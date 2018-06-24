24.06.2018 09:37  Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04

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|3.100, AnonPlus, 15:59, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И почему это особенно настораживает?
Знать долю таких система важно, чтобы понимать, насколько надо на их существование закладываться при формировании установочного образа. Такие системы не смогут докачать нужный софт.
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|6.130, qcgg, 17:37, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Речь не о проблемах, для этого есть баг-трекер, о нонсенсе в новости:
> В обезличенном виде были отправлены такие сведения, как ... наличие сетевого соединения
Тебе же разжевали уже в предыдущем комментарии.
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|13.104, phrippy, 16:12, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> специально для кульного хaцкeрa: man rsync
Я просто увидел незнакомую опцию и решил спросить на месте. Но похоже ты тупо скопировал эту строку из Гугла и даже сам не понимаешь, что она делает. Печально...
Да, в ман я посмотрел, спасибо. Эта опция копирует xattr-атрибуты. Твоя помощь бесценна, давай ещё советы)
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|1.9, A.Stahl, 10:38, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>установок выполнены для обновления ранее существующих систем при помощи полной переустановки
Это всё что нам нужно знать об Убунте. Нет, это не пользователи такие. Пользователи ленивы и никогда не стали бы переустанавливать систему ради банального апдейта не будь в этом необходимости.
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|7.122, A.Stahl, 17:16, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>почистится от этого шлака..
Об этом я не подумал... Вполне себе вариант. Просто во времена ДОС было проще: директория суть программа. Удалил и всё. А в Линуксе да, даже make-install размажет гoвно по всей ФС.
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|5.124, Michael Shigorin, 17:27, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Гхм. Я про то, что в нормальных дистрибутивах для мажорного апдейта нихрена
>> систему переустанавливать не нужно.
> А что есть "нормальный" ?
В том числе удовлетворяющий указанному критерию, если по оратору брать. Хотя в этом я с ним тоже согласен.
> Если я на make-install'или всякого
Гм, а зачем такое делать в хост-системе вместо виртуалки/чрутика или хотя бы при помощи какого checkinstall (внимание: сам им не пользовался, только видел)?
Как известно, лёгким движением make install любая система превращается в слакварь.
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|5.109, A.Stahl, 16:20, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>А твой нормальный дистрибутив может так легко обновиться до разрабатываемой версии?
Да, я использую Дебиан. Никаких секретных ключей для этого знать не нужно.
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|2.117, demimurych, 17:03, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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В нормальных это простите в каких?
За последние 10 лет я не видел ни одного дистрибутива который бы нормально перескочил с версии на версию. Исключение - если дистрибутив был оставлен в дефолтовой установке или близкой к ней. Во всех иных случаях полный мрак, чем и продиктована общая тенденция возврата к роллинг дистрибутивам.
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|2.119, demimurych, 17:05, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Объем оперативки удивляет, увы, но нынче даже для браузера 4GiB это минимум
> для комфорта, а если что-то параллельно делать то хотяб 6.
Вот мне интересно откуда все эти мифы берутся.
Опыт из моей работы прошлого лета - 17 машин на целеронах с 1 гб оперативной памяти. КДЕ как ДЕ и гугло хром как основной бразуер. Работа - оператор сидит в браузере корпоративного портала и вносит кучу информации. Когда совбодин лазит по интернету.
И все это работает вполне комфортно, за исключением случаев, когда оператору требовалось загружать хайрезы.
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|1.13, Нанобот, 10:49, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На большинстве систем пользователей Ubuntu Desktop установлен один CPU;
Не совсем понятно - 1 физический процессор с 8 ядрами - это считается как 1 или как 8?
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|1.32, getfr, 11:32, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Про то, что для обновления версии 16.04 существует флаг -d это конечно писать не надо. Конечно, мы обязательно будем ждать 18.04.1 ? Поэтому такой большой процент полных переустановок, ведь не каждый про флаг -d знает для do-release-upgrade
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|1.38, getfr, 11:59, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Действительно.
В итоге смахивает на классический опрос "100% опрошенных в интернете ответили на утвердительно на вопрос, пользуются ли они интернетом"
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|1.46, VecH, 12:35, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Мне больше интересно, как они узнали что: В итоге, только 33% пользователей отключили телеметрию
То есть пользователи отключили телеметрию, а она сволочь все равно отчиталась :)
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|3.128, Michael Shigorin, 17:35, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Полагаю, что они считают кол-во скачиваний дистра с их сайта: т.е. общее
> кол-во (100%) есть, сколько с телеметрией - они получили, ну и
> осталось найти разницу...
Это годится для предположения, что одна загрузка соответствует одной установке, что может быть не так в обе стороны. Плюс зеркала, скорее всего, практически невозможно учесть где-либо, кроме перебрасывалки на них (пусть это и основной вариант происхождения такого трафика почти наверняка).
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|2.66, Terri, 13:59, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+8 +/–
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Во-первых, всегда ставил новые версии любых линуксов с нуля, ибо как подсказывает ОПЫТ (а за 20 лет общения с виндами и линухами он много чего подсказал) - full upgrade до новой версии в любом линуксе может окончиться глюками, тормозами или багами. Так было и в OpenSuse, и в Debian, и в Ubuntu. Вряд ли есть исключение, может быть кроме каких-то совсем маргинальных дистров, где этот процесс затестили до дыр.
Во-вторых, я поднимаю десятки виртуалок в день, и все они отправляют автоматический репорт телеметрии... Так что циферка 54% как бы тебе сказать... "слегка" завышена. Раз этак наверно в десятки. :)
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|3.131, Michael Shigorin, 17:38, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> full upgrade до новой версии в любом линуксе может окончиться глюками,
> тормозами или багами. Так было и в OpenSuse, и в Debian, и в Ubuntu.
Гм, а у меня альты переезжают годами (причём это в целом и дебиану свойственно, судя по отзывам коллег). Правда, мои двадцать лет опыта с одними только линуксами наверняка дают свои наводки в виде "руки сами поправили, голова и внимания не обратила" :-/
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|3.99, Anonymoustus, 15:41, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Спасибо, посмеялся. :)
Когда я ещё был линуксоидом, у меня система вообще не переустанавливалась. Жила на компьютере годы и годы, пока жил компьютер. А обновления, включая общие системные, со сменой ядра — в плановом порядке. Ну да, тогда для нового ядра приходилось перезагружаться, а так бы и аптайм был от включения и до списания железа.
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|1.74, СТАЛКЕР9000, 14:08, 24/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;
Выходит линуксоиды нищeброды?
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|2.112, Аноним84701, 16:39, 24/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Чаще всего системы пользователей оснащены 4, 8 и 2 Гб ОЗУ, но системы с 1 Гб ОЗУ также оказались не редкостью. Небольшим сюрпризом стало наличие систем со 128 Гб ОЗУ;
> Выходит линуксоиды нищeброды?
Выходит те, кто не отключают телеметрию, ставят на старье. А те, кто ставит в виртуалки, не выделяют виртуалкам излишне много памяти. Для уточнения нужно бы как раз доступные ядра CPU посчитать.
Ну а так, "welcome to the real world, Neo" – это только в Маркетолухоидной Матрице у пользователей мощнейшие компьютеры с 256ГБ ОЗУ и на 64 ядра, специально приобритаемые исключительно для запуска Вашего приложения на Электроне.
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