24.06.2018 09:37  Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04

Уилл Кук (Will Cooke), менеджер по разработке десктоп-систем в компании Canonical, опубликовал отчёт с суммарной статистикой о конфигурации систем пользователей Ubuntu 18.04, согласившихся на участие в программе отправки телеметрии на серверы Canonical. Напомним, что в Ubuntu 18.04 по умолчанию был включён режим отправки телеметрии с обезличенными параметрами системы, но в настройках и на заставке, выводимой при первом запуске дистрибутива, явно предоставлялась возможность отключить сбор телеметрии. В итоге, только 33% пользователей отключили телеметрию, а 67% отправили метрики с параметрами конфигурации. В обезличенном виде были отправлены такие сведения, как версия и редакция Ubuntu, наличие сетевого соединения, семейство CPU, размер ОЗУ и дисков, разрешение экрана, модель GPU, производитель оборудования, местоположение (выбранное пользователем при установке), время, затраченное на установку, выбор автоматического или парольного входа, выбранный вариант разметки диска, выбранные в процессе установки сторонние приложения, включение LivePatch, сведения о загрузке, установке, обновлении и удалении пакетов. Информация собирается с целью анализа реальных аппаратных конфигураций и предпочтений пользователей для оптимизации состава дистрибутива для типовых окружений, выработки оптимальных настроек по умолчанию и концентрации внимания на возможностях, востребованных большинством пользователей. Данные собираются анонимно в виде общей статистики без привязки к конкретным пользователям. Статистика отправляется при помощи приложения ubuntu-report, доступного для аудита и поставляемого в исходных текстах. Некоторая статистика на основе полученных данных: В среднем время установки дистрибутива Ubuntu Desktop занимает 18 минут. Разброс во времени установки составляет от 8 до 28 минут. Разработчики намерены провести работу по сокращению времени установки;

Примерно четверть зафиксированных за последние два месяца установок выполнены для обновления ранее существующих систем при помощи полной переустановки не дожидаясь уведомления о переходе на следующий выпуск через менеджер установки обновлений (возможность обновления Ubuntu 16.04 LTS до 18.04 будет предложена начиная с 26 июля после выхода корректирующего релиза Ubuntu 18.04.1);

В процессе инсталляции более 90% пользователей выбрали опцию для загрузки обновлений пакетов в процессе установки, 53% выбрали дополнительную установку проприетарных дополнений (кодеки, драйверы и т.п.), 28% выбрали режим автоматического входа на рабочий стол без аутентификации. Минимальным режимом установки воспользовались всего 15% пользователей;

На большинстве систем пользователей Ubuntu Desktop установлен один CPU;

54% пользователей при установке выбирают очистку таблицы разделов и переразбивку диска. 22% вручную меняют таблицу разделов;

Наиболее популярным разрешением экрана является 1920x1080 (Full HD), затем следует 1366x768 и на третьем месте 800x600 (видимо связано с запуском в виртуальных машинах). HiDPI и 4k экраны пока используются достаточно редко.

Наиболее часто применяются экраны с плотностью пикселей менее 120 DPI, с большим отставанием на втором месте экраны до 160 DPI;

Достаточно редким явлением оказались системы с несколькими видеокартами и более чем одним монитором;

Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;

Наибольшее число установок было произведено в США, Китае, Индии, Бразилии, Германии, Франции и России.



