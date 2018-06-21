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21.06.2018 12:59  Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0

Состоялся релиз звукового сервера PulseAudio 12.0, который выступает в роли посредника между приложениями и различными низкоуровневыми звуковыми подсистемами, абстрагируя работу с оборудованием. PulseAudio позволяет управлять громкостью и смешиванием звука на уровне отдельных приложений, организовывать поступление, смешивание и вывод звука при наличии нескольких входных и выходных каналов или звуковых карт, позволяет на лету менять формат звукового потока и использовать плагины, дает возможность прозрачно перенаправлять звуковой поток на другую машину. Код PulseAudio распространяется в рамках лицензии LGPL 2.1+. Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

Ключевые улучшения PulseAudio 12.0:

  • Улучшены средства для точного определения задержек при передаче звука с использованием bluetooth-профиля A2DP или протокола AirPlay. Ранее PulseAudio не получал от ядра сведения о задержках для A2DP, что приводило к проблемам с синхронизацией звука при воспроизведении видео, теперь размер звукового буфера существенно уменьшен, что позволяет более точно оценивать задержки через контроль за заполнением буфера. Для AirPlay проблема решена через составление списка известных задержек для тех или иных моделей устройств;
  • В module-switch-on-connect, отвечающим за переключение вывода по умолчанию на новые устройства, теперь игнорируются виртуальные устройства;
  • При пробросе сжатых звуковых потоков через S/PDIF или HDMI для данных потоков теперь устанавливается флаг "non-audio", который сигнализирует, что данные не являются обычным звуком и требуют дополнительного раскодирования;
  • HDMI помечен как более приоритетный канал вывода по сравнению с S/PDIF (ранее при наличии HDMI и S/PDIF по умолчанию выбирался S/PDIF, хотя на деле обычно он менее востребован пользователями);
  • Расширено число bluetooth-гарнитур для которых поддерживается профиль HSP (Headset Profile). При подключении гарнитуры могут информировать о поддержке HSP двумя способами, но ранее PulseAudio поддерживал лишь один из них и ошибочно распознавал некоторые гарнитуры как не поддерживающие HSP;
  • Для bluetooth-устройств, которые одновременно поддерживают профили A2DP и HSP, по умолчанию теперь активируется профиль A2DP, обеспечивающий более высокое качество звука. Изменение решает проблему с подключением bluetooth-наушников со встроенной гарнитурой, для которых ранее приходилось каждый раз вручную менять профиль для прослушивания музыки;
  • В модуль module-pipe-sink добавлена возможность вывода в уже созданные именованные каналы и добавлен параметр "use_system_clock_for_timing", позволяющий использовать для синхронизации потока системный таймер (можно читать из потока с любой скоростью (например, утилитой "cat"), так как интенсивность записи скоординирует сам модуль);
  • Добавлена поддержка стереовывода для USB-гарнитур Steelseries Arctis 7, которые на аппаратном уровне предоставляют два устройства для моно и стерео с раздельным управлением громкостью;
  • Реализована поддержка разъёмов подключения громкоговорителей Dell Thunderbolt Dock TB16;
  • Добавлена возможность выключения входа или выхода на платформе macOS для чего в модули module-coreaudio-detect и module-coreaudio-device добавлены опции "record" и "playback";
  • В систему подавления эха Speex (module-echo-cancel) добавлен параметр "dereverb" (включен по умолчанию), отвечающий за активацию удаления эффектов реверберации при записи звука (подобные эффекты возникают например при записи в пустой комнате с голыми стенами);
  • Представлен новый модуль module-always-source, который позволяет удостовериться, что всегда доступен как минимум один источник звука, не работающий в режиме монитринга (зеркалирование выхода на вход);
  • При записи в системном режиме файлы состояния теперь не доступны на чтение всем пользователям (umask изменён на 022);
  • В модуле module-augment-properties, который читает файлы .desktop для получения информации о приложении, подобные файлы теперь ищутся в каталоге, на который указывает переменная окружения XDG_DATA_DIRS (ранее поиск выполнялся по фиксированному пути /usr/share/applications);
  • Решена проблема, приводившая к краху или зацикливанию с большой нагрузкой на CPU после отсоединения кабеля HDMI во время воспроизведения звука, в случае использовании звукового драйвера Intel HDMI LPE;
  • Решены проблемы с записью звука на некоторых звуковых картах с интерфейсом USB при использовании цифрового входа (в ALSA mixer требуется выставление порта как "IEC958 In");
  • Налажено определение звуковых карт Native Instruments Traktor Audio 6 с интерфейсом USB;
  • Реализована возможность исключения GConf из списка зависимостей (в paprefs 1.0 по умолчанию будет загружаться module-gsettings вместо module-gconf);
  • Графический эквалайзер qpaeq портирован на Qt 5 и поменял лицензию с AGPL на LGPLv2.1, которая применяется и для остального кода PulseAudio;
  • Обеспечена совместимость с glibc 2.27.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Представлен мультимедийный сервер PipeWire, идущий на смену PulseAudio
  3. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 11.0
  4. OpenNews: Выпуск звукового сервера PulseAudio 10.0
  5. OpenNews: Google передаёт систему объёмного звука Resonance Audio сообществу
  6. OpenNews: Intel представил проект по развитию открытых прошивок для звуковых чипов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: pulseaudio, audio, sound
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  • 1.1, EuPhobos, 13:02, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –24 +/
    Сидел на дебиане 8, слышал трещания со своим пятым пульсом Обнови пульс Говор... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, iPony, 13:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –17 +/
    Да, я тоже самое получил на Ubuntu 18 04 Помогло отключение опции realtime-sched... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для тупо воспроизведения 2 0 звука по проводу без глюков пульс не нужен, достато... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, iPony, 13:28, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно, но всё же под линуксами очень тяжело без PulseAudio На неё слишком много... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.58, Аноним, 14:52, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тяжело? Мужики-то и не знали.
     
