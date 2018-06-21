21.06.2018 12:59  Выпуск звукового сервера PulseAudio 12.0

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|9.91, ПавелС, 16:32, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Повторил. На дворе 2018 год. Мидюху так и не проигрывает ровно. При чем тут пульсаудиа? Не причем, про звук в Linux вообще. Раньше я думал это у меня руки кривые. Качал всякие Ubuntu Studio со всеми реал таймами... Я вообще не верю что кто-то из Вас пишет на Linux музыку.
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|10.99, Anonymoustus, 17:07, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Повторил. На дворе 2018 год. Мидюху так и не проигрывает ровно. При
> чем тут пульсаудиа? Не причем, про звук в Linux вообще. Раньше
> я думал это у меня руки кривые. Качал всякие Ubuntu Studio
> со всеми реал таймами... Я вообще не верю что кто-то из
> Вас пишет на Linux музыку.
Вот это правильное замечание.
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|7.119, iPony, 20:09, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Давайте начнем с того, что как минимум под Win драйвера пишутся самим производителем аудиокодеков, который в мельчайших подробностях знает технические особенности своей железки, а разработчики alsa свои драйверы часто пишут на ощупь
А давайте закончим тем, что все эти проблемы решались тупым вырубанием Pulse, и использованием Alsa. Не о том речь.
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|4.117, Константавр, 19:11, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А что, хрипы и пердёж - это меньшая проблема? Ну давай экран выключим, вообще долге работать будет.
А вообще- много лет сидел на дебьяне и убунте, и всё это время (как появилась пульса) должен был ставить эти опции после установки. А как пересел на Манджару - я забыл что что-то надо настраивать. И лаптоп от батареи работает дольше. Заметно дольше. Значит можно иметь нормальную систему не на дебьяне?
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|2.87, PereresusNeVlezaetBuggy, 16:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Сидел на дебиане 8, слышал трещания со своим пятым пульсом
> "Обнови пульс!" Говорили они мне.
> "В 9+ пульсе всё нормально и справлено!" уверяли меня.
> Поставил Debian 10 Buster с пульсой 11.
> Слышу треск ...
> ...
> ...
А можете ради интереса поставить sndio и собрать Firefox, включив его поддержку? Вдруг заработает. Только на время теста надо, конечно, будет PulseAudio прибить.
Если взлетит — то... Можете он не верить, но немалое количество софта поддерживает sndio из коробки.
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|1.21, Anonymoustus, 13:36, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Поддерживается работа в Linux, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, DragonFlyBSD, NetBSD, macOS и Windows.
Ну ладно в дурдом^W линукс это засунули, но [I]зачем[/I] это в остальных перечисленных системах?!
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|5.93, Anonymoustus, 16:54, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Стримить звук по сети.
> Дома мой звук играет сервер. Стримить могут любые приложения и устройства, умеющие
> в пульсу. Да по вайфай, да битперфект (при условии что частота
> дискретизации и конфигурация каналов совпадают, а так аудио без сжатия), да
> с автоматической компенсацией задержки.
> Ейрплеям и хромкастам такое пока даже на снилось.
Я так понимаю, только что была описана задача, жизненно важная для всех людей на Земле, из-за чего пшпш-аудио вкорячили в ляликс?
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|5.96, Anonymoustus, 17:00, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Моя звуковая рабочая станция это линукс. Bitwig работает, e-mu 0404 работает (найди
> другую современную систему, кстати, где эта карта поддерживается), midi работает.
> Может бардак в голове, а не в сортире?
Бедолага^W молодец! Купи себе ещё для полного счастья деку с ТЛЗ и Ориентированные Провода из бескислородной меди.
Может приход к успеху одного никому неизвестного опеннетовского анона с унылым любительским железом для нищих не причина для вкорячивания пш-пш-пш в операционную систему общего назначения?
Хотя о чём я… Линукс же это выбор студентов и бомжей.
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|5.114, PereresusNeVlezaetBuggy, 18:37, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> e-mu 0404 работает (найди
> другую современную систему, кстати, где эта карта поддерживается),
Насколько понимаю, это просто USB Audio 2.0 (не путать с USB 2.0). Этот стандарт точно поддерживается во FreeBSD, и я знаю о работе в этом направлении в OpenBSD, сам сейчас этим заинтересован.
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|3.97, Anonymoustus, 17:03, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтобы работали остальные программы, завязанные на PulseAudio. Серьёзно, по крайней мере
> в случае с OpenBSD это единственная причина.
Да я-то как раз понимаю, а вопрос был риторическим. Сперва софт привязали к пш-пш, а теперь никуда от этого не денешься. И то же самое будет с системдой. А потом RH сделает губки бантиком и захлопает ресницами: а мы чо? мы ничо, это всё сообщество сделало.
Это хорошая причина держаться подальше от поддельного СПО, рядом с которым где-то проходила Красношляпа и её наймиты.
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|1.35, Диалапщик, 13:54, 21/06/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Полгода назад где-то перешел на пульсу (из-за Firefox'а), проблем в принципе не наблюдал. Недавно начал кодировать видео и заметил, что в процессе кодирования звук не просто трещит, а выходит по несколько раз с задержкой, такое инфернальное эхо получается, в котором невозможно что-то разобрать. Кто-нибудь сталкивался с таким?
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|3.92, anonymous, 16:33, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Повезло с железом. Да, именно с железом. Я на ВСЕХ ОС, с
> любой звуковухой, с любыми наушниками слышу треск. Он тихий и едва
> заметный, но он есть. Тут сейчас аудиофилы набегут и начнут про
> экранирование мне втирать, но проблема уже в том, что я сменил
> даже квартиру (не из-за треска, так получилось) и тут я лично
> проводил проводку.
Проводка тут не при чём, имхо.
Подозреваю, что у тебя где-то ground loop. Меня преследовала та же проблема с колонками, пока я не подключил их сбалансированными кабелями (благо в них такая возможность есть).
Можешь попробовать использовать внешний ЦАП (желательно подключенный через ground loop isolator или на худой конец с ферритовым кольцом на usb-кабеле), скорее всего это решит проблему для любых наушников.
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|3.100, Anonimus, 17:20, 21/06/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Именно так, по сути PipeWire появился как работа над ошибками PA теми же разрабами что и делали пульсу. Самое ключевое отличие в том что PW в отличии от PA пригоден для профессиональной работы с аудио, а та же пульса умеет только с кучей сторонних патчей и то со скрипом(считай что неподходит вообще).
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