кодеки, драйверы и т.п.), 28% выбрали режим автоматического входа на рабочий стол без аутентификации. Минимальным режимом установки воспользовались всего 15% пользователей;
  • На большинстве систем пользователей Ubuntu Desktop установлен один CPU;
  • 54% пользователей при установке выбирают очистку таблицы разделов и переразбивку диска. 22% вручную меняют таблицу разделов;
  • Наиболее популярным разрешением экрана является 1920x1080 (Full HD), затем следует 1366x768 и на третьем месте 800x600 (видимо связано с запуском в виртуальных машинах). HiDPI и 4k экраны пока используются достаточно редко.
  • Наиболее часто применяются экраны с плотностью пикселей менее 120 DPI, с большим отставанием на втором месте экраны до 160 DPI;
  • Достаточно редким явлением оказались системы с несколькими видеокартами и более чем одним монитором;
  • Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;
  • Наибольшее число установок было произведено в США, Китае, Индии, Бразилии, Германии, Франции и России.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubuntu.com/2018/0...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
  3. OpenNews: В Ubuntu предлагают перейти на недели тестирования вместо тестовых выпусков
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
  5. OpenNews: В Ubuntu Snap Store и Chrome Web Store выявлены вредоносные пакеты
  6. OpenNews: Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.2, Fracta1L, 10:31, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +10 +/
    Обратная связь в виде статистики очень ценная вещь для улучшения качества продукта.
     
     
  • 2.14, Аноним, 10:49, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Согласен, тот объём и те данные, что тут представлены могут оказаться полезными ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.77, Аноним, 14:16, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда ИХ президент встетился с президентом америки, то он предатель А когда наш... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.91, qcgg, 15:15, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Особенно это настораживает ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.100, AnonPlus, 15:59, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    И почему это особенно настораживает?

    Знать долю таких система важно, чтобы понимать, насколько надо на их существование закладываться при формировании установочного образа. Такие системы не смогут докачать нужный софт.

     
     
  • 4.105, Аноним, 16:14, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Внимательно читай КАК СИСТЕМА МОЖЕТ ОТПРАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО СЕТЕВОЕ СОЕДИ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.125, Аноним, 17:28, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во время установки отсутствует, потом появилось, какие проблемы?
     
     
  • 6.130, qcgg, 17:37, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Речь не о проблемах, для этого есть баг-трекер, о нонсенсе в новости:

    > В обезличенном виде были отправлены такие сведения, как ... наличие сетевого соединения

    Тебе же разжевали уже в предыдущем комментарии.

     
  • 1.3, phrippy, 10:33, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –24 +/
    Это не что иное, как перепись ламеров, которые не отключили телеметрию Как по м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Fracta1L, 10:37, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +13 +/
    Бессмысленное отключение телеметрии делает тебя кул-хакером, так и запишем.
     
     
  • 3.11, phrippy, 10:40, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Бессмысленное оно только в этих ваших виндовсах Моя машина в сеть без спросу не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, ds, 10:51, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так тебя же явно спрашивают про телеметрию, что не так-то?
     
     
  • 5.20, phrippy, 11:00, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Все так Но ведь переключатель телеметрии по умолчанию включён или нет тогда п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.21, Аноним, 11:07, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лично мне глубоко пофиг на это, а вот кнопку пропустить глупости было бы не плох... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.24, phrippy, 11:10, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Боюсь, что при таком раскладе от установщика вообще ничего не останется... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.40, Аноним, 12:07, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    а зачем он нужен вариант, где система грузится в память и копируется на жесткий... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.41, phrippy, 12:10, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    100500 плюсов тебе за такие слова
     
     
  • 10.55, Аноним, 12:59, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    rsync -ahHAXx --info progress2 --delete --partial --exclude dev , proc , sys... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.58, phrippy, 13:08, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А -X - это что ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.76, ц, 14:11, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    специально для кульного хaцкeрa: man rsync
     
     
  • 13.104, phrippy, 16:12, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > специально для кульного хaцкeрa: man rsync

    Я просто увидел незнакомую опцию и решил спросить на месте. Но похоже ты тупо скопировал эту строку из Гугла и даже сам не понимаешь, что она делает. Печально...