  • 4.38, Аноним, 13:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Даа, как же я обожаю dmix
     
  • 4.50, rshadow, 14:16, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще не о том Выводить любой звук можно через альсу Вопрос лишь в том хочешь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.56, Аноним, 14:46, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >хочешь ли ты постоянно править конфиг

    А зачем его постоянно править?

     
  • 5.70, Аноним, 15:29, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага и половина приложений с включеной пульсой просто не работают Отключаешь пул... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.121, Дима, 20:27, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Трепло. Ни разу не видел программы, которая не работает с пульсой.
     
  • 2.4, Сладкая вата, 13:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А-ха-ха! 5 баллов. Отдела тестирования на них нет.
     
  • 2.5, iPony, 13:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    И да помоим ощущением 9-пять версия на удивление не косячить А вот 5ая и 11ая ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 13:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Звуковуха то какая?
     
     
  • 3.17, anonymous, 13:26, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Он через alsa работает вообще-то На его уровне ничего знать про звуковуху не по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, Stax, 13:40, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Т е о таких понятиях, как размер буфера и его характеристики размер фрагмента ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, iPony, 13:54, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –11 +/
    Вот по опыту эксплуатации Win macOS Linux этак на протяжении лет пятнадцать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, Аноним, 14:02, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Противоположная ситуация e-mu 0204 под виндой в свое время так и не завел без щ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.43, iPony, 14:04, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    Я предвидел Всё же весьма специфичный около аудиофильский и не стандартный сл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.46, Аноним, 14:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну, не стандартный, очень популярная карточка была Я намекаю, в целом, на то, ч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.47, iPony, 14:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так в том то и дело, что положи на одну чашу весов страдания вендовых с 0204 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 10.51, Аноним, 14:16, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Взгляни хотя бы в этот же тред Половина утверждает, что пульса всегда прекрасн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 11.54, iPony, 14:22, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да, да - куда не ткни везде музыканты, ага Не передёргивай, я говорил про прост... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.67, Аноним, 15:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я написал все по этому поводу в первой части сообщения. Внимательнее читай
     
     
  • 13.69, iPony, 15:24, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не стал про это писать 9997 , ибо по мне как-то глуповато 50 ругается на про... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.68, ПавелС, 15:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Был у меня когда то простенький нетбучек на атоме Стояла на нём Slackware 11 и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.91, ПавелС, 16:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Повторил. На дворе 2018 год. Мидюху так и не проигрывает ровно. При чем тут пульсаудиа? Не причем, про звук в Linux вообще. Раньше я думал это у меня руки кривые. Качал всякие Ubuntu Studio со всеми реал таймами... Я вообще не верю что кто-то из Вас пишет на Linux музыку.
     
