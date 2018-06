24.06.2018 09:37  Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04

>> Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;

> Выходит линуксоиды нищeброды? Выходит те, кто не отключают телеметрию, ставят на старье. А те, кто ставит в виртуалки, не выделяют виртуалкам излишне много памяти. Для уточнения нужно бы как раз доступные ядра CPU посчитать.

Ну а так, "welcome to the real world, Neo" – это только в Маркетолухоидной Матрице у пользователей мощнейшие компьютеры с 256ГБ ОЗУ и на 64 ядра, специально приобритаемые исключительно для запуска Вашего приложения на Электроне.