    Да, в ман я посмотрел, спасибо. Эта опция копирует xattr-атрибуты. Твоя помощь бесценна, давай ещё советы)

     
  • 11.90, Аноним, 15:08, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И че убунта копируется нормально Хотя, там всякие fstab ы все равно придется пр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 9.118, псевдонимус, 17:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты не рачевод часом? Если да,то твоя копрофагия понятна. Установщик в большинстве случаев необходим(людям,а не рачеводам).
     
  • 7.116, псевдонимус, 16:59, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Естественно,что копрофилам вроде тебя пофиг. Не пофиг то,что вы пытаетесь приучить нормальных людей к своим сомнительным престрастиям.
     
  • 6.30, Fracta1L, 11:17, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    То, что человек может сознательно не отключать телеметрию, видимо, не укладывается в твой мощный кулхакерский мегамозг.
     
     
  • 7.31, phrippy, 11:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну а на личности зачем переходить Наверняка такие люди существуют, но их намног... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.34, Ку, 11:53, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Бревно в глазу не мешает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.36, phrippy, 11:58, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    https ru m wikipedia org wiki Ad_hominem Вот, просвещайтесь Хотя я думал, что... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.72, marls, 14:06, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Впервые узнал, что я - ламер, который ставит методом далее-далее-далее Хотя в ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.101, AnonPlus, 16:01, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Без разницы, какими были бы данные, потому что выборка была бы слишком малой, что лишало бы эти данные практической пользы.
     
  • 4.28, Fracta1L, 11:16, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это вроде называется неврозом контроля, или как-то так.
     
  • 3.64, Anonymoustus, 13:27, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    С каких пор отключение чужой телеметрии стало бессмысленным?
     
  • 3.115, псевдонимус, 16:55, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Любой вменяемый человек(не "фрактал"),если может и знает отключает телеметрию.
     
  • 2.85, KonstantinB, 14:47, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Так это как раз самые ценные данные - об обычных пользователях, для них и имеет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 10:34, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    В обезличенном виде были отправлены такие сведения, как наличие сетевого соедин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:37, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    А у вас, наверное, пиратка без почтового голубя ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, phrippy, 10:38, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Насколько я понимаю, данные телеметрии собирались только во время установки опер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 10:39, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее всего речь идет про тип соединения и его постоянность, то есть как часто ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.75, marls, 14:10, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно Раньше они высылали почтой дисочки, а теперь твоя телеметрия посылается... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 10:38, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    похоже на результаты чьих-то выборов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.84, Ordu, 14:38, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Интереснее, как они посчитали эти 67 Точнее, как они посчитали другие 33 если... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.107, Аноним, 16:15, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Наверное, если отключить телеметрию, то система отправляет на сервер телеметрии ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.111, Аноним, 16:28, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сервера обновлений досчитали недостающих ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, A.Stahl, 10:38, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >установок выполнены для обновления ранее существующих систем при помощи полной переустановки

    Это всё что нам нужно знать об Убунте. Нет, это не пользователи такие. Пользователи ленивы и никогда не стали бы переустанавливать систему ради банального апдейта не будь в этом необходимости.

     
     
  • 2.18, Аноним, 10:57, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Нууу, лень, это экономия энергии и или времени, что свойственно для живых органи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, A.Stahl, 11:15, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Гхм Я про то, что в нормальных дистрибутивах для мажорного апдейта нихрена сист... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, COBA, 11:58, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так апдейт для обновления системы ведь еще не вышел Это как раз статистика тех,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.45, Аноним, 12:31, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что есть нормальный Если я на make-install или всякого, то это отличный по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.49, A.Stahl, 12:47, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    то тем более ты не захочешь переустанавливать всю систему вместо нормального... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.89, Аноним, 15:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, я всмысле, почистится от этого шлака А вообще, у меня 2 ноута померло с те... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.122, A.Stahl, 17:16, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >почистится от этого шлака..

    Об этом я не подумал... Вполне себе вариант. Просто во времена ДОС было проще: директория суть программа. Удалил и всё. А в Линуксе да, даже make-install размажет гoвно по всей ФС.

     
  • 5.124, Michael Shigorin, 17:27, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Гхм. Я про то, что в нормальных дистрибутивах для мажорного апдейта нихрена
    >> систему переустанавливать не нужно.
    > А что есть "нормальный" ?

    В том числе удовлетворяющий указанному критерию, если по оратору брать.  Хотя в этом я с ним тоже согласен.