     
  • 10.99, Anonymoustus, 17:07, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Повторил. На дворе 2018 год. Мидюху так и не проигрывает ровно. При
    > чем тут пульсаудиа? Не причем, про звук в Linux вообще. Раньше
    > я думал это у меня руки кривые. Качал всякие Ubuntu Studio
    > со всеми реал таймами... Я вообще не верю что кто-то из
    > Вас пишет на Linux музыку.

    Вот это правильное замечание.

     
  • 6.98, Stax, 17:04, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вот по опыту эксплуатации Win / macOS / Linux этак на протяжении
    > лет пятнадцать на разном железе ниразу не видел проблем под Win

    Ну да, конечно! То-то народ массово мучается например как тут https://rog.asus.com/forum/showthread.php?74188-Z170-Pro-Gaming-audio-popping-(Realtek-issue)

    Ключевое слово тут "массово". На некотором железе проблемы есть под любой платформой. И могут вылезать с пульсом, но это не вина пульса. Но тут хотя бы можно руками задать иные размеры буфера...

     
  • 6.101, Аноним, 17:39, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давайте начнем с того, что как минимум под Win драйвера пишутся самим производит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.119, iPony, 20:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Давайте начнем с того, что как минимум под Win драйвера пишутся самим производителем аудиокодеков, который в мельчайших подробностях знает технические особенности своей железки, а разработчики alsa свои драйверы часто пишут на ощупь

    А давайте закончим тем, что все эти проблемы решались тупым вырубанием Pulse, и использованием Alsa. Не о том речь.

     
  • 5.71, Аноним, 15:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот ни разу не было usb наушники с звуковушкой, встроенная - альса без проблем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.79, iPony, 15:51, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот и я про тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.94, Stax, 16:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поставьте tsched=0, если не поможет, поменяйте размер буфера.
     
  • 2.15, Аноним, 13:24, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Не слышал никакого треска в пульсе со времен Ubuntu 9.10.
     
     
  • 3.78, Аноним, 15:50, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Оглох поди, попробуй вкатить поцтеру иск
     
  • 2.25, Николай Ларс, 13:42, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    Может дело в твоем железе, а? Как объяснишь, что на моем компе начиная с kubuntu 10.04 не было ни одной проблемы со звуком? Игры, кино, музыка, запись стримов - каждый день.
     
     
  • 3.89, EuPhobos, 16:16, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –10 +/
    Ага, у тебя одно самое правильное железо, все должны пользовать ТОЛЬКО такое же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.44, Константавр, 14:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сделай выводы о дистрибутиве Если они столько лет не могут включить элементарну... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.72, Аноним, 15:33, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И опцию вы нам, конечно, не скажете потому что её в природе не существует.
     
     
  • 4.80, iPony, 15:54, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну я выше уже приводил одну опцию Проблема в том, что их полсотни Сам посч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.86, Аноним, 16:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и зачем мне это если альса просто работает И проработает ещё лет 10 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.104, Аноним, 17:44, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так и чего ты тут забыл, если все работает? Поныть пришел за нас, бедных?
     
  • 3.105, Аноним, 17:47, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Включение той самой опции приводит к достаточно не очевидным негативным последст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.117, Константавр, 19:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что, хрипы и пердёж - это меньшая проблема? Ну давай экран выключим, вообще долге работать будет.

    А вообще- много лет сидел на дебьяне и убунте, и всё это время (как появилась пульса) должен был ставить эти опции после установки. А как пересел на Манджару - я забыл что что-то надо настраивать. И лаптоп от батареи работает дольше. Заметно дольше. Значит можно иметь нормальную систему не на дебьяне?

     
  • 2.87, PereresusNeVlezaetBuggy, 16:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сидел на дебиане 8, слышал трещания со своим пятым пульсом
    > "Обнови пульс!" Говорили они мне.
    > "В 9+ пульсе всё нормально и справлено!" уверяли меня.
    > Поставил Debian 10 Buster с пульсой 11.
    > Слышу треск ...
    > ...
    > ...