    > Если я на make-install'или всякого

    Гм, а зачем такое делать в хост-системе вместо виртуалки/чрутика или хотя бы при помощи какого checkinstall (внимание: сам им не пользовался, только видел)?

    Как известно, лёгким движением make install любая система превращается в слакварь.

     
  • 4.50, QuAzI, 12:51, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И тут из-за угла такие чуваки из Mint, которые сначала профукали обновление KDE,... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.82, marls, 14:23, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это всё, что пользователям Убунту нужно знать о пользователи других то есть нор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.109, A.Stahl, 16:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >А твой нормальный дистрибутив может так легко обновиться до разрабатываемой версии?

    Да, я использую Дебиан. Никаких секретных ключей для этого знать не нужно.

     
  • 2.117, demimurych, 17:03, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В нормальных это простите в каких?
    За последние 10 лет я не видел ни одного дистрибутива который бы нормально перескочил с версии на версию. Исключение - если дистрибутив был оставлен в дефолтовой установке или близкой к ней. Во всех иных случаях полный мрак, чем и продиктована общая тенденция возврата к роллинг дистрибутивам.


     
     
  • 3.123, Аноним, 17:19, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Debian и LTS Ubuntu вполне себе обновляются Конечно, приходится пару проблем ру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.135, Аноним, 17:52, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, что полная переустановка далеко не убунтова вина - сами знаете, какой м... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, sadasd, 10:46, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Объем оперативки удивляет, увы, но нынче даже для браузера 4GiB это минимум для комфорта, а если что-то параллельно делать то хотяб 6.
     
     
  • 2.119, demimurych, 17:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Объем оперативки удивляет, увы, но нынче даже для браузера 4GiB это минимум
    > для комфорта, а если что-то параллельно делать то хотяб 6.

    Вот мне интересно откуда все эти мифы берутся.
    Опыт из моей работы прошлого лета - 17 машин на целеронах с 1 гб оперативной памяти. КДЕ как ДЕ и гугло хром как основной бразуер. Работа - оператор сидит в браузере корпоративного портала и вносит кучу информации. Когда совбодин лазит по интернету.
    И все это работает вполне комфортно, за исключением случаев, когда оператору требовалось загружать хайрезы.  

     
     
  • 3.126, Michael Shigorin, 17:29, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот мне интересно откуда все эти мифы берутся.

    top(1) :(

     
  • 1.13, Нанобот, 10:49, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На большинстве систем пользователей Ubuntu Desktop установлен один CPU;

    Не совсем понятно - 1 физический процессор с 8 ядрами - это считается как 1 или как 8?

     
     
  • 2.16, Аноним, 10:56, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как 1
     
  • 2.23, Аноним, 11:10, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    2 это вот, пример https www supermicro nl Aplus motherboard EPYC7000 H11DSi ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.96, Аноним, 15:39, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Подозреваю, связано это с тем, что большинство установок производится в виртуалк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, Аноним, 10:56, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –9 +/
    ubuntu rip.
     
  • 1.19, Focus, 11:00, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    AMD vs Intel ?
    Nvidia vs AMD ?
     
  • 1.25, Аноним, 11:11, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Купят всем SSD пошел ставить Убунту ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.127, Michael Shigorin, 17:31, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Разработчики намерены провести работу по сокращению времени установки;
    > Купят всем SSD? *пошел ставить Убунту*

    Скорее тогда уж "перейдут на rpm".  Почему-то .deb устанавливаются заметно дольше, дело явно не в одном debconf...

     
  • 1.26, slm33, 11:12, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    Судя по статистике, сдаётся ощущение, что убутну в основном ставят на виртулку.
     
     
  • 2.44, AlexYeCu_not_logged, 12:28, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Как сейчас не знаю, а вот во времена 12 04 Ubuntu для GUI-виртуалок подходила от... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.53, Аноним, 12:55, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И кто-то один поставил себе дектоп версию на сервак со 128 гб памяти
     
     
  • 3.61, Аноним, 13:19, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    128 гб это не сервер, а игровой комп. Гугли линейку железа для энтузиастов.
     
  • 2.73, Аноним, 14:06, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Молодец, теперь возьми печенько с полки!
     