    А можете ради интереса поставить sndio и собрать Firefox, включив его поддержку? Вдруг заработает. Только на время теста надо, конечно, будет PulseAudio прибить.

    Если взлетит — то... Можете он не верить, но немалое количество софта поддерживает sndio из коробки.

     
  • 2.115, Вуыкло, 18:47, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На большинстве встроенных звуковух есть треск. На венде тоже, так что это фича встроенных звуковух. Купи себе асус и не парься.
     
  • 2.118, псевдонимус, 19:17, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему до сих пор не выбросят эту бяку?
     
  • 1.2, 2018 Year of Linux on Desktops, 13:04, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Допилили что ли уже до юзабельного состояния?
     
     
  • 2.6, Аноним, 13:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зачем его допиливать Скоро новая цацка будет, которая видео ещё гоняет Очень н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 13:10, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    так gstreamer уже есть, куда вам больше ада? (риторический вопрос)
     
  • 3.45, Аноним, 14:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иксы вместе в вяленым допиливают, вот и здесь также с пульсой и этой цацкой.
     
  • 2.7, Аноним, 13:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Давно. Пора альсу дозaкапывать и не вспоминать.
     
     
  • 3.11, Аноним, 13:13, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И как пульс будет тогда в linux звук воспроизводить, без альзы-то?

     
     
  • 4.13, Zenitur, 13:14, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может поверх OSS v.3?
     
     
  • 5.63, Аноним, 15:04, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё, выкинули его совсем.
     
  • 3.26, Аноним, 13:44, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может пульсаудио еще и без звуковой карты звук умеет воспроизводить?
     
     
  • 4.36, Ващенаглухо, 13:55, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ага треск и щипение, это умеет :D
     
  • 4.37, Аноне, 13:57, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На дросселях БП или питания ЦП.
     
  • 4.116, Аноним, 19:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Легко. Через bluetooth-гарнитуру, например.
     
     
  • 5.122, Аноним, 20:42, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А, ну тогда и tcpdump может пакеты ловить без сетевухи... через USB-сетевуху.
     
  • 2.27, tanos, 13:45, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Работало нормально последние лет 6 Покрайне мере на моих встроенных на ноутах ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Zenitur, 13:14, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, что GUI от версии 0.9 прекрасно работает с более новыми версиями. В моём WM на базе GTK2 это самое то
     
  • 1.14, Аноним, 13:17, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как переключить конфигурацию с помощью команды консоли Когда подключаешь HDMI п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Ивал Лох, 13:25, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    pactl set-default-sink SINK
     
  • 2.19, Илья, 13:30, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    pactl set-card-profile Еще можно сделать кастомный профиль, в котором будут и ди... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, Аноним, 13:36, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    И в этом весь ослинукс Вухахах, вообще клиника То есть, ты без мышки работаешь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Аноним, 15:36, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Нука-нука подскажи ка мне как мне в вантузе без дополнительных приблуд переключи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.81, iPony, 15:56, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во, настал черёд изумительных историй 129315 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.85, Аноним, 16:02, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > HDMI видеокарты

    Прочитай и ещё раз перечитай пост. А потом отвечай.

     
  • 3.88, виндотролль, 16:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вухахах, вообще клиника. То есть, ты без мышки работаешь? Ох лол.

    убогие даже не подозревают, что ос отличные от макос и винды представляют выбор

     
  • 1.20, Аноним, 13:31, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А в чём именно выражается треск на пульсе Пользуюсь минтом уже много лет, трес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Andrew, 13:47, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ни в чем Это старая шутка троллей аки плазма падает Сам на Ubuntu за после... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.74, Аноним, 15:37, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если вы их не слышали не значит что их нет Вообще звук в любом виде на компьюте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.39, Ващенаглухо, 13:59, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Например, запустите видео в ютубе, а потом пореключайтесь по вкладкам.
     
     
  • 3.49, NoxFox, 14:16, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Kubuntu 18 04 Запустил видео в Youtube 38 вкладок в Firefox Переключаюсь со с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.59, Аноним, 14:54, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего не происходит Хоть что делай При воспроизведении звука в браузере, при ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.106, Аноним, 17:48, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Запустил. Ничего не происходит.
     