  • 1.32, getfr, 11:32, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про то, что для обновления версии 16.04 существует флаг -d это конечно писать не надо. Конечно, мы обязательно будем ждать 18.04.1 ? Поэтому такой большой процент полных переустановок, ведь не каждый про флаг -d знает для do-release-upgrade
     
     
  • 2.33, Ordu, 11:39, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Опубликованные данные не позволяют сравнивать количество тех, кто знает про флаг... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.43, soarin, 12:19, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не понмню, когда последний раз обновлял Ubuntu Не верю в её обновления За два ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.102, Аноне, 16:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Там вроде нет телеметрии.
    А так было б интересно посчитать обычных пользователей.
     
  • 1.38, getfr, 11:59, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Действительно.
    В итоге смахивает на классический опрос "100% опрошенных в интернете ответили на утвердительно на вопрос, пользуются ли они интернетом"
     
     
  • 2.39, phrippy, 12:04, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А мой комментарий такого рода заминусовали ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, Аноним, 14:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как жить то теперь?!
     
  • 3.80, ц, 14:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И правильно сделали, ибо тупость.
     
  • 1.42, SubGun, 12:17, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подавляющее число установок на системах с 1 CPU? Насколько я понимаю, речь ведь идет о десктоп системах?
     
     
  • 2.47, Аноним, 12:35, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Только и в десктопе уже давно от двух ядер Собирать телеметрию по дефолту это т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.71, Дмитрий, 14:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы путаете число CPU и число ядер Имеются в виду именно CPU, а не Cores Так чт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.93, Аноним, 15:30, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    От чего же, нормальный линуксоид, ИМХО, поставит в виртуалке и палочкой потыкает... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.60, Аноним, 13:13, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    По умолчанию виртуалка содается с одним CPU, это все виртуалки
     
     
  • 3.120, iPony, 17:08, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Они всё же считают реально процессоры, а не ядра.
    Хотя виртуалок много — это понятно.
     
  • 2.69, Аноним, 14:03, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    В Kubuntu каждое ядро считается за отдельный CPU... так что странно все это...
     
  • 1.46, VecH, 12:35, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Мне больше интересно, как они узнали что: В итоге, только 33% пользователей отключили телеметрию

    То есть пользователи отключили телеметрию, а она сволочь все равно отчиталась :)

     
     
  • 2.54, Аноним, 12:57, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Может она сообщает, что ее отключили Почему нет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.59, phrippy, 13:11, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ябеда ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.62, storageanonim, 13:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Полагаю, что они считают кол-во скачиваний дистра с их сайта т е общее кол-во ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, marls, 14:27, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем так заморачиваться Не хочу тебя огорчать, но разработчики Убунту не выдум... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.97, storageanonim, 15:40, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты сам-то понял, что написал?
     
  • 4.113, Аноним, 16:39, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так чтобы узнать, что 67, надо знать, сколько всего
     
  • 3.128, Michael Shigorin, 17:35, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Полагаю, что они считают кол-во скачиваний дистра с их сайта: т.е. общее
    > кол-во (100%) есть, сколько с телеметрией - они получили, ну и
    > осталось найти разницу...

    Это годится для предположения, что одна загрузка соответствует одной установке, что может быть не так в обе стороны.  Плюс зеркала, скорее всего, практически невозможно учесть где-либо, кроме перебрасывалки на них (пусть это и основной вариант происхождения такого трафика почти наверняка).

     
  • 2.108, Аноним, 16:16, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ниповеришь, сперва программа может послать сообщение, а потом, ВНИМАНИЕ, отключи... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.51, Аноним, 12:51, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Данные на убунтоидах нерелевантны!!!
     
  • 1.56, Аноним, 13:04, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Очень зря Лучше быстро установить систему, а потом уже обновлять ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, Аноним, 13:06, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему они не говорят сколько пользователей в процентах поставило убунту на вирт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.67, Аноним, 14:01, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как ты это определишь?
     
     
  • 3.79, Аноним, 14:19, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Очень просто, система видит что она работает в гипервизоре.
     
  • 3.129, Michael Shigorin, 17:36, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как ты это определишь?

    virt-what(1)

     
  • 1.63, Anonymoustus, 13:25, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –12 +/
    Коротко говоря, половина бубунтоидов каждый раз переустанавливает свою бубунту н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.65, Аноним, 13:50, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Это установки на виртуалку. Никто не будет удалять все данные на дисках.
     