  • 2.113, Аноним, 18:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Никогда не слышал треска, но одни и те же хомо-троллус говорят что он есть Пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Anonymoustus, 13:36, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.

    Ну ладно в дурдом^W линукс это засунули, но [I]зачем[/I] это в остальных перечисленных системах?!

     
     
  • 2.28, Аноним, 13:45, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    В остальные никто ничего не засовывал, он там просто может работать, если вдруг ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.62, Anonymoustus, 15:04, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Зачем и кому там _это_ может понадобиться На маке всё со звуком bit-perfect в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.82, виндотролль, 15:57, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Стримить звук по сети Дома мой звук играет сервер Стримить могут любые приложе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, Anonymoustus, 16:54, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Стримить звук по сети.
    > Дома мой звук играет сервер. Стримить могут любые приложения и устройства, умеющие
    > в пульсу. Да по вайфай, да битперфект (при условии что частота
    > дискретизации и конфигурация каналов совпадают, а так аудио без сжатия), да
    > с автоматической компенсацией задержки.
    > Ейрплеям и хромкастам такое пока даже на снилось.

    Я так понимаю, только что была описана задача, жизненно важная для всех людей на Земле, из-за чего пшпш-аудио вкорячили в ляликс?

     
  • 3.75, Аноним, 15:41, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прикинь да, но в линукс тоже Но скажем спасибо красношапке, которая пытается вс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.90, Аноним, 16:20, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поправил ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.40, нах, 14:01, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    надо же как-то запускать чудо-приложения, написанные согласно заветам Ленарта - ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Аноним, 14:20, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У каждой системы свои стандарты, а виноват как обычно линукс.
     
  • 3.64, Anonymoustus, 15:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Увы, но мёртвое пусть идёт в могилу А когда-то раньше была надежда, что из ляпс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.84, виндотролль, 16:00, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Моя звуковая рабочая станция это линукс Bitwig работает, e-mu 0404 работает на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.96, Anonymoustus, 17:00, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Моя звуковая рабочая станция это линукс. Bitwig работает, e-mu 0404 работает (найди
    > другую современную систему, кстати, где эта карта поддерживается), midi работает.
    > Может бардак в голове, а не в сортире?

    Бедолага^W молодец! Купи себе ещё для полного счастья деку с ТЛЗ и Ориентированные Провода из бескислородной меди.

    Может приход к успеху одного никому неизвестного опеннетовского анона с унылым любительским железом для нищих не причина для вкорячивания пш-пш-пш в операционную систему общего назначения?

    Хотя о чём я… Линукс же это выбор студентов и бомжей.

     
  • 5.114, PereresusNeVlezaetBuggy, 18:37, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > e-mu 0404 работает (найди
    > другую современную систему, кстати, где эта карта поддерживается),

    Насколько понимаю, это просто USB Audio 2.0 (не путать с USB 2.0). Этот стандарт точно поддерживается во FreeBSD, и я знаю о работе в этом направлении в OpenBSD, сам сейчас этим заинтересован.

     
  • 3.111, Аноним, 18:05, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    парен, да у тебя буругТ!!
     
  • 2.83, PereresusNeVlezaetBuggy, 15:59, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Чтобы работали остальные программы, завязанные на PulseAudio Серьёзно, по крайн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.97, Anonymoustus, 17:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чтобы работали остальные программы, завязанные на PulseAudio. Серьёзно, по крайней мере
    > в случае с OpenBSD это единственная причина.

    Да я-то как раз понимаю, а вопрос был риторическим. Сперва софт привязали к пш-пш, а теперь никуда от этого не денешься. И то же самое будет с системдой. А потом RH сделает губки бантиком и захлопает ресницами: а мы чо? мы ничо, это всё сообщество сделало.

    Это хорошая причина держаться подальше от поддельного СПО, рядом с которым где-то проходила Красношляпа и её наймиты.

     
  • 1.23, Пользователь Debian, 13:38, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Был дебиан 8, сейчас 9; нигде треска не было в пульсе.

    В 9 я даже к запуску хромиума добавил --with-pulseaudio чтобы единообразнее было.

     
  • 1.31, Аноним, 13:50, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Есть треск если дольше 2 часов музыку слушать, ненадо ляля
     
     
  • 2.48, Аноним, 14:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня нету. Музыку иногда слушаю по 5-6 часов подряд.
     
  • 2.52, nordman, 14:19, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Свежая ubuntu 18 lts - нет такого Аптайм по 5 дней, музыка не отключается вприн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.110, Аноним, 18:01, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну бред же, целый день слушаю ютубчик, нет никакого треска.
     
  • 1.35, Диалапщик, 13:54, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Полгода назад где-то перешел на пульсу (из-за Firefox'а), проблем в принципе не наблюдал. Недавно начал кодировать видео и заметил, что в процессе кодирования звук не просто трещит, а выходит по несколько раз с задержкой, такое инфернальное эхо получается, в котором невозможно что-то разобрать. Кто-нибудь сталкивался с таким?
     
     
  • 2.60, Аноним, 15:02, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все пользователи PA с этим сталкиваются почти каждый день.
     
  • 2.109, Аноним, 17:58, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кодирую видео, ничего не трещит. Звуковуха встроенная.
     
  • 1.55, Аноним, 14:43, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, на одном железе было уже 3 системы, сначала 14 убунта, потом 16, сейч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Аноним, 15:45, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Повезло с железом Да, именно с железом Я на ВСЕХ ОС, с любой звуковухой, с люб... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.92, anonymous, 16:33, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Повезло с железом. Да, именно с железом. Я на ВСЕХ ОС, с
    > любой звуковухой, с любыми наушниками слышу треск. Он тихий и едва
    > заметный, но он есть. Тут сейчас аудиофилы набегут и начнут про
    > экранирование мне втирать, но проблема уже в том, что я сменил
    > даже квартиру (не из-за треска, так получилось) и тут я лично
    > проводил проводку.

    Проводка тут не при чём, имхо.
    Подозреваю, что у тебя где-то ground loop. Меня преследовала та же проблема с колонками, пока я не подключил их сбалансированными кабелями (благо в них такая возможность есть).

    Можешь попробовать использовать внешний ЦАП (желательно подключенный через ground loop isolator или на худой конец с ферритовым кольцом на usb-кабеле), скорее всего это решит проблему для любых наушников.

     
  • 1.61, Anonimus, 15:04, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше б направили общие усилия на развитие PipeWire.
     
     
  • 2.65, Аноним, 15:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А они, эти усилия, привели бы к большим результатам, чем у пульсы Разрабы-то те... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.77, Аноним, 15:49, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну поттеринг бы добавил веб-сервер и контейнеры и ещё чего-нибудь и запихнул всё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.100, Anonimus, 17:20, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Именно так, по сути PipeWire появился как работа над ошибками PA теми же разрабами что и делали пульсу. Самое ключевое отличие в том что PW в отличии от PA пригоден для профессиональной работы с аудио, а та же пульса умеет только с кучей сторонних патчей и то со скрипом(считай что неподходит вообще).
     
     
  • 4.107, Аноним, 17:51, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как же побыстрее форсануть разрабов пайпвайра?
     
  • 2.102, Аноним, 17:42, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты должен донести до них эту идею.
     
  • 1.103, Skullnet, 17:44, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Когда уже выкинут это забагованное г-но, его задолбали везде форсить Я всю жизн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.108, Макс, 17:55, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Вот это баттхёрт! Почему это из МОЕГО дистрибутива должны выкинуть то, что У ТЕБЯ плохо работает? лол
     
     
  • 3.112, Аноним, 18:08, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дениска, ты ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.125, Аноним, 21:23, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я вот OSS пользовался,до твоей alsa.Познай мою боль LoL
     
  • 1.120, Аноним, 20:13, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Редкое дерьмо постоянно что-то отваливается, но другие программы уже без него пр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.124, Аноним, 21:18, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Работает Только либо на самосборных дистрах,либо на бсдях Остальные пользуются т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.123, Аноним, 21:16, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Угу,только нигде кроме линапса это горе не нужно ... весь текст скрыт [показать]
     

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