     
  • 3.92, soarin, 15:23, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С чего бы это У меня home на другом диске Выполняю чистую установку с удалени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.66, Terri, 13:59, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Во-первых, всегда ставил новые версии любых линуксов с нуля, ибо как подсказывает ОПЫТ (а за 20 лет общения с виндами и линухами он много чего подсказал) - full upgrade до новой версии в любом линуксе может окончиться глюками, тормозами или багами. Так было и в OpenSuse, и в Debian, и в Ubuntu. Вряд ли есть исключение, может быть кроме каких-то совсем маргинальных дистров, где этот процесс затестили до дыр.

    Во-вторых, я поднимаю десятки виртуалок в день, и все они отправляют автоматический репорт телеметрии... Так что циферка 54% как бы тебе сказать... "слегка" завышена. Раз этак наверно в десятки. :)

     
     
  • 3.95, Аноним, 15:37, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    , Коллега , дистров где это затестили до дыр нет, есть такие, где ломаться не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.131, Michael Shigorin, 17:38, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > full upgrade до новой версии в любом линуксе может окончиться глюками,
    > тормозами или багами. Так было и в OpenSuse, и в Debian, и в Ubuntu.

    Гм, а у меня альты переезжают годами (причём это в целом и дебиану свойственно, судя по отзывам коллег).  Правда, мои двадцать лет опыта с одними только линуксами наверняка дают свои наводки в виде "руки сами поправили, голова и внимания не обратила" :-/

     
  • 2.87, ц, 15:00, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Краткая история моих ламерских переустановок за последние пару лет с пересоздан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.99, Anonymoustus, 15:41, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Спасибо, посмеялся. :)

    Когда я ещё был линуксоидом, у меня система вообще не переустанавливалась. Жила на компьютере годы и годы, пока жил компьютер. А обновления, включая общие системные, со сменой ядра — в плановом порядке. Ну да, тогда для нового ядра приходилось перезагружаться, а так бы и аптайм был от включения и до списания железа.

     
  • 1.74, СТАЛКЕР9000, 14:08, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;

    Выходит линуксоиды нищeброды?

     
     
  • 2.98, Аноним, 15:41, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ни че не знаю у меня 16 везде, ток на работе 8 хотя я и убунтой не пользуюсь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.110, Аноним, 16:24, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Может просто практичны?
     
  • 2.112, Аноним84701, 16:39, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;
    > Выходит линуксоиды нищeброды?

    Выходит те, кто не отключают телеметрию, ставят на старье. А те, кто ставит в виртуалки, не выделяют виртуалкам излишне много памяти. Для уточнения нужно бы как раз доступные ядра CPU посчитать.
    Ну а так, "welcome to the real world, Neo" – это только в Маркетолухоидной Матрице у пользователей мощнейшие компьютеры с 256ГБ ОЗУ и на 64 ядра, специально приобритаемые исключительно для запуска Вашего приложения на Электроне.


     
  • 2.132, Michael Shigorin, 17:40, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;
    > Выходит линуксоиды нищeброды?

    Кажется, кого-то занесло из временнОй аномалии.  Это какой год-то, любезный?

     
     
  • 3.134, Аноним, 17:51, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прочтите ещё раз. Речь о гигабайтах, а не мегабайтах. Год 2018.
     
  • 1.78, Аноним, 14:18, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Почему они не исключили виртуалки из отчета?
     
     
  • 2.81, Аноним, 14:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как это сделать братишка?
     
     
  • 3.86, soarin, 14:54, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вообще детект виртуалок довольно простая штука в общем случае.
     
  • 1.103, vitalif, 16:09, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не очень понятно, ЧТО на базе такой статистики можно улучшить)
     
     
  • 2.106, Аноним, 16:14, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Производительность в виртуалке, очевидно же.
     
  • 2.136, Аноним, 17:58, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Взять самые типичные сценарии и сделать их по-умолчанию Та же разбивка разделов... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.114, Celcion, 16:48, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю, из этой статистики вывод следует только один - большинство ставят убунту в виртуалке и, наигравшись, сносят.
     
  • 1.133, Michael Shigorin, 17:46, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Уилл Кук, менеджер, опубликовал отчёт

    Почему-то вспомнилось: http://music.yandex.ru/track/38802776 :]

     
  • 1.137, Аноним, 18:02, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и всё, что нужно знать обо всех этих смехотворных ужимках MS, Linux, IBM, Ap... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.138, Аноним, 18:04, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А установки в виндусе считаются?
     

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